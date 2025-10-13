సోమవారం, 13 అక్టోబరు 2025
సోమవారం, 13 అక్టోబరు 2025 (16:55 IST)

సూపర్ ఫుడ్ క్వినోవా తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

క్వినోవాను సూపర్ ఫుడ్ అంటారు. ఎందుకంటే ఇందులో ఎన్నో అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు దాగి వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. క్వినోవాలో ప్రోటీన్, పీచు పదార్థం పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటి కారణంగా కడుపు ఎక్కువసేపు నిండుగా ఉన్న భావన కలిగి, త్వరగా ఆకలి వేయదు. దీంతో తక్కువ ఆహారం తీసుకుని, కేలరీల వినియోగాన్ని తగ్గించుకుంటారు. ఇది బరువు తగ్గడానికి లేదా బరువును నియంత్రణలో ఉంచుకోవడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది.
 
క్వినోవాలో అధిక ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ప్రత్యేకంగా, శరీరానికి అవసరమైన తొమ్మిది రకాల అమైనో ఆమ్లాలు ఇందులో ఉంటాయి. శాకాహారులకు ఇది అద్భుతమైన ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోటీన్‌ను అందిస్తుంది. ఈ ప్రోటీన్ కండరాలను బలంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది. క్వినోవాలో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది నెమ్మదిగా జీర్ణమవుతుంది, అందువలన రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఒక్కసారిగా పెరగకుండా స్థిరంగా ఉండేలా చూస్తుంది. డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి లేదా మధుమేహాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఆహారం.
 
క్వినోవాలో ఉండే అధిక ఫైబర్ జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. ఇది పేగుల్లో మంచి బ్యాక్టీరియాను పెంచడానికి, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. క్వినోవా సహజంగా గ్లూటెన్-రహిత ఆహారం. కాబట్టి, గ్లూటెన్ పడని వారు లేదా సీలియాక్ వ్యాధి ఉన్నవారు దీనిని ఎటువంటి భయం లేకుండా తీసుకోవచ్చు.
 
క్వినోవాలో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఫైబర్, మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి ఖనిజాలు ఉంటాయి. ఇది శరీరంలోని కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను నియంత్రించి, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. ప్రోటీన్, ఫైబర్‌తో పాటు, క్వినోవాలో ఐరన్, మెగ్నీషియం, పొటాషియం, ఫాస్పరస్, విటమిన్ బి, విటమిన్ ఇ వంటి ముఖ్యమైన ఖనిజాలు, విటమిన్లు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. దీనిలో ఉండే ఐరన్ రక్తహీనతను తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
 
క్వినోవాలో క్వెర్సెటిన్, కాంప్‌ఫెరాల్ వంటి శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఈ యాంటీఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని కణాలకు జరిగే నష్టాన్ని నివారించి, వాపు నుండి రక్షించడంలో సహాయపడతాయి. క్వినోవాను ఉడికించి అన్నం మాదిరిగా, లేదా సలాడ్‌లలో, సూప్‌లలో, అల్పాహారం (బ్రేక్‌ఫాస్ట్) గంజిలా కూడా తీసుకోవచ్చు. మీ ఆహారంలో దీనిని చేర్చుకోవడం ద్వారా అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.

Jubilee Hills Assembly Bypoll: జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికకు నామినేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభం

Jubilee Hills Assembly Bypoll: జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికకు నామినేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభంజూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికకు నామినేషన్ ప్రక్రియ సోమవారం ప్రారంభమైంది. మొదటి రోజున 10 మంది అభ్యర్థులు 11 సెట్ల నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభమైనట్లు సూచిస్తూ ఎన్నికల అధికారులు అధికారిక నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు.

ఆర్థిక శాస్త్రంలో ముగ్గురికి నోబెల్ పురస్కారం

ఆర్థిక శాస్త్రంలో ముగ్గురికి నోబెల్ పురస్కారంఆర్థిక శాస్త్రంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే నోబెల్ పురస్కారాన్ని ఈ యేడాది నోబెల్ కమిటీ ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలకు ప్రకటించింది. రాయల్ స్వీడిష్ అకాడెమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ 2025 సంవత్సరానికిగాను ముగ్గురికి దీనిని అందించనుంది. 'ఆవిష్కరణల ఆధారిత ఆర్థిక వృద్ధి'ని వెల్లడించినందుకు జోయెల్‌ మోకిర్‌, ఫిలిప్‌ అఘియన్‌, పీటర్‌ హోవిట్‌ ఈ పురస్కారాన్ని అందుకోనున్నారు.

ప్రియుడితో ఐదు రోజులుగా కోడలు, రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టేసిన అత్తామామలు

ప్రియుడితో ఐదు రోజులుగా కోడలు, రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టేసిన అత్తామామలుకోడలు తమ అత్తమామల కన్నుగప్పి ఐదు రోజులుగా ప్రియుడితో ఏకాంతంగా గడుపుతోంది. ఐతే ఐదు రోజుల తర్వాత అత్తామామలు అకస్మాత్తుగా కోడలి గదికి వెళ్లడంతో ప్రియుడితో తమ కోడలు అభ్యంతరకర రీతిలో కనిపించింది. దాంతో వాళ్లు షాక్ తిన్నారు. కోడలికి అంతకంటే ఎక్కువగా షాకిస్తూ ఓ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఏంటది? పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. బీహార్ రాష్ట్రం లోని భాగల్ పూర్లో ఓ వివాహిత స్త్రీకి పెళ్లికి ముందే ప్రియుడు వున్నాడు. వీరిద్దరూ అదను దొరికినప్పుడల్లా కలుసుకుని తమ బంధాన్ని సాగిస్తూ వచ్చారు. ఐతే ఈ మహిళ గత ఏడాది బిట్టు అనే యువకుడిని పెళ్లి చేసుకున్నది. తనకు ప్రియుడు వున్నప్పటికీ పెద్దలను ఎదిరించలేక తాళి కట్టించుకున్నది.

రాహుల్ ఓట్ చోరీ వ్యాఖ్యలపై సిట్ విచారణకు సుప్రీకోర్టు నిరాకరణ

రాహుల్ ఓట్ చోరీ వ్యాఖ్యలపై సిట్ విచారణకు సుప్రీకోర్టు నిరాకరణకాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ చోసిన ఓట్ చోరీ వ్యాఖ్యలపై ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్)పై విచారణ జరిపించాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్‌ను సుప్రీంకోర్టు తోసిపుచ్చింది. సుప్రీంకోర్టులో ఒక ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాన్ని దాఖలు కాగా, దీనిపై జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయామాలా బాగ్చీలతో కూడిన ధర్మాసనం విచారణకు నిరాకరించింది. దీనిపై భారత ఎన్నికల సంఘాన్ని ఆశ్రయించాలని పిటిషనర్‌కు అపెక్స్ కోర్టు సూచించింది. అయితే, తాను ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ ఎన్నికల సంఘం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవట్లేదని పిటిషనర్ అత్యున్నత న్యాయస్థానానికి తెలియజేశారు. దీనిపై కోర్టు స్పందిస్తూ.. రాజకీయ అంశాలకు కోర్టులను వేదిక చేసుకోవద్దని.. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు వెతుక్కోవాలని తేల్చి చెప్పింది.

జైలుకు వెళ్లినందుకు బాధగా లేదు.. మేమే చంపామని ప్రచారం చేయడం బాధగా ఉంది : వినుత కోట

జైలుకు వెళ్లినందుకు బాధగా లేదు.. మేమే చంపామని ప్రచారం చేయడం బాధగా ఉంది : వినుత కోటతమ వ్యక్తిగత కారు డ్రైవర్ రాయుడు హత్య కేసులో తమకెలాంటి సంబంధం లేదని శ్రీకాళహస్తి జనసేన మాజీ ఇన్‌చార్జ్ కోట వినుత అన్నారు. ఈ మేరకు ఆమె ఓ వీడియోను విడుదల చేశారు. ఇందులో ఆమె కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "చేయని తప్పునకు మేం జైలుకు వెళ్లినందుకు బాధగాలేదు. మేమే చంపామని ప్రచారం చేయడం బాధగలిగింది. రాయుడు హత్యలో మా ప్రమేయం లేదని కోర్టు భావించినందునే 19 రోజుల్లో బెయిల్ వచ్చింది. విదేశాల్లో లక్షల రూపాయల వేతనాలు వదులుకుని రాజకీయాల్లో వచ్చింది ప్రజలకు సేవ చేయడానికే కానీ, మనుషుల ప్రాణాలు తీయడానికి కాదు. మాది అలాంటి మనస్తత్వం కాదు" అన్నారు.

తెలుసు కదా ఒక రాడికల్ సినిమా అవుతుంది : సిద్ధు జొన్నలగడ్డ

తెలుసు కదా ఒక రాడికల్ సినిమా అవుతుంది : సిద్ధు జొన్నలగడ్డసిద్ధు జొన్నలగడ్డ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ కమింగ్-ఆఫ్-ఏజ్ మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ 'తెలుసు కదా' టీజర్, రెండు పాటలతో సంచలనాన్ని సృష్టించింది. ప్రముఖ స్టైలిస్ట్ నీరజా కోనైస్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించారు. ఎస్ థమన్ సంగీతం అందించారు. మేకర్స్ ఈ సినిమా థియేట్రికల్ ట్రైలర్‌ను లాంచ్ చేశారు.

Sundeep Kishan: సూపర్ సుబ్బు సిరీస్.. సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ... సందీప్ కిషన్

Sundeep Kishan: సూపర్ సుబ్బు సిరీస్.. సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ... సందీప్ కిషన్దర్శకుడు మల్లిక్ రామ్ మాట్లాడుతూ.. సూపర్ సుబ్బు ఆలోచన ఒక అబ్జర్వేషన్ నుంచి పుట్టింది. ఈ రోజుకీ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మనం ఇంకా గుసగుసలలోనే మాట్లాడుతున్నాం. తల్లిదండ్రులు దాన్ని దాటవేస్తారు, పాఠశాలలు విస్మరిస్తాయి, పిల్లలు అపోహలతో పెరుగుతారు. ఆ మౌనాన్ని ఒక కథగా మార్చాలని అనిపించింది. సుబ్రహ్మణ్యం అనే పాత్ర ద్వారా అవగాహనను ఎలా కలుస్తుందో చూపించాలనుకున్నాం. మాఖీపూర్ ప్రజల, అపోహలు, ఆప్యాయత.. ఇవన్నీ మనందరికీ తెలిసిన గ్రామజీవనాన్ని గుర్తు చేస్తాయి.

Mamita Baiju: అందుకే డ్యూడ్‌.. నాకు ఒకేసారి సవాలుగా, ఉత్సాహంగా వుంది : మమిత బైజు

Mamita Baiju: అందుకే డ్యూడ్‌.. నాకు ఒకేసారి సవాలుగా, ఉత్సాహంగా వుంది : మమిత బైజుప్రదీప్ రంగనాథన్ డ్యూడ్‌తో దీపావళికి ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రంతో కీర్తిశ్వరన్ డైరెక్టర్ గా పరిచయం అవుతున్నారు. ప్రదీప్ సరసన మమిత బైజు నటించగా, శరత్ కుమార్ కీలక పాత్ర పోషించారు. అక్టోబర్ 17న తెలుగు, తమిళం, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరోయిన్ మమిత బైజు సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

K-Ramp: దీపావళికి అన్ని హిట్ కావాలి. K-ర్యాంప్ పెద్ద హిట్ కావాలి : డైరెక్టర్ జైన్స్ నాని

K-Ramp: దీపావళికి అన్ని హిట్ కావాలి. K-ర్యాంప్ పెద్ద హిట్ కావాలి : డైరెక్టర్ జైన్స్ నానిK-ర్యాంప్ అనే టైటిల్ ఈ కథకు సరిపోతుందనే పెట్టాం. బూతు పదం అని ఆలోచించలేదు. ఈ చిత్రంలో హీరో క్యారెక్టర్ పేరు కుమార్. కథానుసారం అతని క్యారెక్టర్ ఇబ్బందుల్లో పడుతుంది. హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ కు సరిపోయేలా K-ర్యాంప్ అని పెట్టాం. ముందు వేరే టైటిల్స్ అనుకున్నా, ఇదే క్యాచీగా ఉంది, త్వరగా ప్రేక్షకుల్లోకి వెళ్తుందని అనిపించింది అని దర్శకుడు జైన్స్ నాని తెలిపారు.

Siddu jonnalgadda: యూత్ సినిమాలంటే.. ఎలా వుండాలో.. తెలుసు కదా. చెబుతోంది

Siddu jonnalgadda: యూత్ సినిమాలంటే.. ఎలా వుండాలో.. తెలుసు కదా. చెబుతోందియూత్ ఫుల్ సినిమాల పేరుతో యూత్ ను థియేటర్లకు రాబట్టడానికే సినిమాలు చేస్తున్న తరుణంలో ఈరోజు విడుదలైన తెలుసుకదా ట్రైలర్ చూస్తే ఇట్టే అర్థమవుతుంది. ఇందులో సిద్ధు జొన్నలగడ్డ, శ్రీనిధి శెట్టి, రాశీ ఖన్నా పాత్రలు యువతరానికి కనెక్ట్ అయ్యేలా వారి ప్రేమకథ సాగనుంది. కథలో ఊహించని మలుపులు, భావోద్వేగాలు ప్రేక్షకులు సరికొత్త అనుభూతిని పంచనున్నాయి. ట్రైలర్ చూస్తే ఇద్దరమ్మాయిలతో హీరో బెడ్ షేర్ చేసుకోవడం అనేది చూపించారు.
