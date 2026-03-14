ఆదివారం, 15 మార్చి 2026
Written By సిహెచ్
Last Modified: శనివారం, 14 మార్చి 2026 (22:58 IST)

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?

బాడీ మసాజ్. కనీసం 15 రోజులుకోసారైనా శరీర మర్దన చేయాలి. ఇందుకోసం ఉపయోగించే నూనెలు చర్మంలోకి చొచ్చుకుపోతాయి, చర్మ స్థితిస్థాపకతను మెరుగుపరుస్తాయి. ఏ నూనెలు మర్దనకు ఉపయోగిస్తారో తెలుసుకుందాము.
 
ఆలివ్ నూనెతో చేసే మసాజ్ చాలా నెమ్మదిగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది.
 
కొబ్బరి నూనె తేలికైనది, జిడ్డు లేనిది, త్వరగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది.
 
తీపి బాదం నూనె తేలికపాటి తీపి సువాసనతో కూడిన లేత పసుపు నూనె.
 
అవోకాడో నూనెలో సహజ రబ్బరు పాలు ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి అలెర్జీ వున్నవారు ఈ నూనెకి దూరంగా వుండాలి.
 
ద్రాక్ష విత్తనాల ఆయిల్ చర్మానికి అప్లై చేసినప్పుడు సిల్కీగా వుండి చర్మాన్ని నిగనిగలాడేలా చేస్తుంది.
 
సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ మసాజ్ శరీరానికి నూతన తేజాన్నిస్తుంది.
 
మసాజ్ స్పాలలో వేరుశెనగ నూనె ఉపయోగిస్తుంటారు. దీనికి అలెర్జీ ఉండవచ్చునని ఈ నూనెను ఉపయోగించే ముందు ప్యాచ్ టెస్ట్ చేస్తారు.
 
నువ్వుల నూనెతో మసాజ్ చేయడం వల్ల కండరాలు రిలాక్స్ అవుతాయి.

ఇరాన్ దేశాన్ని ఆపండి ఫ్రెండ్స్: ట్రంప్ విజ్ఞప్తిభయంతో వున్నవాడు పోరాటం చేయలేడు కానీ చావుని లెక్కచేయని వాడు ఏదైనా చేస్తాడని చెబుతుంటారు. ఇప్పుడు ఇరాన్ దేశం వ్యవహారం అలాగే వుంది. ఒకవైపు అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ సేనలు ఇరాన్ దేశం పైన బాంబులు వర్షం కురిపిస్తున్నా, కీలక స్థావరాలను నేలమట్టం చేస్తున్నా వారు మాత్రం ఏమీ వెనక్కి తగ్గడంలేదు. శనివారం నాడు ఇజ్రాయెల్ దేశంపైన ఒక్కసారిగా 1430 క్షిపణులతో విరుచుకుపడింది. దీనితో ఇజ్రాయెల్ దేశంలో సైరన్ల మోత మోగాయి. ప్రజలంతా సురక్షిత ప్రాంతాలలో తలదాచుకున్నారు. ఐనప్పటికీ పలువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. కొన్ని భవనాలు దెబ్బతిన్నాయి.

జనసేనకు 13 ఏళ్లు.. కానీ ఇదే అత్యంత సంతృప్తికరమైన రోజు.. పవన్ కల్యాణ్జనసేనకు 13 ఏళ్లు నిండాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితుల కారణంగా పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గొప్ప వేడుకను రద్దు చేసుకుని, గ్రామ స్థాయి వేడుకలను నిర్వహించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. శనివారం, అల్లూరి జిల్లాలోని నందిగరువు గ్రామంలో గిరిజనులతో ఆయన గిరిజన దినోత్సవాన్ని జరుపుకున్నారు. గర్భిణీ స్త్రీలకు డోలీ వాడకాన్ని చూసి, తండా దుస్థితిని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, పవన్ కళ్యాణ్ కేవలం 40 ఇళ్లతో తండాకు రోడ్డు మంజూరు చేయించారు. పవన్ కళ్యాణ్ తండాకు తాగునీటిని కూడా తీసుకువచ్చారు. మాటా మంతి కార్యక్రమాల ప్రాముఖ్యతను జనసేన అధినేత గుర్తుచేశారు.

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సిద్ధం కావాలి.. చంద్రబాబు పిలుపురాష్ట్రానికి సంబంధించిన వివిధ కీలక అంశాలపై చర్చించేందుకు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు తన మంత్రివర్గంతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సమావేశంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి ప్రకటన చేశారు. ఎన్నికలకు సిద్ధంగా ఉండాలని చంద్రబాబు తన మంత్రివర్గ సహచరులను ఆదేశించారు. మనం అన్ని ఎన్నికల్లోనూ విజయం సాధించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగాలని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. నీటి సమస్యలు, పశ్చిమ ఆసియా సంక్షోభం కారణంగా ప్రస్తుతం నెలకొన్న ఎల్.పి.జి (ఎల్పీజీ) కొరత వంటి సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ, ఏపీ పౌరుల శ్రేయస్సును దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ సమస్యలన్నీ పరిష్కారమవుతాయని చంద్రబాబు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

సీపీఐ మావోయిస్ట్ పార్టీపై వున్న నిషేధాన్ని ఎత్తివేయాలి.. తిప్పిరి తిరుపతి అలియాస్ దేవుజీతెలంగాణ పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయిన సీపీఐ మావోయిస్ట్ నాయకుడు తిప్పిరి తిరుపతి అలియాస్ దేవుజీ, తమ సంస్థ ఎన్నికల రాజకీయాల్లో పాల్గొనడానికి ఆసక్తి చూపనప్పటికీ, ప్రభుత్వాలు తమ సంస్థపై ఉన్న నిషేధాన్ని ఎత్తివేసి, దానిని ఒక రాజకీయ పార్టీగా గుర్తించాలని డిమాండ్ చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా అర్బన్ నక్సల్స్ లేదా ఇతర ముద్రలతో జైళ్లలో మగ్గుతున్న మావోయిస్టు సానుభూతిపరులను రాజకీయ ఖైదీలుగా గుర్తించి, వారిని విడుదల చేయాలని కూడా ఆయన డిమాండ్ చేశారు.

ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహును ఇరాన్ చంపేసిందా?సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు(Benjamin Netanyahu)పై ఇరాన్ దాడి చేసి చంపేసిదంటూ పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. శనివారం ఉదయం నుంచి ఇదే టాపిక్ పైన చర్చ జరుగుతోంది. ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు ప్రయాణిస్తున్న విమానంపై ఇరాన్ దాడి చేసిందనీ, ఈ దాడిలో నెతన్యాహు మరణించాడంటూ కొందరు సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఐతే ఈ వీడియో నిజమైనదా లేదంటే ఫేక్ వీడియోనా తేలాల్సి వుంది. మరోవైపు నెతన్యాహు మృతి చెందాడంటూ అంతర్జాతీయంగా కూడా పలు ఛానళ్లు వార్తలు ప్రసారం చేస్తున్నాయి. ఇంత జరుగుతున్నా నెతన్యాహు బైటకు కనిపించకపోవడంతో మరీ అనుమానాలు బలపడుతున్నాయి.

Anushka Shetty: స్వీటీ అనుష్క శెట్టి పెళ్లి చేసుకుంటుందా?స్వీటీ అనుష్క శెట్టి చుట్టూ పెళ్లి పుకార్లు కొత్తేమీ కాదు. చాలా సంవత్సరాలుగా, ఆమె పెళ్లి గురించి మీడియాలో తరచుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. గతంలో జర్నలిస్టులు అనుష్కను వివాహం గురించి అడిగినప్పుడల్లా, ఆమె ఎప్పుడూ వివాహ ప్రణాళికలను స్పష్టంగా ధృవీకరించలేదు. నటి త్వరలో వివాహం చేసుకోవచ్చునని టాక్ వస్తోంది. అనుష్క తన కుటుంబంతో సన్నిహిత సంబంధాన్ని పంచుకునే ఒక ఫేమస్ పారిశ్రామికవేత్త కుమారుడిని వివాహం చేసుకోవాలని యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ పుకార్లు మరింత సంచలనం కావడానికి మరొక కారణం అనుష్క ప్రస్తుత జీవనశైలి.

Ustaad Bhagat Singh: ఎంటర్ టైన్ మెంట్, దేశభక్తి కలగలిపిన ట్రైలర్ తో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ఆకట్టుకున్నాడుతెలుగులో నచ్చని పదం స్కామ్ అని అనగానే.. అది తెలుగు కాదు ఇంగ్లీషు పదం అని హాస్యనటుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి చెప్పడం, అలానా.. అంటూ పవన్ కళ్యాణ్ స్పందించడం వంటి ఎంటర్ టైన్ మెంట్ తోపాటు భారత్ లో మగాడు బొట్టుపెట్టుకుంటే ఎలా వుంటుందో చూస్తావా? అంటూ విలన్ నుద్దేశించి సీరియస్ గా ఫైర్ కావడం వంటి యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ మెండుగా వున్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ట్రైలర్ ఆకట్టుకుంది.

మేడ్ ఇన్ కొరియా చిత్రీకరణ ఆనందించదగ్గ అనుభవం : ప్రియాంక మోహన్.మేడ్ ఇన్ కొరియా’ చిత్రీకరణ ఎంతగానో ఆనందించదగ్గ అనుభవంగా మారిందనే ప్రియాంక మోహన్.తెలియజేస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. నెట్‌ఫ్లిక్స్ యొక్క క్రాస్-కల్చరల్ ప్రాజెక్ట్ ‘మేడ్ ఇన్ కొరియా’ విడుదలకు ముందు, సియోల్‌లో చిత్రీకరణ, కొరియన్ తారాగణం మరియు సిబ్బందితో కలిసి పనిచేయడం ఈ చిత్రం ఎలా ఆవిష్కరణ ప్రయాణంలా అనిపించిందో ప్రియాంక అరుల్ మోహన్ వివరించారు. ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు రా కార్తీక్‌.

S.P. Charan: ఎస్పీ చరణ్, కేఎస్ చిత్ర పాడిన మెలోడీ బంగారు బొమ్మ సాంగ్ రిలీజ్సుమంత్ ప్రభాస్ రూరల్ లవ్, ఫ్యామిలీ డ్రామా 'గోదారి గట్టుపైన' తో అలరించబోతున్నారు. సుభాష్ చంద్ర దర్శకత్వంలో రెడ్ పప్పెట్ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మించింది. నిధి ప్రదీప్ ఈ చిత్రంలో కథానాయికగా నటించగా, జగపతి బాబు కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. టీజర్, ఫస్ట్ రెండు సింగిల్స్‌కు అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది ఈ జోష్ ని కొనసాగిస్తూ, మేకర్స్ ఇప్పుడు మూడో సింగిల్ 'బంగారు బొమ్మ'ను రిలీజ్ చేశారు.

Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ కోసం పోరాటం చేసిన రష్మిక మందన్న వీడియో రీరిలీజ్విజయ్ దేవరకొండ కోసం పోరాటం చేయాల్సిన పరిస్థితి ఎదురైందని రష్మిక మందన్న పాత వీడియోలు ద్వారా తెలియజేస్తుంది. అటు రెండోసారి విజయ్ తో నటించడంతోపాటు వివాహం గురించి కుటుంబంలో పెద్ద చర్చే జరిగిందని తెలిపింది. ఫిబ్రవరి 26న ఉదయపూర్‌లో వీరు వివాహం చేసుకున్నారు. అప్పటినుంచి ఏదోవిధంగా రష్మిక స్పందిస్తూనే వుంది. పెండ్లి జరుగుతున్న తరుణంలో పాత వివాహబంధాన్ని గుర్తుచేస్తూ కొందరు పోస్ట్ లు పెట్టడం, ఆ తర్వాత రష్మిక వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోబోతున్నట్లు ఇటీవలే ప్రకటించింది. అయితే తాజాగా మరోసారి సోషల్ మీడియాలో ఆమె రెండో సినిమా విజయ్ తోచేస్తుండగా పలికిన మాటలు మళ్ళీ రీ రిలీజ్ లా సోషల్ మీడియాలో కొనసాగుతున్నాయి.
