వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?

గోండ్ కతీరా. దీని గురించి చాలామందికి తెలియదు కానీ కొన్ని గ్రామాల్లో దీని వాడకం బాగానే చేస్తుంటారు. ప్రత్యేకించి వేసవిలో దీన్ని తింటుంటారు. ఈ గోండ్ కతీరా (Gond Katira), దీనినే తెలుగులో గోధుమ బంక అని కూడా అంటారు, ఇది ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుతమైన ఆరోగ్య సంపద. ముఖ్యంగా ఎండలు మండిపోయే వేసవి కాలంలో ఇది శరీరానికి ఒక నేచురల్ కూలర్‌లా పనిచేస్తుంది.
 
దీనిలోని ప్రధాన ఆరోగ్య రహస్యాలు మరియు ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గోండ్ కతీరాలో అద్భుతమైన చల్లబరిచే గుణాలు ఉన్నాయి. ఎండ దెబ్బ (Heat Stroke) తగలకుండా ఇది కాపాడుతుంది. శరీరంలోని అధిక వేడిని తగ్గించి, బాడీని హైడ్రేటెడ్‌గా ఉంచుతుంది. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ మలబద్ధకం (Constipation) సమస్యను తగ్గిస్తుంది. గ్యాస్, ఎసిడిటీ వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారు దీన్ని తీసుకుంటే జీర్ణవ్యవస్థ మెరుగుపడుతుంది.
 
గోండ్ కతీరా తీసుకున్నప్పుడు కడుపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. దీనివల్ల ఆకలి తగ్గి, అనవసరమైన చిరుతిళ్లు తినకుండా నియంత్రిస్తుంది. ఇది శరీరంలోని మెటబాలిజం రేటును కూడా పెంచుతుంది. ఇందులో ఉండే యాంటీ ఏజింగ్ గుణాలు చర్మంపై ముడతలు, మచ్చలను తగ్గిస్తాయి. చర్మం కాంతివంతంగా మారడానికి మరియు మొటిమల నివారణకు ఇది సహాయపడుతుంది.
 
నీరసంగా ఉన్నప్పుడు గోండ్ కతీరాను పాలు లేదా షర్బత్‌లో కలిపి తాగితే తక్షణ శక్తి లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా గర్భిణీ స్త్రీలకు మరియు ప్రసవానంతర రికవరీకి ఇది మంచి బలవర్థకమైన ఆహారం. వాడే విధానం ఎలాగంటే... గోండ్ కతీరా గట్టి స్ఫటికాల రూపంలో ఉంటుంది. కనుక ఒక స్పూన్ గోండ్ కతీరాను రాత్రంతా నీటిలో నానబెడితే, ఉదయానికి అది తెల్లని జెల్లీలా (Ice-like gel) మారుతుంది.
 
ఈ జెల్లీని మజ్జిగ, నిమ్మరసం, పాలు, లస్సీ లేదా రోజ్ సిరప్ వంటి పానీయాల్లో కలిపి తీసుకోవచ్చు. ఐతే దీన్ని నేరుగా (పొడిలా) తినకూడదు; కేవలం నానబెట్టిన తర్వాతే వాడాలి. నానబెట్టినప్పుడు అది బాగా ఉబ్బుతుంది కాబట్టి తగినంత నీరు వాడాలి. పరిమితికి మించి తీసుకుంటే ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు రావచ్చు, కాబట్టి రోజుకు 1-2 చెంచాలు సరిపోతుంది.

తమిళనాడులో డీఎంకే (DMK) తిరిగి అధికారంలోకి రానున్నదని Tamiln Nadu exit pollలో తెలుస్తోంది. దాదాపు అన్ని సర్వే సంస్థలు డీఎంకేకి అధికారం చేజెక్కించుకునేందుకు అవసరమైన స్థానాలు వస్తాయని అంచనా వేస్తున్నాయి. పీపుల్స్ పల్స్ సర్వే ప్రకారం డీఎంకి పార్టీకి 125 నుంచి 145 స్థానాలు రావచ్చు. అన్నాడీఎంకేకి 65 నుంచి 80 వరకూ వస్తాయని అంచనా వేసింది. అట్లాగే సినీ నటుడు విజయ్ టీవీకే పార్టీకి ఈ ఎన్నికల్లో కేవలం 18 నుంచి 24 స్థానాలు రావచ్చని తెలిపింది. ఈ ప్రకారంగా చూస్తే విజయ్ ఈ ఎన్నికల్లో పేపర్ పులిగా మారిపోయారని తెలుస్తోంది.

అస్సాంలో ఏప్రిల్ 9న మొత్తం 126 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. అధికారం చేజిక్కించుకునేందుకు అవసరమైన సీట్ల సంఖ్య 64 కాగా Assam Exit Poll రిజల్ట్సులో అధికారాన్ని భాజపా చేజిక్కించుకుంటుందంటూ అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. యాక్సిస్ మై ఇండియా భాజపాకు 88 నుంచి 100 స్థానాలు వస్తాయనీ, కాంగ్రెస్ పార్టీకి 24 నుంచి 36 స్థానాలు రావచ్చనీ, ఇతరులు 3 చోట్ల గెలవచ్చని తెలిపింది. మాట్రైజ్ తెలుపుతూ... భాజపా 85 నుంచి 95 స్థానాలు కైవసం చేసుకుంటుందనీ, కాంగ్రెస్ పార్టీకి 25 నుంచి 32 స్థానాలు రావచ్చని వెల్లడించింది.

పొరుగుదేశం పాకిస్థాన్‌లో పెట్రోల్ నిల్వలు అడుగంటి పోతున్నాయి. ప్రస్తుతం కేవలం ఒక్క రోజుకు మాత్రమే చమురు నిల్వలు ఉన్నట్టు సాక్షాత్ పాకిస్థాన్ మంత్రి అలీ పర్వైజ్ మాలిక్ అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు పాకిస్థాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎంతటి ప్రమాదకరస్థితిలో ఉందో స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఒక దేశానికి నెలల తరబడి సరిపోయే ఇంధన నిల్వలు ఉండటం కనీసం అవసరం కాగా, పాకిస్థాన్‌లో మాత్రం కేవలం వారం రోజులకు సరిపడ ముడి చమురు నిల్వలు ఉండటం గమనార్హం. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల కారణంగానే ఈ పరిస్థితి నెలకొందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇదే పరిస్థితి మున్ముందు కొనసాగితే మత దేశం చీకట్లోకి వెళ్లిపోతుందని పాక్ మంత్రి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు మే 4వ తేదీన వెలువడనున్న నేపథ్యంలో, తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) అధినేత, నటుడు విజయ్ తన ఆధ్యాత్మిక పర్యటనలో భాగంగా ఏప్రిల్ 29న అంటే ఈరోజున షిర్డీ సాయిబాబాను దర్శించుకున్నారు. విజయ్ బుధవారం మధ్యాహ్నం షిర్డీ చేరుకుని సాయిబాబా సన్నిధిలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. గత కొద్దిరోజులుగా ఆయన వరుసగా ప్రముఖ దేవాలయాలను సందర్శిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే తిరుచెందూర్ మురుగన్ ఆలయం, త్రిచిలోని ఒక చర్చిని కూడా సందర్శించారు. మే 4న తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాలు రానున్న తరుణంలో, ఈ పర్యటన ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

చెన్నైలో దారుణం జరిగింది. చీరల వ్యాపారం చేస్తూ డబ్బును ఆర్జిస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్న సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అయిన మహిళను తాగుడుకి బానిస అయిన భర్త హత్య చేసాడు. ఆ తర్వాత అతడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. చెన్నై నగరంలో సుబ్రహ్మణ్యం, నాగలక్ష్మి దంపతులు నివాసం వుంటున్నారు. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు. పెద్ద కుమారుడు రష్యాలో వైద్య విద్యను అభ్యసిస్తుండగా, చిన్న కుమారుడు కాలేజీలో చదువుతున్నాడు. భర్త సుబ్రహ్మణ్యం తన ఉద్యోగాన్ని కోల్పోయి మద్యానికి బానిసయ్యాడు. మరోవైపు నాగలక్ష్మి శ్రీ సాయి సిల్క్స్ పేరిట చీరల వ్యాపారం చేస్తోంది.

సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడు, మహేష్ బాబు సోదరుడి కుమారుడు జయ కృష్ణ ఘట్టమనేని అజయ్ భూపతి దర్శకత్వంలో 'శ్రీనివాస మంగాపురం' ప్రాజెక్ట్‌ తో హీరోగా పరిచయం అవుతున్నారు. రవీనా టాండన్ కుమార్తె రాషా తడాని ఈ చిత్రంతో తెలుగు చిత్రసీమలోకి అడుగుపెడుతోంది. అశ్విని దత్ సమర్పణలో, చందమామ కథలు బ్యానర్‌పై పి. కిరణ్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లు, టీజర్‌కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. నేచురల్ స్టార్ నాని ఈ చిత్రం ఫస్ట్ సింగిల్ 'అలెల్లె అలెల్లె'ను లాంచ్ చేశారు.

'ఎపిక్ – ఫస్ట్ సెమిస్టర్' ఇప్పటికే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ సినిమా నుంచి ఎలాంటి కంటెంట్ రాబోతుందో తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి ప్రేక్షకుల్లో పెరిగింది. ఈ చిత్రం ఒక హృద్యమైన అనుభూతిని అందిస్తుందని వాగ్దానం చేస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన మొదటి పాట 'సంచారమే' అద్భుతమైన స్పందనను సొంతం చేసుకోగా, తాజాగా విడుదలైన టీజర్ ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలను అమాంతం పెంచేసింది.

సత్య, దర్శకుడు రితేష్ రానా 'జెట్లీ'తో అలరించబోతున్నారు. క్లాప్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌పై చిరంజీవి (చెర్రీ) హేమలత పెద్దామల్లు నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ సమర్పిస్తోంది. మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా రియా సింఘా కథానాయికగా తెలుగు చిత్రసీమలో అరంగేట్రం చేస్తున్నారు. వెన్నెల కిషోర్, అజయ్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమా టీజర్ ట్రైలర్ అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ తో మంచి బజ్ క్రియేట్ చేశాయి. 'జెట్లీ' మే 1న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ గా థియేటర్స్

Dhanush: కర లాంటి కంటెంట్ మూవీ వస్తుంటే థియేటర్ల బంద్ ఉండదు :సీహెచ్. సతీష్ కుమార్ధనుష్, మమితా బైజు జంటగా కుష్మిత గణేష్ సమర్పణలో డా. ఐషరి కె. గణేష్ నిర్మించిన చిత్రం ‘కర’. ఈ మూవీకి విఘ్నేశ్ రాజా దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాని ఏప్రిల్ 30న విఘ్నేశ్వర ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఆర్ స్టార్ లాజిస్టిక్స్ తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా విఘ్నేశ్వర ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అధినేత సీహెచ్. సతీష్ కుమార్ మీడియాతో చిత్ర విశేషాల్ని పంచుకున్నారు. ఆయన ఏం చెప్పారంటే..

అనకాపల్లి నుంచి అమ్మోరు దిగినాది.. అనే జాతర సాంగ్ రిలీజ్కండ్రేగుల నాయుడు, త్రినాథరావు నక్కిన నిర్మిస్తున్న చిత్రం ‘అనకాపల్లి’. ఈ సినిమాకి ఖగేష్ తమ్మినేని దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కండ్రేగుల కుమార్ రాజా కో-ప్రొడ్యూసర్‌గా చేసిన ఈ మూవీలో విక్రమ్ సహిదేవ్, సంధ్య వశిష్ట జంటగా నటించారు. ఈ చిత్రానికి కథ, స్క్రీన్ ప్లేని అందించడమే కాకుండా త్రినాథరావు నక్కిన ఓ ముఖ్య పాత్రను కూడా పోషించారు. ఇప్పటికే సినిమాకు సంబంధించిన టీజర్‌ను రిలీజ్ చేయగా అది అందరిలోనూ బజ్‌ను క్రియేట్ చేసింది.
