వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?
గోండ్ కతీరా. దీని గురించి చాలామందికి తెలియదు కానీ కొన్ని గ్రామాల్లో దీని వాడకం బాగానే చేస్తుంటారు. ప్రత్యేకించి వేసవిలో దీన్ని తింటుంటారు. ఈ గోండ్ కతీరా (Gond Katira), దీనినే తెలుగులో గోధుమ బంక అని కూడా అంటారు, ఇది ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుతమైన ఆరోగ్య సంపద. ముఖ్యంగా ఎండలు మండిపోయే వేసవి కాలంలో ఇది శరీరానికి ఒక నేచురల్ కూలర్లా పనిచేస్తుంది.
దీనిలోని ప్రధాన ఆరోగ్య రహస్యాలు మరియు ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గోండ్ కతీరాలో అద్భుతమైన చల్లబరిచే గుణాలు ఉన్నాయి. ఎండ దెబ్బ (Heat Stroke) తగలకుండా ఇది కాపాడుతుంది. శరీరంలోని అధిక వేడిని తగ్గించి, బాడీని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచుతుంది. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ మలబద్ధకం (Constipation) సమస్యను తగ్గిస్తుంది. గ్యాస్, ఎసిడిటీ వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారు దీన్ని తీసుకుంటే జీర్ణవ్యవస్థ మెరుగుపడుతుంది.
గోండ్ కతీరా తీసుకున్నప్పుడు కడుపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. దీనివల్ల ఆకలి తగ్గి, అనవసరమైన చిరుతిళ్లు తినకుండా నియంత్రిస్తుంది. ఇది శరీరంలోని మెటబాలిజం రేటును కూడా పెంచుతుంది. ఇందులో ఉండే యాంటీ ఏజింగ్ గుణాలు చర్మంపై ముడతలు, మచ్చలను తగ్గిస్తాయి. చర్మం కాంతివంతంగా మారడానికి మరియు మొటిమల నివారణకు ఇది సహాయపడుతుంది.
నీరసంగా ఉన్నప్పుడు గోండ్ కతీరాను పాలు లేదా షర్బత్లో కలిపి తాగితే తక్షణ శక్తి లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా గర్భిణీ స్త్రీలకు మరియు ప్రసవానంతర రికవరీకి ఇది మంచి బలవర్థకమైన ఆహారం. వాడే విధానం ఎలాగంటే... గోండ్ కతీరా గట్టి స్ఫటికాల రూపంలో ఉంటుంది. కనుక ఒక స్పూన్ గోండ్ కతీరాను రాత్రంతా నీటిలో నానబెడితే, ఉదయానికి అది తెల్లని జెల్లీలా (Ice-like gel) మారుతుంది.
ఈ జెల్లీని మజ్జిగ, నిమ్మరసం, పాలు, లస్సీ లేదా రోజ్ సిరప్ వంటి పానీయాల్లో కలిపి తీసుకోవచ్చు. ఐతే దీన్ని నేరుగా (పొడిలా) తినకూడదు; కేవలం నానబెట్టిన తర్వాతే వాడాలి. నానబెట్టినప్పుడు అది బాగా ఉబ్బుతుంది కాబట్టి తగినంత నీరు వాడాలి. పరిమితికి మించి తీసుకుంటే ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు రావచ్చు, కాబట్టి రోజుకు 1-2 చెంచాలు సరిపోతుంది.