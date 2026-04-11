పెళ్లికి ముదే ప్రెగ్నెన్సీ... కక్కుర్తిపడకండి.. కాండం మరవకండి.. డాక్టర్ అడ్వైస్ (వీడియో)
ఇటీవలికాలంలో పెళ్లికి ముందే గర్భందాల్చుతున్న యువతుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. ఇలా గీత దాటుతున్న వారిలో ఎక్కు మంది ఉన్నత విద్యావంతులు. ముఖ్యంగా, సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో పని చేసే మహిళా టెక్కీలు కావడం గమనార్హం. దీనిపై ఓ మహిళా వైద్యురాలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ ఓ జంటకు కౌన్సింగ్ ఇస్తున్న వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
పెళ్లికి ముందే గర్భందాల్చే కేసులో విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయని ఆమె ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా, ఈ వారంలోనే తన వద్దకు నలుగురు జంటలు వచ్చారని, వీళ్లంతా ప్రెగ్నెన్సీతో వచ్చారని, ఇందులో మూడు జంటలు గర్భం కొనసాగించేందుకు ఏమాత్రం ఇష్టపడకపోగా ఓ జంట మాత్రం ఉంచుకునేందుకు సమ్మితించిందని ఆమె తెలిపారు.
అయితే, కనీసం నిశ్చితార్థం కూడా కాకుండా ఇలా పెళ్లికి ముందే తొందరపడటాన్ని ఆమె తీవ్రంగా తప్పుబడుతున్నారు. పెళ్లికి ముందే సెక్స్లో పాల్గొనడం వల్ల గర్భం దాల్చడం, మళ్ళీ దాన్ని తీయడం వల్ల గర్భసంచిలో చాలా ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉందని డాక్టర్ చెబుతున్నారు. పదేపదే ఇలా చేయడం వల్ల భవిష్యత్లో గర్భంకూడా రాకుండా పోయే అవకాశం కూడా ఉందని ఆమె ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కొందరు అబ్బాయిలు అయితే, గర్భం చేసి అమ్మాయిపై మోజు అయిపోయాక పెళ్లి ప్రతిపాదనను తిరస్కరిస్తున్నారని తెలిపారు. చాలా తక్కువ మంది మాత్రం గర్భందాల్చినప్పటికీ దాన్ని కొనసాగించేందుకు సంసిద్ధత వ్యక్తం చేస్తున్నారని ఆ వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ పెళ్లికి ముందే సెక్స్లో పాల్గొనాల్సి వస్తే కండోమ్స్ వంటి సురక్షిత పద్ధతులను ఉపయోగించాలని కోరుతున్నారు.