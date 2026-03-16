భవిష్యత్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం సైన్స్-పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి: డాక్టర్ అంజిరెడ్డి స్మారక ఉపన్యాసం

హైదరాబాద్: శాస్త్రవేత్త, పారిశ్రామికవేత్త, దాత అయిన డాక్టర్ కె. అంజిరెడ్డి 13వ వర్ధంతి సందర్భంగా, ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ అంజిరెడ్డి మెమోరియల్ లెక్చర్ నాల్గవ ఎడిషన్ను డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్(డాక్టర్ రెడ్డీస్) ఈరోజు నిర్వహించింది. ఆయన జీవితం, వారసత్వం యొక్క ప్రధాన స్తంభాలను ప్రతిబింబించేలా, సైన్స్, సొసైటీ- సస్టైనబిలిటీ (సైన్స్, సమాజం, స్థిరత్వం) నినాదంగా.. డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ మరియు డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లైఫ్ సైన్సెస్ సంయుక్తంగా 2023లో ఈ ఉపన్యాస సిరీస్ను ప్రారంభించాయి.
ఈ సంవత్సరం, డాక్టర్ అంజిరెడ్డి మెమోరియల్ లెక్చర్ను ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన సెల్ బయాలజిస్ట్ మరియు పరిశోధకుడు ప్రొఫెసర్ గైడో క్రోమెర్ అందించారు, ఈయన ప్రధానంగా ప్రోగ్రామ్డ్ సెల్ డెత్ (అపోప్టోసిస్), ఆటోఫాగి మరియు క్యాన్సర్ ఇమ్యునాలజీలో చేసిన సంచలనాత్మక కృషికి ప్రసిద్ధి చెందారు. ఆయన ప్రస్తుతం యూనివర్సిటీ ప్యారిస్ సిటీలో ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ మెడిసిన్గా ఉన్నారు.
పాథలాజికల్ ఏజింగ్ను నడిపించే కణజాల ఒత్తిడి హార్మోన్ అనే అంశంపై ప్రొఫెసర్ క్రోమెర్ స్మారక ఉపన్యాసం ఇస్తూ.. ఎసిల్-సిఓఎ బైండింగ్ ప్రోటీన్ (Acyl-CoA Binding protein-ACBP) అనే పెద్దగా తెలియని అణువు గురించి వివరించారు. దీనిని డయాజెపామ్ బైండింగ్ ఇన్హిబిటర్ (Diazepam Binding Inhibitor- DBI) అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది శరీరంలో శక్తివంతమైన స్ట్రెస్ మీడియేటర్గా (ఒత్తిడిని ప్రభావితం చేసేదిగా) పనిచేస్తుంది మరియు దాని సమతుల్యత దెబ్బతిన్నప్పుడు వ్యాధిని తీవ్రతరం చేస్తుంది. ACBP/DBI అనేది ఇప్పుడు జెరోజీన్ (gerogene- వృద్ధాప్యానికి కారణమయ్యేది)గా గుర్తించబడింది. ఇది శరీర కణాల పునరుత్పత్తి మరియు టర్నోవర్ ప్రక్రియలలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
వయసుతో పాటు దీని స్థాయిలు పెరుగుతాయి. ఇది వృద్ధాప్యానికి ప్రధాన సంకేతం. ప్రారంభంలో ఇది కేవలం ఒక కొత్త ఒత్తిడిని తట్టుకునే శరీర ప్రయత్నంగా మొదలై, చివరకు స్థానిక క్రమరాహిత్యం నుండి సిస్టమిక్ డిస్ట్రెస్(శరీర వ్యవస్థను దెబ్బతీసే) సమస్యగా మారుతుంది. ఇది భవిష్యత్తులో వచ్చే అనేక వ్యాధులను ముందుగానే అంచనా వేయడానికి కూడా ముడిపడి ఉంది. ACBP/DBI ని అర్థం చేసుకోవడం మరియు లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ద్వారా వినూత్నమైన యాంటీ ఏజింగ్ థెరపీలు, వయసు-సంబంధిత వ్యాధుల నివారణకు కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి.
కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్ వ్యవస్థాపకులు- ఛైర్మన్ డాక్టర్ గురు ఎన్. రెడ్డి.. డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ వెనుక ఉన్న దార్శనికుడికి హృదయపూర్వక నివాళులర్పించారు. డాక్టర్ అంజిరెడ్డిని ఒక స్పష్టమైన లక్ష్యం కలిగిన, ధైర్యవంతుడైన, అపారమైన అభిరుచి గల మరియు స్థిరమైన సైన్స్కు కట్టుబడిన వ్యక్తిగా గుర్తుచేసుకున్నారు. భారతదేశం కోసం ఆవిష్కరించడం, అందించడమే డాక్టర్ అంజిరెడ్డి ప్రధాన లక్ష్యమని, ప్రపంచ స్థాయి మందులు కేవలం కొందరికి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా చూశారని ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. ఒక కలను ప్రపంచ స్థాయి ఫార్మాస్యూటికల్ శక్తిగా మార్చిన ఆయన సైన్స్ పట్ల మక్కువ, సాటిలేని దార్శనికతకు ఆయన జీవితం, వారసత్వం ఒక నిదర్శనం. వ్యాపారం సేవ కోసమే అనే ఆయన నినాదం ఇప్పటికీ అందరికీ మార్గనిర్దేశం చేస్తోందని అన్నారు.
డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ కో-ఛైర్మన్- మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జి.వి. ప్రసాద్ తన ప్రారంభోపన్యాసంలో మాట్లాడుతూ, డాక్టర్ అంజిరెడ్డి జీవితం, వారసత్వం, సైన్స్ పట్ల ఆయనకున్న అభిరుచిని సెలబ్రేట్ చేసుకునేందుకు ఈ ఉపన్యాస శ్రేణిని 2023లో ప్రారంభించాము. ప్రతి ఒక్కరికీ సరసమైన మరియు అందుబాటులో ఉండే మందుల అభివృద్ధిని డీప్ సైన్స్ నడిపించాలనే నమ్మకం ఆయన దార్శనికతకు కేంద్రబిందువు. మనసులో ఒక శాస్త్రవేత్త అయిన ఆయన.. నిజమైన శాస్త్రీయ ఆవిష్కరణలను నిర్వచించే అంతులేని ఉత్సుకత, కొత్తదనం కోసం అన్వేషణ, శ్రేష్ఠత పట్ల నిబద్ధతను వ్యాపార ప్రపంచంలోకి తీసుకువచ్చారు. వైద్యం ప్రజల కోసమే, లాభాల కోసం కాదు అని డాక్టర్ అంజిరెడ్డి బలంగా నమ్మారు. ఈ తత్వమే ఆయన ప్రయాణానికి మార్గనిర్దేశం చేసింది, ఆయన నిర్మించిన సంస్థ విలువలను రూపొందించింది. ఈ నమ్మకంతోనే, డాక్టర్ రెడ్డి మందులను మరింత సరసమైన ధరలకు అందించడంలో మరియు భారతదేశాన్ని ఫార్మసీ ఆఫ్ ది వరల్డ్గా ఆవిర్భవించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయనతో కలిసి పనిచేసే అదృష్టం పొందిన ప్రతి ఒక్కరిపై ఆయన సేవలు చెరగని ముద్ర వేశాయి అని అన్నారు.
డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ ఛైర్మన్ సతీష్ రెడ్డి ముగింపు పలుకులు పలుకుతూ.. హెల్త్కేర్ మరియు ఇన్నోవేషన్లో కీలక రంగాలపై చర్చలను ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు శాస్త్రవేత్తలు, పరిశోధకులు మరియు థాట్ లీడర్లను ఒకచోట చేర్చడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను హైలైట్ చేశారు. ఈ ఏడాది మెమోరియల్ లెక్చర్కు ముందు 'ట్రాన్స్లేషనల్ రీసెర్చ్'పై జరిగిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో విద్యా, పరిశ్రమ మరియు విధానపరమైన నిపుణులు పాల్గొని, భారతదేశ పరిశోధనా పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంపై తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. డాక్టర్ అంజిరెడ్డి వారసత్వాన్ని స్మరించుకుంటూ, వ్యవస్థాపకుడికి సైన్స్ మరియు మేధోపరమైన చర్చల పట్ల అపారమైన మక్కువ ఉందని ఆయన గుర్తుచేశారు. శాస్త్రీయ సమాజంలో ఇటువంటి పరస్పర చర్చలకు ఆయన ఎంతో విలువ ఇచ్చేవారని అన్నారు. డాక్టర్ అంజిరెడ్డి దాతృత్వ దృక్పథాన్ని, సైన్స్ను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి మరియు సమాజానికి సేవ చేయడానికి అంకితమైన సంస్థల నిర్మాణంలో ఆయన చేసిన కృషిని కూడా ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు.