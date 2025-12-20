శనివారం, 20 డిశెంబరు 2025
శనివారం, 20 డిశెంబరు 2025

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

Oranges
శీతాకాలం సీజన్‌లో మార్కెట్లోకి కమలా పండ్లు వచ్చేస్తాయి. వీటిని తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. వీటి గురించి తెలిస్తే కమలా పండ్లు తినకుండా వుండరు. కమలాలను తింటే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
కమలా పండ్లు తింటే బరువు తగ్గడానికి సహాయపడవచ్చు.
కమలా పండ్లలో వున్న విటమిన్లు వృద్ధాప్య లక్షణాలను త్వరగా రానీయవు.
రక్తపోటు స్థాయిలను నియంత్రించే గుణం వీటిలో వుంది.
కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించే శక్తి కమలా పండ్లకు వుంది.
గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడంలో మేలు చేస్తాయి.
మధుమేహం నియంత్రణకు తోడ్పాటునిస్తాయి.
కిడ్నీ స్టోన్స్‌ను నివారించడంలోనూ ఇవి ప్రయోజనకారిగా వుంటాయి.
రక్తహీనత పోవాలంటే కమలాలను తింటుండాలి.

Telangana : తెలంగాణలో సింగిల్ డిజిట్‌కు పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు

Telangana : తెలంగాణలో సింగిల్ డిజిట్‌కు పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలుతెలంగాణలో ఉష్ణోగ్రతలు 10 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే తక్కువకు పడిపోవడంతో, పలు జిల్లాల్లో ఏక అంకెకు చేరాయి. తెలంగాణ డెవలప్‌మెంట్ ప్లానింగ్ సొసైటీ నుండి అందిన సమాచారం ప్రకారం, హైదరాబాద్ నగరంలో అత్యల్పంగా 6.3 డిగ్రీల సెల్సియస్, సంగారెడ్డిలో 4.5 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఇది ఈ సీజన్‌లో ఇప్పటివరకు నమోదైన అత్యల్ప ఉష్టోగ్రత. ఈ తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు డిసెంబర్ 11న నమోదైన శీతల వాతావరణానికి సరిపోలుతున్నాయి.

తండ్రి పేరుతో రూ.3 కోట్లకు బీమా... తర్వాత పాము కాటుతో చంపేసిన కన్నబిడ్డలు

తండ్రి పేరుతో రూ.3 కోట్లకు బీమా... తర్వాత పాము కాటుతో చంపేసిన కన్నబిడ్డలుతమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఓ అమానవీయ ఘటన చోటుచేసుకుంది. కన్నతండ్రిపై రూ.3 కోట్లకు జీవిత బీమా చేయించిన అన్నదమ్ములు.. చివరకు కన్నతండ్రిని పాము కాటుతో చంపేశారు. ఈ దారుణం తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని తిరువళ్లూరు జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

Chandrababu: పాఠశాలల్లో ముస్తాబు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన చంద్రబాబు

Chandrababu: పాఠశాలల్లో ముస్తాబు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శనివారం అనకాపల్లి జిల్లాలోని తల్లాపాలెం గ్రామాన్ని సందర్శించారు. అక్కడ ఒక సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలలో ఆయన లాంఛనంగా ముస్తాబు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమ భాగంగా, ముఖ్యమంత్రి విద్యార్థులతో ముచ్చటించి, వారితో వివిధ అంశాలపై చర్చించారు. పిల్లలకు ఉజ్వల భవిష్యత్తును అందించడం తన బాధ్యత అని చంద్రబాబు చెప్పారు. విద్యార్థులలో వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతపై అవగాహన కల్పించడానికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని పాఠశాలల్లో ముస్తాబు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ పాఠశాలలు రెండింటిలోనూ అమలు చేస్తున్నారు.

మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తే ఏం చేయాలో జగన్‌కు ఓ క్లారిటీ ఉంది... సజ్జల

మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తే ఏం చేయాలో జగన్‌కు ఓ క్లారిటీ ఉంది... సజ్జలవైకాపా మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తే ఏం చేయాలో తమ పార్టీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఓ క్లారిటీ ఉందని ఆ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి అన్నారు. తాడేపల్లి సమీపంలోని కుంచనపల్లిలో జరిగిన జగన్ పుట్టిన రోజు వేడుకల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కేక్ కట్ చేసిన తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడారు.

Pawan Kalyan: నేను టిక్కెట్లు అమ్ముకోవట్లేదు.. పవన్ కల్యాణ్

Pawan Kalyan: నేను టిక్కెట్లు అమ్ముకోవట్లేదు.. పవన్ కల్యాణ్ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ శనివారం నిడదవోలు నియోజకవర్గంలోని పెరవలిలో అమరజీవి జలధార కార్యక్రమం కింద రూ.7910 కోట్ల నీటి గ్రిడ్ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించారు. 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 21 స్థానాల నుండి పోటీ చేయాలనే తన నిర్ణయాన్ని కూడా ఆయన వివరించారు. జనసేన పార్టీని స్థాపించి పదేళ్లు పూర్తయిందని పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. టిక్కెట్లు అమ్ముకున్నారనే ఆరోపణలతో సహా తీవ్ర విమర్శలను ఎదుర్కొన్నట్లు ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. తన నిర్ణయాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల విస్తృత ప్రయోజనాల కోసమే తీసుకున్నానని పేర్కొన్నారు.

Roshan: ఛాంపియన్: షూటింగ్లో కొన్ని గాయాలు అయ్యాయి : రోషన్

Roshan: ఛాంపియన్: షూటింగ్లో కొన్ని గాయాలు అయ్యాయి : రోషన్నేను ఫస్ట్ క్రికెటర్ అవ్వాలనుకున్నాను. నిజానికి మా నాన్నగారి కోరిక కూడా నేను క్రికెటర్ అవ్వాలని. అయితే నాకు సినిమాలపై ఆసక్తి ఏర్పడింది అని హీరో రోషన్ అన్నారు. స్వప్న సినిమాస్ మూవీ ఛాంపియన్. రోషన్, అనస్వర రాజన్ లీడ్ రోల్స్ పోషించారు. ప్రదీప్ అద్వైతం దర్శకత్వం వహించారు. జీ స్టూడియోస్ సమర్పణ లో ఆనంది ఆర్ట్ క్రియేషన్స్, కాన్సెప్ట్ ఫిల్మ్స్‌ నిర్మించాయి. మిక్కీ జే మేయర్ అందించిన పాటలు చార్ట్ బస్టర్ అయ్యాయి. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరో రోషన్ విలేకరలు సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

Kokkoroko: రమేష్ వర్మ నిర్మాణ సంస్థ చిత్రం కొక్కోరొకో షూటింగ్ పూర్తి

Kokkoroko: రమేష్ వర్మ నిర్మాణ సంస్థ చిత్రం కొక్కోరొకో షూటింగ్ పూర్తిర‌మేష్ వ‌ర్మ‌...శ్రీనివాస్ వసంత‌ల స్టోరీ టెల్లింగ్ సామ‌ర్థాన్ని గుర్తించి అత‌నికి కొక్కోరొకో సినిమాను తెర‌కెక్కించే ప్ర‌తిష్టాత్మ‌క‌మైన బాధ్య‌త‌ను అప్ప‌గించారు. ‘కొక్కోరొకో’ సినిమా షూటింగ్ పూర్త‌య్యింది. ఈ విష‌యాన్ని మేక‌ర్స్ డిఫ‌రెంట్ పోస్ట‌ర్ ద్వారా అనౌన్స్ చేశారు. వినూత్న ఆలోన‌ల‌తో డైరెక్ట‌ర్ శ్రీనివాస్ వసంత‌ల‌.. విజువ‌ల్ గ్రాండియ‌ర్‌గా, బ‌ల‌మైన ఎమోష‌న్స్ క‌ల‌గ‌లిపి కొక్కోరొకో సినిమాతో ప్రేక్ష‌కుల‌కు ఓ యూనిక్ సినిమాటిక్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌ను అందించ‌బోతున్నారు.

మైథలాజికల్ రూరల్ డ్రామా కథ తో అవినాష్ తిరువీధుల .. వానర సినిమా

మైథలాజికల్ రూరల్ డ్రామా కథ తో అవినాష్ తిరువీధుల .. వానర సినిమాఅవినాష్ తిరువీధుల హీరోగా, దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్న సినిమా "వానర". ఈ చిత్రంలో సిమ్రాన్ చౌదరి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. నందు ప్రతినాయకుడిగా కనిపించనున్నారు. "వానర" చిత్రాన్ని శంతను పత్తి సమర్పణలో సిల్వర్ స్క్రీన్ సినిమాస్ బ్యానర్ పై అవినాష్ బుయానీ, ఆలపాటి రాజా, సి.అంకిత్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. సాయిమాధవ్ బుర్రా డైలాగ్స్, వివేక్ సాగర్ మ్యూజిక్ ఈ సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణ కాబోతున్నాయి.

Sridevi Appalla: బ్యాండ్ మేళం... ఎవ్రీ బీట్ హేస్ ఎన్ ఎమోషన్ అంటోన్న శ్రీదేవి అపళ్ల‌

Sridevi Appalla: బ్యాండ్ మేళం... ఎవ్రీ బీట్ హేస్ ఎన్ ఎమోషన్ అంటోన్న శ్రీదేవి అపళ్ల‌వైవిధ్య‌మైన క‌థాంశంతో రూపొందుతోన్న ‘బ్యాండ్ మేళం’ సినిమాకు ‘ఎవ్రీ బీట్ హేస్ ఎన్ ఎమోషన్’ అనేది ట్యాగ్ లైన్. ఇటీవ‌ల విడుద‌లైన టైటిల్ గ్లింప్స్ సినిమాపై అంద‌రిలోనూ ఆస‌క్తిని పెంచింది. తాజాగా ఈ రోజు పుట్టిన‌రోజుని జ‌రుపుకుంటోన్న‌ శ్రీదేవికి బ‌ర్త్‌డేను మ‌రింత క‌ల‌ర్‌ఫుల్‌గా చేయ‌య‌టానికి మేక‌ర్స్ సినిమా నుంచి బ‌ర్త్ డే గ్లింప్స్‌ను విడుద‌ల చేశారు. సినిమా చిత్రీక‌ర‌ణ తుది ద‌శ‌కు చేరుకుంటోంది.

శంబాలా సినిమా చాలా డిఫరెంట్ కథ, సక్సెస్ కొట్టబోతున్నాం: నిర్మాతలు

శంబాలా సినిమా చాలా డిఫరెంట్ కథ, సక్సెస్ కొట్టబోతున్నాం: నిర్మాతలుశంబాలా సినిమాలో హారర్ తో పాటు సస్పెన్స్, ఎమోషన్స్ కలిపి ఉంటాయి. మైత్రి వాళ్ళు మా సినిమాను రిలీజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అది కూడా పాజిటివ్. హీరో, హీరోయిన్స్ తో పాటు సినిమాలో అన్ని క్యారెక్టర్స్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అని నిర్మాతలు రాజశేఖర్ అన్నభిమోజు, మహీధర్ రెడ్డి తెలిపారు.
