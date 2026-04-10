శుక్రవారం, 10 ఏప్రియల్ 2026
Written By సిహెచ్
Last Modified: శుక్రవారం, 10 ఏప్రియల్ 2026 (16:47 IST)

కలబంద రసం ఆరోగ్య రహస్యాలు

Aloe Vera
అలోవెరాతో ఆరోగ్యం, అందం, ఔషధ గుణాల లభిస్తాయి. అలోవెరా జెల్ చర్మానికి రేడియేషన్ నష్టం నుండి రక్షణ ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అలోవెరాలో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఇ, విటమిన్ బి9, విటమిన్ బి12 ఉంటాయి. అలోవెరాతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
కలబంద రసం తీసుకోవడం వల్ల మన జీర్ణవ్యవస్థ శుభ్రపడుతుంది.
ఖాళీ కడుపుతో కలబంద రసం తీసుకోవడం వల్ల శరీరం నుండి వ్యర్థాలను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.
అలోవెరా రసం చిగుళ్ళలో రక్తస్రావం తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
కలబంద పానీయం తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు సమర్థవంతంగా తగ్గుతాయి.
అలోవెరా జెల్ చర్మాన్ని తేమగా ఉంచుతుంది, ఫలితంగా సోరియాసిస్ సమస్యను ఎదుర్కొనగలదు.
అలోవెరా శక్తివంతమైన రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందిస్తుంది.
ఉదయం పూట కలబంద రసం తాగడం వల్ల బరువు తగ్గవచ్చు.

సొంత ఇల్లు - భూమి లేదు : బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీవెస్ట్ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీకి సొంత ఇల్లు, భూమి కూడా లేదు. ఈ మేరకు ఆమె సమర్పించిన ఎన్నికల అఫిడవిట్‌లో పేర్కొన్నారు. వెస్ట్ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భాగంగా ఆమె భవానీపూర్ నుంచి పోటీ చేస్తున్న విషయం తెల్సిందే. ఇందుకోసం ఆమె గురువారం నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఇందులో ఆమె తన ఆస్తుల వివరాలను వెల్లడించారు. తనకు సొంత ఇల్లు, వ్యవసాయ భూమి, ఖాళీ స్థలం, నివాస సంబంధిత ఆస్తులు ఏమీ లేవని పేర్కొన్నారు. తనకు కనీసం వ్యక్తిగత వాహనం కూడా లేదని తెలిపారు.

తల్లి మందలించిందని ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాడు.. 50కిలో మీటర్లు సైకిల్ తొక్కుతూ..నేటి తరం చిన్న చిన్న విషయాలకే ఆగ్రహానికి గురికావడం.. చాలా సున్నితంగా వున్నారు. తాజాగా తల్లి మందలించిందనే మనస్తాపంతో ఓ 14 ఏళ్ల బాలుడు ఇంటి నుంచి పారిపోయాడు. అంతేగాకుండా తనతో పాటు సైకిల్‌ను కూడా తీసుకెళ్లాడు. సైకిల్‌లోనే మంగళవారం మధ్యాహ్నం నుంచి అర్థరాత్రి 11 గంటల వరకు సుమారు 50 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాడు. ఈ క్రమంలో కామారెడ్డి సమీపంలోని టేక్రియాల్ జంక్షన్‌కు చేరుకున్నాడు.

మనుషుల ప్రాణాలకంటే కుక్కల ప్రాణాలే ముఖ్యమా? వీడియో చూడండిఇటీవలి కాలంలో వీధికుక్కలు మనుషులపై చేస్తున్న దాడులు క్రమంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ దాడులు పెరిగి పలువురు ర్యాబిస్ వ్యాధికి గురై మరణిస్తున్న సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. దీనితో దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సైతం వీధికుక్కలను షెల్టర్లకు తరలించాలనీ, జనావాసాలకు దూరంగా విడిచిపెట్టాలని కూడా ఆదేశించింది. ఐనా చర్యలు మాత్రం శూన్యంగా వుంటున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఓ వ్యక్తి తన కుమార్తెను తీసుకుని రోడ్డుపై వెళ్తున్నారు. ఇంతలో రెండు వీధికుక్కలు, 2 పెంపుడు కుక్కలు వారిని వెంబడించాయి. దీనితో వాహనాన్ని ఆపి ఆయన కుక్కల్ని భయపెట్టి తరిమివేసే ప్రయత్నం చేసాడు.

సోషల్ మీడియా పోస్టులు.. పోలీసులు నిద్రపోతున్నారా? హైకోర్టు ప్రశ్నసోషల్ మీడియాలో దూషణాత్మక, అభ్యంతరకరమైన పోస్టులు పెరిగిపోవడంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు పోలీసులపై తీవ్రంగా విరుచుకుపడింది. ఈ విషయంలో పోలీసులు నిద్రపోతున్నారా అని ప్రశ్నించింది. వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకుడు సజ్జల భార్గవ రెడ్డి దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై విచారణ సందర్భంగా, అటువంటి కంటెంట్‌ను నియంత్రించడంలో విఫలమవడంపై కోర్టు తీవ్రంగా వ్యాఖ్యానించింది. ప్రజలు నిర్భయంగా అభ్యంతరకరమైన కంటెంట్‌ను ఎలా పోస్ట్ చేస్తున్నారని, పోలీసులు సరిగ్గా వ్యవహరించకపోవడం వల్లే ఇలా జరుగుతోందా అని న్యాయమూర్తులు ప్రశ్నించారు. విజయవాడలో రెచ్చగొట్టే ఫ్లెక్సీ బ్యానర్లను ప్రస్తావిస్తూ, అటువంటి సంఘటనలు చట్టాల అమలులో తీవ్రమైన లోపాలను సూచిస్తున్నాయని కోర్టు స్పష్టంగా సూచించింది.

ఆడుదాం ఆంధ్రాలో అవినీతి, ఆర్కే రోజా అరెస్ట్ ఖాయమా?!!గత ప్రభుత్వ హయాంలో క్రీడాశాఖ మంత్రిగా పనిచేసిన ఆర్కే రోజా ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వంపై దుమ్మెత్తిపోస్తున్నారు. మరోవైపు ఏపీ కాంగ్రెస్ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిలను సైతం వదిలిపెట్టడంలేదు. కూటమి ప్రభుత్వానికి దత్తపుత్రికలా షర్మిల పనిచేస్తున్నారనీ, ఆమెకి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గురించి మాట్లాడే అర్హత లేదంటూ తాజాగా విమర్శించారు. ఇదిలావుంటే రోజా క్రీడల శాఖమంత్రిగా వున్నప్పుడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆడుదాం ఆంధ్రా అంటూ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. దీనిపై విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్‌మెంట్ అధికారులు ఛేపట్టిన విచారణలో ఆడుదాం ఆంధ్రా కార్యక్రమంలో భారీగా అవినీతి జరిగినట్లు తేల్చింది.

Nayanthara: నయనతార నో ప్రమోషన్ పాలసీని బ్రేక్ చేసిందా? ట్రోల్స్ మొదలుప్రముఖ నటి నయనతార తన నో ప్రమోషన్ పాలసీతో బాగా ఫేమస్. తాను ఇంటర్వ్యూలలో గానీ, సినిమా ప్రచార కార్యక్రమాలలో గానీ పాల్గొననని ఆమె తరచుగా నిర్మాతలకు స్పష్టం చేస్తుంటారు. అయితే, ఇటీవల నయన ఓ సినిమా ప్రమోషన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. దీంతో ఇన్నాళ్లు ఆమె ఫాలో చేసిన పద్ధతికి స్వస్తి చెప్పినట్లైంది. ఈ అంశంపై ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. తన భర్త విఘ్నేష్ శివన్ దర్శకత్వం వహించిన, ఏప్రిల్ 10న విడుదల కానున్న 'లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ' చిత్ర ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకకు నయనతార హాజరై అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.

Niharika: టికెట్ ధ‌ర‌ను రూ.100గా ఫిక్స్ చేసిన రాకాస‌ మేక‌ర్స్‌జీ స్టూడియోస్ స‌మ‌ర్ప‌ణలో పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఉమేష్ కుమార్ బ‌న్సాల్‌తో క‌లిసి నిహారిక కొణిదెల ‘రాకాస’ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ మూవీకి మానస శర్మ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాలో సంగీత్ శోభ‌న్‌, న‌య‌న్ సారిక‌ జంటగా నటించారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్ 3న రిలీజ్ చేశారు. డిఫ‌రెట్ ప్రమోష‌నల్ స్ట్రాట‌జీతో సినిమా సూపర్ హిట్ టాక్ తెచ్చుకుని.. తెలుగు రాష్ట్రాల‌తో పాటు ఓవర్‌సీస్‌లోనూ దూసుకెళ్తోంది. ఏపీ, తెలంగాణ‌లో శ్రీల‌క్ష్మీ న‌ర‌సింహా మూవీ మేక‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై విడుద‌లైన చిత్రం ఇప్ప‌టికే మంచి క‌లెక్ష‌న్స్‌ను రాబ‌డుతూ ఫ‌న్‌టాస్టిక్ బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్ టాక్‌తో దూసుకెళ్తోంది.

Varun Tej : కొరియన్ కనకరాజు కోసం కొరియన్, తెలుగు మిక్స్ సాంగ్ చేస్తున్న థమన్కొరియన్ కనకరాజు పాట కోసం తెర వెనుక జరిగిన సరదా సంఘటనలను పంచుకున్న వరుణ్ తేజ్. ఈ క్లిప్, ఏప్రిల్ 11న విడుదల కానున్న తన రాబోయే ఇండో-కొరియన్ హారర్ కామెడీ 'కొరియన్ కనకరాజు' నుండి మొదటి సింగిల్ 'కంసంనిద'ను ప్రమోట్ చేస్తుంది. దీని పూర్తి ప్రోమో రేపు ఉదయం 11:07 గంటలకు విడుదల కానుంది. మెర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో వరుణ్ తేజ్ మరియు రితికా నాయక్ నటించారు.

Decoit Review: లాజిక్ లేని అడివి శేష్ డెకాయిట్ మూవీ - డెకాయిట్ జన్యూన్ రివ్యూనటీనటులు : అడివి శేష్, మృణాల్ ఠాకూర్, అనురాగ్ కశ్యప్, ప్రకాష్ రాజ్ తదితరులు సాంకేతికత: ఛాయాగ్రహణం : దనుష్ భాస్కర్, సంగీతం : భీమ్స్ సిసిరోలియో, కూర్పు : కోదాటి పవన్ కళ్యాణ్, నిర్మాతలు : సుప్రియ యార్లగడ్డ, సునీల్ నారంగ్, దర్శకుడు : షానియల్ డియో, స్క్రీన్ ప్లే : అడివి శేష్, కథ : అడివి శేష్.

Satyadev :రావు బహదూర్ నుంచి సత్యదేవ్, దీపా థామస్‌ పై రొమాంటిక్ సాంగ్సూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్‌ జిఎంబి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బేనర్ పై రూపొందుతోన్న చిత్రం రావు బహదూర్. వెంకటేష్ మహా దర్శకుడు. సత్యదేవ్, దీపా థామస్‌ జోడీ. మ్యూజిక్ ప్రమోషన్స్ ప్రారంభించారు. అందులో భాగంగా స్మరణ్ సాయి స్వరపరిచిన ఫస్ట్ సింగిల్ 'ఓ సుందరి' ఏప్రిల్ 15న విడుదల కానుంది. సత్యదేవ్, దీపా థామస్‌లను రొమాంటిక్ సెటప్‌లో ప్రజెంట్ చేసిన సాంగ్ రిలీజ్ అనౌన్స్మెంట్ పోస్టర్ ఆకట్టుకుంది.
