వంట్లో వేడి చేసినట్టుంది, ఉప్మా తినాలా? పూరీలు తినాలా?
సాధారణంగా పూరి, ఉప్మా ఈ రెండింటిలో పూరి తింటేనే శరీరానికి ఎక్కువ వేడి చేస్తుంది. దీనికి గల కారణాలు, ఈ రెండింటి మధ్య తేడాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పూరీలను నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేస్తారు. నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు శరీరంలో జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది, దీనివల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది.
పూరీలను మైదాతో లేదా గోధుమ పిండితో చేసినా, నూనెను ఎక్కువగా పీల్చుకోవడం వల్ల అది అసిడిటీకి దారితీస్తుంది. కడుపులో మంట లేదా వేడి చేసినట్లు అనిపించడానికి ఇదే ప్రధాన కారణం. ఇందులో ఉండే అధిక క్యాలరీలు, కొవ్వు పదార్థాలు జీవక్రియను వేగవంతం చేసి వేడిని కలిగిస్తాయి.
ఉప్మా చలవ చేస్తుంది. ఉప్మాను నీటితో ఉడికించి చేస్తారు. ఉడికించిన ఆహారం ఎప్పుడూ జీర్ణక్రియకు సులభంగా ఉంటుంది. బొంబాయి రవ్వ లేదా గోధుమ రవ్వతో చేసే ఉప్మా శరీరానికి అంతగా వేడి చేయదు. ఇందులో కూరగాయలు కూడా వేస్తాం కాబట్టి ఇది పోషకాలను ఇస్తుంది. ఇది పొట్టకు తేలికగా ఉంటుంది కాబట్టి అసిడిటీ లేదా వేడి చేసే అవకాశం చాలా తక్కువ. ఉప్మాలో అల్లం, పచ్చిమిర్చి మరీ ఎక్కువగా వేస్తే అది కూడా కొంచెం వేడిని కలిగించవచ్చు. కాబట్టి వాటిని మితంగా వాడాలి.
పూరీలు తింటే, అవి తిన్న తర్వాత ఒక గ్లాసు మజ్జిగ తాగితే, ఆ నూనె వల్ల కలిగే వేడిని తగ్గించవచ్చు. ఆరోగ్యపరంగా, శరీరం వేడెక్కకుండా ఉండటానికి ఉప్మా ఉత్తమమైన ఎంపిక. పూరి రుచిగా ఉన్నా, అది శరీరంలో వేడిని, అసిడిటీని పెంచే అవకాశం ఉంది.