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  4. Is the era of doctors coming to an end? They say Ostimus robots will be the best doctors within the next three years, is that really true?!!
Written By జయ
Published By ఐవీఆర్
Last Modified: Friday, 31 July 2026 (23:41 IST)

ఇక డాక్టర్ల పని అయిపోయినట్లేనా, రానున్న 3 ఏళ్లలో ఆస్టిమస్ రోబోలే బెస్ట్ డాక్టర్స్ అంట, నిజమా?!!

Is the era of doctors coming to an end
Written By: జయ
Published By: ఐవీఆర్
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (23:51 IST)
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AI... కృత్రిమ మేధస్సుతో ఐటీ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే ఉద్యోగులకు కోలుకోలేని దెబ్బ తగిలింది. వేలాది మంది ఉద్యోగాలు పోయి వీధినపడ్డారు. ఇప్పుడు ఈ ఏఐ ఇతర పరిశ్రమల్లోకి కూడా క్రమంగా విస్తరిస్తోంది. వైద్య రంగంలో రాబోయే 3 ఏండ్లలో భారీ మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయని ఎలన్ మస్క్ నొక్కి వక్కాణిస్తున్నారు. అంతేకాదు.. ఇకపై మెడిసిన్ చదివేందుకు లక్షలు ఖర్చు పెట్టేవాళ్లు అదంతా వదిలేసి ఇతర కోర్సులపై దృష్టి పెట్టడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు.

ఎందుకంటే రానున్న 3 ఏళ్లలో టెస్లా అభివృద్ధి చేస్తున్న 'ఆప్టిమస్' వంటి హ్యూమనాయిడ్ రోబోలు మానవ వైద్యులను పూర్తిగా భర్తీ చేసి "బెస్ట్ డాక్టర్లు" అయిపోతారని చెబుతున్నారు. భూమి మీద అవి బెస్ట్ డాక్టర్లు అవుతాయని అంటున్నారు. ఐతే నిపుణులు చెప్పే దాని ప్రకారం ఇదైతే రాత్రికి రాత్రే జరగదు. కానీ, అధునాతన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఖచ్చితమైన మెకానికల్ డిజైన్ కలయికతో ఇవి వైద్యరంగంలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తేగలవు.
 

ఆప్టిమస్ రోబోలు వైద్య రంగంలో ఎలా "బెస్ట్" కాగలవో, వాటికున్న పరిమితులేంటో తెలుసుకుందాము. 

ఆప్టిమస్ రోబోలు ఎలా సహాయపడతాయి?
అద్భుతమైన శస్త్రచికిత్స నిశితత్వం
మానవ చేతులకు సహజంగానే కొంత వణుకు లేదా అలసట ఉంటుంది. కానీ రోబోలకు అలాంటి సమస్య ఉండదు. మైక్రో-సర్జరీలు (ఉదాహరణకు నరాలు, కళ్ళు, లేదా మెదడు ఆపరేషన్లు) చేసేటప్పుడు మిల్లీమీటర్ కంటే తక్కువ వ్యత్యాసంతో అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో పనిచేయగలవు.
 
24/7 రోగుల సంరక్షణ & నర్సింగ్ సహాయం
ఆసుపత్రులలో నర్సులు, సహాయకుల కొరతను ఇవి తీర్చగలవు.
బరువైన రోగులను సురక్షితంగా ఎత్తడం లేదా పక్కకి తిప్పడం.
 
వేళకు మందులు అందించడం.
ఐసియూలో ఉన్న రోగుల ఆరోగ్య సూచికలను నిరంతరం పర్యవేక్షించడం.
 
వేగవంతమైన రోగ నిర్ధారణ
ఆప్టిమస్ రోబోలు ప్రపంచంలోని కోట్లాది వైద్య గ్రంథాలు, మెడికల్ కేస్ స్టడీలు మరియు రీసెర్చ్ పేపర్ల డేటాను సెకన్లలో ప్రాసెస్ చేయగలవు. పేషెంట్ యొక్క స్కాన్‌లు, బ్లడ్ రిపోర్ట్‌లు మరియు లక్షణాలను పరిశీలించి వ్యాధిని త్వరగా గుర్తించడంలో డాక్టర్లకు సహాయపడతాయి.
 
అంటువ్యాధుల సమయాల్లో సురక్షిత వైద్యం
కోవిడ్-19 వంటి తీవ్రమైన అంటువ్యాధులు వ్యాపించినప్పుడు లేదా రేడియేషన్ ఉండే ప్రమాదకరమైన వాతావరణంలో రోబోలు ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ భయం లేకుండా రోగులకు సేవ చేయగలవు.
 
మరి ఇవి "పూర్తిస్థాయి బెస్ట్ డాక్టర్లు" కాగలవా?
రోబోలు ఎంత సాంకేతికంగా ముందంజలో ఉన్నా, కేవలం వాటిపైనే పూర్తి వైద్య బాధ్యతలను వదిలేయలేము. దానికి ప్రధాన కారణాలు కూడా వున్నాయి.
 
సహానుభూతి, హ్యూమన్ టచ్: వైద్యం అనేది కేవలం మందులు ఇవ్వడం మాత్రమే కాదు. రోగికి మానసిక ధైర్యం ఇవ్వడం, ఓదార్చడం రోబోలు చేయలేవు. మానవ స్పర్శకు ఉన్న విలువను AI భర్తీ చేయలేదు.
 
నైతిక, చట్టపరమైన బాధ్యత: ఆపరేషన్ టేబుల్ మీద ఏదైనా పొరపాటు జరిగితే దానికి బాధ్యత ఎవరిది? రోబోదా, దాని సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీదా, లేదా ఆసుపత్రిదా? అనే ప్రశ్నలకు చట్టపరంగా సమాధానాలు తేలాల్సి ఉంది.
 
ఊహించని అత్యవసర పరిస్థితులు: వైద్యంలో ప్రతి మనిషి శరీరం ఒకేలా స్పందించదు. ఆపరేషన్ మధ్యలో ముందస్తు అంచనా లేని సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మానవ వైద్యుల అనుభవం, "ఇంట్యూషన్" (సహజమైన ఆలోచనా శక్తి) కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
 
ఆప్టిమస్ వంటి రోబోలు మానవ డాక్టర్లను భర్తీ చేయడానికి కాదు, వారి సామర్థ్యాన్ని రెట్టింపు చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. రోబోల ఖచ్చితత్వంతో మానవ డాక్టర్ల అనుభవం, కరుణ కలిసినప్పుడే వైద్యరంగంలో అత్యుత్తమ ఫలితాలు వస్తాయనేది వాస్తవం. అంతేతప్ప యంత్రాలే ఏలేస్తాయని అనుకోవడం సాధ్యం కాని వ్యవహారం.
 
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జయ
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