నూతన సంవత్సరం, నూతన అలవాట్లు: బరువు నియంత్రణలో కాలిఫోర్నియా బాదం కీలక పాత్ర

నూతన సంవత్సరం ప్రారంభం కాగానే, ఆరోగ్య లక్ష్యాలు ప్రధానాంశంగా మారతాయి. వీటిలో బరువు నియంత్రణ తరచుగా తీర్మానాల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంటుంది. ప్రజలు తమ దినచర్యలను సరిచేసుకుని, ఫిట్గా, మరింత శక్తివంతంగా ఉండటానికి సుస్థిర మార్గాలను వెతుకుతున్నారు. ఈ క్రమంలో, అవగాహనతో కూడిన ఆహారపు అలవాట్లు, సమతుల్య పోషణ కొత్త ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటున్నాయి. ఈ మార్పును ప్రతిబింబిస్తూ, ఆల్మండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా సహకారంతో- యూగవ్ (YouGov) నిర్వహించిన తాజా సర్వే, భారతీయ వినియోగదారులు ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికల వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారని వెల్లడించింది. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం నుండి, రోజువారీ శ్రేయస్సుకు మద్దతు ఇచ్చే పోషక సాంద్రత కలిగిన ఆహారాలను ఎంచుకోవడం వరకు ఈ మార్పు కనిపిస్తోంది.
వీటిలో, కాలిఫోర్నియా బాదం ప్రజల ఉదయం పూట దినచర్యలో, అల్పాహార అలవాట్లలో ప్రముఖంగా నిలుస్తోంది. ఇవి ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా చూస్తాయని, అనవసరమైన చిరుతిళ్లపై కోరికను అదుపులో ఉంచుతాయని, రోజంతా నిరంతర శక్తిని అందిస్తాయని చాలామంది భావిస్తున్నారు. భారతదేశంలోని 16 నగరాల్లో నిర్వహించిన ఈ సర్వే, సంపూర్ణ ఆరోగ్యం వైపు జరుగుతున్న విస్తృత మార్పును కూడా హైలైట్ చేసింది. అత్యధిక శాతం మంది (92%) ఆరోగ్యం, పోషణ పట్ల బలమైన ఆసక్తిని కనబరిచారు. 51% మంది రోజువారీ వ్యాయామంతో చురుకైన జీవనశైలిని అవలంబిస్తున్నట్లు నివేదించారు. అదనంగా, 63% మంది ప్రతిరోజూ తమ బరువును నిర్వహించడానికి లేదా తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని తెలిపారు. తరచుగా రోజువారీ వ్యాయామాలు, ఎక్కువ నీరు తాగడం, చక్కెర వినియోగాన్ని తగ్గించడం వంటి స్థిరమైన పద్ధతుల ద్వారా.
అవగాహనతో కూడిన ఆహారంపై ఈ ప్రాధాన్యత భారతదేశం అంతటా బాదం వినియోగ అలవాట్లలో ప్రతిబింబిస్తోంది. దాదాపు 40% మంది తాము రోజూ బాదం తింటామని చెప్పారు. వీరిలో 30% మంది ఉదయాన్నే లేవగానే తింటారు, 22% మంది అల్పాహారంతో పాటు తీసుకుంటారు. కొనుగోలు తరచుదనం కూడా బలంగా ఉంది. 43% మంది నెలవారీగా బాదం కొనుగోలు చేస్తుండగా, మరో 44% మంది వారం లేదా రెండు వారాలకు ఒకసారి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ప్రాధాన్యతలు మారుతూ ఉంటాయి. 30% మంది నానబెట్టిన లేదా నానబెట్టి పొట్టు తీసిన బాదంను ఎంచుకుంటారు, 25% మంది పచ్చిగా తింటారు. డ్రై ఫ్రూట్ వినియోగదారులలో, ఏకంగా 86% మంది బాదంను ఎంచుకోవడం వాటి విస్తృత ప్రజాదరణను బలపరుస్తోంది.
బాదం వినియోగం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశాలు వాటి పోషక ప్రయోజనాలపై ఉన్న బలమైన అవగాహనను ప్రతిబింబిస్తాయి. సగానికి పైగా (52%) బాదంను సంపూర్ణ ఆరోగ్యం, శ్రేయస్సుతో ముడిపెట్టారు. 41% మంది వాటిని రోగనిరోధక శక్తితో, 39% మంది ప్రోటీన్ తీసుకోవడాన్ని కొనసాగించడానికి తింటారు. దాదాపు 75% మంది బాదం అవసరమైన పోషకాల కోసం తమ దినచర్యలో భాగమని చెప్పారు, 84% మంది అవి ఆరోగ్యకరమైన ఎంపిక అని అంగీకరించారు. దాదాపు 40% మంది బాదం తినేటప్పుడు కేలరీలు లేదా మాక్రోలను ట్రాక్ చేస్తారు, ఇది పెరిగిన పోషకాహార అవగాహనను సూచిస్తుంది.
ఈ సానుకూల అవగాహన బాదంలోని సహజ పోషక సాంద్రతపై ఆధారపడి ఉంది. కాలిఫోర్నియా బాదం ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, పీచుపదార్థం, ప్రోటీన్, మెగ్నీషియం, పొటాషియం, జింక్ వంటి 15 రకాల అవసరమైన పోషకాలను అందిస్తుంది. ఇది రోజువారీ ఆహారంలో తక్కువగా ప్రాసెస్ చేయబడిన, సంపూర్ణమైన అదనపు పదార్థంగా మారుతుంది. బాదం వినియోగానికి బరువు నియంత్రణ ఒక కీలక చోదక శక్తిగా వెలువడింది. 70% మంది బాదం ఆరోగ్యకరమైన బరువు లక్ష్యాలకు మద్దతు ఇస్తుందని నమ్ముతున్నారు. 82% మంది వాటిని క్రమం తప్పకుండా తమ ఆహారంలో చేర్చుకున్న తర్వాత అనవసరంగా తినడం, బరువుపై నియంత్రణ మెరుగుపడిందని నివేదించారు.
దాదాపు సగం మంది (47%) అధిక ఫైబర్, ప్రోటీన్ కంటెంట్, సులభంగా లభ్యత కారణంగా అనారోగ్యకరమైన స్నాక్స్కు బదులుగా బాదంను ఎంచుకున్నారు. ఇతర నట్స్ కూడా బరువు నిర్వహణకు మద్దతు ఇస్తాయని 66% మంది అంగీకరించినప్పటికీ, బాదం వాటి అత్యుత్తమ ఫైబర్ కంటెంట్, పోషక సమృద్ధి కారణంగా ప్రాధాన్యత ఎంపికగా మిగిలిపోయింది. ఈ నమ్మకం బలమైన సిఫార్సుగా మారుతోంది, 85% మంది బాదంను ఇతరులకు సిఫార్సు చేస్తున్నారు. దాదాపు 64% మంది బాదం అన్ని వయసుల వారికి అనుకూలంగా ఉంటుందని, ఇది బహుముఖ కుటుంబ ఎంపికగా మారిందని నమ్ముతున్నారు.
వినియోగదారుల ప్రవర్తనను నిపుణుల దృక్పథాలు మరింత బలపరుస్తున్నాయి. న్యూట్రిషన్ మరియు వెల్నెస్ కన్సల్టెంట్ షీలా కృష్ణస్వామి ఇలా అన్నారు. ఆచరణాత్మకంగా పాటించగలిగే, నమ్మదగిన మార్గదర్శకత్వం కోసం ఎక్కువ మంది ఎదురుచూస్తున్నారు. త్వరితగతిన ఫలితాలు ఇచ్చే మార్గాల కంటే న్యూట్రిషనిస్టులు, డైటీషియన్లు, విశ్వసనీయ నిపుణులపై ఆధారపడటం వైపు స్పష్టమైన మార్పు కనిపిస్తోంది. ఈ చర్చల్లో, బాదం సహజంగానే ప్రస్తావనకు వస్తుంది ఎందుకంటే అవి అందరికీ తెలిసినవి, ఆహారంలో చేర్చుకోవడం సులభం, పోషకమైనవి. 15 రకాల ఆవశ్యక పోషకాలతో కూడిన బాదం, కడుపు నిండిన భావనను కలిగిస్తుంది మరియు తెలివిగా స్నాకింగ్ చేయడానికి మద్దతు ఇస్తుంది. బరువును అదుపులో ఉంచుకోవాలని, ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను పెంపొందించుకోవాలని కోరుకునే వారు సరిగ్గా దీనినే ఆశిస్తున్నారు. నానబెట్టినా లేదా పచ్చిగా తిన్నా, ఉదయం లేదా సాయంత్రం లేదా భోజనంలో భాగంగా తీసుకున్నా... బాదం రోజువారీ సమతుల్య ఆహారంలో సులభంగా కలిసిపోతుంది."
మ్యాక్స్ హెల్త్కేర్, రీజినల్ హెడ్- డైటెటిక్స్, రితికా సమద్దార్ ఇలా జోడించారు. సంవత్సరం ప్రారంభంలో, నా స్నేహితులు మరియు క్లయింట్లు చాలామంది స్పష్టమైన ఆరోగ్యం మరియు బరువు నియంత్రణ తీర్మానాలు చేసుకోవడం నేను చూస్తుంటాను. వారు ఎదుర్కొనే అత్యంత సాధారణ సవాళ్లలో ఆకలిని నిర్వహించడం మరియు ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికలకు కట్టుబడి ఉండటం ఒకటి. బాదం కడుపు నిండిన భావనను కలిగిస్తుంది, ఆహారంలో చేర్చుకోవడం సులభం మరియు పోషక సమతుల్యతను కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ దినచర్యల్లో సహజంగా సరిపోతుంది. వాటిలోని ఫైబర్, ప్రోటీన్ మరియు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు కోరికలను అదుపు చేయడంలో సహాయపడతాయి మరియు నిరంతర శక్తిని అందిస్తాయి. ఇది రోజువారీ బరువు నిర్వహణ మరియు చురుకైన జీవనశైలికి వాటిని ఆచరణాత్మక ఆహారంగా మారుస్తుంది.
బాదం ప్రజాదరణలో సాంస్కృతిక అలవాట్లు కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఉత్తర, మధ్య మరియు పశ్చిమ భారతదేశం అంతటా సాంప్రదాయ వంటకాల్లో బాదంను క్రమం తప్పకుండా ఉపయోగిస్తున్నట్లు సగానికి పైగా మంది తెలిపారు. అయితే తూర్పు భారతదేశంలోని వినియోగదారులు పండుగలు మరియు ప్రత్యేక సందర్భాలలో వాటిని ఎక్కువగా చేర్చుకునే అవకాశం ఉంది. నోటి మాట, న్యూట్రిషనిస్టులు మరియు ఫిట్నెస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు వంటి విశ్వసనీయ సమాచార వనరులు వినియోగదారుల అవగాహనను బలంగా రూపొందిస్తున్నాయి. 35 సంవత్సరాలు మరియు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్నవారు పోషకాహార మార్గదర్శకత్వాన్ని కోరడంలో చాలా చురుకుగా ఉన్నారు. బాదం కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఆరోగ్య సంబంధిత క్లెయిమ్స్ మరియు పదార్థాల పారదర్శకతపై నిశితంగా శ్రద్ధ వహిస్తున్నామని 44% మంది తెలిపారు. ఈ ప్రవర్తన 45 ఏళ్లు పైబడిన వారిలో మరియు దక్షిణ భారతదేశంలోని వినియోగదారులలో మరింత ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది.
బరువు నియంత్రణ, ఫిట్నెస్ మరియు అవగాహనతో కూడిన ఆహారంపై దృష్టి సారించి భారతీయులు తమ నూతన సంవత్సర ఆరోగ్య ప్రయాణాలను ప్రారంభిస్తున్నప్పుడు, ఈ లక్ష్యాలలో బాదం ఎలా అంతర్భాగంగా మారిందో ఈ సర్వే నొక్కి చెబుతుంది. వాటి సహజ పోషక సాంద్రత, కడుపు నిండిన భావనను కలిగించే సామర్థ్యం మరియు బరువు నియంత్రణలో పాత్ర... వీటిని రోజువారీ దినచర్యలో ఒక శక్తివంతమైన భాగంగా మార్చాయి. ఉదయం లేవగానే తిన్నా లేదా అల్పాహారంలో భాగంగా తిన్నా, కాలిఫోర్నియా బాదం ప్రజలు తమ తీర్మానాలకు కట్టుబడి ఉండటానికి సహాయపడుతోంది. ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికలను సరళంగా, సుస్థిరంగా మరియు రోజువారీ జీవితంలో లోతుగా పాతుకుపోయేలా చేస్తోంది.
కాలిఫోర్నియా బాదం గురించి: కాలిఫోర్నియా బాదం సహజమైన, ఆరోగ్యకరమైన, నాణ్యమైన ఆహారం. ఆల్మండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా (ABC), 7,600 కంటే ఎక్కువ మంది బాదం సాగుదారులు, ప్రాసెసర్ల తరపున మార్కెటింగ్, వ్యవసాయం, ఉత్పత్తికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలలో పరిశోధన-ఆధారిత విధానం ద్వారా బాదంను ప్రోత్సహిస్తుంది. వీరిలో చాలామంది తరతరాలుగా ఈ కుటుంబ వ్యాపారాలను నిర్వహిస్తున్నారు. 1950లో స్థాపించబడిన ఆల్మండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా, మోడెస్టో, కాలిఫోర్నియాలో ఉంది. ఇది యునైటెడ్ స్టేట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ పర్యవేక్షణలో సాగుదారులచే రూపొందించబడిన ఫెడరల్ మార్కెటింగ్ ఆర్డర్ను నిర్వహించే లాభాపేక్ష లేని సంస్థ.