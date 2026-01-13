సరే, మీరు పిల్లల్ని పంపడంలేదుగా, మే జారుతాం: జర్రున జారుతున్న కోతులు (video)
హైదరాబాదులోని ఓ ఆటస్థలంలో వున్న జారుడు బల్ల పైనుంచి కోతులు హాయిగా జర్రున జారుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి. వాస్తవానికి పిల్లలు చక్కగా ఆడుకుంటూ ఎంజాయ్ చేయాల్సిన ప్రదేశం ఇలా కోతులు ఆడుకోవడం ఆశ్చర్యం కలుగుతోంది. నిజమే. ఇప్పుడంతా పిల్లలకి సెల్ ఫోన్లు ఇచ్చి అందులో గేమ్స్ ఆడిస్తూ ఇంట్లో కట్టేసినట్లు కూర్చోబెట్టేస్తున్నారు చాలామంది తల్లిదండ్రులు. చిన్నపిల్లలు తమ బాల్యాన్ని హాయిగా ఆటపాటలతో గడపాల్సిన సమయాన్ని వారి తల్లిదండ్రులే హరించేస్తున్నారు.
చిట్టచివరికి వారికి ఎంతమాత్రం మానవ సంబంధాలపై అవగాహన లేకపోగా... ఇంట్లో కూర్చుని తింటూ మొబైల్ ఫోన్లు చూస్తూ వళ్లు పెంచేసుకుని ఊబకాయులుగా మారుతున్నారు. అదేమని అంటే... మా వాడికి డస్ట్ పడదు, మా అమ్మాయిని బైటకు పంపేది లేదు, మా పిల్లల్ని మేము జాగ్రత్తగా పెంచుతున్నాము, గ్రౌండుకి పంపితే గొడవలు చేసుకుంటారు... ఇలా ఎవరికి తోచిన మాటలు వారు చెప్తుంటారు.
కానీ కాస్త ఓపిక చేసుకుని తల్లిదండ్రులే పిల్లల్ని ఆటస్థలాలకి తీసుకుని వెళ్లి వారితో కాసేపు ఆటలాడితే వారిని ఆరోగ్యవంతులనే చేయడమే కాదు, తల్లిదండ్రులు కూడా ఆరోగ్యంగా వుంటారు.
పిల్లలు మైదానంలో ఆడుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
శారీరక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటంటే.. ఎముకలు, కండరాల దృఢత్వం పెరుగుతుంది. పరుగెత్తడం, దూకడం, ఎక్కడం వంటి పనుల వల్ల పిల్లల కండరాలు బలోపేతం అవుతాయి. ఇది వారి శరీర ఎదుగుదలకు సహాయపడుతుంది. ఎండలో ఆడుకోవడం వల్ల సహజంగా విటమిన్-డి అందుతుంది. ఇది ఎముకల ఆరోగ్యానికి మరియు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి చాలా అవసరం.
శారీరక శ్రమ వల్ల కేలరీలు ఖర్చవుతాయి, దీనివల్ల చిన్న వయసులోనే ఊబకాయం బారిన పడకుండా ఉండవచ్చు. నిరంతరం కదలికలో ఉండటం వల్ల రక్తప్రసరణ మెరుగుపడి, గుండె మరియు ఊపిరితిత్తుల పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. ఆరుబయట ఆడుకోవడం వల్ల శరీరంలో ఎండార్ఫిన్లు అనే హ్యాపీ హార్మోన్లు విడుదలవుతాయి. ఇవి పిల్లల్లో ఆందోళనను తగ్గించి, వారిని ఉత్సాహంగా ఉంచుతాయి.
పగటిపూట శారీరక శ్రమ చేసే పిల్లలకు రాత్రిపూట గాఢమైన నిద్ర పడుతుంది, ఇది వారి మెదడు విశ్రాంతికి తోడ్పడుతుంది. ఆటల్లో గెలవడం లేదా కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం, ఉదాహరణకు: సైకిల్ తొక్కడం వంటివి వారిలో సెల్ఫ్-కాన్ఫిడెన్స్ను పెంచుతుంది. ఇతర పిల్లలతో కలిసి ఆడుతున్నప్పుడు ఒకరికొకరు సహకరించుకోవడం, జట్టుగా పని చేయడం అలవడుతుంది. ఆట వస్తువులను పంచుకోవడం, తమ వంతు వచ్చే వరకు వేచి ఉండటం వంటి క్రమశిక్షణ అలవాటవుతుంది.
కొత్త స్నేహితులను చేసుకోవడం ద్వారా భాషా నైపుణ్యాలు, ఇతరులతో ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుంటారు. మైదానంలో ఆడుకునేటప్పుడు పిల్లలు కొత్త ఆటలను కనిపెట్టడం లేదా ఊహలతో ఆడుకోవడం వల్ల వారి ఆలోచనా శక్తి పెరుగుతుంది. ఆటలపై దృష్టి పెట్టడం వల్ల వారిలో ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది, ఇది చదువులో కూడా సహాయపడుతుంది. ఆటలో తలెత్తే చిన్న చిన్న సమస్యలను స్వయంగా పరిష్కరించుకోవడం ద్వారా వారిలో లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ పెరుగుతాయి. పిల్లలు రోజుకు కనీసం 60 నిమిషాల పాటు ఆరుబయట ఆడుకునేలా చూడాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.