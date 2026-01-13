మంగళవారం, 13 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. కథనాలు
Written By సిహెచ్
Last Updated : మంగళవారం, 13 జనవరి 2026 (14:14 IST)

సరే, మీరు పిల్లల్ని పంపడంలేదుగా, మే జారుతాం: జర్రున జారుతున్న కోతులు (video)

playing monkey
హైదరాబాదులోని ఓ ఆటస్థలంలో వున్న జారుడు బల్ల పైనుంచి కోతులు హాయిగా జర్రున జారుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి. వాస్తవానికి పిల్లలు చక్కగా ఆడుకుంటూ ఎంజాయ్ చేయాల్సిన ప్రదేశం ఇలా కోతులు ఆడుకోవడం ఆశ్చర్యం కలుగుతోంది. నిజమే. ఇప్పుడంతా పిల్లలకి సెల్ ఫోన్లు ఇచ్చి అందులో గేమ్స్ ఆడిస్తూ ఇంట్లో కట్టేసినట్లు కూర్చోబెట్టేస్తున్నారు చాలామంది తల్లిదండ్రులు. చిన్నపిల్లలు తమ బాల్యాన్ని హాయిగా ఆటపాటలతో గడపాల్సిన సమయాన్ని వారి తల్లిదండ్రులే హరించేస్తున్నారు.
 
చిట్టచివరికి వారికి ఎంతమాత్రం మానవ సంబంధాలపై అవగాహన లేకపోగా... ఇంట్లో కూర్చుని తింటూ మొబైల్ ఫోన్లు చూస్తూ వళ్లు పెంచేసుకుని ఊబకాయులుగా మారుతున్నారు. అదేమని అంటే... మా వాడికి డస్ట్ పడదు, మా అమ్మాయిని బైటకు పంపేది లేదు, మా పిల్లల్ని మేము జాగ్రత్తగా పెంచుతున్నాము, గ్రౌండుకి పంపితే గొడవలు చేసుకుంటారు... ఇలా ఎవరికి తోచిన మాటలు వారు చెప్తుంటారు.
 
కానీ కాస్త ఓపిక చేసుకుని తల్లిదండ్రులే పిల్లల్ని ఆటస్థలాలకి తీసుకుని వెళ్లి వారితో కాసేపు ఆటలాడితే వారిని ఆరోగ్యవంతులనే చేయడమే కాదు, తల్లిదండ్రులు కూడా ఆరోగ్యంగా వుంటారు.

పిల్లలు మైదానంలో ఆడుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
 
శారీరక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటంటే.. ఎముకలు, కండరాల దృఢత్వం పెరుగుతుంది. పరుగెత్తడం, దూకడం, ఎక్కడం వంటి పనుల వల్ల పిల్లల కండరాలు బలోపేతం అవుతాయి. ఇది వారి శరీర ఎదుగుదలకు సహాయపడుతుంది. ఎండలో ఆడుకోవడం వల్ల సహజంగా విటమిన్-డి అందుతుంది. ఇది ఎముకల ఆరోగ్యానికి మరియు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి చాలా అవసరం.
 
శారీరక శ్రమ వల్ల కేలరీలు ఖర్చవుతాయి, దీనివల్ల చిన్న వయసులోనే ఊబకాయం బారిన పడకుండా ఉండవచ్చు. నిరంతరం కదలికలో ఉండటం వల్ల రక్తప్రసరణ మెరుగుపడి, గుండె మరియు ఊపిరితిత్తుల పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. ఆరుబయట ఆడుకోవడం వల్ల శరీరంలో ఎండార్ఫిన్లు అనే హ్యాపీ హార్మోన్లు విడుదలవుతాయి. ఇవి పిల్లల్లో ఆందోళనను తగ్గించి, వారిని ఉత్సాహంగా ఉంచుతాయి.
 
పగటిపూట శారీరక శ్రమ చేసే పిల్లలకు రాత్రిపూట గాఢమైన నిద్ర పడుతుంది, ఇది వారి మెదడు విశ్రాంతికి తోడ్పడుతుంది. ఆటల్లో గెలవడం లేదా కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం, ఉదాహరణకు: సైకిల్ తొక్కడం వంటివి వారిలో సెల్ఫ్-కాన్ఫిడెన్స్‌ను పెంచుతుంది. ఇతర పిల్లలతో కలిసి ఆడుతున్నప్పుడు ఒకరికొకరు సహకరించుకోవడం, జట్టుగా పని చేయడం అలవడుతుంది. ఆట వస్తువులను పంచుకోవడం, తమ వంతు వచ్చే వరకు వేచి ఉండటం వంటి క్రమశిక్షణ అలవాటవుతుంది.
 
కొత్త స్నేహితులను చేసుకోవడం ద్వారా భాషా నైపుణ్యాలు, ఇతరులతో ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుంటారు. మైదానంలో ఆడుకునేటప్పుడు పిల్లలు కొత్త ఆటలను కనిపెట్టడం లేదా ఊహలతో ఆడుకోవడం వల్ల వారి ఆలోచనా శక్తి పెరుగుతుంది. ఆటలపై దృష్టి పెట్టడం వల్ల వారిలో ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది, ఇది చదువులో కూడా సహాయపడుతుంది. ఆటలో తలెత్తే చిన్న చిన్న సమస్యలను స్వయంగా పరిష్కరించుకోవడం ద్వారా వారిలో లీడర్‌షిప్ క్వాలిటీస్ పెరుగుతాయి. పిల్లలు రోజుకు కనీసం 60 నిమిషాల పాటు ఆరుబయట ఆడుకునేలా చూడాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

బత్తాయిల్ని పిండుకుని తాగేశా, ఎవడూ నా ఈక కూడా పీకలేడు, రూ.8 కోట్లు కూర్చుని తింటా

బత్తాయిల్ని పిండుకుని తాగేశా, ఎవడూ నా ఈక కూడా పీకలేడు, రూ.8 కోట్లు కూర్చుని తింటావివాదాస్పద యూ ట్యూబర్ అన్వేష్ ఇక చేసింది చాలు ఆపేస్తానంటూ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. ప్రపంచ యాత్రికుడు, నా అన్వేషణ అంటూ యూ ట్యూబ్ ఛానళ్లు నడుపుతూ ప్రపంచంలో పలు దేశాలు తిరుగుతూ డబ్బులు ఆర్జించిన అన్వేష్, హిందూ దేవుళ్లపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసాడు. అంతేకాదు... థాయ్ లాండ్ దేశం ఎంతో క్రమశిక్షణ వున్న దేశం అంటూ పొగుడుతూ భారతదేశాన్ని తిట్టిపోసాడు. భారతదేశానికి ఏ విదేశీ మహిళ వచ్చినా అత్యాచారం చేయకుండా వదలరనీ, చివరకు కుక్కల్ని, గోవుల్ని కూడా అత్యాచారం చేస్తున్నారంటూ తీవ్రంగా దూషించాడు. దీనితో పలు ఆధ్యాత్మిక సంఘాలు అన్వేష్ వ్యాఖ్యలపై తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసాయి.

సంక్రాంతి రద్దీ : విశాఖపట్నం నుండి 1,500 అదనపు బస్సు సర్వీసులు

సంక్రాంతి రద్దీ : విశాఖపట్నం నుండి 1,500 అదనపు బస్సు సర్వీసులుఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ) సంక్రాంతి పండుగ కోసం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. పండుగ సీజన్‌లో ప్రయాణం సాఫీగా సాగేలా చూసేందుకు విశాఖపట్నం నుండి 1,500 అదనపు బస్సు సర్వీసులను నడపనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ రీజినల్ మేనేజర్ బి. అప్పల నాయుడు మాట్లాడుతూ, ప్రతి సంవత్సరం పెరిగిన ప్రయాణికుల రద్దీని తీర్చడానికి ప్రత్యేక సర్వీసులను నడుపుతామని, ఈ సంవత్సరం కూడా దానికి మినహాయింపు కాదని తెలిపారు. విశాఖపట్నం నుండి విజయవాడ, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలతో సహా ప్రధాన గమ్యస్థానాలకు 1,500 అదనపు బస్సు సర్వీసులను నడపడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నాయి.

వనపర్తి, గద్వాల, నారాయణపేట జిల్లాలను తొలగిస్తే ఊరుకునేది లేదు.. కేటీఆర్

వనపర్తి, గద్వాల, నారాయణపేట జిల్లాలను తొలగిస్తే ఊరుకునేది లేదు.. కేటీఆర్బీఆర్ఎస్ చీఫ్ కేసీఆర్ హయాంలో తెలంగాణలోని అన్ని నగరాలకు అభివృద్ధి సమానంగా చేరిందని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ అభివృద్ధిని పక్కన పెట్టిందని, అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్లలో ఎలాంటి నిజమైన అభివృద్ధి జరగలేదని ఆయన ఆరోపించారు. ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటి సరఫరా లేదని, ట్రాక్టర్లకు డీజిల్ కూడా అందించడం లేదని, దీంతో పంచాయతీలు తీవ్ర సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాయని కేటీఆర్ అన్నారు. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో 40 స్థానాలు గెలుచుకున్న బీఆర్ఎస్, రాబోయే జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో కూడా బలంగా రాణిస్తుందని మాజీ పురపాలక శాఖ మంత్రి విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

కేసీఆర్ ఆధునిక శుక్రాచార్యుడు.. కేటీఆర్ మారీచుడు.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

కేసీఆర్ ఆధునిక శుక్రాచార్యుడు.. కేటీఆర్ మారీచుడు.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డితెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య నీటి పంపకాలపై జరుగుతున్న చర్చల నేపథ్యంలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మరోసారి కేసీఆర్, కేటీఆర్‌లను తీవ్ర వ్యాఖ్యలతో విమర్శించారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు కలిసినప్పుడు కొందరికి కోపం, అసహ్యం కలుగుతుందని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఆయన కేసీఆర్‌ను ఆధునిక శుక్రాచార్యుడిగా అభివర్ణిస్తూ, రాక్షసుల గురువు అని పేర్కొన్నారు. ఆయన కుమారుడు, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ను మారీచుడనే రాక్షసుడితో పోల్చారు.

సంక్రాంతి సంబరాలు.. కోనసీమలో బోట్ రేసు పోటీలు.. పాల్గొంటున్న 22 జట్లు

సంక్రాంతి సంబరాలు.. కోనసీమలో బోట్ రేసు పోటీలు.. పాల్గొంటున్న 22 జట్లుఅంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని కొత్తపేట అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం, ఆత్రేయపురం మండలంలోని లొల్ల లాక్స్ ప్రధాన కాలువ సమీపంలో జరిగిన సర్ ఆర్థర్ కాటన్ డ్రాగన్ బోట్ రేసు పోటీలలో ఏకంగా 22 జట్లు పాల్గొన్నాయి. సంక్రాంతి సంబరాల సందర్భంగా ప్రభుత్వం ఈ పోటీలను నిర్వహిస్తోంది. కేరళ, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల నుండి వచ్చిన క్రీడాకారులు ట్రోఫీ కోసం పోటీపడ్డారు. వారు ఉచిలి నుండి తాడిపూడి వరకు 1000 మీటర్ల పరిధిలో జరిగిన పడవ పందాలలో పోటీపడ్డారు. బండారు, కోనసీమ, పల్నాడు, కర్నూలు, యర్ర కల్వ, కేరళ అల్లెప్పీ జట్లు సోమవారం సెమీ-ఫైనల్స్‌కు చేరుకున్నాయి.

Watch More Videos

అమెరికాలో రాజా సాబ్ ఫట్.. మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు హిట్.. అయినా ఫ్యాన్స్ అసంతృప్తి.. ఎందుకు?

అమెరికాలో రాజా సాబ్ ఫట్.. మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు హిట్.. అయినా ఫ్యాన్స్ అసంతృప్తి.. ఎందుకు?ది బాస్, మెగాస్టార్ చిరంజీవి తాజా చిత్రం మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలై మంచి టాక్‌ను సొంతం చేసుకుంది. సంక్రాంతి పండుగ సీజన్ జోరుగా సాగుతున్నందున, ఈ చిత్రం సెలవుల రద్దీ, కుటుంబ ప్రేక్షకులతో ఈ సినిమా బాక్సాఫీసును షేక్ చేయడం ఖాయమని తెలుస్తోంది. అయితే యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని తెలుగు ప్రవాస సమాజంలో ఒక వర్గం ఈ సినిమాపై స్పష్టమైన నిరాశను వ్యక్తం చేస్తోంది. సాధారణంగా, మెగాస్టార్ సినిమాకు అమెరికా వ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా తెలుగు జనాభా ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలలో విస్తృతంగా విడుదలవుతుందని అంచనా వేస్తారు.

Allu Aravind: బాస్ ఈజ్ బాస్ చించేశాడు అంటున్న అల్లు అరవింద్

Allu Aravind: బాస్ ఈజ్ బాస్ చించేశాడు అంటున్న అల్లు అరవింద్మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు చిత్రాన్ని నేడు తిలకించిన నిర్మాత అల్లు అరవింద్ చాలా సంతోషంగా మీడియాతో పంచుకున్నారు. సినిమా చూశాక ఏంగ్ జైటీతో బయటకు వస్తున్నారు. బాస్ ఈజ్ కమ్ బ్యాక్. బాస్ ఈ ఈజ్ బాస్. ఘరానా మొగుడు రోజులు గుర్తుకు వచ్చాయి. చాలా ప్లజెంట్ గా కనిపించారు. సన్నివేశాలు చాలా అద్శుతంగా పటించారు. ఇక వెంకటేష్ కాంబినేషన్ చెప్పక్కర్లేదు. మరో రేంజ్ లో ఇద్దరి నటన వుంది. ఫ్యామిలీ సినిమాతో సంక్రాంతిని కుమ్మేశారంటూ కితాబిచ్చారు.

Havish: నేను రెడీ ఫన్ ఫిల్డ్ టీజర్ రిలీజ్, సమ్మర్ లో థియేటర్లలో రిలీజ్

Havish: నేను రెడీ ఫన్ ఫిల్డ్ టీజర్ రిలీజ్, సమ్మర్ లో థియేటర్లలో రిలీజ్హీరో హవిష్, దర్శకుడు త్రినాధ రావు నక్కినతో కలసి కంప్లీట్ ఎంటర్టైనర్ 'నేను రెడీ' చేస్తున్నారు. హర్నిక్స్ ఇండియా LLP బ్యానర్‌పై నిఖిల కొనేరు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో హవిష్ సరసన కావ్య థాపర్ కథానాయికగా నటిస్తోంది. పోస్టర్లు, టైటిల్ గ్లింప్స్‌తో మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసిన ఈ చిత్రం టీజర్‌ను మేకర్స్ ఈరోజు విడుదల చేశారు. ఈ టీజర్‌ను ఇంతకు ముందు ప్రభాస్ 'రాజా సాబ్' చిత్రంతో పాటు థియేటర్లలో ప్రదర్శించారు.

Malavika: స్టంట్స్ చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం, మాళవికా మోహనన్

Malavika: స్టంట్స్ చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం, మాళవికా మోహనన్తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలలో, మాళవిక మోహనన్ సినిమాలో తన ఫైట్ సీక్వెన్స్‌కు సంబంధించిన ఒక తెర వెనుక వీడియో క్లిప్‌ను పంచుకున్నారు. ఆమె ఇలా రాశారు, "అమ్మాయిలుగా మాకు సినిమాల్లో యాక్షన్ చేసే అవకాశం చాలా అరుదుగా వస్తుంది, కానీ నాకు స్టంట్స్ చేయడం చాలా ఇష్టం మరియు ఈ సన్నివేశం చేయడం నాకు చాలా సరదాగా అనిపించింది! మీకు ఈ సన్నివేశం నచ్చిందా?"

Sobhita : ఆకట్టుకుంటున్న శోభితా ధూళిపాళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చీకటిలో ట్రైలర్

Sobhita : ఆకట్టుకుంటున్న శోభితా ధూళిపాళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చీకటిలో ట్రైలర్హైదరాబాద్: ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ 'ప్రైమ్ వీడియో', ఈరోజు తమ కొత్త తెలుగు సినిమా చీకటిలో ట్రైలర్‌ను విడుదల చేసింది. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై డి. సురేష్ బాబు నిర్మించిన ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమాకి శరణ్ కొపిశెట్టి దర్శకత్వం వహించారు. చంద్ర పెమ్మరాజు మరియు శరణ్ కొపిశెట్టి ఈ కథను అందించారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com