సోమవారం, 4 మే 2026
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. కథనాలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: సోమవారం, 4 మే 2026 (20:09 IST)

వేసవి తాపాన్ని తీర్చే తాటి ముంజలు, ఆరోగ్యానికి ఎలా దోహదపడతాయి?

palmyra fruit
తాటి ముంజలు. వేసవిలో మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి ప్రకృతి ప్రసాదించిన వాటిల్లో తాటి ముంజలు ప్రత్యేకమైనవి. మండుటెండల నుండి మంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి తాటి ముంజలు. అంతేకాదు వీటిని తింటే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా వున్నాయి, అవేమిటో తెలుసుకుందాము.
 
తాటి ముంజలులో నీటిశాతం ఎక్కువ ఉండటం వల్ల వేసవిలో వడదెబ్బ తగలకుండా చేస్తాయి.
ఇవి శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించి శరీరాన్ని చల్లబరచడమే కాకుండా డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా చేస్తాయి.
ముంజల్లో పొటాషియం వుండడం వలన రక్తపోటు అదుపులో ఉండి గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి.
శరీరంలోని హానికర వ్యర్థ పదార్థాలను తొలగించడంలో ముంజలు అద్భుతంగా పని చేస్తాయి.  
తాటిముంజల్ని తీసుకోవడం ద్వారా లివర్ సంబంధిత సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు.
తాటి ముంజలు తినడం వలన చెడు కొలస్ట్రాల్ పోయి మంచి కొలస్ట్రాల్ వృద్ధి చెందుతుంది.
ముంజలు మహిళల్లో రొమ్ము క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలను బాగా తగ్గిస్తాయి.
వేసవిలో వచ్చే చికెన్ పాక్స్‌ని నివారించి, శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచుతుంది.

తమిళనాడు ఎన్నికల్లో ఆటో డ్రైవర్ చేతిలో మాజీ మంత్రికి డిపాజిట్ గల్లంతు

తమిళనాడు ఎన్నికల్లో ఆటో డ్రైవర్ చేతిలో మాజీ మంత్రికి డిపాజిట్ గల్లంతుతమిళనాడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీవీకే అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన ఆటో డ్రైవర్ విజయ్ దాము పోటీ చేసి విజయభేరీ మోగించారు. చెన్నై రాయపురం అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి పోటీ చేసిన ఆయన అన్నాడీఎంకే మాజీ మంత్రి డి.జయకుమార్‌కు డిపాజిట్ గల్లంతయ్యేలా ఓడించారు. తన సమీప డీఎంకే అభ్యర్థి మాజీ మంత్రి రెహ్మాన్ ఖాన్ తనయుడు సుబైర్ ఖాన్‌పై 14249 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందారు.

ఎన్టీఆర్ తర్వాత దళపతి విజయ్.. భీమవరంలో బెట్టింగ్‌లు.. భారీ డబ్బు గోవిందా!

ఎన్టీఆర్ తర్వాత దళపతి విజయ్.. భీమవరంలో బెట్టింగ్‌లు.. భారీ డబ్బు గోవిందా!తమిళనాడు ఎన్నికల్లో విజయం సాధించి దళపతి విజయ్ చరిత్ర సృష్టించారు. ఈ ఎన్నికల్లో ఇక మిగిలి ఉన్న అంశం ఒక్కటే. ఆయన సొంతంగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయగలరా, లేక ‌మ్యాజిక్ ఫిగర్‌ను చేరుకోవడానికి ఇతర పార్టీల సహాయం తీసుకోవాల్సి వస్తుందా అనేది చూడటమే. ఎన్.టి.రామారావు తర్వాత, సొంతంగా పార్టీ స్థాపించి, ఆ వెంటనే జరిగిన ఎన్నికల్లోనే విజయం సాధించిన ఏకైక సినీ తార ఆయనే. చిరంజీవి, పవన్ కళ్యాణ్ వంటి వారు కూడా ఈ ఘనతను సాధించలేకపోయారు. అయితే, విజయ్ సాధించిన ఈ విజయం తమిళనాడులో కాకుండా, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఊహించని పరిణామాలకు దారితీసింది.

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : విజయ్ పోటీ చేసిన రెండు చోట్లా విజయమే...

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : విజయ్ పోటీ చేసిన రెండు చోట్లా విజయమే...తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్ పోటీ చేసిన రెండు చోట్లా గెలుపొందారు. తద్వారా తమిళ రాజకీయాల్లో అసాధ్యమనుకున్నది సుసాధ్యం చేసి చూపించారు. రాజకీయ పార్టీని ఏర్పాటు చేసిన కేవలం రెండేళ్ల రెండు మాసాల వ్యవధిలోనే చరిత్ర లిఖించారు. టీవీకే ఏర్పాటైన తర్వాత తొలిసారి జరిగిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రజలతో విజిల్‌ వేయించి మెజార్టీ స్థానాలు గెలిచి అటు సినిమాల్లోనే కాదు.. ఇటు పాలిటిక్స్‌లోనూ సూపర్‌ హిట్‌ కొట్టారు.

ఆటో డ్రైవర్ నుంచి అసెంబ్లీకి వెళ్తోన్న దాము.. అదే రూటులో విజయ్ కారు డ్రైవర్ కుమారుడు

ఆటో డ్రైవర్ నుంచి అసెంబ్లీకి వెళ్తోన్న దాము.. అదే రూటులో విజయ్ కారు డ్రైవర్ కుమారుడుతమిళనాడు రాజకీయాల్లో సామాన్యులు సైతం ఎమ్మెల్యేలుగా మారారు. ఈ క్రమంలో రాయపురం నుండి ఆటో డ్రైవర్ విజయ్ దాము సంచలన విజయం సాధించారు. ఈ మేరకు ఈ టీవీకే అభ్యర్థి దాము డీఎంకే అభ్యర్థిని 14,000 ఓట్ల భారీ ఆధిక్యంతో ఓడించారు. మొదటి నుండి విజయ్‌కు వీరాభిమాని అయిన ఆయన, వీధుల్లో ఆటో నడుపుతూ ప్రస్తుతం అసెంబ్లీకి చేరుకున్నారు. తద్వారా ఆయన యువతకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచారు. ఆయన విజయం, నేటి తమిళనాడు రాజకీయాల్లో సామాన్య ప్రజలలో విజయ్‌కి పెరుగుతున్న ఆదరణకు, భావోద్వేగ అనుబంధానికి నిదర్శనం.

విజయ్ టీవీకే చారిత్రక విజయం.. ట్రెండింగ్‌లో ఆర్కే రోజా.. ఎలా?

విజయ్ టీవీకే చారిత్రక విజయం.. ట్రెండింగ్‌లో ఆర్కే రోజా.. ఎలా?ఆరు దశాబ్దాలకు పైగా ద్రవిడ పార్టీల ఆధిపత్యంలో ఉన్న రాజకీయ చరిత్రను తిరగరాస్తూ, నటుడు విజయ్ స్థాపించిన తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) చారిత్రక విజయం దిశగా దూసుకెళుతోంది. తొలిసారి ఎన్నికల బరిలోకి దిగి, అధికారాన్ని కైవసం చేసుకునే అంచున నిలిచి, దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. తలపతి విజయ్ టీవీకే పార్టీ 100కి పైగా స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది. ఆయన సొంతంగా 117 మ్యాజిక్ ఫిగర్‌ను చేరుకోగలరా లేదా అనేది చూడాలి. ఈ అద్భుతమైన విజయంతో మీడియా మొత్తం సందడి చేస్తుండగా, త్రిష, రోజా కూడా సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నారు.

Watch More Videos

PawanKalyan: వాదోపవాదాలకు దారితీసిన పవన్ కళ్యాణ్ బంగారం 20వ వార్షికోత్సవం

PawanKalyan: వాదోపవాదాలకు దారితీసిన పవన్ కళ్యాణ్ బంగారం 20వ వార్షికోత్సవంమే 3, 2006న విడుదలైన 'బంగారం' చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ వర్గపోరాటాలలో చిక్కుకున్న ఒక ప్రతిభావంతుడైన జర్నలిస్ట్ పాత్రలో నటించారు. ఈ చిత్రంలో మీరా చోప్రా, త్రిష అతిథి పాత్రలలో కనిపించగా, విద్యాసాగర్ విజయవంతమైన చిత్రాలు దీనికి తోడయ్యాయి. భారీ అంచనాల కారణంగా ఫ్లాప్ అనే ముద్రపడినప్పటికీ, ఈ చిత్రం 156 కేంద్రాలలో 50 రోజులు ఆడి, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణలో ₹15-17 కోట్ల షేర్‌ను సంపాదించింది.

Joe Sharma: M4M మూవీలో కిల్లర్ ఎవరో చెప్పిన వారికి లక్ష రూపాయల క్యాష్ ప్రైజ్

Joe Sharma: M4M మూవీలో కిల్లర్ ఎవరో చెప్పిన వారికి లక్ష రూపాయల క్యాష్ ప్రైజ్అమెరికన్ నటి జో శర్మ ప్రధాన పాత్రలో, దర్శకుడు మోహన్ వడ్లపట్ల తెరకెక్కించిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ M4M (Motive For Murder) చిత్రం మే 8న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. PVR Inox Pictures ద్వారా విడుదలవుతున్న ఈ సినిమా తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్‌లో ఘనంగా ప్రీ రిలీజ్ వేడుక ఘనంగా నిర్వహించారు.

రీల్స్ తో ట్రెండ్ అవుతున్న విజయ్ దేవరకొండ రణబాలి నుంచి ఏందయ్య సామీ.. సాంగ్

రీల్స్ తో ట్రెండ్ అవుతున్న విజయ్ దేవరకొండ రణబాలి నుంచి ఏందయ్య సామీ.. సాంగ్విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న జంటగా నటిస్తున్న భారీ పాన్ ఇండియా మూవీ "రణబాలి". ఈ సినిమాకు రాహుల్ సంకృత్యన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. టీ సిరీస్ సమర్పణలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై "రణబాలి" సినిమాను ప్రొడ్యూసర్స్ నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ హ్యూజ్ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్నారు. రీసెంట్ గా ఈ చిత్రం నుంచి రిలీజ్ చేసిన 'ఏందయ్య సామీ..' పాట అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ సాంగ్ లక్షకు పైగా రీల్స్ తో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

Dalapati Vijay : దళపతి విజయ్ కు టాలీవుడ్ యూత్ హీరోలు ప్రశసంలు -త్రిషకు శుభాకాంక్షలు

Dalapati Vijay : దళపతి విజయ్ కు టాలీవుడ్ యూత్ హీరోలు ప్రశసంలు -త్రిషకు శుభాకాంక్షలుతమిళనాట దళపతి విజయ్ రాజకీయాల్లో పోటీ చేయడం పట్ల మొదట్లో చాలామంది మొదట సందేహించారు, ఆపై పట్టాభిషేకం చేశారు. ఇది మన ఇంట్లో జరిగింది, ఇప్పుడు మన పొరుగు ఇంట్లో జరుగుతోంది అంటూ టాలీవుడ్ పరిశ్రమలోని ప్రతి ఒక్కరి మాట. ఇక తెలుగు యూత్ హీరీలు బాహాటంగా తమ అభిప్రాయాలను సోషల్ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. అ్రగహీరోలు ఇంతవరకు స్పందించలేదు.

సాయిపల్లవికి కలిసిరాని బాలీవుడ్.. రామాయణంపై దృష్టి?

సాయిపల్లవికి కలిసిరాని బాలీవుడ్.. రామాయణంపై దృష్టి?భారీ ప్రచారం చేసినప్పటికీ, సాయి పల్లవి బాలీవుడ్ అరంగేట్రం చేసిన ఏక్ దిన్ చిత్రం నిరాశాజనకమైన వసూళ్లతో ప్రారంభమైంది. ఈ చిత్ర ప్రచారానికి అమీర్ ఖాన్ చురుగ్గా నాయకత్వం వహించినప్పటికీ, భారతదేశంలో తొలి వారాంతంలో ఈ చిత్రం కేవలం రూ.3.25 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేయగలిగింది. ఈ చిత్రంలో సాయి పల్లవి సరసన జునైద్ ఖాన్ నటించారు. కానీ బలహీనమైన ప్రారంభం ప్రేక్షకులలో స్పష్టమైన ఆసక్తి కొరవడిందని సూచిస్తోంది. దక్షిణ చిత్ర పరిశ్రమలలో మంచి ప్రజాదరణ పొందిన సాయి పల్లవికి, హిందీ చిత్రసీమలో ఇది నిరాశాజనకమైన ఆరంభం రావడం ఆమె ఫ్యాన్సుకు మింగుడుపడటం లేదు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com