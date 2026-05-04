రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలి
గుండెకి రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ధమనుల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడితే గుండె సంబంధిత జబ్బులు తలెత్తుతాయి. ఈ కారణంగా గుండెపోటు, గుండెనొప్పి వంటి సమస్యలు తలెత్తి ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశం వుంటుంది. కనుక ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా వుండాలంటే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే విత్తనాలను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటుండాలి. ఆ గింజలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
చియా విత్తనాలులో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటుంది, చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించగలవు.
అవిసె గింజల్లో గుండెకి మేలు చేసే పొటాషియం, కాల్షియం, ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి.
పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు తీసుకుంటుంటే గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది.
నువ్వులు కూడా రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా అడ్డుకుంటాయి.
గుమ్మడికాయ గింజలు గుండె ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనకారిగా వుంటాయి.
జనపనార విత్తనాలు తింటుంటే గుండె సంబంధ వ్యాధులను దూరం పెట్టవచ్చు.