Written By సిహెచ్
Last Modified: సోమవారం, 4 మే 2026 (23:36 IST)

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలి

గుండెకి రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ధమనుల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడితే గుండె సంబంధిత జబ్బులు తలెత్తుతాయి. ఈ కారణంగా గుండెపోటు, గుండెనొప్పి వంటి సమస్యలు తలెత్తి ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశం వుంటుంది. కనుక ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా వుండాలంటే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే విత్తనాలను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటుండాలి. ఆ గింజలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
చియా విత్తనాలులో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్‌ పుష్కలంగా ఉంటుంది, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించగలవు.
అవిసె గింజల్లో గుండెకి మేలు చేసే పొటాషియం, కాల్షియం, ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి.
పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు తీసుకుంటుంటే గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది.
నువ్వులు కూడా రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా అడ్డుకుంటాయి.
గుమ్మడికాయ గింజలు గుండె ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనకారిగా వుంటాయి.
జనపనార విత్తనాలు తింటుంటే గుండె సంబంధ వ్యాధులను దూరం పెట్టవచ్చు.

పోటీ చేసిన రెండు చోట్ల గెలిచిన టీవీకె విజయ్, త్రిష డిప్యూటీ సీఎం?తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రభంజనం సృష్టించారు టీవీకె విజయ్. ద్రవిడ పార్టీలను మట్టి కరిపించారు. విజయ్ పోటీ చేసిన రెండు స్థానాల్లోనూ విజయం సాధించడంతో ఒక స్థానాన్ని రాజీనామా చేయాల్సి వుంటుంది. కాగా ఆ స్థానం నుంచి నటి త్రిషను పోటీకి దించే అవకాశం వున్నట్లు చెప్పుకుంటున్నారు. అంతేకాదు.. అక్కడ నుంచి విజయం సాధించిన త్రిషకు మంత్రివర్గంలో కీలకమైన పోస్టును ఇస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. హోం మంత్రి లేదా డిప్యూటీ సీఎం పోస్టును ఇచ్చే అవకాశం వున్నదని సమాచారం.

తమిళనాడులో విజయ్‌ గెలుపు.. సంబరాలు చేసుకుంటున్న జగన్ ఫ్యాన్స్.. ఎందుకు?దళపతి విజయ్ తమిళనాడు కొత్త ముఖ్యమంత్రి కానున్నారు. దీనిపై ట్రెండ్‌లు స్పష్టంగా ఉన్నా.. ఆయన మ్యాజిక్ ఫిగర్‌ను చేరుకుని సొంతంగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయగలరా లేక ఇతరుల సహాయం తీసుకుంటారా అనేది తెలియాల్సి వుంది. విజయ్ సాధించిన విజయంతో సోషల్ మీడియా మొత్తం సందడిగా ఉంది. జగన్ అభిమానులు ఈ క్షణాన్ని తమ వ్యక్తిగత విజయంగా భావించి సంబరాలు చేసుకోవడం గమనార్హం. వారు జగన్, విజయ్ కలిసి ఉన్న ఫోటోలు, వీడియోలను ప్రచారం చేస్తున్నారు. జగన్, విజయ్ ఇటీవల ఒక వివాహ వేడుకలో కలుసుకున్నారు. ఇద్దరూ పక్కపక్కనే కూర్చుని ఒకరినొకరు పలకరించుకోవడం కనిపించింది.

యువతిని చంపేసి చెత్తకుప్పలో పడేసారు, ఏం జరిగింది?పాట్నాలో దారుణమైన దృశ్యం కనిపించింది. ఓ యువతిని హత్య చేసి చెత్త పక్కనే పడేశారు. ఆ దృశ్యం హృదయ విదారకంగా వుంది. మానవత్వాన్ని హత్య చేసి ఒక చెత్త కుప్పలో పడేశారు. పునైచక్ రోడ్ నెం.3లో దారుణమైన గాయాలతో నిండిన ఒక మహిళ మృతదేహం కనిపించింది. మహిళ మృతదేహం రోడ్డు వెంట చెత్త పక్కనే పడి వుండటంతో స్థానికులు భయభ్రాంతులకు లోనయ్యారు. సుశాంత్ కెఎమ్ఆర్ తీసిన ఈ వీడియో చూస్తున్నప్పుడు మన వీధుల్లో దాగి ఉన్న సంపూర్ణ అరాచకత్వానికి, క్రూరత్వానికి ఒక భయంకరమైన అద్దంలా గోచరిస్తుంది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఫోరెన్సిక్ బృందం, శునక బృందాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.

విజయ్‌కి అన్నామలై కితాబు.. కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న బీజేపీ నేత ఎందుకు? (video)బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కె. అన్నామలై సోషల్ మీడియా వేదికగా షాకింగ్ కామెంట్లు చేశారు. తమిళనాడు ఓటర్లు ఈసారి ఓటుతోనే తమ అభిప్రాయాన్ని స్పష్టంగా వినిపించారని అన్నామలై కొనియాడారు. ముఖ్యంగా డబ్బుతో ఓట్లను కొనవచ్చనే రాజకీయ పార్టీల అహంకారానికి ప్రజలు చెక్ పెట్టారన్నారు. అంతేకాకుండా దశాబ్దాల తరబడి కొనసాగుతున్న కుటుంబ పాలనకు, వారసత్వ రాజకీయాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలు గళమెత్తారన్నారు. తొలిసారి ఎన్నికల బరిలోకి దిగి ఊహించని రీతిలో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచిన నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) పార్టీని అన్నామలై ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.

తమిళనాడు ఎన్నికల్లో ఆటో డ్రైవర్ చేతిలో మాజీ మంత్రికి డిపాజిట్ గల్లంతుతమిళనాడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీవీకే అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన ఆటో డ్రైవర్ విజయ్ దాము పోటీ చేసి విజయభేరీ మోగించారు. చెన్నై రాయపురం అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి పోటీ చేసిన ఆయన అన్నాడీఎంకే మాజీ మంత్రి డి.జయకుమార్‌కు డిపాజిట్ గల్లంతయ్యేలా ఓడించారు. తన సమీప డీఎంకే అభ్యర్థి మాజీ మంత్రి రెహ్మాన్ ఖాన్ తనయుడు సుబైర్ ఖాన్‌పై 14249 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందారు.

Chiranjeevi and Pawan Kalyan: టీవీకే విజయ్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి, పవన్ కళ్యాణ్తమిళనాడు ఎన్నికల్లో సత్తా చాటిన టీవీకే పార్టీ అధినేత, కథానాయకుడు విజయ్‌కు మెగాస్టార్ చిరంజీవి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యేక పోస్ట్ పెట్టారు. డియర్ విజయ్.. మీ తొలి ఎన్నికల్లో సాధించిన ఈ అద్భుతమైన విజయానికి హృదయపూర్వక అభినందనలు. మీరు నిరంతరం ప్రేరణగా నిలుస్తూ, నాయకత్వం వహించి సేవ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రజలకు మీ ప్రజాసేవ మరింతగా మేలుకలిగించాలని నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు.

PawanKalyan: వాదోపవాదాలకు దారితీసిన పవన్ కళ్యాణ్ బంగారం 20వ వార్షికోత్సవంమే 3, 2006న విడుదలైన 'బంగారం' చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ వర్గపోరాటాలలో చిక్కుకున్న ఒక ప్రతిభావంతుడైన జర్నలిస్ట్ పాత్రలో నటించారు. ఈ చిత్రంలో మీరా చోప్రా, త్రిష అతిథి పాత్రలలో కనిపించగా, విద్యాసాగర్ విజయవంతమైన చిత్రాలు దీనికి తోడయ్యాయి. భారీ అంచనాల కారణంగా ఫ్లాప్ అనే ముద్రపడినప్పటికీ, ఈ చిత్రం 156 కేంద్రాలలో 50 రోజులు ఆడి, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణలో ₹15-17 కోట్ల షేర్‌ను సంపాదించింది.

Joe Sharma: M4M మూవీలో కిల్లర్ ఎవరో చెప్పిన వారికి లక్ష రూపాయల క్యాష్ ప్రైజ్అమెరికన్ నటి జో శర్మ ప్రధాన పాత్రలో, దర్శకుడు మోహన్ వడ్లపట్ల తెరకెక్కించిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ M4M (Motive For Murder) చిత్రం మే 8న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. PVR Inox Pictures ద్వారా విడుదలవుతున్న ఈ సినిమా తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్‌లో ఘనంగా ప్రీ రిలీజ్ వేడుక ఘనంగా నిర్వహించారు.

రీల్స్ తో ట్రెండ్ అవుతున్న విజయ్ దేవరకొండ రణబాలి నుంచి ఏందయ్య సామీ.. సాంగ్విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న జంటగా నటిస్తున్న భారీ పాన్ ఇండియా మూవీ "రణబాలి". ఈ సినిమాకు రాహుల్ సంకృత్యన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. టీ సిరీస్ సమర్పణలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై "రణబాలి" సినిమాను ప్రొడ్యూసర్స్ నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ హ్యూజ్ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్నారు. రీసెంట్ గా ఈ చిత్రం నుంచి రిలీజ్ చేసిన 'ఏందయ్య సామీ..' పాట అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ సాంగ్ లక్షకు పైగా రీల్స్ తో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

Dalapati Vijay : దళపతి విజయ్ కు టాలీవుడ్ యూత్ హీరోలు ప్రశసంలు -త్రిషకు శుభాకాంక్షలుతమిళనాట దళపతి విజయ్ రాజకీయాల్లో పోటీ చేయడం పట్ల మొదట్లో చాలామంది మొదట సందేహించారు, ఆపై పట్టాభిషేకం చేశారు. ఇది మన ఇంట్లో జరిగింది, ఇప్పుడు మన పొరుగు ఇంట్లో జరుగుతోంది అంటూ టాలీవుడ్ పరిశ్రమలోని ప్రతి ఒక్కరి మాట. ఇక తెలుగు యూత్ హీరీలు బాహాటంగా తమ అభిప్రాయాలను సోషల్ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. అ్రగహీరోలు ఇంతవరకు స్పందించలేదు.
