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ఈ ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులతో మీ చర్మం కాంతివంతం
ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవాన్ని మెరుగైన జ్ఞానం, మెరుగైన చర్మ ఆరోగ్యం అనే ఇతివృత్తంతో జూలై 8న ప్రపంచం జరుపుకుంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి దోహదపడే కారకాలను అర్థం చేసుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇది నొక్కి చెబుతోంది. కాలుష్యం వంటి బాహ్య కారకాల నుండి చర్మాన్ని రక్షించడంలో చర్మ సంరక్షణ కీలకపాత్ర పోషించినప్పటికీ, ఆరోగ్యకరమైన, కాంతివంతమైన రీతిలో చర్మాన్ని కాపాడుకోవడానికి మీరు మీ శరీరానికి పోషణను ఎలా అందిస్తున్నారన్నది కూడా అంతే ముఖ్యం. అవసరమైన పోషకాలను అందించే సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడం, కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులు, తృణధాన్యాలు, మొక్కల మరియు జంతు ప్రోటీన్ వంటి చర్మానికి మేలు చేసే ఆహార పదార్థాలను కలిగి ఉండటం, దీనికి తోడు చురుకైన జీవనశైలిని అనుసరించడం ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి, మొత్తం శ్రేయస్సుకు దోహదపడుతుంది.
మీ చర్మం యొక్క రక్షణ పొర, పటుత్వం, పనితీరుకు మద్దతు ఇవ్వడంలో పోషకాలు కీలకపాత్ర పోషిస్తాయి. కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులు అటువంటి ఒక సూపర్ ఫుడ్. ఇది సహజంగానే పోషకాలతో నిండి ఉంటుంది. ఇది బి విటమిన్లు, జింక్, రాగి మరియు అవసరమైన లినోలిక్ యాసిడ్తో సహా 24 పోషకాలను అందిస్తుంది, ఇవి సమిష్టిగా కణాలను రక్షించడంలో, చర్మ నిర్మాణానికి దోహదపడతాయి. వీటిలో విటమిన్ ఇ కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది, ఇది చర్మ కణాలను రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. ఆక్సీకరణ నష్టం నుండి చర్మాన్ని కాపాడి, పొడిబారడాన్ని బాదంపప్పులు నివారిస్తాయి. ఆరోగ్యకరమైన, కాంతివంతమైన చర్మానికి తోడ్పడే ఆహార ప్రణాళికను రూపొందించుకోవడానికి, వీటిని ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు మరియు ఆకు కూరలతో పాటు చేర్చుకోండి.
మీ చర్మాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం అంటే మీరు తినే ఆహారం గురించి అవగాహన కలిగి ఉండటమే అని మాక్స్ హెల్త్కేర్, న్యూఢిల్లీకి చెందిన డైటెటిక్స్ రీజినల్ హెడ్ రితికా సమద్దార్ అన్నారు. ఆమె మాటాడుతూ , మీరు తీసుకునే ఆహారమే తరచుగా మీ చర్మంలో ప్రతిబింబిస్తుంది. అందుకే, లోపలి నుండి ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి తోడ్పడే జీవనశైలి అలవాట్లపై దృష్టి పెట్టమని నేను నా క్లయింట్లను ప్రోత్సహిస్తాను. సమతుల్య ఆహారం, తగినంత నిద్ర, క్రమం తప్పని శారీరక శ్రమ, సరైన హైడ్రేషన్ మీ చర్మానికి మరియు శరీరానికి పోషణ అందించడంలో కీలకమైనవి. నా క్లయింట్లు వారి ఆహారంలో చేర్చుకోవాలని నేను సిఫార్సు చేసే కొన్ని ఆహారాలలో తాజా పండ్లు, కొవ్వు తక్కువగా ఉండే మాంసం, కాలిఫోర్నియా బాదం వంటి ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వుల మూలాలు వంటివి వున్నాయి. విటమిన్ ఇ మరియు బయోటిన్ పుష్కలంగా ఉండే కాలిఫోర్నియా బాదం, ఆరోగ్యకరమైన చర్మం, జుట్టుకు తోడ్పడతాయి. వీటిని సులభంగా అలాగే తినవచ్చు లేదా భోజనంలో భాగంగా చేసుకోవచ్చు, తద్వారా తీరిక లేని జీవితాలకు ఇవి ఆచరణాత్మక ఎంపికగా నిలుస్తాయి అని అన్నారు.
న్యూట్రిషన్ అండ్ వెల్నెస్ కన్సల్టెంట్ షీలా కృష్ణస్వామి మాట్లాడుతూ, ఆరోగ్యకరమైన చర్మం రాత్రికి రాత్రే ఏర్పడదు. ఇది కాలక్రమేణా తీసుకున్న సరైన ఆహార ఎంపికలు , ఇతర జీవనశైలి మెరుగుదలల ఫలితం. ఉదాహరణకు, ఉదయాన్నే గుప్పెడు బాదం పప్పులు తినడం. ఇవి విటమిన్ ఇ ని అందిస్తాయి. ఇవి చర్మం రంగుకు (పిగ్మెంటేషన్కు) మరియు చర్మ పునరుద్ధరణకు తోడ్పడే విటమిన్ ఇ ను అందిస్తాయి. మీ రోజును ఉత్సాహంగా ప్రారంభించడానికి వీటిని చియా సీడ్ పుడ్డింగ్, అసై బౌల్స్, ఓట్స్ లేదా రాగి జావ వంటి వాటితో కలిపి తీసుకోవచ్చు. ఆహార విషయంలో తీసుకునే ఇటువంటి చిన్నపాటి, స్థిరమైన నిర్ణయాలు కాలక్రమేణా చర్మ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో ఎంతో దోహదపడతాయి అని అన్నారు.
బాలీవుడ్ నటి సోహా అలీ ఖాన్ మాట్లాడుతూ, ఒక నటిగా, ఎప్పుడూ నా పై ప్రతి ఒక్కరూ దృష్టి సారిస్తూనే ఉంటారు. ఈ కారణముగా నా చర్మాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం ఒక ప్రాధాన్యత అంశం. అందుకే, నాకు మరియు నా చర్మానికి ఉత్తమంగా అనిపించే జీవనశైలిని అనుసరించడానికి ప్రయత్నిస్తాను. నా భోజనం సాధారణంగా అధిక ప్రోటీన్తో కూడి ఉంటుంది. ఇందులో రకరకాల పండ్లు, కూరగాయలు ఉంటాయి. నేను నిద్రకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూనే, ఒక క్రమబద్ధమైన వ్యాయామ దినచర్యను కూడా పాటిస్తాను. నేను ఎల్లప్పుడూ తగినంత నీరు తాగాలని గుర్తుంచుకుంటాను. ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలకు వీలైనంత వరకూ దూరంగానే ఉంటాను. కాలిఫోర్నియా బాదం, తేలికపాటి సలాడ్లు లేదా వేయించిన మఖానా వంటి ఆరోగ్యకరమైన ప్రత్యామ్నాయాలను ఎంచుకుంటాను. ఇవి నా చర్మానికి అత్యుత్తమంగా తోడ్పడటంతో పాటుగా ఒత్తిడితో కూడిన రోజులలో కూడా నా శక్తిని నిలబెడతాయి అని అన్నారు.
మెరుగైన అవగాహనతో, మన చర్మ ఆరోగ్యానికి ఉత్తమంగా తోడ్పడే ఆలోచనాత్మక నిర్ణయాలు మనం తీసుకోగలం. ఈ ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా, మన చర్మానికి నిజంగా ఏమి అవసరమో సమగ్రంగా అర్థం చేసుకుని, ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి, సంపూర్ణ శ్రేయస్సుకు దోహదపడే కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులను మన ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వంటి సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుందాం.
ఓయ్ ఫ్రెండ్సూ... జాబ్ వేకన్సీరా బాబూ, నెలకి రూ. 12 వేలు, మదనపల్లి మహిళా రైతు ఆఫర్, వీడియో
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ప్రియురాలికి వేరే యువకుడితో పెళ్లి జరుగుతోందని ఊరంతా తన లవ్ పోస్టర్లు అంటించాడు, వీడియో
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టెక్కీ రాధా గాయత్రి మృతి కేసులో వీడని మిస్టరీ : భర్త శ్రీచరణ్కు మరో వ్యక్తి సాయం?
విశాఖపట్టణంకు చెందిన టెక్కీ రాధా గాయత్రి మృతి కేసులోని మిస్టరీ ఇంకా తేలలేదు. తన కుమార్తెను అల్లుడు శ్రీచరణ్ హత్య చేశారంటూ మృతురాలి తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు. పైగా, ఈ హత్య చేసేందుకు శ్రీచరణ్కు మరోవ్యక్తి సాయం చేసివుంటారని వారు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. తమ కుమార్తెను ముమ్మాటికీ పథకం ప్రకారమే అడ్డుతొలగించుకున్నారన్నారు.
శ్రీవారి భక్తులకు అలెర్ట్ : ఆ రోజుల్లో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం రద్దు
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ఇరాన్తో కాల్పుల విరమణ ముగిసింది : డోనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన
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విమానాశ్రయంలో ఈషా రెబ్బా, తరుణ్ భాస్కర్: వీళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేస్కుంటారని పుకార్లు, వీడియో
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా, దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ ఇద్దరూ ఈమధ్య తరచూ కలిసి కనబడుతున్నారు. తాజాగా ఈ ఇద్దరూ కలిసి హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో కనిపించారు. గత కొంతకాలంగా వీళ్లిద్దరి మధ్య ప్రేమాయణం వున్నదనే పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిగురించి ఉగ్గబట్టలేని కొందరు నేరుగా తరుణ్ భాస్కర్ ను ఓ ఇంటర్వ్యూలో అడిగేశారు కూడా. దాంతో తరణ్ సమాధానమిస్తూ... ఈషా తనకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కంటే ఎక్కువని అన్నాడు. సరైన సమయంలో పూర్తి వివరాలు చెబుతానంటూ వెల్లడించడంతో వీళ్ల మధ్య ప్రేమాయణం నిజమేనేమోనని ఊహాగానానికి మరింత బలం చేకూర్చినట్లయ్యింది.
ప్రదీప్, మమిత లవ్వులో వున్నారా? పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారట!
డూడ్ చిత్రం సాధించిన వాణిజ్య విజయంతో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు పీఆర్ఎస్ఓ1 అనే తాత్కాలిక శీర్షికతో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం కోసం మళ్లీ జతకడుతున్నారు. ఈసారి, ప్రదీప్ రంగనాథన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, మహిళా ప్రధానాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన వీడియో ఇటీవల విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. డూడ్ తర్వాత వీరిద్దరూ వరుసగా కలిసి పనిచేస్తుండటంపై అభిమానుల మధ్య అనేక చర్చలు మొదలయ్యాయి.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
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