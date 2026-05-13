గర్భవతులు తినాల్సిన ఆహారం ఏమిటి, జాగ్రత్తలు
గర్భవతులు సమతుల్యమైన పోషకాహారాన్ని తీసుకుంటుండాలి. తల్లి ఆరోగ్యానికి, బిడ్డ ఎదుగుదలకు అవసరమైన ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఆకుకూరలు, కూరగాయలు ముఖ్యంగా తీసుకుంటుండాలి. పాలకూర, తోటకూర వంటి ఆకుకూరల్లో ఫోలిక్ యాసిడ్, ఇనుము పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తహీనతను నివారించడంలో సహాయపడతాయి.
ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్స్ అంటే... పప్పు ధాన్యాలు కందిపప్పు, పెసరపప్పు, శనగలు, రాజ్మా, సోయా వంటివి కణజాలం వృద్ధికి తోడ్పడతాయి. మాంసాహారులు గుడ్లు, చికెన్ తీసుకోవచ్చు. పాలు, పెరుగు, పనీర్ ద్వారా శరీరానికి అవసరమైన కాల్షియం అందుతుంది. ఇది బిడ్డ ఎముకల నిర్మాణానికి చాలా ముఖ్యం. తృణధాన్యాలైన జొన్నలు, రాగులు, సజ్జలు, బ్రౌన్ రైస్ వంటివి శరీరానికి అవసరమైన శక్తిని, పీచు పదార్థాన్ని(Fiber) అందిస్తాయి.
పండ్లు- డ్రై ఫ్రూట్స్... అరటిపండ్లు, దానిమ్మ, నారింజ వంటి తాజా పండ్లు విటమిన్లను అందిస్తాయి. బాదం, వాల్నట్స్, ఎండు ద్రాక్ష వంటివి అల్పాహారంగా తీసుకోవడం మంచిది. రోజువారీ ఆహార ప్రణాళిక ఎలా తీసుకోవాలంటే... ఉదయం(Breakfast)రాగి జావ లేదా కూరగాయలతో చేసిన ఉప్మా/ఇడ్లీ/దోశ. మధ్యాహ్నం అన్నం/జొన్న రొట్టె, ఒక కప్పు పప్పు, ఆకుకూర వంటకం, పెరుగు. సాయంత్రం (Snack) నానబెట్టిన బాదం పప్పులు లేదా తాజా పండ్ల ముక్కలు. రాత్రి (Dinner)తేలికపాటి ఆహారం (రొట్టెలు, కూరగాయలు) తీసుకోవడం ఉత్తమం.
జాగ్రత్తలు ఏమిటంటే... రోజుకు కనీసం 2-3 లీటర్ల నీరు త్రాగడం వల్ల శరీరం డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా ఉంటుంది. నివారించాల్సినవి ఏమిటంటే.. బయట దొరికే జంక్ ఫుడ్, అతిగా టీ లేదా కాఫీ త్రాగడం, సగం ఉడికించిన మాంసం లేదా గుడ్లను తీసుకోకూడదు. పండ్లు, కూరగాయలను వాడే ముందు బాగా కడగాలి.
గమనిక: ఈ సమాచారం అవగాహన కోసం ఇవ్వబడింది. మరింత సమాచారం కోసం నిపుణులను సంప్రదించాలి.
హిందూ మతం అనేది ఒక జీవన విధానం : సుప్రీంకోర్టు
హిందూ మతం అనేది ఒక జీవన విధానమని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. హిందువునని నిరూపించుకోవడానికి రోజూ గుడికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదని, రోజూ ఒక దీపం వెలిగిస్తే చాలని దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం అభిప్రాయపడింది. హిందూ మతం, విశ్వాసాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. మతం అంటే కేవలం బాహ్య అచారాలు మాత్రమే కాదని, అది ఒక అంతర్గత విశ్వాసం అని న్యాయమూర్తులు స్పష్టం చేశారు.
ఇంధన పొదుపు .. కాన్వాయ్లోని వాహనాలు తగ్గించండి : చంద్రబాబు ఆదేశం
ఇంధన పొదుపు చర్యల్లో భాగంగా, పెట్రోల్, డీజిల్ వాడకం తగ్గింపుపై కేంద్రం దృష్టిసారించింది. ఈ పొదుపు అంశంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పిలుపునిచ్చారు. పైగా, తన కాన్వాయ్లోని వాహనాలను సగానికి సగం తగ్గించారు. ఇదే మార్గంలో ఏపీ సీఎం, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కూడా పాటించారు. తమ కాన్వాయ్లో వాహనాల సంఖ్యను సగానికి తగ్గించాలని వారు ఆదేశించారు.
బండి భగీరథ్ను అరెస్ట్ చేయమంటే నన్ను పోలీసు స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టిండ్రు: బక్క జడ్సన్
పోక్సో కేసులో వున్న బండి భగీరథ్ ను అరెస్ట్ చేయమంటూ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇంటి ముందుకు అడిగేందుకు వెళితే తననే పోలీసులు స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టిండ్రని బక్క జడ్సన్ సెల్ఫీ వీడియోలో వివరించారు. ఆయన ఆ సెల్ఫీలో మాట్లాడుతూ... బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి భగీరథ్ కంటే నేనేమైనా పెద్ద నేరస్థుడినా. నన్ను ఎందుకు పోలీసులు స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టిండ్రు. నాకు కనీసం టీ కూడా ఇవ్వలేదు. స్వయంగా బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేసినా ఎందుకు పోలీసులు భగీరథ్ ను అరెస్ట్ చేయడంలేదంటూ ప్రశ్నించారు.
రూ. 30 వేలు తీసుకున్న లంచగొండి మైనింగ్ అధికారిని పట్టుకుంటే రూ. 4 కోట్లు బయటపడ్డాయి
₹30,000 లంచం వ్యవహారంతో మొదలైన ఒక విచారణ, ఒక మైనింగ్ అధికారి నివాసం నుండి ₹4 కోట్లకు పైగా నగదును స్వాధీనం చేసుకునేందుకు దారితీసింది. ఇది కేవలం ఒకే ఒక్క అధికారికి సంబంధించిన కథ కాదు, ఈ అవినీతి అనేది దేశాన్ని అంతర్గతంగా కుళ్ళబొడుస్తున్న ఒక వ్యవస్థకు ఇది అద్దం పడుతోంది. ప్రజలే స్వయంగా లంచాలు ఇవ్వడం మానేసేంత వరకు, ఇటువంటి కోట్ల రూపాయల కుంభకోణాలు నిరాటంకంగా కొనసాగుతూనే ఉంటాయి. నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో (NCRB) తాజా గణాంకాల ప్రకారం, భారతదేశంలో అవినీతి కేసులు, అవినీతికి పాల్పడుతున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఖ్య కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువగా నమోదవుతోంది.
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో సన్ఫ్లవర్ రైతుల నిరసనలు.. ఎందుకంటే?
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో సన్ఫ్లవర్ కొనుగోళ్ల నిలిపివేత రైతుల నిరసనలకు దారితీసింది. ఇది, వంట నూనెల స్వయం సమృద్ధి కోసం కేంద్రం చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు, క్షేత్రస్థాయి అమలుకు మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని బయటపెట్టింది. దేశీయ అవసరాలలో సుమారు 60 శాతాన్ని తీర్చే వంట నూనెల దిగుమతులను తగ్గించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేసింది. వినియోగాన్ని 10 శాతం తగ్గించుకోవాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పౌరులను కోరారు.
Nattikumar: తెలుగు ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ ప్రజాస్వామ్య పద్ధతులు లేకుండానే కొనసాగుతోంది
తెలుగు ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ సంయుక్త కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్న నట్టి కుమార్ సంయుక్త కార్యదర్శి పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, కౌన్సిల్ ప్రస్తుత పనితీరు పట్ల తీవ్ర నిరాశ, ఆందోళనతో నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాను. నిర్మాతలుగా, ఎగ్జిబిటర్లుగా మనం పర్సెంటేజ్ విధానాన్ని సరిగ్గా నిర్వహించడంలో విఫలమయ్యాము. కార్యవర్గ సభ్యులతో సరైన సమాచారం పంచుకోకుండానే ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, గిల్డ్ కార్యకలాపాలు నడపడం జరుగుతోంది.
ఎగ్జిబిటర్ల సమస్యల పరిష్కారినికి సిద్ధం - దానితోపాటు నిర్మాతల సమస్య లూ పరిష్కారం కావాలి
ఎగ్జిబిటర్లకు మాత్రమే కాదు.. డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు, నిర్మాతలకు కూడా సమస్యలు ఉన్నాయని తెలుగు సినీ నిర్మాతలు అన్నారు. తాము ఇబ్బందుల్లో ఉన్నామని, పర్సెంటేజ్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఎగ్జిబిటర్లు ఇటీవల ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ అంశంపై బుధవారం సాయంత్రం తెలుగు నిర్మాతలు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ ప్రెస్ మీట్ లో నిర్మాతలు యలమంచిలి రవిశంకర్, సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాహు గారపాటి, సుధాకర్ చెరుకూరి, వెంకట సతీష్ కిలారు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
Anil Ravipudi: అనిల్ రావిపూడి లాంచ్ చేసిన శ్రీనివాస మంగపురం లోని మంగా మంగా సాంగ్
‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు హీరోగా పరిచయమౌతున్న జయకృష్ణ ఘట్టమనేని తన స్టన్నింగ్ లుక్స్, ఆకట్టుకునే బేస్ వాయిస్తో మంచి ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేశారు. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడిగా, మహేష్ బాబు అన్న కొడుకుగా భారీ అంచనాల మధ్య ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెడుతున్న ఆయన ఆ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే తన ప్రామిస్ను నిలబెట్టుకుంటున్నారు.
మరో గ్లోబల్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన విరోష్ జోడి.. కపుల్ యాడ్ కు 9.1 మిలియన్ లైక్స్
విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక కలిసి నటిస్తున్న యాడ్స్ ఇన్ స్టాగ్రామ్ లైక్స్ లో గ్లోబల్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ఈ జంటకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆదరణను ఈ లైక్స్ తెలియజేస్తున్నాయి. విరోష్ జోడి ఇటీవల కలిసి చేసిన ఎయిర్ బీఎన్ బీ కపుల్ యాడ్ కు ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో 9.1 మిలియన్ పైగా లైక్స్ వచ్చాయి. ఈ లైక్స్ ఇంకా పెరుగుతున్నాయి. ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో ఒక యాడ్ కు వరల్డ్ వైడ్ గా వచ్చిన సెకండ్ హయ్యెస్ట్ లైక్స్ ఇవే కావడం గమనార్హం.