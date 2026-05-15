మీ చాయ్: ఆంధ్రప్రదేశ్లో టీ కల్తీపై అవగాహన కల్పిస్తోన్న టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని
ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యంత విశ్వసనీయమైన, ఎక్కువమంది ఇష్టపడే తేయాకు బ్రాండ్ అయిన టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని, టీ నాణ్యత ప్రాముఖ్యత గురించి, కల్తీ లేదా కృత్రిమ రంగులు కలిపిన టీ పొడి వల్ల కలిగే ఆహార భద్రతా ప్రమాదాల గురించి వినియోగదారులకు అవగాహన కల్పించడానికి ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. టీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా జారీ చేసిన హెచ్చరికల ప్రకారం, మార్కెట్లోని కొన్ని ప్రాంతాలలో రసాయన రంగులు కలిపిన టీలు ఆందోళన కలిగిస్తూనే ఉన్నాయి.
నాసిరకం తేయాకు రూపాన్ని లేదా మెరుపును మెరుగుపరచడానికి బిస్మార్క్ బ్రౌన్, పొటాషియం బ్లూ, పసుపు, ఇండిగో, మరియు ప్లంబాగో వంటి అదనపు రంగు పదార్థాలను ఉపయోగిస్తున్నట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఆహార భద్రతా నిబంధనల ప్రకారం ఇటువంటి రంగు పదార్థాలు అనుమతించబడవు, వీటిని కల్తీ పదార్థాలుగా వర్గీకరించారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా, వినియోగదారులు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుని, విశ్వసనీయ బ్రాండ్ల నుండి లభించే సురక్షితమైన, నాణ్యమైన ప్యాకేజ్డ్ టీ వైపు మళ్లేలా ప్రోత్సహించాలని టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, కృత్రిమ రంగులు కలిపిన టీ సేవించటం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య భద్రతా ప్రమాదాల గురించి, అలాగే కల్తీ టీకి, కల్తీ లేని టీకి మధ్య తేడాను ఎలా గుర్తించాలనే దాని గురించి టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వినియోగదారులకు అవగాహన కల్పిస్తోంది. తేయాకులో కల్తీ ఆనవాళ్లను గుర్తించడానికి సాధారణంగా సూచించబడే ఒక సరళమైన పద్ధతి అయిన చల్లని నీటి పరీక్షను ప్రధానాంశంగా చేసుకుని, ఇంటింటికీ వెళ్లి నిర్వహించిన అవగాహన ప్రచారం ద్వారా ఈ బ్రాండ్ ఆ ప్రాంతంలోని 30,000కు పైగా కుటుంబాలకు చేరువైంది.
ఈ కార్యక్రమం, నాణ్యమైన టీని అందించడమే కాకుండా, వినియోగదారుల నమ్మకాన్ని, ఆరోగ్యమును పరిరక్షించటం పట్ల బ్రాండ్కు ఉన్న నిబద్ధతను మరింత బలపరుస్తుంది. కల్తీ టీతో ముడిపడి ఉన్న ప్రమాదాల గురించి వినియోగదారులకు అవగాహన కల్పించడం ద్వారా, తగిన సమాచారంతో కూడిన కొనుగోలు నిర్ణయాలను ప్రోత్సహించడం ద్వారా సురక్షితమైన, విశ్వసనీయమైన, అధిక-నాణ్యత గల ప్యాకేజ్డ్ టీని ఎంచుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతపై చైతన్యం కలిగించాలని టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
విశ్వసనీయమైన టాటా టీ కుటుంబంలో ఒక భాగమైన టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని, అస్సాంలోని బ్రహ్మపుత్ర నది పచ్చని లోయల నుండి సేకరించిన అత్యుత్తమ తేయాకులతో రూపొందించిన ప్రీమియం మిశ్రమానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా, టీ స్వచ్ఛతపై అవగాహనను పెంపొందించడం మరియు వినియోగదారుల కోసం మరింత సురక్షితమైన, పారదర్శకమైన టీ పర్యావరణ వ్యవస్థకు మద్దతు ఇవ్వడం ఈ బ్రాండ్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ప్రేమించి పెళ్లాడి బిడ్డను కని, ఆ బిడ్డను అమ్మేసి మరొకరితో పెళ్లికి సిద్ధమైన వివాహిత
మానవ సంబంధాలు రోజురోజుకీ క్షీణించిపోతున్నాయని తెలిపే ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. హైదరాబాదులోని హయత్ నగర్ పోలీసు స్టేషను పరిధిలోని కొహెడ గ్రామంలో ఇలాంటి ఘటన జరిగింది. గ్రామంలో నివాసం వుండే గోవర్థన్ అనే యువకుడు నాలుగేళ్ల క్రితం సరిత అనే యువతిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఐతే ఈ విషయాన్ని ఇంట్లో వాళ్లకు చెప్పకుండా గోప్యంగా వుంచారు. ఇద్దరూ తమ మకాన్ని మార్చేసి సిటీకి దగ్గరలో వుంటున్నారు. వీరికి ఓ బిడ్డ పుట్టింది. ఐతే గోవర్థన్ డ్యూటీకి వెళ్లగానే తమ ఇంటికి సమీపంలో వున్న మరో వ్యక్తి సరితకు దగ్గరయ్యాడు. అది కాస్తా వివాహేతర సంబంధానికి దారి తీసింది.
ధర్ భోజ్శాల హిందువులదే - సరస్వతి పూజకు అనుమతి : మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టు
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ధార్ జిల్లాలోని ధర్ భోజ్శాల లేదా కమల్ మౌలా ఆలయ వివాదంలో ఆ రాష్ట్ర హైకోర్టు ఇండోర్ బెంచ్ కీలక తీర్పును వెలువరించింది. కొన్నేళ్లుగా సాగుతున్న ఈ వివాదంపై హైకోర్టు స్పష్టమైన తీర్పునిచ్చింది. ఈ వివాదాస్పద స్థలం ఆలయానికే చెందుతుదని ఇండోర్ ద్విసభ్య ధర్మాసనం హిందూ పిటిషన్లకు అనుకూలంగా తీర్పునిచ్చింది. ఈ ఆలయాన్ని పురావస్తు శాఖ ఆధీనంలో తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. ఈ ఆలయంలో సరస్వతి విగ్రహం ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చని కేంద్రానికి సూచించింది.
రాయలసీమను రతనాలసీమగా చేస్తాం : సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు
రాళ్లసీమగా పేరుగాంచిన రాయలసీమను రతనాలసీమగా మార్చే బాధ్యతను ఎన్డీయే తీసుకుందని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు వెల్లడించారు. ఏపీలోని సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తిలో 650 ఎకరాల్లో అడ్వాన్స్డ్ మీడియం కాంబాట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్తో కలిసి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో చంద్రబాబు మాట్లాడారు.
డ్రోన్ హబ్గా కర్నూలు... యుద్ధ రంగంలో డ్రోన్ టెక్నాలజీ ఒక గేమ్ ఛేంజర్ : రాజ్నాథ్ సింగ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కర్నూలు జిల్లాను డ్రోన్ హబ్గా మారుస్తామని కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ వెల్లడించారు. సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తిలో 650 ఎకరాల్లో అడ్వాన్స్డ్ మీడియం కాంబాట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, చంద్రబాబు శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో ఆయన ప్రసంగిస్తూ, రక్షణ రంగంలో సంపూర్ణ స్వావలంబన సాధించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తున్నామన్నారు. పబ్లిక్, ప్రైవేటు రంగాలు చేయిచేయి కలిపి నడుస్తున్నాయని తెలిపారు. గత పదేళ్లలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాల మధ్య అంతరాన్ని తగ్గించామన్నారు.
Spider-Man: స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే కొత్త పోస్టర్
హాలీవుడ్ సూపర్ హీరో ఫ్రాంచైజ్లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం స్పైడర్ -మన్ : బ్రాండ్ న్యూ డే నుండి కొత్త పోస్టర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఇటీవల విడుదలైన ట్రైలర్కు ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభించగా, ఇప్పుడు ఈ కొత్త పోస్టర్ అభిమానుల్లో మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది. ఈ చిత్రం 2026 జూలై 31న ఇండియా లో ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళ, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల కానుంది.
Sureshbabu: నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్లు, పంపిణీదారుల సమస్యలకు సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు
గత కొద్దిరోజులుగా నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్లు, పంపిణీదారుల సమస్యలను తెలియజేస్తూ ఏర్పాటుచేసిన సమావేశాలు సినీమా ఇండస్ట్రీలో కొంత గేప్ ను సూచిస్తున్నాయి. ఎగ్జిబిటర్లు పర్సెంటేజ్ సిస్టమ్ కావాలని కోరుతుంటే, నిర్మాతలు తమ సమస్యలను కూడా వారి ముందు పెట్టి సమన్వయంతో ముందుకు సాగుదాం అని ప్రకటించాయి. అయితే మూడు వర్గాల మధ్య గేప్ రావడంతో పెద్దమనుషుల సమావేశం నేడు ఛాంబర్ లో జరిగింది. ఈ సందర్భంగా అన్ని సమస్యలకు సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు.
Peddi : పెద్ది నుంచి శివరాజ్ కుమార్, దివ్యేందు శర్మ ఫెరోషియస్ లుక్ రిలీజ్
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ‘పెద్ది’తో విడుదలకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్సెస్లో చరణ్ పవర్ఫుల్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు పెంచాయి. ఇప్పుడు ఈ చిత్రానికి పాన్ ఇండియా స్థాయిలో మ్యాసీవ్ ప్రమోషన్స్ ప్రారంభమవుతున్నాయి. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న థియేట్రికల్ ట్రైలర్ను మే 18న ముంబైలో గ్రాండ్ ఈవెంట్లో విడుదల చేయనున్నారు.
Anasuya Bharadwaj: నాగబంధం నుంచి లీలావతిగా అనసూయ భరద్వాజ్ లుక్
అభిషేక్ నామా దర్శకత్వంలో, విరాట్ కర్ణా నటించిన 'నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్' చిత్రం జూలై 3న థియేటర్లలో ఘనంగా విడుదల కాబోతున్న నేపథ్యంలో అంచనాలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ప్రతీ అప్డేట్తో ఈ చిత్రంపై బజ్ నెక్స్ట్ లెవల్ కి చేరుతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్, గ్లింప్స్, సాంగ్స్ సినిమాపై మ్యాసీవ్ బజ్ క్రియేట్ చేశాయి.
Ram Pothineni: 38వ పుట్టినరోజున దర్శకుడిగా అరంగేట్రం చేస్తున్న రామ్ పోతినేని
కథానాయకుడు రామ్ పోతినేని తాను రచించి, దర్శకత్వం వహించిన #RAPO23 అనే సైకలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఫస్ట్ లుక్ను ఎక్స్ లో పంచుకున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఆయన సోదరుడు కృష్ణ రాపో సినిమాటిక్స్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు. ఇది డిసెంబర్ 2026లో విడుదల కానుంది. ఐస్మార్ట్ శంకర్ వంటి హై-ఎనర్జీ హిట్లు మరియు ఇటీవలి బాక్సాఫీస్ ఫ్లాప్లతో పేరుగాంచిన రామ్, వర్షం, నీడలతో కూడిన ఈ పోస్టర్కు 'ఒక ఉత్తేజకరమైన ప్రయాణం మొదలవుతుంది' అని క్యాప్షన్ ఇచ్చారు.