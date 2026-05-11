సోమవారం, 11 మే 2026
Written By జయ
Last Modified: సోమవారం, 11 మే 2026 (21:35 IST)

క్యారెట్లు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

Carrots
క్యారెట్లలో పోషకాలు పుష్కలంగా వున్నాయి. క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి తీసుకుంటుంటే కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
రక్తహీనత ఉన్నవారు క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే రక్తహీనత తగ్గిపోతుంది.
క్యారెట్ రసం, టమోటా రసం, చీనీపండ్ల రసాన్ని కలిపి కనీసం ఇరవై ఐదు గ్రాములు సేవించాలి.
ఈ మూడింటిని కలిపిన రసాన్ని రెండు నెలలపాటు సేవిస్తే నోటి అల్సర్, ముఖంపై ముడుతలు మాయమవుతాయి.
నిద్రలేమితో బాధపడుతుంటే ప్రతి రోజు ఉదయం-సాయంత్రం రెండుపూటలా క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తే ఫలితం వుంటుంది.
క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తుంటే ఉదర సంబంధమైన రోగాలు, పిత్తం, కఫం మరియు మలబద్దకం దూరమవుతాయి.
క్యారెట్‌ను ఉడకబెట్టి చల్లార్చిన తర్వాత కప్పు రసంలో చెంచా తేనెను కలిపి సేవిస్తే గుండెల్లో మంట మటుమాయం అవుతుంది.
క్యారెట్ రసం మహిళలల్లో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేందుకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది.

Modi Effect: బంగారం కొనొద్దు.. ప్రయాణాలొద్దు.. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్‌ చేయాలన్న మోదీ..స్టాక్స్ ఢమాల్వర్క్ ఫ్రం హోమ్‌ను ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రోత్సహించారు. వీలైనంత వరకు ఇంటి నుంచే పని చేసే సంస్కృతిని మళ్లీ ప్రోత్సహించాలని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. భౌతిక సమావేశాల కంటే వర్చువల్ మీటింగ్‌లకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని తెలిపారు. అత్యవసరం కాని ప్రయాణాలను తగ్గించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రస్తుతం దేశం ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక సవాళ్లే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. పశ్చిమ ఆసియా ప్రాంతంలో నెలకొన్న తీవ్ర ఉద్రిక్తతల కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడి చమురు ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. చమురు దిగుమతుల కోసం దేశం భారీగా విదేశీ మారకద్రవ్యాన్ని ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది.

బీస్ట్ మూవీ గెటప్‌పై తమిళనాడు సీఎం సి.జోసెఫ్ విజయ్రాజకీయాల్లో మార్పు రావాలి. తాను గత ముఖ్యమంత్రుల కంటే భిన్నమని చెబుతూ వస్తున్న సినీ హీరో విజయ్.. ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పటి నుండి దానిని చేతల్లో చూపించడం మొదలుపెట్టారు. ముఖ్యమంత్రి గెటప్‌లో వచ్చిన మొదటి మార్పు ఇది. తమిళనాడులో ఇంతకుముందు ఎందరో ముఖ్యమంత్రులు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. రాజకీయ ఉద్ధండులైన రాజాజీ, కామరాజ్, అన్నాదురై, ఎంజీఆర్, కలైంజర్, జయలలిత మొదలుకుని మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె. స్టాలిన్ వరకు అందరూ మన సాంప్రదాయ వస్త్రధారణ అయిన ధోతీ-చొక్కా, చీర ధరించి పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. మొదటిసారిగా, విజయ్ కోట్-సూట్ ధరించి ముఖ్యమంత్రిగా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. విదేశాల్లో నాయకులు అలాంటి దుస్తులు ధరించడం చూసిన వారు, ఆదివారం విజయ్ కూడా కోట్-సూట్‌లో రావడం చూసి ఆశ్చర్యపోయారు.

కానిస్టేబుల్‌ను హత్య చేసిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు.. కత్తితో దాడిఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కాకినాడ నగరంలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఒక కానిస్టేబుల్‌ను హత్య చేశారని పోలీసులు సోమవారం తెలిపారు. ఈ ఘటన ఆదివారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత కాకినాడలోని గాంధీ నగర్ ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ నాగేశ్వరరావుపై కత్తితో దాడి చేశారు. వారు ఆయన గొంతు కోయడంతో, ఆయన అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మద్యం మత్తులో ఉన్న కొందరు యువకులు రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న ఒక వ్యక్తిపై దాడి చేశారని స్థానికులు పోలీసులకు తెలిపారు.

ఆ సర్టిఫికేట్ తేలేదు.. తర్వాత ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన కీర్తన (video)తమిళనాడు రాష్ట్ర శాసనసభలో ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి తప్పనిసరి అర్హత అయిన ఎన్నికల ధృవీకరణ పత్రాన్ని సమర్పించలేకపోవడం వల్ల, తమిళనాడు మంత్రి ఎస్. కీర్తన ప్రమాణ స్వీకారం చేయలేకపోయారని ఒక అధికారి తెలిపారు. సోమవారం నాడు అసెంబ్లీ ప్రధాన కార్యదర్శి కె. శ్రీనివాసన్ మైక్రోఫోన్‌లో ఆమె పేరును ప్రకటిస్తూ, ప్రమాణ స్వీకారం చేయాల్సిందిగా కీర్తనను ఆహ్వానించినప్పుడు, ఆమె వేదిక వైపు నడిచారు.

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : దారుణంగా పడిపోయిన బీజేపీ ఓటు బ్యాంకుతమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రధాన పార్టీ అన్నాడీఎంకేతో కలిసి పోటీ చేసిన బీజేపీ ఓటు బ్యాంకు దారుణంగా పడిపోయింది. మొత్తం 28 స్థానాల్లో పోటీ చేసిన బీజేపీ కేవలం ఒకే ఒక్క స్థానంలో మాత్రమే గెలిచింది. అలాగే, మిగిలిన స్థానాల్లో పోటీ చేసిన స్థానాల్లో కూడా ఓట్ల శాతం దారుణంగా పడిపోయింది.

Manchu Manoj: బండి భగీరథ్‌ పై పోక్సో కేసు తీవ్రంగా కలవరపరిచింది : మంచు మనోజ్ప్రతి మైనర్ బాలికకు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా న్యాయం అందేలా చూడటానికే #పోక్సో చట్టం రూపొందించబడిందని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను నని సినీ హీరో మంచు మనోజ్ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ గారి కుమారుడు బండి భగీరథ్‌కు సంబంధించిన ఇటీవలి పోక్సో కేసు నన్ను తీవ్రంగా కలవరపరిచిందని ఎక్స్ లో పేర్కొన్నారు.

విజయ్ జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నా జీవులుగా ప్రవేశించారు : సుచిత్రప్రముఖ గాయని సుచిత్ర హీరోయిన్ త్రిష గురించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. త్రిష వల్ల రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సినీ హీరో విజయ్ తన కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటున్నారని ఆరోపించారు. పైగా, ఆయన జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నజీవులు తరహాలో ప్రవేశించారంటూ కామెంట్స్ చేశారు.

Ali: టి.డి.ప్ర‌సాద్ వ‌ర్మ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో హ‌న్ శివ్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ చిత్రం ప్రారంభంటి.డి.ప్ర‌సాద్ వ‌ర్మ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ఎన్‌.మ‌హేశ్వ‌రి, పి.జ్యోతి నిర్మిస్తోన్న కొత్త చిత్రం పూజా కార్య‌క్ర‌మాలతో సోమ‌వారం రోజున లాంఛ‌నంగా ప్రారంభమైంది. అనురాగ్‌, సంతోష్‌, సాయి విక్రాంత్, అలీ, చ‌మ్మ‌క్ చంద్ర‌, ఆటో రాంప్ర‌సాద్‌, ఫ‌ణి, వినీత రెడ్డి. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో ప్ర‌ముఖ ద‌ర్శ‌కుడు ఎస్‌.వి.కృష్ణారెడ్డి, నిర్మాత కె.అచ్చిరెడ్డి, న‌టుడు అలీ, డైరెక్ట‌ర్ శ్రీనివాస రెడ్డి, ఫ‌ణి స‌హా చిత్ర యూనిట్ స‌భ్యులు పాల్గొన్నారు. ముహూర్త‌పు స‌న్నివేశానికి నిర్మాత కె.అచ్చిరెడ్డి క్లాప్ కొట్ట‌గా, అలీ కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు. ఎస్‌.వి.కృష్ణారెడ్డి గౌర‌వ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించారు.

Nihal: వినూత్న కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కిన సందిగ్ధం డేట్ ఫిక్స్నిహాల్, ప్రియా దేశ్ పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి, నవీన్ రాజ్ సంకరపు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం సందిగ్ధం. పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకుడు. ఇప్పటికే షూటింగ్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్ని కూడా టీం కంప్లీట్ చేసింది. తీర్థ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో ప్రమోషన్స్ కూడా మొదలు పెట్టి సెన్సార్ వద్దకు వెళ్లనుంది. మే 29న ఈ మూవీని గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేసేందుకు టీం ముహూర్తం ఫిక్స్ చేసింది.

Varun Sandesh : నా వైఫ్ మిస్సింగ్ అంటోన్న వరుణ్ సందేశ్నా వైఫ్ మిస్సింగ్ అనే టైటిల్ తో వరుణ్ సందేశ్ కథానాయకుడు సినిమా ప్రారంభమైంది. శివ కంఠంనేని, ఆర్ వెంకటేశ్వర రావు నిర్మాతలు. వెబ్ సిరీస్ ద్వారా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న స్వాతి ప్రకాష్ మంత్రిప్రగడ దర్శకత్వంలో సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ జోనర్ లో ఒక చక్కటి ప్రేమ కథగా ఈ చిత్రం రానుంది. ప్రవీణ్, మోహిత్, సత్య శ్రీ (జబర్దస్త్) తదితరులు కీలకపాత్రలు పోషించనున్నారు.
