బుధవారం, 31 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. కథనాలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: బుధవారం, 31 డిశెంబరు 2025 (15:52 IST)

అధిక బరువు వదిలించుకునేందుకు 2 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని తింటే?

Garlic
వెల్లుల్లిని తినాలంటే చాలా మందికి ఇష్టం ఉండదు. కొందరికి ఆ వాసన అంటే ఇష్టం వుండదు. ముఖ్యంగా మహిళలు ఖాళీ కడుపున రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను తీసుకుంటే ఆరోగ్యం వారి సొంతం అవుతుంది. సులభంగా బరువు తగ్గుతారు. 
 
ఖాళీ కడుపుతో వెల్లుల్లి తినడం వల్ల అజీర్ణం దరిచేరకుండా ఉంటుంది. అధిక రక్తపోటు సమస్య నుండి బయటపడటానికి వెల్లుల్లి సహాయపడుతుంది. 
 
మొటిమలు, యాక్నె, నల్లమచ్చలు, చర్మం మెరవాలన్నా పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బలు రెండింటిని తీసుకుని వాటిని బాగా నూరి గోరువెచ్చటి నీళ్లల్లో ఆ గుజ్జును కలుపుకుని ఉదయాన్నే తాగితే మంచిది. 
 
వెల్లుల్లి వివిధ వ్యాధుల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వెల్లుల్లి తినడం వల్ల రోగనిరోధక వ్యవస్థ బలపడుతుంది. ఇది యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీవైరల్ లక్షణాలను కలిగి ఉంది. అనేక వ్యాధులతో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది.

మహిళ ప్రాణాలు తీసిన కోతుల గుంపు

మహిళ ప్రాణాలు తీసిన కోతుల గుంపుతెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కరీంనగర్ జిల్లాలో కొన్ని కోతుల గుంపు ఓ మహిళ ప్రాణాలు తీశాయి. ఈ కోతుల మంద ఇంట్లోకి చొరబడతాయన్న భయంతో వాటిని వెళ్లగొట్టేందుకు ప్రయత్నించి ఓ మహిళ కాలుజారి కింద పడటంతో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ విషాదకర ఘటన కరీంనగర్ జిల్లా శంకరపట్నం మండలం లింగాపూర్‌లో చోటుచేసుకుంది.

కదులుతున్న వ్యానులో మహిళపై ఇద్దరు వ్యక్తులు సామూహిక అత్యాచారం

కదులుతున్న వ్యానులో మహిళపై ఇద్దరు వ్యక్తులు సామూహిక అత్యాచారంఫరీదాబాద్‌లో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకున్నది. కదులుతున్న మినీవ్యాన్‌లో 28 ఏళ్ల వివాహితపై రెండు గంటలకు పైగా సామూహిక అత్యాచారం చేసారు ఇద్దరు కామాంధులు. అనంతరం ఆమెను రోడ్డుపై పడేసి వెళ్లిపోయారు. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. సోమవారం అర్థరాత్రి దాటాక ఈ సంఘటన జరిగింది. తల్లితో గొడవపడి తన సోదరి ఇంటికి వెళ్లేందుకు సదరు వివాహిత రాత్రిపూట వాహనం కోసం ఎదురుచూస్తోంది. ఇంతలో ఆమె దగ్గరకు ఓ వ్యాన్ వచ్చి ఆగింది. అందులో వున్న ఇద్దరు యువకులు ఆమెను ఇంటి వద్ద దింపుతామని నమ్మించి వాహనంలోకి ఎక్కించుకున్నారు.

అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న అన్వేష్‌ను అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టాలి: కరాటే కల్యాణి

అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న అన్వేష్‌ను అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టాలి: కరాటే కల్యాణివిదేశాల్లో కూర్చుని భారతీయులను కించపరిచే అన్వేష్ అనే యూట్యూబర్ ను అరెస్ట్ చేయాలంటూ నటి కరాటే కల్యాణి అన్నారు. ఆమె ఓ వీడియో ద్వారా మాట్లాడుతూ... ఉదయం నుంచి కష్టపడి ఇన్ని పేపర్లలో అతడు మాట్లాడిన మాటలు, వాటిపై కంప్లైంట్ ఇచ్చాను. విదేశాల్లో కూర్చుని భారతీయులను అవమానించే ఓ వెధవ. గోమాతను, కుక్కల్ని భారతదేశంలో అత్యాచారం చేస్తున్నారంటున్నాడు. 2.5 మిలియన్ సబ్ స్క్రైబర్స్ ఇచ్చే డబ్బు మదంతో మాట్లాడుతున్నాడు. అతడి మాటలను చూసినవారు అన్ సబ్ స్క్రైబ్ చేయండి. తెలుగువాళ్లు అందరూ కలిసి అంత డబ్బులు ఇస్తుంటే డబ్బులు వస్తున్నాయన్న అహంకారంతో మాట్లాడుతున్నాడు.

భారత్ -పాకిస్థాన్ కాల్పుల విరమణ వెనుక ఎవరి జోక్యం లేదు : భారత్

భారత్ -పాకిస్థాన్ కాల్పుల విరమణ వెనుక ఎవరి జోక్యం లేదు : భారత్భారత్, పాకిస్థాన్ దేశాల మధ్య కాల్పుల విరమణకు తాము మధ్యవర్తిత్వం వహించామంటూ చైనా చేసిన వ్యాఖ్యలను భారత విదేశాంగ శాఖ ఖండించింది. కాల్పుల విరమణలో మూడో దేశం మధ్యవర్తిత్వం లేదని స్పష్టం చేసింది. రెండు దేశాల సైనిక డీజీఎంపోలు చర్చలు జరిపి తీసుకున్న నిర్ణయమని, ఇందులో మూడో పక్షం పాత్ర రవ్వంత కూడా లేదని స్పష్టం చేసింది.

ఎంత ఖర్చయినా ఫర్వాలేదు, రైతు పుస్తకాల నుంచి జగన్ ఫోటోను తీసేయండి: సీఎం చంద్రబాబు

ఎంత ఖర్చయినా ఫర్వాలేదు, రైతు పుస్తకాల నుంచి జగన్ ఫోటోను తీసేయండి: సీఎం చంద్రబాబుకూటమి అధికారంలోకి రావడానికి కీలకమైన అంశాల్లో ఒకటి ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ మరియు రైతు పట్టాదారు పాసుపుస్తకం. ల్యాండ్ టైటిలింగ్ చట్టంలోని లొసుగులతో మీ భూమి కాజేసేందుకు జగన్ ఎత్తులు వేస్తున్నారంటూ ఎన్నికల సమయంలో చంద్రబాబు నాయుడు ప్రజల్లోకి తీసుకుని వెళ్లారు. అంతేకాదు... పాసుపుస్తకంపై ప్రభుత్వ రాజముద్ర కానీ లేదంటే హక్కుదారుడి ఫోటో వుండాలి కానీ ఆ పుస్తకంపైన జగన్ ఫోటో ఎందుకు వేసాడు? ఆ ఆస్తి ఏమైనా అతడి సొత్తా అంటూ అప్పట్లో ప్రచారం చేసారు.

Watch More Videos

Suresh Babu: ఆడియెన్స్ కు తగ్గ కంటెంట్‌ ఇస్తున్నామా? లేదా? అన్నది చూడాలి : సురేష్ బాబు

Suresh Babu: ఆడియెన్స్ కు తగ్గ కంటెంట్‌ ఇస్తున్నామా? లేదా? అన్నది చూడాలి : సురేష్ బాబుకేఎల్ దామోదర్ ప్రసాద్ సమర్పణలో HVR ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద పోతుల హేమ వెంకటేశ్వరరావు నిర్మించిన చిత్రం ‘ఈషా’. ఈ చిత్రంలో త్రిగుణ్, హెబ్బా పటేల్, అఖిల్ రాజ్, సిరి హన్మంత్, పృథ్వీరాజ్ తదితరులు కీలక పాత్రల్ని పోషించారు. ఈ సినిమాని బన్నీ వాస్, వంశీ నందిపాటి సంయుక్తంగా డిసెంబర్ 25న రిలీజ్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ థియేటర్లో సక్సెస్ ఫుల్‌గా దూసుకుపోతోంది.

Nayanthara: రాకింగ్ స్టార్ య‌శ్ మూవీ టాక్సిక్ లో న‌య‌న‌తార‌ ఫ‌స్ట్ లుక్

Nayanthara: రాకింగ్ స్టార్ య‌శ్ మూవీ టాక్సిక్ లో న‌య‌న‌తార‌ ఫ‌స్ట్ లుక్ఇప్ప‌టికే కియారా అద్వానీ, హుమా ఖురేషి పాత్ర‌ల‌కు సంబంధించిన ఫ‌స్ట్ లుక్స్ విడుద‌ల చేసిన మేక‌ర్స్‌.. ఇప్పుడు గంగ పాత్ర‌లో న‌టిస్తోన్న న‌య‌న‌తార పాత్ర‌కు సంబంధించిన ఫ‌స్ట్ లుక్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ లుక్‌లో న‌య‌న‌తార అందంగా, ప‌వ‌ర్‌ఫుల్‌గా క‌నిపిస్తోంది. యశ్ చేస్తోన్న ఈ బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్‌లో నయనతార పాత్ర చాలా కీలకంగా ఉండబోతుందని ఈ పోస్టర్ ద్వారా తెలుస్తోంది.

టాక్సిక్ నుంచి నయనతార అదిరిపోయే లుక్

టాక్సిక్ నుంచి నయనతార అదిరిపోయే లుక్కన్నడ నటుడు యశ్ కథానాయకుడుగా మలయాళ దర్శకురాలు గీతూమోహన్‌ దాస్‌ తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం టాక్సిక్. 'ఏ ఫెయిరీ టేల్‌ ఫర్‌ గ్రోన్‌ అప్స్‌' అనేది ట్యాగ్‌ లైన్‌. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం శరవేగంగా సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ హీరోయిన్ నయనతార లుక్‌ను తాజాగా రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో ఆమె గంగ అనే పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని తెలుపుతూ ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ను పంచుకున్నారు. మోడ్రన్‌ డ్రెస్‌లో గన్‌ పట్టుకొని పవర్‌ఫుల్‌ లుక్స్‌తో నయన్‌ కనిపించారు.

V.N. Aditya: సందేశంతో కూడిన ప్రేమకథతో సిద్ధు గాడి లవ్ స్టోరీ

V.N. Aditya: సందేశంతో కూడిన ప్రేమకథతో సిద్ధు గాడి లవ్ స్టోరీమహాన్, శృతి, మోహన సిద్ధి హీరో హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న సినిమా "సిద్ధు గాడి లవ్ స్టోరీ". ఈ సినిమాను బాలబ్రహ్మచారి సమర్పణలో శివ బ్రహ్మేంద్ర క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై సావిత్రమ్మ.సి. నిర్మిస్తున్నారు. రమేష్.సి. దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వేణుగోపాల చారి కో ప్రొడ్యూసర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు.

Magic: తొమ్మిది అంతర్జాతీయ అవార్డుల్ని దక్కించుకున్న మ్యాజిక్ తెలుగులో రాబోతోంది

Magic: తొమ్మిది అంతర్జాతీయ అవార్డుల్ని దక్కించుకున్న మ్యాజిక్ తెలుగులో రాబోతోందిటుత్రీ వెంచర్స్ బ్యానర్ మీద రాజు సత్యం నిర్మించిన మరాఠీ చిత్రం ‘మ్యాజిక్’. జితేంద్ర జోషి హీరోగా రానున్న ఈ మూవీకి రవింద్ర విజయ కర్మార్కర్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీని జనవరి 1న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో చిత్రయూనిట్ మీడియా ముందుకు వచ్చింది. ఈ మేరకు నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి మహారాష్ట్ర మండలి అధ్యక్షురాలు గీతా, ఎమ్మెల్సీ అరుణ్ కుమార్, దర్శకుడు మెహర్ రమేష్‌లు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com