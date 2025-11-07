శుక్రవారం, 7 నవంబరు 2025
శుక్రవారం, 7 నవంబరు 2025 (17:54 IST)

ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవం: రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నిర్వహించడానికి కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులు

ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ 14న జరుపుకునే ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవం, మధుమేహం గురించి అవగాహన మెరుగుపరచటం, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే సంరక్షణ యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించటం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ సంవత్సరం పని ప్రదేశంలో మధుమేహం అనే నేపథ్యంతో ఈ మధుమేహ దినోత్సవం నిర్వహిస్తున్నారు. యజమానులు, ఉద్యోగులు మధుమేహాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి, పని ప్రదేశంలో సమర్థవంతమైన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం సహాయక వాతావరణాలను సృష్టించడానికి ఇది ప్రోత్సహిస్తుంది.
 
ప్రపంచ మధుమేహ రాజధానిగా పిలువబడే భారతదేశం ఒక ముఖ్యమైన సవాలును ఎదుర్కొంటుంది. ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ (ఐసిఎంఆర్) ఇటీవల నిర్వహించిన అధ్యయనంలో 10 కోట్ల మంది భారతీయులకు మధుమేహం ఉందని, మరో 13.6 కోట్ల మంది ప్రీ-డయాబెటిక్ అని తేలింది.
 
రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నిర్వహించడంలో సమతుల్య ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ప్రోటీన్, అసంతృప్త కొవ్వులు, డైటరీ ఫైబర్‌తో సహా 15 ముఖ్యమైన పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉన్న బాదంతో మీ రోజును ప్రారంభించడం ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణకు సహాయపడుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో రక్తంలో చక్కెరను నిర్వహించడానికి, టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉన్నవారిలో గ్లూకోజ్ నియంత్రణను మెరుగుపరచడానికి బాదం సహాయపడుతుందని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి. 
 
న్యూఢిల్లీలోని ఫోర్టిస్-సి-డిఓసి సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఫర్ డయాబెటిస్, మెటబాలిక్ డిసీజెస్, ఎండోక్రినాలజీలో ప్రొఫెసర్, ఛైర్మన్ డాక్టర్ అనూప్ మిశ్రా నేతృత్వంలోని ఇటీవలి అధ్యయనంలో, ప్రీడయాబెటిస్ మరియు ఊబకాయంతో బాధపడుతున్న ఆసియా భారతీయులలో భోజనానికి ముందు బాదం వినియోగం రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణను గణనీయంగా మెరుగుపరిచిందని కనుగొంది. 
 
న్యూట్రిషన్ అండ్ వెల్నెస్ కన్సల్టెంట్ షీలా కృష్ణస్వామి మాట్లాడుతూ, సరికాని ఆహారపు అలవాట్లు, నిశ్చల జీవనశైలి వల్ల భారతదేశంలో విస్తృతంగా కనిపిస్తోన్న ఆరోగ్య సమస్యగా మధుమేహం కనిపిస్తోంది. ఈ ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవం సందర్భంగా, ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తగా ఆహార ఎంపికలు చేసుకోవాలని నేను ప్రోత్సహిస్తున్నాను. బాదం, కూరగాయలు, మొలకలు, తాజా పండ్లు మొదలైన పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాలను మీ దినచర్యలో చేర్చుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను బాగా నిర్వహించవచ్చు. బాదంలో ప్రోటీన్, అసంతృప్త కొవ్వులు, ఆహార ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. మీ రోజును కొన్ని బాదంలతో ప్రారంభించడం, శక్తి స్థాయిలను మెరుగుపరచడంలో, సంతృప్తిని ప్రోత్సహించడంలో, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది అని అన్నారు. 
 
మాక్స్ హెల్త్‌కేర్, ఢిల్లీ, డైటెటిక్స్ రీజినల్ హెడ్ రితికా సమద్దర్ మాట్లాడుతూ, మధుమేహానికి జీవనశైలి, ఆహార ఎంపికలు ప్రధాన కారణాలు. పప్పుధాన్యాలు, కాలిఫోర్నియా బాదం వంటి గింజలు, ఆకుకూరలు, తృణధాన్యాలు అధికంగా ఉండే సమతుల్య ఆహారం చక్కెర పెరుగుదలను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. ముఖ్యంగా బాదం వివిధ పోషకాలను కలిగి ఉంటుంది. అవి ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నిర్వహించడంలో సహాయపడతాయి. నేను తరచుగా ఒక గుప్పెడు బాదంతో రోజును ప్రారంభించమని సిఫార్సు చేస్తున్నాను అని అన్నారు. 
 
బాలీవుడ్ నటి సోహా అలీ ఖాన్ మాట్లాడుతూ, ఆరోగ్యకరమైన శరీరం, మనస్సు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంతో ప్రారంభమవుతుంది. కాలిఫోర్నియా బాదం వంటి పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాలను నా భోజనంలో చేర్చుకోవడంతో ద్వారా అధిక కార్బ్ ఆహారాలను నేను నివారిస్తాను అని అన్నారు. 
 
డయాబెటిస్ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆయుర్వేద నిపుణురాలు మధుమిత కృష్ణన్ మాట్లాడుతూ, ఆయుర్వేదం ప్రకారం, మీ రోజును ధ్యానం, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంతో ప్రారంభించడం వల్ల మీ మనస్సు, శరీరం రెండూ సిద్ధమవుతాయి. బాదం వాటి పోషక లక్షణాల పరంగా విలువైనవి. అవి జీర్ణక్రియను ప్రేరేపిస్తాయి, దోషాలను సమతుల్యం చేస్తాయి, శరీరాన్ని లోపలి నుండి పునరుజ్జీవింపజేస్తాయి. మీ రోజువారీ ఆహారంలో బాదంను జాగ్రత్తగా చేర్చుకోవడం మొత్తం శ్రేయస్సుకు తోడ్పడుతుంది అని అన్నారు. 
 
కాలిఫోర్నియా బాదం వంటి పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాలను మన రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చుకోవడం మెరుగైన డయాబెటిస్ నిర్వహణ మరియు మొత్తం ఆరోగ్యం వైపు ఒక సరళమైనప్పటికీ ప్రభావవంతమైన అడుగు. ఈ ప్రపంచ డయాబెటిస్ దినోత్సవం సందర్భంగా, బుద్ధిపూర్వక ఆహారం, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి ఎంపికలకు కట్టుబడి ఉందాం.

