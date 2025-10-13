సోమవారం, 13 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 13 అక్టోబరు 2025 (17:46 IST)

హృద్రోగుల్లో అత్యధిక శాతం 50 ఏళ్ల లోపువారే: టాటా ఏఐజీ సర్వేలో వెల్లడి

Heart Attack
భారతదేశపు దిగ్గజ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ సంస్థల్లో ఒకటైన టాటా ఏఐజీ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, దేశవ్యాప్తంగా 300 మంది కార్డియాలజిస్టులతో నిర్వహించిన సర్వేలో వెల్లడైన విషయాలను ప్రకటించింది. దీని ప్రకారం యువ భారతీయుల్లో గుండెకు సంబంధించిన తీవ్ర సమస్యలు, ఆందోళనకర స్థాయిలో ఉన్నాయి. ప్రారంభ దశలో హెచ్చరిక సంకేతాలపై చాలామందికి అవగాహన లేకపోవడం, ఆర్థిక సన్నద్ధత లేకపోవడం మరింత సమస్యాత్మకంగా ఉంటోంది.
 
గత దశాబ్దకాలంగా గుండె సంరక్షణ విషయంలో నాటకీయ పరివర్తన చోటుచేసుకున్నట్లు సర్వే పేర్కొంది. హృద్రోగాలు యువ భారతీయుల్లో అత్యధికంగా పెరుగుతున్న తీరును ఈ అధ్యయనం తెలియజేసింది. తమ దగ్గరకొచ్చే పేషంట్లలో అత్యధిక శాతం మంది 50 ఏళ్ల లోపువారే ఉంటున్నారని 74 శాతం మంది డాక్టర్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం తమ దగ్గరకొచ్చే కార్డియాక్ పేషంట్లలో 31-40 వయస్సు వారు ఎక్కువగా ఉంటున్నారని 36 శాతం మంది డాక్టర్లు, 41-50 ఏళ్ల గ్రూప్‌లోని వారు ఎక్కువగా ఉంటున్నారని 38 శాతం మంది డాక్టర్లు వెల్లడించారు. దశాబ్దం క్రితం 87 కేసుల్లో ప్రభావిత పేషంట్ల వయో గ్రూప్ 41 ఏళ్లకు పైగా ఉండేది.
 
భారతదేశపు కార్డియాక్ సవాళ్లనేవి ఇటు వైద్యం అటు ఆర్థికపరమైనవిగా ఉంటున్నాయని గుర్తించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. యువ జనాభాలో హృద్రోగ సమస్యలు పెరుగుతుండటమనేది చాలామటుకు కుటుంబాలకు భావోద్వేగాలపరంగాను, ఆర్థికంగాను అనూహ్యమైనదిగా ఉంటుంది. గత అయిదేళ్లుగా కార్డియాలజీ చికిత్స వ్యయాలు దాదాపు 65 శాతం పెరిగాయి. ప్రివెంటివ్ కేర్ మాత్రమే కాదు, ఆర్థిక వనరుల లేమి అనేది చికిత్సకు అవరోధం కాకుండా జాగ్రత్తపడేలా అనూహ్య అనారోగ్య పరిస్థితుల ఎదుర్కొనేందుకు సన్నద్ధంగా ఉండాల్సిన ఆవశ్యకతను ఇది తెలియజేస్తుంది అని సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్-నేషనల్ హెడ్ రాజగోపాల్ రుద్రరాజు తెలిపారు.
 
చాలామటుకు హృద్రోగ సమస్యలకు ప్రారంభ దశ సంకేతాలైన ఛాతీ నొప్పిని లేదా అసౌకర్యాన్ని చాలామటుకు పేషంట్లు అస్సలు పట్టించుకోరని 78 శాతం మంది డాక్టర్లు తెలియజేయడం గమనార్హం. చాలామంది పేషంట్లు శ్వాస తీసుకోవడంలో వచ్చే ఇబ్బందిని పట్టించుకోరు. అలసట వల్ల వచ్చి ఉంటుందని కొట్టిపారేస్తుంటారు. ఇది వైద్య పరీక్షల్లో జాప్యానికి దారి తీస్తుంది. అనారోగ్యకరమైన డైట్‌తో పాటు అత్యధిక ఒత్తిడి అనేది భారత్‌లో హృద్రోగ కేసులు పెరుగుతుండటానికి కీలక కారణంగా నిలుస్తోంది. గుండె తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న తర్వాతే చాలామంది పేషంట్లు వైద్య చికిత్స కోసం వెళ్తుండటం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. 
 
ప్రారంభ హెచ్చరిక సంకేతాలను పట్టించుకోకపోవడమో లేక కొట్టిపారేయడమో జరుగుతోందని కార్డియాలజిస్టులు తెలియజేశారు. ప్రతి పది మంది డాక్టర్లలో దాదాపు ఎనిమిది మంది డాక్టర్లు చెప్పినదాన్ని బట్టి పేషంట్లు చాలామటుకు ఛాతీ నొప్పిని పట్టించుకోవడం లేదు. చాలామంది అలసట, శ్వాస తీసుకోలేకపోవడాన్ని ఒత్తిడి లేదా రొటీన్‌గా అలిసిపోవడంగా కొట్టి పారేస్తున్నారు. గుండె తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న తర్వాతే పేషంట్లు ఆస్పత్రులకు వస్తున్నట్లు, దీనివల్ల చికిత్స మరింత సంక్లిష్టంగాను ఉంటోందని, ఫలితాలు అనుకూలంగా ఉండటం లేదని 60 శాతం మంది పైగా కార్డియాలజిస్టులు తెలిపారు.
 
ఆరోగ్య సంరక్షణ లభ్యత, ఆర్థిక సన్నద్ధతలో గణనీయమైన సవాళ్లను ఈ విషయాలు తెలియజేస్తున్నాయి. మెట్రో నగరాల వెలుపల అధునాతన వైద్య చికిత్సల లభ్యత అంతంత మాత్రంగానే ఉంటున్నట్లు 39 శాతం మంది కార్డియాలజిస్టులు తెలపగా, అడ్వాన్స్‌డ్ కార్డియాక్ ట్రీట్‌మెంట్లను పొందడానికి ఆర్థిక సన్నద్ధత కలిగిన పేషంట్ల సంఖ్య 40 శాతం లోపే ఉంటోందని 59 శాతం మంది తెలిపారు. చికిత్స అవసరాలు, ఆర్థిక సామర్థ్యాలకు మధ్య అంతరం అనేది సమగ్ర హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజీ యొక్క ప్రాధాన్యతను తెలియజేస్తోంది.
 
పురుషులు, మహిళలకు సంబంధ విశేషాలను కూడా సర్వే వెల్లడించింది. మహిళలకు కూడా పురుషులతో సమానంగా కార్డియాక్ రిస్కులు ఉంటున్నాయని 34 శాతం మంది డాక్టర్లు తెలపగా, మహిళల కార్డియాక్ లక్షణాలు చాలా మటుకు పట్టింపునకు నోచుకోవడం లేదని, ఫలితంగా పెద్దగా వైద్య పరీక్షల దాకా వెళ్లడం లేదని 16 శాతం మంది తెలిపారు.
 
పరిశ్రమ నివేదికల ప్రకారం భారత్‌లో అత్యధిక మరణాలకు కార్డియోవాస్కులర్ వ్యాధులు(సీవీడీ) కారణంగా నిలుస్తున్నాయి. 40-69 ఏళ్ల వారిలో ఇది అత్యధికంగా ఉంటోంది. సీవీడీల తీవ్రత పెరుగుతుండటానికి అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, ఒత్తిడిలాంటి లైఫ్‌స్టయిల్ ఆధారిత అంశాలు కారణంగా ఉంటున్నాయి. గత అయిదేళ్లలో కార్డియాక్ మెడికేషన్స్ అమ్మకాలు 50 శాతం పైగా పెరగడం గమనార్హం. ఇటు అవగాహన, అటు వ్యాధి భారం పెరుగుతుండటాన్ని ఇది సూచిస్తోంది. అలాగే, 40 ఏళ్ల లోపు వారిలో హార్ట్ ఎటాక్‌లు పెరుగుతున్న సందర్భాలు కూడా గణనీయంగా ఉంటున్నాయి. కదలిక లేని జీవనవిధానాలు, సరైన ఆహారపుటలవాట్లు లేకపోవడం, తగినంత నిద్ర లేకపోవడం వంటి అంశాలు ఇందుకు కారణం. భారతదేశపు ప్రజలపై హృద్రోగ ప్రభావాన్ని తగ్గించే దిశగా నివారణ, ముందస్తుగా గుర్తింపు, హృద్రోగాలను అదుపులో ఉంచడం వంటి అంశాలపై సత్వరం దృష్టి పెట్టాల్సిన ఆవశ్యకతను ఈ ట్రెండ్స్ తెలియజేస్తున్నాయి.

Nara Lokesh: కొత్త ఉపాధ్యాయులు అంకితభావంతో విధులను నిర్వర్తించాలి: నారా లోకేష్

Nara Lokesh: కొత్త ఉపాధ్యాయులు అంకితభావంతో విధులను నిర్వర్తించాలి: నారా లోకేష్ఏపీలో అనేక అడ్డంకులు, వ్యతిరేకతలు ఎదురైనప్పటికీ మెగా డీఎస్సీ నియామకాలను నిర్వహిస్తామని ఇచ్చిన హామీని కూటమి ప్రభుత్వం నెరవేర్చిందని మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. ఈ చర్యల ద్వారా వేలాది మంది ఉద్యోగ ఆశావహుల కలలను ప్రభుత్వం సాకారం చేసిందని నారా లోకేష్ తెలిపారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాఠశాలల్లో చేరనున్న 16,000 మంది కొత్తగా నియమితులైన ఉపాధ్యాయులను నారా లోకేష్ అభినందించారు. లక్షలాది మంది విద్యార్థులను బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడంలో వారు కీలక పాత్ర పోషిస్తారని పేర్కొన్నారు.

Jubilee Hills Assembly Bypoll: జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికకు నామినేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభం

Jubilee Hills Assembly Bypoll: జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికకు నామినేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభంజూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికకు నామినేషన్ ప్రక్రియ సోమవారం ప్రారంభమైంది. మొదటి రోజున 10 మంది అభ్యర్థులు 11 సెట్ల నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభమైనట్లు సూచిస్తూ ఎన్నికల అధికారులు అధికారిక నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు.

ఆర్థిక శాస్త్రంలో ముగ్గురికి నోబెల్ పురస్కారం

ఆర్థిక శాస్త్రంలో ముగ్గురికి నోబెల్ పురస్కారంఆర్థిక శాస్త్రంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే నోబెల్ పురస్కారాన్ని ఈ యేడాది నోబెల్ కమిటీ ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలకు ప్రకటించింది. రాయల్ స్వీడిష్ అకాడెమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ 2025 సంవత్సరానికిగాను ముగ్గురికి దీనిని అందించనుంది. 'ఆవిష్కరణల ఆధారిత ఆర్థిక వృద్ధి'ని వెల్లడించినందుకు జోయెల్‌ మోకిర్‌, ఫిలిప్‌ అఘియన్‌, పీటర్‌ హోవిట్‌ ఈ పురస్కారాన్ని అందుకోనున్నారు.

ప్రియుడితో ఐదు రోజులుగా కోడలు, రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టేసిన అత్తామామలు

ప్రియుడితో ఐదు రోజులుగా కోడలు, రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టేసిన అత్తామామలుకోడలు తమ అత్తమామల కన్నుగప్పి ఐదు రోజులుగా ప్రియుడితో ఏకాంతంగా గడుపుతోంది. ఐతే ఐదు రోజుల తర్వాత అత్తామామలు అకస్మాత్తుగా కోడలి గదికి వెళ్లడంతో ప్రియుడితో తమ కోడలు అభ్యంతరకర రీతిలో కనిపించింది. దాంతో వాళ్లు షాక్ తిన్నారు. కోడలికి అంతకంటే ఎక్కువగా షాకిస్తూ ఓ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఏంటది? పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. బీహార్ రాష్ట్రం లోని భాగల్ పూర్లో ఓ వివాహిత స్త్రీకి పెళ్లికి ముందే ప్రియుడు వున్నాడు. వీరిద్దరూ అదను దొరికినప్పుడల్లా కలుసుకుని తమ బంధాన్ని సాగిస్తూ వచ్చారు. ఐతే ఈ మహిళ గత ఏడాది బిట్టు అనే యువకుడిని పెళ్లి చేసుకున్నది. తనకు ప్రియుడు వున్నప్పటికీ పెద్దలను ఎదిరించలేక తాళి కట్టించుకున్నది.

రాహుల్ ఓట్ చోరీ వ్యాఖ్యలపై సిట్ విచారణకు సుప్రీకోర్టు నిరాకరణ

రాహుల్ ఓట్ చోరీ వ్యాఖ్యలపై సిట్ విచారణకు సుప్రీకోర్టు నిరాకరణకాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ చోసిన ఓట్ చోరీ వ్యాఖ్యలపై ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్)పై విచారణ జరిపించాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్‌ను సుప్రీంకోర్టు తోసిపుచ్చింది. సుప్రీంకోర్టులో ఒక ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాన్ని దాఖలు కాగా, దీనిపై జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయామాలా బాగ్చీలతో కూడిన ధర్మాసనం విచారణకు నిరాకరించింది. దీనిపై భారత ఎన్నికల సంఘాన్ని ఆశ్రయించాలని పిటిషనర్‌కు అపెక్స్ కోర్టు సూచించింది. అయితే, తాను ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ ఎన్నికల సంఘం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవట్లేదని పిటిషనర్ అత్యున్నత న్యాయస్థానానికి తెలియజేశారు. దీనిపై కోర్టు స్పందిస్తూ.. రాజకీయ అంశాలకు కోర్టులను వేదిక చేసుకోవద్దని.. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు వెతుక్కోవాలని తేల్చి చెప్పింది.

Watch More Videos

తెలుసు కదా ఒక రాడికల్ సినిమా అవుతుంది : సిద్ధు జొన్నలగడ్డ

తెలుసు కదా ఒక రాడికల్ సినిమా అవుతుంది : సిద్ధు జొన్నలగడ్డసిద్ధు జొన్నలగడ్డ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ కమింగ్-ఆఫ్-ఏజ్ మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ 'తెలుసు కదా' టీజర్, రెండు పాటలతో సంచలనాన్ని సృష్టించింది. ప్రముఖ స్టైలిస్ట్ నీరజా కోనైస్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించారు. ఎస్ థమన్ సంగీతం అందించారు. మేకర్స్ ఈ సినిమా థియేట్రికల్ ట్రైలర్‌ను లాంచ్ చేశారు.

Sundeep Kishan: సూపర్ సుబ్బు సిరీస్.. సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ... సందీప్ కిషన్

Sundeep Kishan: సూపర్ సుబ్బు సిరీస్.. సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ... సందీప్ కిషన్దర్శకుడు మల్లిక్ రామ్ మాట్లాడుతూ.. సూపర్ సుబ్బు ఆలోచన ఒక అబ్జర్వేషన్ నుంచి పుట్టింది. ఈ రోజుకీ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మనం ఇంకా గుసగుసలలోనే మాట్లాడుతున్నాం. తల్లిదండ్రులు దాన్ని దాటవేస్తారు, పాఠశాలలు విస్మరిస్తాయి, పిల్లలు అపోహలతో పెరుగుతారు. ఆ మౌనాన్ని ఒక కథగా మార్చాలని అనిపించింది. సుబ్రహ్మణ్యం అనే పాత్ర ద్వారా అవగాహనను ఎలా కలుస్తుందో చూపించాలనుకున్నాం. మాఖీపూర్ ప్రజల, అపోహలు, ఆప్యాయత.. ఇవన్నీ మనందరికీ తెలిసిన గ్రామజీవనాన్ని గుర్తు చేస్తాయి.

Mamita Baiju: అందుకే డ్యూడ్‌.. నాకు ఒకేసారి సవాలుగా, ఉత్సాహంగా వుంది : మమిత బైజు

Mamita Baiju: అందుకే డ్యూడ్‌.. నాకు ఒకేసారి సవాలుగా, ఉత్సాహంగా వుంది : మమిత బైజుప్రదీప్ రంగనాథన్ డ్యూడ్‌తో దీపావళికి ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రంతో కీర్తిశ్వరన్ డైరెక్టర్ గా పరిచయం అవుతున్నారు. ప్రదీప్ సరసన మమిత బైజు నటించగా, శరత్ కుమార్ కీలక పాత్ర పోషించారు. అక్టోబర్ 17న తెలుగు, తమిళం, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరోయిన్ మమిత బైజు సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

K-Ramp: దీపావళికి అన్ని హిట్ కావాలి. K-ర్యాంప్ పెద్ద హిట్ కావాలి : డైరెక్టర్ జైన్స్ నాని

K-Ramp: దీపావళికి అన్ని హిట్ కావాలి. K-ర్యాంప్ పెద్ద హిట్ కావాలి : డైరెక్టర్ జైన్స్ నానిK-ర్యాంప్ అనే టైటిల్ ఈ కథకు సరిపోతుందనే పెట్టాం. బూతు పదం అని ఆలోచించలేదు. ఈ చిత్రంలో హీరో క్యారెక్టర్ పేరు కుమార్. కథానుసారం అతని క్యారెక్టర్ ఇబ్బందుల్లో పడుతుంది. హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ కు సరిపోయేలా K-ర్యాంప్ అని పెట్టాం. ముందు వేరే టైటిల్స్ అనుకున్నా, ఇదే క్యాచీగా ఉంది, త్వరగా ప్రేక్షకుల్లోకి వెళ్తుందని అనిపించింది అని దర్శకుడు జైన్స్ నాని తెలిపారు.

Siddu jonnalgadda: యూత్ సినిమాలంటే.. ఎలా వుండాలో.. తెలుసు కదా. చెబుతోంది

Siddu jonnalgadda: యూత్ సినిమాలంటే.. ఎలా వుండాలో.. తెలుసు కదా. చెబుతోందియూత్ ఫుల్ సినిమాల పేరుతో యూత్ ను థియేటర్లకు రాబట్టడానికే సినిమాలు చేస్తున్న తరుణంలో ఈరోజు విడుదలైన తెలుసుకదా ట్రైలర్ చూస్తే ఇట్టే అర్థమవుతుంది. ఇందులో సిద్ధు జొన్నలగడ్డ, శ్రీనిధి శెట్టి, రాశీ ఖన్నా పాత్రలు యువతరానికి కనెక్ట్ అయ్యేలా వారి ప్రేమకథ సాగనుంది. కథలో ఊహించని మలుపులు, భావోద్వేగాలు ప్రేక్షకులు సరికొత్త అనుభూతిని పంచనున్నాయి. ట్రైలర్ చూస్తే ఇద్దరమ్మాయిలతో హీరో బెడ్ షేర్ చేసుకోవడం అనేది చూపించారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com