హైదరాబాద్లో ఘనంగా 32వ ISOI జాతీయ సదస్సు
హైదరాబాద్: ఓరల్ ఇంప్లాంటాలజీ రంగంలో తాజా పరిజ్ఞానం, ఆధునిక సాంకేతికతలు, నూతన చికిత్సా విధానాలపై అవగాహన కల్పించేందుకు Indian Society of Oral Implantologists (ISOI) 32వ జాతీయ సదస్సు హైదరాబాద్లో ఘనంగా జరుగుతోంది. దాదాపు 15 ఏళ్ల తర్వాత హైదరాబాద్లో ఈ ప్రతిష్టాత్మక జాతీయ సదస్సు నిర్వహించడం విశేషం. సెప్టెంబర్ 3 నుంచి 6వ తేదీ వరకు నాలుగు రోజుల పాటు జరుగుతున్న ఈ సదస్సుకు దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి డెంటల్ నిపుణులు, పోస్ట్గ్రాడ్యుయేట్, అండర్గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. సదస్సులో 60 మందికి పైగా జాతీయ, అంతర్జాతీయ ఫ్యాకల్టీ, స్పీకర్లు పాల్గొంటున్నారు.
ఇందులో సుమారు 12 మంది అంతర్జాతీయ స్పీకర్లు, 50 మందికి పైగా జాతీయ స్థాయి నిపుణులు తమ అనుభవాలు, ఆధునిక పరిజ్ఞానాన్ని పంచుకుంటున్నారు. సెప్టెంబర్ 3న ప్రీ-కాన్ఫరెన్స్ కార్యక్రమాలతో పాటు పలు హ్యాండ్స్-ఆన్ కోర్సులు నిర్వహించారు. ఇంప్లాంటాలజీలో అందుబాటులోకి వస్తున్న ఆధునిక టెక్నిక్స్ను విద్యార్థులు, డెంటిస్టులు ప్రాక్టికల్గా నేర్చుకునేలా ప్రత్యేక శిక్షణ అందించారు. సెప్టెంబర్ 4 నుంచి ప్రధాన సైంటిఫిక్ సెషన్స్ కొనసాగుతున్నాయి. ప్రీ-కాన్ఫరెన్స్ కార్యక్రమాన్ని ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ రాజేష్ రెడ్డి ప్రారంభించగా, ప్రధాన కాన్ఫరెన్స్ను తెలంగాణ రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ ప్రారంభించారు.
డాక్టర్ శరద్ శెట్టి, నేషనల్ ప్రెసిడెంట్, ISOI: ఇంప్లాంట్ చికిత్సపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచడం చాలా అవసరం. అదే సమయంలో డెంటల్ ప్రొఫెషనల్స్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్న టెక్నాలజీ, ఆధునిక చికిత్సా విధానాలను నేర్చుకోవాలి. ఈ జాతీయ సదస్సు ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న డెంటిస్టులు, విద్యార్థులు, నిపుణులు 1000 మందికి పైగా ఒకే వేదికపై కలుసుకుని తమ జ్ఞానం, అనుభవాలను పంచుకునే అవకాశం లభిస్తోంది. దాదాపు 15 ఏళ్ల తర్వాత హైదరాబాద్లో ఈ సదస్సు జరగడం మనందరికీ గర్వకారణం.
డాక్టర్ విజయ్ శ్రీనివాస్, ఆర్గనైజింగ్ చైర్మన్: “దాదాపు 15 ఏళ్ల తర్వాత హైదరాబాద్లో ISOI జాతీయ సదస్సు జరగడం ఎంతో గర్వకారణం. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న డెంటిస్టులతో పాటు అంతర్జాతీయ నిపుణులు పాల్గొంటుండటంతో హైదరాబాద్ వేదికగా ఒక అద్భుతమైన శాస్త్రీయ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ఇంప్లాంటాలజీలో వస్తున్న ఆధునిక మార్పులు, కొత్త టెక్నిక్స్ను తెలుసుకునేందుకు విద్యార్థులు, యువ డెంటిస్టులకు ఇది మంచి అవకాశం.”
డాక్టర్ పద్మరాయలు, ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ: “ఈ సదస్సు ప్రధాన ఉద్దేశం విద్యార్థులకు, యువ డెంటిస్టులకు ముఖ్యంగా ఇంప్లాంట్ ఎడ్యుకేషన్లో కొత్త విషయాలను అందించడం. ప్రీ-కాన్ఫరెన్స్లో నిర్వహించిన హ్యాండ్స్-ఆన్ కోర్సుల ద్వారా వివిధ ఆధునిక టెక్నిక్స్ను ప్రత్యక్షంగా నేర్చుకునే అవకాశం కల్పించాం. ఈ నాలుగు రోజుల సదస్సులో పొందిన జ్ఞానం వారి భవిష్యత్ క్లినికల్ ప్రాక్టీస్లో ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.”
డాక్టర్ శరత్ బాబు, Official Spokesperson, ISOI 32వ జాతీయ సదస్సు: “దాదాపు 15 ఏళ్ల తర్వాత హైదరాబాద్లో ISOI జాతీయ సదస్సు నిర్వహించడం మనందరికీ గర్వకారణం. దేశవ్యాప్తంగా డెలిగేట్లతో పాటు అంతర్జాతీయ స్పీకర్లు కూడా పాల్గొనడం ద్వారా ఈ సదస్సు మరింత ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. హైదరాబాద్లోని డెంటిస్టులు, డెంటల్ కాలేజీల విద్యార్థులకు అంతర్జాతీయ నిపుణులను ప్రత్యక్షంగా కలుసుకుని కొత్త విషయాలను నేర్చుకునే మంచి అవకాశం లభించింది. నాలుగు రోజుల పాటు జరిగే ఈ సదస్సు ఇంప్లాంటాలజీ రంగంలో మరింత నాణ్యమైన చికిత్స అందించేందుకు దోహదపడుతుంది.”
ISOI 32వ జాతీయ సదస్సులో ఇంప్లాంటాలజీ రంగంలోని తాజా సాంకేతికతలు, ఆధునిక చికిత్సా విధానాలు, క్లినికల్ అనుభవాలపై నిపుణులు చర్చిస్తున్నారు. హ్యాండ్స్-ఆన్ శిక్షణ, సైంటిఫిక్ సెషన్స్ ద్వారా డెంటిస్టులు, విద్యార్థులకు ప్రస్తుత కాలానికి అనుగుణమైన నైపుణ్యాలను అందించడమే సదస్సు లక్ష్యంగా నిర్వాహకులు తెలిపారు.