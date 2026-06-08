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Written By జయ
Last Updated : Monday, 8 June 2026 (19:01 IST)

ఆందోళన కలిగిస్తూన్న ఒక కప్పు: లూజ్ టీలో ఏం జరుగుతోందో వివరిస్తూన్న టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని

Tea
BY: జయ
Publish: Mon, 8 Jun 2026 (18:55 IST) Updated: Mon, 8 Jun 2026 (19:01 IST)
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లూజ్ టీలో జరుగుతున్న కల్తీపై పెరుగుతున్న ఆందోళనలు, టీ నాణ్యత, భద్రతపై ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతున్నాయి. 
 
ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ) సిఫార్సు చేసిన, సులభమైన రీతిలో ఇంటిలో చేసుకునే పరీక్షలు కల్తీ టీని గుర్తించడంలో వినియోగదారులకు సహాయపడతాయి. 
 
భారతదేశ వ్యాప్తంగా రోజువారీ జీవితంలో ఒక అంతర్భాగంగా టీ కొనసాగుతోంది, ఇది లూజ్ టీ నాణ్యత, భద్రతపై మరింత దృష్టిని కేంద్రీకరించేలా చేస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో, ప్రతి ఇంటిలోనూ నిత్యం సేవించే పానీయంగా టీ వెలుగొందుతున్నందున, టీ కల్తీ సమస్యపై అవగాహన కల్పిస్తూ వినియోగదారులు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునేలా టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని ప్రోత్సహిస్తోంది.
 
లూజ్ టీలో కల్తీ అంటే దాని రూపాన్ని మెరుగుపరచడానికి, బరువును పెంచడానికి లేదా రుచిని మార్చడానికి నాసిరకమైన లేదా హానికరమైన పదార్థాలను కలపడం. ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం, లాభాలను పెంచుకోవడం లక్ష్యంగా తరచుగా అనుసరించే ఇటువంటి పద్ధతులు, ఉత్పత్తి నాణ్యత, వినియోగదారుల భద్రత రెండింటినీ దెబ్బతీస్తాయి. 
 
కల్తీ పదార్థాలు నాసిరకమైన పూరకాల నుండి ప్రమాదకరమైన రసాయనాల వరకు ఉండవచ్చు, ఇవి తేలికపాటి జీర్ణ సంబంధిత అసౌకర్యం నుండి మరింత తీవ్రమైన దీర్ఘకాలిక ప్రభావాల వరకు వైవిధ్యం చూపగల  ఆహార భద్రత ప్రమాదాలను కలిగిస్తున్నాయి.
 
రిఫరెన్స్ లు :
టీ బోర్డ్ ఇండియా- ఆహార చట్టాలు & నిబంధనలు (Tea Board India- Food Laws & Regulations )
ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ పానీయాల ప్రమాణాలు -  టీ నిబంధనలు (పిడిఎఫ్) (FSSAI Beverage Standards- Tea Regulations)
 
పరిమితమైన నాణ్యతా తనిఖీలు, ప్రామాణికమైన ప్యాకేజింగ్ లేకపోవడం వల్ల, విడిగా అమ్మే టీ(లూజ్ టీ) కల్తీకి గురయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. చూడటానికి ఆకర్షణీయంగా కనిపించడానికి ఉపయోగించే కృత్రిమ రంగులు, తాజాగా ఉన్న టీ ఆకులతో కలిపి తిరిగి ప్రాసెస్ చేసిన, వాడిన టీ ఆకులు, హానికరమైన రసాయనాలు, బరువు పెంచడానికి కొమ్మలు, ఇసుక, లేదా పిండిపదార్థం వంటి పూరక పదార్థాలను కలపడం వంటివి సాధారణ కల్తీ పదార్థాలుగా ఉండవచ్చు.
 
ఈ అవగాహన కార్యక్రమం ద్వారా, కల్తీ టీని గుర్తించడానికి ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా(ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ) సిఫార్సు చేసిన సులభమైన తనిఖీ పద్దతులను అనుసరించమని టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని వినియోగదారులను ప్రోత్సహిస్తోంది. అలాంటి ఒక పద్ధతి చల్లటి నీటి పరీక్ష. దీనిలో టీ ఆకులను ఒక గ్లాసు చల్లటి నీటిలో వేయడం లేదా తడి ఫిల్టర్ పేపర్‌పై ఉంచడం జరుగుతుంది. స్వచ్ఛమైన టీ క్రమంగా రంగును విడుదల చేస్తుంది, అయితే రంగు తక్షణమే విడుదల కావడం లేదా కనిపించే మరకలు కృత్రిమ రంగులు లేదా సంకలితాలు ఉన్నాయని సూచించవచ్చు.
 
మూలాలు:
ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ- ఇంట్లోనే కల్తీని గుర్తించడం (FSSAI- Check Adulteration at Home)
ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ వీడియో- వాడిన టీ ఆకుల కల్తీని గుర్తించడం (FSSAI Video- Detecting Exhausted Tea Leaves Adulteration)
ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ వీడియో- టీ ఆకుల్లో ఇనుప రజను కల్తీని గుర్తించడం (FSSAI Video- Detecting Iron Filings Adulteration in Tea Leaves)
టీ బోర్డు ఇండియా- ఆహార చట్టాలు, నిబంధనలు(Tea Board India- Food Laws & Regulations)
 
కల్తీని గుర్తించడానికి నిపుణులు అధునాతన శాస్త్రీయ పద్ధతులను ఉపయోగిస్తున్నప్పటికీ, ఈ సరళమైన ఇంద్రియ పరీక్షలు (చూసి, వాసన చూసి చేసే పరీక్షలు) వినియోగదారులు మరింత అవగాహనతో కూడిన కొనుగోలు నిర్ణయాలు తీసుకునేలా శక్తినిస్తాయి.
 
విశ్వసనీయమైన టాటా టీ కుటుంబంలో ఒక భాగమైన టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని, అస్సాంలోని బ్రహ్మపుత్ర నది లోయల నుండి సేకరించిన అత్యుత్తమ టీ ఆకులతో రూపొందించిన తమ ప్రీమియం మిశ్రమానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. విశ్వసనీయమైన, పేరున్న వనరుల నుండి టీని ఎంచుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో ఈ బ్రాండ్ మరోసారి నొక్కి చెబుతోంది.
 
అవగాహన కల్పించడం, అప్రమత్తతను ప్రోత్సహించడం ద్వారా, వినియోగదారులు సురక్షితమైన, అధిక నాణ్యత గల టీని ఆస్వాదించేలా సహాయపడటమే కాకుండా, మరింత పారదర్శకమైన, బాధ్యతాయుతమైన టీ పర్యావరణ వ్యవస్థకు మద్దతు ఇవ్వాలని టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
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