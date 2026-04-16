శనివారం, 18 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. వార్తలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: గురువారం, 16 ఏప్రియల్ 2026 (23:24 IST)

మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో అరుదైన ఘనత: అత్యంత క్లిష్టమైన గుండె, భారీ కణితి శస్త్రచికిత్సలు విజయవంతం

హైదరాబాద్, ఏప్రిల్ 2026: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో అరుదైన మరియు క్లిష్టమైన రెండు పీడియాట్రిక్ కేసులను వైద్యులు విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ కేసులు అధిక నైపుణ్యం, ఖచ్చితత్వం అవసరమైనవిగా వైద్యులు తెలిపారు. 8 సంవత్సరాల బాలిక (బరువు: 21.2 కిలోలు) శ్వాసలో ఇబ్బంది, మెడ నొప్పితో ఆసుపత్రికి వచ్చింది. మెడ మరియు స్పైన్‌కు ఎంఆర్‌ఐ పరీక్షలు నిర్వహించగా, ఛాతి వెనుక భాగంలో 11.6 x 10.6 x 8.7 సెం.మీ పరిమాణంలో భారీ కణితి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ కణితి ప్రధాన రక్తనాళాలు, ముఖ్యంగా అయోర్టా, మరియు స్పైనల్ కాల్‌కు అత్యంత సమీపంగా ఉండటంతో పరిస్థితి అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారింది.
 
ఈ కణితిని తొలగించకుండా వదిలేస్తే అది మరింత పెరిగి స్పైనల్ కార్డ్‌పై ఒత్తిడి పెంచి పక్షవాతం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అలాగే ప్రధాన రక్తనాళాలపై ప్రభావం చూపి ప్రాణాపాయం కలిగించే అవకాశం కూడా ఉంది. ఈ క్లిష్ట పరిస్థితిలో, డా. ప్రమోద్ రెడ్డి కందకురే (చీఫ్ కార్డియోథొరాసిక్ & వాస్క్యులర్ సర్జన్), న్యూరో సర్జన్ డా. అనీల్‌తో కలిసి శస్త్రచికిత్స నిర్వహించి సుమారు 500 గ్రాముల కణితిని విజయవంతంగా తొలగించారు. శస్త్రచికిత్స అనంతరం బాలికలో ఎటువంటి నర సంబంధిత లోపాలు లేకుండా స్థిరంగా కోలుకుంటోంది. బయాప్సీ నివేదిక ప్రకారం ఇది “గ్యాంగ్లియోన్యూరోమా”గా నిర్ధారణ అయింది, ఇది కాన్సర్ కాని అరుదైన ట్యూమర్.
 
మరో కేసులో, 4 సంవత్సరాల బాలుడు పుట్టినప్పటి నుంచే పెదాలు, గోర్లు నీలం రంగులో కనిపించడం, శ్వాసలో ఇబ్బంది వంటి లక్షణాలతో ఆసుపత్రికి వచ్చాడు. పరీక్షల్లో అతనికి సింగిల్ వెంట్రికల్ ఫిజియాలజీ అనే అరుదైన గుండె లోపం ఉన్నట్లు గుర్తించారు. గుండె నాలుగు గదులుగా అభివృద్ధి చెందకపోవడం వల్ల రక్తంలో ఆక్సిజన్ సరైన స్థాయిలో చేరడం లేదు. ఈ పరిస్థితికి చికిత్స అందించకపోతే బాలుడిలో ఆక్సిజన్ స్థాయిలు మరింత తగ్గిపోవడం, ఎదుగుదల మందగించడం, తీవ్రమైన గుండె సమస్యలు ఏర్పడడం వంటి ప్రాణాపాయకర పరిణామాలు కలగవచ్చు.
 
వైద్య బృందం బాలుడికి క్లిష్టమైన గుండె శస్త్రచికిత్స నిర్వహించింది. శస్త్రచికిత్స అనంతరం అతని రక్తంలో ఆక్సిజన్ స్థాయిలు మెరుగుపడి, శారీరక సామర్థ్యం పెరిగింది. ఈ సందర్భంగా డా. ప్రమోద్ రెడ్డి కందకురే మాట్లాడుతూ, ఈ రెండు కేసులు వైద్యపరంగా అత్యంత క్లిష్టమైనవి మరియు సమగ్ర ప్రణాళిక, ఖచ్చితత్వం అవసరమైనవి. మొదటి కేసులో కణితి స్పైనల్ కార్డ్ మరియు ప్రధాన రక్తనాళమైన అయోర్టాకు అత్యంత సమీపంలో ఉండటంతో శస్త్రచికిత్స ప్రతి దశలో ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చిన్న పొరపాటు జరిగినా పక్షవాతం లేదా తీవ్రమైన రక్తస్రావం వంటి ప్రమాదాలు సంభవించే అవకాశం ఉంటుంది.
 
అలాగే రెండో కేసులో ఉన్న సింగిల్ వెంట్రికల్ గుండె లోపం ప్రతి రోగిలో భిన్నంగా ఉండే సంక్లిష్ట సమస్య. ఈ రకమైన కేసుల్లో ఒకే విధమైన చికిత్స ఉండదు; రోగి శరీర నిర్మాణం, రక్తప్రసరణ విధానం ఆధారంగా వ్యక్తిగతంగా ప్రణాళిక సిద్ధం చేయాలి. శస్త్రచికిత్స ద్వారా శరీరంలో ఆక్సిజన్ సరఫరా మెరుగుపరచడం ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ రెండు సందర్భాల్లోనూ మల్టీడిసిప్లినరీ టీమ్ సమన్వయం, ఆధునిక సాంకేతికత, మరియు అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందం వల్లే విజయవంతమైన ఫలితాలు సాధించగలిగాం. ముఖ్యంగా, ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా త్వరగా వైద్యులను సంప్రదించడం చాలా అవసరం అని తెలిపారు.
 
న్యూరో సర్జన్ డా. అనీల్ మాట్లాడుతూ, స్పైనల్ కాల్‌కు సమీపంలో ఉన్న కణితులను తొలగించే సమయంలో నరాలను కాపాడటం అత్యంత ముఖ్యమైనది. సమన్వయంతో శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా పూర్తి చేశాం అని తెలిపారు. సకాలంలో పరీక్షలు చేయించుకోవడం, లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వైద్యులను సంప్రదించడం ద్వారా ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితులను నివారించవచ్చని సూచించారు.

పెరంబూరులో విజిల్ ముగ్గులు వేసుకుంటున్న నటుడు విజయ్

పెరంబూరులో విజిల్ ముగ్గులు వేసుకుంటున్న నటుడు విజయ్టీవీకె పార్టీ చీఫ్ విజయ్ పోటీ చేస్తున్న పెరంబూరులో ఈరోజు తమ పార్టీ కార్యకర్తలతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ కార్యాలయం వాకిలిలో తమ పార్టీ గుర్తు విజిల్ ముగ్గును వేసారు. ఈ ముగ్గులకు రంగులు వేసేందుకు పార్టీ మహిళా కార్యకర్తలు పోటీపడ్డారు. శనివారం నాడు పెరంబూరులోని గడప గడపకూ పర్యటన చేయనున్నట్లు పార్టీ ప్రతనిధులు తెలియజేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో పరిస్థితి చూస్తుంటే తమిళ నటుడు విజయ్ పార్టీ విజయబావుంటా ఎగురవేసేటట్లే వుంది.

విధ్వంసం చాలా సులభం, నిర్మించడం చాలా కష్టం: ట్రంప్ పైన విరుచుకపడ్డ పోప్

విధ్వంసం చాలా సులభం, నిర్మించడం చాలా కష్టం: ట్రంప్ పైన విరుచుకపడ్డ పోప్ఇజ్రాయెల్, యూఎస్ సంయుక్తంగా ఇరాన్ పైన చేస్తున్న యుద్ధం గురించి పోప్ లియో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. బిలియన్ డాలర్ల కొద్దీ డబ్బు ఖర్చు చేస్తూ యుద్ధాలు చేసే కొద్దిమంది నియంతల వల్ల ప్రపంచం తీవ్ర వినాశనానికి గురవుతుందని పరోక్షంగా ట్రంప్ కి చురకలు అంటించారు. దేనినైనా విధ్వంసం చేయడం చాలా సులభమనీ, ఐతే నిర్మించడం చాలా కష్టతరం అని ఆయన అన్నారు. దక్షిణాఫ్రికాలో పర్యటిస్తున్న పోప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేసారు. పోప్ వ్యాఖ్యలపై ట్రంప్ మండిపడ్డారు. పోప్‌కి ఆ పదవి తనవల్లనే వచ్చిందనీ, ఐతే ఆయన విదేశాంగ విధానం చాలా దారుణంగా వుందని విమర్శించారు.

భర్తను చంపేందుకు రూ.5 లక్షలు సుపారీ ఇచ్చాం : భార్య వాంగ్మూలం

భర్తను చంపేందుకు రూ.5 లక్షలు సుపారీ ఇచ్చాం : భార్య వాంగ్మూలంకట్టుకున్న భర్తను తన ప్రియుడితో కలిసి చంపేసిన కేసులో పోలీసులకు భార్య వాంగ్మూలం ఇచ్చింది. ఇందులో తన భర్తను చంపేందుకు రూ.5 లక్షలు సుపారీ ఇచ్చినట్టు వాంగ్మూలం ఇచ్చింది. తన ప్రియుడితో కలిసి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్టు వెల్లడించింది. వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డు వస్తున్నాడనే నెపంతోనే ఈ దారుణానికి పాల్పడినట్టు చెప్పింది. ఈ దారుణం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హన్మకొండలో జరిగింది.

లోక్‌సభలో వీగిపోయిన మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు - అనుకూలం 298, వ్యతిరేకం 230

లోక్‌సభలో వీగిపోయిన మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు - అనుకూలం 298, వ్యతిరేకం 230మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు మరోమారు చుక్కెదురైంది. లోక్‌సభలో ఈ బిల్లు వీగిపోయింది. రెండు రోజుల సుధీర్ఘ చర్చ తర్వాత శుక్రవారం సాయంత్రం లోక్‌సభలో ఓటింగ్ నిర్వహించారు. ఇందులో బిల్లుకు మద్దతుగా 298 ఓట్లు వేయగా, వ్యతిరేకంగా 230 మంది సభ్యులు ఓటు వేశారు. దీంతో 2/3 మెజార్టీతో బిల్లు వీగిపోయింది. దీంతో పాటు 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుతో పాటు డీ లిమిటేషన్ బిల్లు కూడా వీగిపోయింది.

800 అడుగులో లోయలో పడిన టూరిస్ట్ వ్యాను - 10 మంది మృతి

800 అడుగులో లోయలో పడిన టూరిస్ట్ వ్యాను - 10 మంది మృతితమిళనాడు రాష్ట్రంలోని కోయంబత్తూరు జిల్లా పొల్లాచ్చి సమీపంలోని వాల్‌పారై ఘాట్ రోడ్డులో నియంత్రణ కోల్పోయి రక్షణ గోడను ఓ టూరిస్ట్ వ్యాను ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో పది మంది పర్యాటకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతులంతా కేరళకు చెందిన పర్యాటకులే. మరికొందరు గాయపడ్డారు.

Watch More Videos

గాడిదలా నటించాలని ఆ దర్శకుడు కోరితే ఏమాత్రం ఆలోచించను : హీరో ఆర్య

గాడిదలా నటించాలని ఆ దర్శకుడు కోరితే ఏమాత్రం ఆలోచించను : హీరో ఆర్యకోలీవుడ్ హీరో ఆర్య ఆసక్తకర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమిళ సినీ దర్శకుడు బాలా ఒక సినిమాలో గాడిదలా నటించాలని తనను కోరితే ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా ఆ పాత్ర చేస్తానని ఆర్య అన్నారు. ఆయన తాజాగా నటించిన చిత్రం మిస్టర్ ఎక్స్. మను ఆనంద్ దర్శకుడు. తమిళం, తెలుగు భాషల్లో చిత్రీకరించారు. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఆర్య మాట్లాడారు. ఒకవేళ ఏదైనా సినిమాలో గాడిదలా నటించమని బాలా అడిగితే.. ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా అంగీకరిస్తానని తెలిపారు.

Ramcharan: తన తండ్రి చిరంజీవిని తన ఆదర్శ హీరోగా పేర్కొన్న రామ్ చరణ్

Ramcharan: తన తండ్రి చిరంజీవిని తన ఆదర్శ హీరోగా పేర్కొన్న రామ్ చరణ్హాంకాంగ్ ఫోటోషూట్‌తో ఎస్క్వైర్ ఇండియా ఏప్రిల్ కవర్‌పై ఏప్రిల్ 16న మెరిసిన రామ్ చరణ్, #MyHero సిరీస్‌లో భాగంగా, షూటింగ్‌ల సమయంలో రాత్రికి కేవలం నాలుగు గంటలు మాత్రమే నిద్రపోతూ, కుటుంబానికి మూడు రోజుల విరామానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే చిరంజీవి వారసత్వాన్ని ప్రశంసించారు. కుటుంబ నిబద్ధత, పనిలో క్రమశిక్షణ, విమర్శలను తట్టుకునే శక్తి, మరియు తాను దాదాపు 15 సార్లు పాటించిన అయ్యప్ప దీక్ష వంటి ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసాల గురించి ఆయన తన పాఠాలను ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు.

అమ్మాయిలను వేధించే వారికి శిక్షలు ఉండాలని చెప్పే ఓ అందాల రాక్షసి

అమ్మాయిలను వేధించే వారికి శిక్షలు ఉండాలని చెప్పే ఓ అందాల రాక్షసిషెరాజ్ మెహదీ దర్శకత్వంలో తానే హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘ఓ అందాల రాక్షసి’. గతంలో విడుదలైన ఈ సినిమా హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది. ఇప్పుడు ప్రేక్షకుల అభ్యర్థన మేరకు ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్ 24న రీ-రిలీజ్ చేయనున్నట్లు చిత్రయూనిట్ ప్రకటించింది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ల్యాబ్‌లో ప్రత్యేక ప్రదర్శన నిర్వహించి, అనంతరం మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు.

The Big Picture: దేశవ్యాప్తం గా తొలి రియాలిటీ షో బిగ్ పిచ్చర్ ప్రారంభం

The Big Picture: దేశవ్యాప్తం గా తొలి రియాలిటీ షో బిగ్ పిచ్చర్ ప్రారంభంహైదరాబాద్, ఏప్రిల్ 17, 2026: భారత వినోద రంగానికి కొత్త దిశను చూపించే అడుగుగా గ్యామెన్ స్పోర్ట్స్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ ‘బిగ్ పిచ్చర్’ పేరుతో వినూత్న పాన్ ఇండియా రియాలిటీ షోను ప్రారంభించింది. సినిమా నిర్మాణ బాధ్యతలను నేరుగా ప్రేక్షకుల చేతుల్లో ఉంచే ఈ కార్యక్రమం త్వరలో జియోహాట్స్టార్ వేదికగా ఐదు భాషల్లో ప్రసారం కానుంది. “ఇప్పటివరకు సినిమాలకు మీరు తీర్పు చెప్పారు... ఇక మీరు ఒక సినిమా తీయండి” అనే సవాల్తో దేశవ్యాప్తం గా ప్రేక్షకులను ఈ షో ఆహ్వానిస్తోంది.

Naga Chaitanya: INCA అవార్డ్స్ 2026లో తాండెల్ చిత్రానికి ఉత్తమ నటుడిగా నాగ చైతన్య

Naga Chaitanya: INCA అవార్డ్స్ 2026లో తాండెల్ చిత్రానికి ఉత్తమ నటుడిగా నాగ చైతన్యఏప్రిల్ 16న జరిగిన INCA అవార్డ్స్ వేడుకలో, పాకిస్థాన్ చేత నిర్బంధించబడిన ఆంధ్ర మత్స్యకారుల జీవిత కథ ఆధారంగా రూపొందిన 'తాండెల్' చిత్రంలో తన సహజమైన పాత్రకు గాను నాగ చైతన్య తెలుగు విభాగంలో ఉత్తమ నటుడి అవార్డును గెలుచుకున్నారు. చందూ మొండేటి దర్శకత్వంలో, సాయి పల్లవి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 7, 2025న విడుదలైంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com