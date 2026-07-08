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ఆర్తి ల్యాబ్లో ఏఐ ఆధారిత పేరంటలే అల్ట్రా సౌండ్ స్కాన్లు
ఆర్తి స్కాన్స్ అండ్ ల్యాబ్స్, ఆరిజిన్ మెడికల్ యొక్క పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి విభాగమైన ఆరిజిన్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ప్రసవపూర్వ అల్ట్రాసౌండ్ సంరక్షణ యొక్క నాణ్యతను, అందుబాటును మెరుగుపరచడానికి తమ మధ్య కొనసాగుతున్న సహకారాన్ని ప్రకటించాయి. గత ఐదు సంవత్సరాలుగా, ఈ రెండు సంస్థలు కలిసి పనిచేసి, అధిక సంఖ్యలో రోగులు వచ్చే క్లినికల్ వాతావరణాలలో తల్లి - పిండం ఇమేజింగ్కు మద్దతు ఇచ్చే ఏఐ పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేసి, ధృవీకరించాయి. తద్వారా కాబోయే తల్లులు స్థిరమైన, అధిక-నాణ్యత గల ప్రసవపూర్వ అంచనాలను పొందేలా ఇవి సహాయపడ్డాయి.
ఈ సహకారం ప్రసవపూర్వ అల్ట్రాసౌండ్ వర్క్ఫ్లోలోని కీలక రంగాలపై దృష్టి సారించింది. ఆటోమేటెడ్ ఇమేజ్ క్యాప్చర్, శరీర నిర్మాణ సంబంధిత గుర్తుల గుర్తింపు, రియల్-టైమ్ ఇమేజ్ నాణ్యత అంచనా, మరియు పిండం బయోమెట్రీ వంటి సామర్థ్యాలు వర్క్ఫ్లో సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి, వైవిధ్యాలను తగ్గించడానికి, మరియు వైద్యులు మరింత ప్రామాణికమైన ప్రసవపూర్వ సంరక్షణను అందించడంలో సహాయపడటానికి రూపొందించబడ్డాయి.
ఈ సహకారంపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, ఆర్థి స్కాన్స్ అండ్ ల్యాబ్స్ రేడియాలజిస్ట్ మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అయిన డాక్టర్ అరుణ్కుమార్ గోవిందరాజన్ ఇలా అన్నారు, "గర్భధారణ సమయంలో పిండం అభివృద్ధిని పర్యవేక్షించడంలో మరియు సకాలంలో వైద్యపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో ప్రినేటల్ అల్ట్రాసౌండ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, అధిక సంఖ్యలో మరియు విభిన్న ఆరోగ్య సంరక్షణ కేంద్రాలలో పిండం ఇమేజింగ్లో స్థిరత్వం మరియు నాణ్యతను నిర్ధారించడం ఒక సవాలుగా కొనసాగుతోంది. ఆరిజిన్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్తో మా సహకారం, రేడియాలజిస్టులకు మరియు పిండ వైద్య నిపుణులకు మరింత ప్రామాణికమైన మరియు కచ్చితమైన ప్రినేటల్ అంచనాలను అందించడంలో సహాయపడగల, వైద్యపరంగా ధృవీకరించబడిన ఏఐ పరిష్కారాల ద్వారా ఈ అంతరాన్ని పూరించడంపై దృష్టి సారించింది. ప్రినేటల్ ఇమేజింగ్లో ఏఐని బాధ్యతాయుతంగా అనుసంధానించడం వల్ల, ముఖ్యంగా ప్రినేటల్ డయాగ్నోస్టిక్స్కు డిమాండ్ వేగంగా పెరుగుతున్న భారతదేశం వంటి దేశంలో, నాణ్యమైన మాతృ ఆరోగ్య సంరక్షణ అందుబాటును గణనీయంగా మెరుగుపరిచే అవకాశం ఉందని మేము విశ్వసిస్తున్నట్టు తెలిపారు.
టెక్కీ రాధా గాయత్రి మృతి కేసులో వీడని మిస్టరీ : భర్త శ్రీచరణ్కు మరో వ్యక్తి సాయం?
విశాఖపట్టణంకు చెందిన టెక్కీ రాధా గాయత్రి మృతి కేసులోని మిస్టరీ ఇంకా తేలలేదు. తన కుమార్తెను అల్లుడు శ్రీచరణ్ హత్య చేశారంటూ మృతురాలి తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు. పైగా, ఈ హత్య చేసేందుకు శ్రీచరణ్కు మరోవ్యక్తి సాయం చేసివుంటారని వారు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. తమ కుమార్తెను ముమ్మాటికీ పథకం ప్రకారమే అడ్డుతొలగించుకున్నారన్నారు.
శ్రీవారి భక్తులకు అలెర్ట్ : ఆ రోజుల్లో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం రద్దు
తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు తితిదే ఓ సూచన చేసింది. జూలై నుంచి సెప్టెంబరు వరకు పలు తేదీల్లో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాన్ని రద్దు చేసింది. వివిధ పర్వదినాలు, ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని భక్తులు తమ తిరుమల యాత్రకు ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలని అధికారులు సూచించారుూ. ఈ మేరకు తితిదే ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఆయా తేదీలకు ముందురోజు తిరుమలలో ప్రొటోకాల్ ప్రముఖులకు మినహా వీఐపీ సిఫార్సు లేఖలు స్వీకరించబోమని తెలిపింది.
ఇరాన్తో కాల్పుల విరమణ ముగిసింది : డోనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన
పశ్చిమాసియాలో మరోమారు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అమెరికా, ఇరాన్ దేశాలు పరస్పరం ఒకరిపై ఒకరు బాంబుల వర్షం కురిపించుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్తో కాల్పుల విరమణ ముగిసిందన్నారు. నాటో కూటమి శిఖరాగ్ర సమావేశం కోసం ట్రంప్ తుర్కియేలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఇరాన్-అమెరికా చర్చల గురించి ప్రస్తావించారు.
నిరంజన్ ఫ్యామిలీకి బాలీవుడ్ నటుడు సోనూ సూద్ భరోసా (వీడియో)
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ వీరాభిమాని 17 యేళ్ల నిరంజన్ ఇకలేరు. ఆ బాలుడు మంగళవారం రాత్రి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచాడు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హన్మకొండ ప్రాంతానికి చెందిన నిరంజన్ను ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పరామర్శించి, ఆ బాలుడు అడిగిన అన్ని రకాల వస్తువులను కొనిచ్చిన విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో నిరంజన్ మృతివార్త తెలుసుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ తన ప్రగాఢ సంతాపాన్ని, సానుభూతిని వ్యక్తం చేశారు.
రావణ్ వ్యాఖ్యలే జగన్కు ముఖ్యమా? మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి
వైకాపా అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డిపై ఏపీ మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి మరోమారు మండిపడ్డారు. కోట్లాది మంది హిందువుల మనోభావాలు ముఖ్యమా లేదా ప్రశ్న రావణ్ వ్యాఖ్యలు ముఖ్యమా అని మంత్రి ఆనం సూటిగా ప్రశ్నించారు. ఇదే అంశంపై ఆయన వెలగపూడిలోని సచివాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. ప్రభుత్వం చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటే.. రావణ్కు జగన్ మద్దతిస్తానంటారా? అని నిలదీశారు.
విమానాశ్రయంలో ఈషా రెబ్బా, తరుణ్ భాస్కర్: వీళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేస్కుంటారని పుకార్లు, వీడియో
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా, దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ ఇద్దరూ ఈమధ్య తరచూ కలిసి కనబడుతున్నారు. తాజాగా ఈ ఇద్దరూ కలిసి హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో కనిపించారు. గత కొంతకాలంగా వీళ్లిద్దరి మధ్య ప్రేమాయణం వున్నదనే పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిగురించి ఉగ్గబట్టలేని కొందరు నేరుగా తరుణ్ భాస్కర్ ను ఓ ఇంటర్వ్యూలో అడిగేశారు కూడా. దాంతో తరణ్ సమాధానమిస్తూ... ఈషా తనకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కంటే ఎక్కువని అన్నాడు. సరైన సమయంలో పూర్తి వివరాలు చెబుతానంటూ వెల్లడించడంతో వీళ్ల మధ్య ప్రేమాయణం నిజమేనేమోనని ఊహాగానానికి మరింత బలం చేకూర్చినట్లయ్యింది.
ప్రదీప్, మమిత లవ్వులో వున్నారా? పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారట!
డూడ్ చిత్రం సాధించిన వాణిజ్య విజయంతో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు పీఆర్ఎస్ఓ1 అనే తాత్కాలిక శీర్షికతో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం కోసం మళ్లీ జతకడుతున్నారు. ఈసారి, ప్రదీప్ రంగనాథన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, మహిళా ప్రధానాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన వీడియో ఇటీవల విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. డూడ్ తర్వాత వీరిద్దరూ వరుసగా కలిసి పనిచేస్తుండటంపై అభిమానుల మధ్య అనేక చర్చలు మొదలయ్యాయి.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.