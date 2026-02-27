అధునాతన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో అబాట్ భాగస్వామ్యం

టైప్ 2 డయాబెటిస్తో నివసించే వ్యక్తుల కోసం ఎక్స్టెన్సియర్ను వాణిజ్యీకరించడానికి నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ దిగ్గజం అబాట్ ఈరోజు ప్రకటించింది. ఈ భాగస్వామ్యం GLP-1లలో నోవో నార్డిస్క్ శాస్త్రీయ నాయకత్వాన్ని, అబాట్ బలమైన పంపిణీ నెట్ వర్క్ను ఉపయోగించుకుని, నోవో నార్డిస్క్ ప్రస్తుతం సేవలందిస్తున్న ప్రాంతాలకు మించి భారతదేశంలో అధిక-నాణ్యత, సాక్ష్యా ధారిత డయాబెటిస్ చికిత్సకు ప్రాప్యతను విస్తరించింది. ఎక్స్ టెన్సియర్ అనేది ప్రపంచంలోనే అత్యంతగా సూచించబడిన GLP-1 RA (రిసెప్టర్ అగోనిస్ట్) మాలిక్యూల్ అయిన ఓజెంపిక్ రెండో బ్రాండ్.
టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉన్న పెద్దలకు ఆహారం, వ్యాయామానికి అనుబంధంగా ఎక్స్టెన్సియర్ ఆమోదించబడింది. ఈ పరి స్థితి ఉన్నవారికి విస్తృత శ్రేణి ప్రయోజనాలను అందించడంలో గుర్తింపు పొందిన GLP-1 RA ఇది. ఎక్స్టెన్సియర్ లోని మాలిక్యూల్ అయిన సెమాగ్లుటైడ్, టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉన్నవారిలో శక్తివంతమైన HbA1c తగ్గింపు, బరువు తగ్గించే ప్రయోజనాలను, గుండె, మూత్రపిండాల ఈవెంట్స్ ప్రమాద తగ్గింపును ప్రదర్శించింది. 1 సెమాగ్లుటైడ్ 44+ బలమైన క్లినికల్ ట్రయల్స్ మరియు టైప్ 2 డయాబెటిస్, ఊబకాయం, గుండె, కాలేయం, మూత్రపిండాల వ్యాధులపై 10+ వాస్తవ-ప్రపంచ అధ్యయ నాల ద్వారా భద్రత, సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించింది. ఇది దాదాపు ఒక దశాబ్ద కాలంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మార్కెట్లో ఉంది, అన్ని సెమాగ్లుటైడ్ ఉత్పత్తులలో 49 మిలియన్లకు పైగా రోగి సంవత్సరాల వినియోగాన్ని కలిగి ఉంది.
అబాట్ యొక్క అధునాతన డయాబెటిస్ సొల్యూషన్స్ పోర్ట్ఫోలియోలో భాగంగా ఎక్స్టెన్సియర్ భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్ట బడుతోంది, త్వరలో భారతీయ రోగులకు అందుబాటులోకి వస్తుందని భావిస్తున్నారు. అబాట్ ఇండియా లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కార్తీక్ రాజేంద్రన్ మాట్లాడుతూ, ప్రపంచంలో మధుమేహ రోగుల సంఖ్య అత్యంత వేగంగా పెరుగుతున్న దేశాలలో భారతదేశం కూడా ఒకటి. ఈ సవాలును పరిష్కరించడానికి నిరంతర ఆవిష్కరణలు, బలమైన భాగస్వామ్యాలు అవసరం.
ఎక్స్టెన్సియర్ ఆవిష్కరణ అనేది అబాట్ యొక్క దీర్ఘకాలిక సమగ్ర డయాబెటిస్ నిర్వహణపై దృష్టి సారించింది- ఔషధాల నుండి రోగ నిర్ధారణల వరకు, నిరంతర గ్లూకోజ్ పర్యవేక్షణ నుండి డయాబెటిస్-నిర్దిష్ట పోషకాహారం వరకు. నోవో నార్డిస్క్ ద్వారా అభివృద్ధి చేయబడి, తయారు చేయబడిన ఈ బ్రాండ్ అబాట్ ద్వారా వాణిజ్యీకరించబడుతుంది. మధుమేహం ఉన్న వారికి వారి ప్రయాణంలోని ప్రతి దశలోనూ మద్దతు ఇవ్వడానికి అధిక-నాణ్యత, సాక్ష్యాధారిత చికిత్సలకు ప్రాప్యతను బలోపే తం చేయాలనే మా నిబద్ధతకు అనుగుణంగా ఉంటుంది అని అన్నారు.
నోవో నార్డిస్క్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ విక్రాంత్ శ్రోత్రియ మాట్లాడుతూ, ఇటీవలి దశాబ్దాలలో మధుమేహం సంరక్షణలో సెమాగ్లుటైడ్ అత్యంత ముఖ్యమైన శాస్త్రీయ పురోగతిని సూచిస్తుంది. ఇది టైప్ 2 డయాబెటిస్ను నిర్వహించే విధానాన్ని మా ర్చింది. జీవక్రియ, మూత్రపిండం, గుండె ఆరోగ్యంలో అర్థవంతమైన మెరుగుదలలను అందిస్తుంది. నోవో నార్డిస్క్లో, ఉత్తమ నాణ్యత, భద్రత మరియు సమర్థత ప్రమాణాలను నిర్ధారించడానికి మేం ఈ మాలిక్యూల్ను అధునాతన r-DNA ప్రక్రియ ద్వారా ఖచ్చితత్వంతో రూపొందిస్తాం. అబాట్తో మా భాగస్వామ్యం భారతదేశంలో టైప్ 2 డయాబెటిస్తో జీవిస్తున్న ఎక్కువ మందికి ఈ వినూత్న మాలిక్యూల్ను అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి సహాయపడుతుంది అని అన్నారు.
మన కాలంలోని అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రపంచ ఆరోగ్య సమస్యలలో మధుమేహం ఒకటి. భారతదేశంలో 100 మిలియన్లకు పైగా వ్యక్తులు మధుమేహంతో జీవిస్తున్నారు. ఇది 2050 నాటికి 150 మిలియన్లకు పైగా పెరుగుతుందని అంచనా. వేగవంతమైన పట్టణీకరణ, వృద్ధాప్య జనాభా, పెరుగుతున్న ఊబకాయం, జీవనశైలి మార్పుల కారణంగా ఇది 50% పెరిగే అవకాశం ఉంది. టైప్ 2 డయాబెటిస్తో నివసించే ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న దీర్ఘకాలిక ముప్పులో ఇప్పుడు గుండె, మూత్రపిండాల సమస్యలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
భారతదేశం ఈ వ్యాధి గుర్తింపు, సంరక్షణలో ఆందోళనకరమైన అంతరాన్ని ఎదుర్కొంటోం ది: మధుమేహం ఉన్న 43% మంది వ్యక్తులు అది నిర్ధారణ కాకుండానే ఉన్నారు, తద్వారా ముందస్తు జోక్యానికి అవకాశాల ను పరిమితం చేస్తున్నారు. టైప్ 2 మధుమేహం గుండె సంబంధ ప్రమాదాన్ని పెంచుతున్నందున, పెరుగుతున్న భారం భారతదేశ ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థను కూడా దెబ్బతీస్తోంది - జాతీయ మధుమేహం సంబంధిత వ్యయం ఇప్పటికే USD 9.8 బిలియన్ల ను (రూ. 88,000+cr) దాటింది. పరిస్థితి సమగ్ర నిర్వహణను పరిష్కరించే ఉత్పత్తికి ప్రాప్యతను విస్తరించడంలో ఎక్స్టెన్సియర్ ను అందించడం ఒక అర్ధవంత మైన ముందడుగు.