వామ్మో.. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ ... వైద్యులేమంటున్నారు...
సాధారణంగా రొమ్ము కేన్సర్ మహిళలో అధికంగా వస్తుంది. కానీ, ఇపుడు పురుషుల్లో కూడా ఈ వ్యాధిని వైద్యులు గుర్తించారు. హాలీవుడ్ నటుడు, మాజీ ప్రొఫెషనల్ రెజ్లర్ టైలర్ మేన్ తనకు రొమ్ము కేన్సర్ ఉందని వెల్లడించి, ప్రతి ఒక్కరినీ షాక్కు గురిచేశారు. ప్రస్తుతం తాను కీమోథెరఫీ చికిత్స చేయించుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదని తన ఉదంతం నిర్ధారణ అయిందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
ఇదే అంశంపై ఆయన ఇన్స్టాలో ఓ పోస్ట్ చేస్తూ, రొమ్ము కేన్సర్ ఉన్నట్టు తెలిసినపుడు మొదట దానిని రహస్యంగా ఉంచాలని అనిపించింది. కానీ పురుషుల్లో ఈ వ్యాధి గురించి అవగాహన లేకపోవడం వల్ల చాలా మంది ఆలస్యంగా గుర్తిస్తున్నారని తెలుసుకున్నాను. అందుకే తన విషయాన్ని వెల్లడిస్తున్నాను. తనకు వచ్చిన గడ్డను తొలగించాలని భార్య ఒత్తిడి చేయకపోతే వ్యాధి మరింత ఆలస్యంగా బయటపడేదని ఆయన తెలిపారు.
సాధారణంగా రొమ్ము కేన్సర్ అంటే మహిళలకో వస్తుందనే భావన ఉంటుందన్నారు. కానీ, ఈ వ్యాధి పురుషుల్లో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందని తేలిందన్నారు. యూకేకు చెందిన కేన్సర్ రీసెర్స్ ఇనిస్టిట్యూట్ నివేదిక ప్రకరాం ఈ కేన్సర్ కేసుల్లో ఒక్క శాతం కంటే తక్కువ మాత్రమే పురుషుల్లో వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు. అయినప్పటికీ ముందుగానే గుర్తిస్తే చికిత్స ద్వారా పూర్తిగా నయం చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయన్నారు.
ఈ వ్యాధికి సంబంధించిన విషయాలను గమనిస్తే, రొమ్ము భాగంలో గడ్డ లేదా వాపు ఉండటం. రొమ్ము కణజాలం మందంగా మారడం, చర్మం ఎర్రబడటం లేదా గుంటలు పడినట్టు కనిపించడం, చనుమొన నొప్పి లేదా సున్నితంగా మారడం, చనుమొన లోపలికి ముడుచుకునిపోవడం, చనుమొన నుంచి రక్తం లేదా ద్రవం కారడం, చంక కింద లింఫ్ నోడ్స్ వాపు వంటివి కనిపిస్తాయి.
Men get breast cancer too! I know I got it! Now it’s time to kick its ass! Come along for the journey. The good the bad and the ugly. pic.twitter.com/FGAocnZLOG— TYLER MANE (@TYLER_MANE) June 9, 2026
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విమాన ప్రయాణం తర్వాత పొడిబారుతున్న చర్మం... ఎందుకో తెలుసా?
విమాన ప్రయాణం చేసిన తర్వాత అనేక మంది ప్రయాణికుల చర్మ పొడిబారిపోతోంది. దీంతో పలువురు ప్రయాణికులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే, ఇలా రావడానికి కారణాలను చర్మ వ్యాధి నిపుణులు స్పందిస్తూ, క్యాబిన్లో తేమ శాతం 10 నుంచి 20 శాతానికి పడిపోవడమే ప్రధానకారమణని తెలిపారు. పైగా, విమాన ప్రయాణ సమయంలో ఒత్తిడి, నిద్రలేమి, యూవీ కిరణాలు కూడా చర్మంపై ప్రభావం చూపుతాయని, ఇది కూడా ఓ కారణమని తెలిపారు. ఈ సమస్య నుంచి అధికమించాలంటే నీరు ఎక్కువగా తాగడం, మాయిశ్చరైజర్ క్రీములు వాడాలని సూచన చేశారు.
కొల్లూరు మూకాంబికా దేవికి 1.6కిలోల వెండి ఖడ్గాన్ని ఇచ్చిన విజయ్
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జోసెఫ్ విజయ్ శుక్రవారం కర్ణాటకలోని ఉడుపి జిల్లాలో ఉన్న ప్రసిద్ధ కొల్లూరు మూకాంబికా ఆలయంలో అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా విజయ్ ఆలయానికి 1.6 కిలోల బరువున్న వెండి ఖడ్గాన్ని కానుకగా సమర్పించారు. సంప్రదాయ ఎరుపు రంగు వస్త్రాన్ని ధరించిన ఆయన, ఆలయం వద్ద గుమిగూడిన భారీ సంఖ్యలో అభిమానుల హర్షధ్వానాల మధ్య ఆలయంలోకి ప్రవేశించారు.
Jaspal Rana, ఆయన దిగ్గజ షూటర్, కానీ తన గుండె ధమనిపై గురి పెట్టలేకపోయారు, హృదయం ఆగిపోయింది
Jaspal Rana Indian shooting legend and coach, ఆయన భారతదేశ దిగ్గజ షూటర్. లక్ష్యాన్ని గురి చూసి కొట్టడంలో ఆయనకు ఆయనే సాటి అంటారు ఆయన టార్గెట్ ఛేదనలను చూసినవారు. అట్లాంటి దిగ్గజం అయిన జస్పాల్... తన గుండె ధమనిపై గురి పెట్టలేకపోయారు. గుండెల్లో ఏదో తెలియని భారం, నొప్పి ఆవహించి బాధ పెడుతున్నా, అదేదో చిన్ని నొప్పి అయివుంటుందిలే అనుకున్నారు. గుండెల్లో ఏదో చిక్కబట్టి వుంటుందిలే అనుకున్నారు కానీ తన గుండెపై ధమని గురి చేసి కొడుతుందనీ, గుండెను స్తంభింపజేస్తుందని ఆయన అంచనా వేయలేకపోయారు.
Kotha Malupu review : సునీత కుమారుడు ఆకాష్ గోపరాజు కొత్త మలుపు మూవీ రివ్యూ
సర్కారు నౌకరి చిత్రంతో సునీత కుమారుడు ఆకాష్ గోపరాజు హీరోగా వెండితెరకు పరిచయం అయ్యారు. తాజాగా తన రెండో సినిమా కొత్త మలుపు తో ముందుకు వచ్చాడు. కోనసీమ నేపథ్యంలో రొమాంటిక్ లవ్ అండ్ సస్పెన్స్ గా తెరకెక్కిందని ట్రైలర్ ను బట్టి చూస్తే అర్థమయింది. ఈ సినిమాకు దర్శకుడు శివ వరప్రసాద్ కేశనకుర్తి తెరకెక్కించారు. ఈ శుక్రవారబమే విడుదలైన ఈ సినిమా ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.
Allu Arjun: కేరళలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన అల్లు అర్జున్.. హ్యాపీ రీ రిలీజ్
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Sukku: సుకుమార్, బన్నీ వాస్ నిర్మాతలుగా ప్రియదర్శి కథానాయకుడిగా మూవీ
టాలీవుడ్ లో మరో ఇంట్రెస్టింగ్ కాంబో రెడీ అవుతోంది. ప్రముఖ యంగ్ ప్రొడ్యూసర్ బన్నీ వాస్, జీనియస్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ కలిసి ప్రియదర్శి హీరోగా ఓ సినిమాను నిర్మించబోతున్నారు. బన్నీ వాస్ వర్క్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యానర్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించనున్నాయి. ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ కాంబో మూవీ అందరిలో ఆసక్తి కలిగిస్తోంది. ఈ సినిమాకి దర్శకుడు ఎవరు? ఇతర నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు ఎవరు? అనేది త్వరలో మేకర్స్ వెల్లడించనున్నారు.
T. Gopichand : టి. గోపీచంద్ కొత్త చిత్రం సింగ టైటిల్ ప్రోమో రిలీజ్
టి. గోపీచంద్, మలయాళ నటి అనార్కలి నజర్ హీరోహీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న సినిమాకు సింగ టైటిల్ ఖరారు చేస్తూ గోపీచంద్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నేడు ప్రకటించారు. యాక్షన్ కొరియోగ్రాఫర్ వి వెంకట్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్న ఈ చిత్రాన్ని 70ఎంఎం ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై విజయ్ చిల్లా, శశి దేవిరెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. గోపీచంద్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మేకర్స్ సినిమా టైటిల్తో పాటు ఆయన లుక్ను కూడా రివీల్ చేశారు.
సుత్తి వీరభద్రం, బ్రహ్మి హాస్యభరితమైన బీచ్ ప్రోమోతో అనిల్ రావిపూడి ప్రయోగం
దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి రూపొందిస్తున్న చిత్రం విక్లరీ వెంకటేష్ తో చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ కూడా కొనసాగుతోంది. అయితే ప్రతీ క్రాఫ్ట్ లో పరిజ్నానం వున్న అనిల్ సినిమాలకు జంథ్యాల, ఇవివి సత్యనారాయణ చిత్రాలను, వారి శైలిని ఎంచుకుంటుంటారు. తాజాగా ఆ సినిమాలో పాటలకు ట్యూన్ చేయడానికి సంగీత దర్శకుడు జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ ను కిడ్నాప్ చేసి సముద్ర తీరం ఇసుకలో పూడ్చిపెట్టి అప్పటి సంథ్యాల సినిమాలోని సుత్తి వీరభ్రదరావు, బ్రహ్మానందాన్ని టార్చెర్ చేసిన సీన్ ను జోడించి.. అనిల్ రావిపూడి పాటలు రాబట్టుకునే కాన్సెప్ట్ తో వీడియో విడుదల చేశారు.