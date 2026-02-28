శనివారం, 28 ఫిబ్రవరి 2026
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 28 ఫిబ్రవరి 2026 (20:26 IST)

తెలంగాణలో అపోలో ఫార్మసీ 1000 స్టోర్ల మైలురాయి: హైదరాబాద్‌లో ఇ-స్టోర్‌ను ప్రారంభించిన ఉపాసన

Upasana Konidela
హైదరాబాద్: భారతదేశంలో అతిపెద్ద ఫార్మసీ నెట్‌వర్క్ అపోలో ఫార్మసీ తెలంగాణాలో తన 1,000వ స్టోర్‌ మైలురాయిని చేరుకుంది. హైదరాబాద్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ స్టోర్‌ను అపోలో హాస్పిటల్స్ సీఎస్ఆర్ వైస్ చైర్‌పర్సన్ ఉపాసన కామినేని కొణిదెల ప్రారంభించారు. తెలంగాణలోని 33 జిల్లాల్లో అపోలో ఫార్మసీ తన కార్యకలాపాలను విస్తరించింది. రిటైల్, డిజిటల్, సప్లై చైన్ విభాగాల ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 10,000 మందికి పైగా ఉపాధి కల్పిస్తోంది. ఈ నెట్‌వర్క్ ద్వారా 50,000 పైగా నాణ్యమైన మందులు, ఇతర వెల్నెస్ ఉత్పత్తులు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇరవై ఐదు లక్షల మంది 24/7 వినియోగదారులు ఉన్నారు. ప్రాంతీయ నెట్‌వర్క్, సమగ్ర సరఫరా వ్యవస్థతో అపోలో ప్రతిరోజూ 1.65 లక్షలకు పైగా మందుల ఆర్డర్లు అందిస్తోంది. రాబోయే మూడేళ్లలో తెలంగాణలో మరో 200 పైగా కొత్త ఫార్మసీ స్టోర్లను ప్రారంభించనున్నారు.
 
తెలంగాణలో 33 జిల్లాల్లో 1000 స్టోర్లు.
50,000 పైగా నాణ్యమైన మందులు, ఇతర వెల్నెస్ ఉత్పత్తులు.
ప్రతిరోజూ 1.65 లక్షలకు పైగా మందుల ఆర్డర్లు.
10,000 మందికి పైగా ఉద్యోగులు.
25 లక్షల మంది 24/7 వినియోగదారులు.
రాబోయే మూడేళ్లలో తెలంగాణలో.
 
ఈ సందర్భంగా ఉపాసన కామినేని కొణిదెల మాట్లాడుతూ నాణ్యమైన ఆరోగ్య సేవలు మాత్రమే కాకుండా మహిళలకు స్థిరమైన ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించడంలో కూడా ముందున్నామన్నారు. మహిళలకు స్థిరమైన కెరీర్, నాయకత్వ అవకాశాలు, ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం అందించే పని వాతావరణానికి కట్టుబడి ఉన్నామన్నారు. ఇది తమ కుటుంబాలను, సమాజాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి దోహదపడుతుందని తెలిపారు. అత్యధిక స్టోర్లు 24 గంటల పాటు పని చేస్తాయన్నారు. అన్ని జిల్లాల్లోనూ మందుల హోమ్ డెలివరీ సదుపాయం కలదన్నారు. పట్టణ ప్రాంతాలతో పాటు సెమీ-అర్బన్ ప్రాంతాల్లో కూడా అత్యవసర వైద్య సేవలను మెరుగుపరచడమే లక్ష్యంగా విస్తరణ చేపట్టామన్నారు.
 
ప్రాంతీయ నెట్‌వర్క్, సమగ్ర సరఫరా వ్యవస్థతో అపోలో ప్రతిరోజూ 1.65 లక్షలకు పైగా మందుల ఆర్డర్లను అందిస్తోందని చెప్పారు. రాబోయే మూడేళ్లలో తెలంగాణలో మరో 200 పైగా కొత్త ఫార్మసీ స్టోర్లను ప్రారంభించనున్నామని తెలిపారు. ఈ విజయం నాణ్యమైన ఆరోగ్య సేవలను అందరికీ చేరువ చేయాలన్న మా నిబద్ధతను మరింత బలోపేతం చేస్తుందన్నారు. కుటుంబాలు, కమ్యూనిటీలు తమ సొంతంగా భావించే ఒక నమ్మకమైన ఫార్మసీ వ్యవస్థను నిర్మించడమే మా లక్ష్యమన్నారు. అపోలో ఓమ్నీ ఛానల్ ప్లాట్‌ఫారమ్ అపోలో 24/7 ద్వారా ప్రజలు తమ ఇంటి వద్దే సమగ్ర వైద్య సేవలను పొందవచ్చన్నారు. ఇందులో అపోలో వైద్యులతో టెలీ-కన్సల్టేషన్లు (వీడియో కాల్ ద్వారా సలహాలు), డయాగ్నస్టిక్ సేవలు, ప్రత్యేక ఇన్సూరెన్స్ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిపారు.

పారదర్శకత, న్యాయం, వారసత్వ గౌరవం: ఇటీవలి పరిణామాలపై స్పందించిన ప్రిన్స్ ఆజం జా

పారదర్శకత, న్యాయం, వారసత్వ గౌరవం: ఇటీవలి పరిణామాలపై స్పందించిన ప్రిన్స్ ఆజం జాహైదరాబాద్: చరిత్ర, వారసత్వం దైనందిన జీవితంలో మమేకమైన నగరంలో... ప్రిన్స్ ఆజం జా కేవలం ఒక హోదా లేదా సంప్రదాయానికి ప్రతినిధిగా కాకుండా, న్యాయం కోరుకునే ఒక కుమారుడిగా, తాను ఎంతో అమితంగా ప్రేమించే వారసత్వ సంపదకు సంరక్షకుడిగా మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. హైదరాబాద్ 8వ నిజాం కీర్తిశేషులు హెచ్.ఇ.హెచ్. మీర్ బర్కత్ అలీ ఖాన్ ముకరం జా బహదూర్ కుమారుడైన ప్రిన్స్ ఆజం జా.. ముకరం జా ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ లెర్నింగ్(MJTEL)లో చోటుచేసుకుంటున్న తాజా పరిణామాలపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

Banana Prices: భారీగా తగ్గిన అరటి ధరలు.. రైతులకు తప్పని కష్టాలు

Banana Prices: భారీగా తగ్గిన అరటి ధరలు.. రైతులకు తప్పని కష్టాలుమార్కెట్ ధరలు గణనీయంగా తగ్గడంతో రాయలసీమ వ్యాప్తంగా అరటి రైతులు మరోసారి కష్టాల్లో పడ్డారు. ఇటీవలి వారాల్లో టన్నుకు దాదాపు రూ.22,000 నుండి రూ.15,000కు పడిపోయింది, దీనివల్ల మంచి పంట పండినప్పటికీ సాగు ఖర్చులను తిరిగి పొందలేక రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఆశలు తిరిగి పొందిన రైతులు ఇప్పుడు కొత్త నష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారు. జనవరిలో, ధరలు టన్నుకు దాదాపు రూ.25,000 కు చేరుకున్నాయి. నెలల తరబడి కష్టాల తర్వాత లాభదాయకమైన రాబడిపై అంచనాలు పెరిగాయి. అయితే, ధరలు తగ్గడం వారి అవకాశాలను మరోసారి దెబ్బతీసింది.

వాష్‌రూమ్‌లో 16 ఏళ్ల విద్యార్థినికి గర్భస్రావం.. అబార్షన్ మాత్రలు తీసుకుందా?

వాష్‌రూమ్‌లో 16 ఏళ్ల విద్యార్థినికి గర్భస్రావం.. అబార్షన్ మాత్రలు తీసుకుందా?భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వంచలోని కస్తూర్బా గాంధీ బాలికా విద్యాలయ (కేజీబీవీ) పాఠశాలలోని పరీక్షా కేంద్రంలోని వాష్‌రూమ్‌లో 16 ఏళ్ల ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థిని ఐదు నెలల పిండాన్ని శనివారం గర్భస్రావం చేసిందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఒక ప్రైవేట్ కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న ఆ బాలిక ప్రభుత్వ హాస్టల్‌లో ఉంటోంది.

ఇరాన్ ఎక్స్‌ట్రాలు చేస్తోంది, ఇప్పటికైనా మాట వింటే సరే లేదంటే నాశనం చేస్తాం: ట్రంప్

ఇరాన్ ఎక్స్‌ట్రాలు చేస్తోంది, ఇప్పటికైనా మాట వింటే సరే లేదంటే నాశనం చేస్తాం: ట్రంప్ఇరాన్ ఇటీవలి కాలం నుంచి చాలా ఎక్స్‌ట్రాలు చేస్తూ వస్తోందనీ, ఉగ్రవాదానికి ఆ దేశం పెద్ద మద్దతుదారనీ, ఎంతగా చెప్పి చూసినా ప్రయోజనం లేనందువల్లనే దాడి చేయాల్సి వస్తోందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. ఇప్పటికైనా మాట వింటే సరే.. లేదంటే ఇరాన్ దేశాన్ని నాశనం చేస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు. ఉగ్రవాద పాలనలో వున్నటువంటి దేశానికి అణ్వాయుధాలు వుంటే అది అత్యంత ప్రమాదమనీ, వాటి కోసం ఇరాన్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలు మానుకోవాలని ఆయన అన్నారు. చెప్పిన మాట విననందువల్లనే ఇరాన్ దేశం పైన అమెరికా భారీ సైనిక చర్యలకు దిగిందని ట్రంప్ ప్రకటించారు.

కరీంనగర్‌లో మెగా సిఎస్ఆర్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన కిస్నా

కరీంనగర్‌లో మెగా సిఎస్ఆర్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన కిస్నాకరీంనగర్: హరి కృష్ణ గ్రూప్‌కు చెందిన ప్రతిష్టాత్మక వజ్ర, బంగారు ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన కిస్నా డైమండ్- గోల్డ్ జ్యువెలరీ, నేడు కరీంనగర్ లోని కిస్నా ఎక్స్‌క్లూజివ్ బ్రాండ్ అవుట్‌లెట్‌లో పలు సామాజిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించింది. వీటిలో భాగంగా రక్తదాన శిబిరాలు, మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాలు, ఆహార పంపిణీ కార్యకలాపాలను రోజంతా నిర్వహించారు.

Radha: మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అధర్ షోకి జ్యూరీగా అనిల్ రావిపూడి, రాధ, లయ, హోస్ట్ గా శ్రీముఖి

Radha: మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అధర్ షోకి జ్యూరీగా అనిల్ రావిపూడి, రాధ, లయ, హోస్ట్ గా శ్రీముఖిజియోహాట్‌స్టార్ రూపొందిస్తున్న కొత్త రియాలిటీ షో 'మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అధర్' ఇప్పటికే భారీ ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. షో చిత్రీకరణ జరుగుతున్న గ్రాండ్ లొకేషన్ “లవ్ మాన్షన్” లోపలి ఎక్స్‌క్లూజివ్ చిత్రాలు బయటికి వచ్చాయి. ప్రస్తుతం 10 మంది సెలబ్రిటీ జంటలు 70 రోజుల ప్రయాణానికి సిద్ధమయ్యారు. ప్రేమ, నమ్మకం, సహనం, భాగస్వామ్యాన్ని 24/7 కెమెరాల పర్యవేక్షణలో పరీక్షించే విధంగా ఈ లవ్ మాన్షన్‌ను డిజైన్ చేశారు.

VISA - వింటారా సరదాగా చిత్రం నుండి అనగా అనగా అమెరికా విడుదల

VISA - వింటారా సరదాగా చిత్రం నుండి అనగా అనగా అమెరికా విడుదల'VISA - వింటారా సరదాగా' చిత్రం నుండి తొలి గీతం 'అనగా అనగా అమెరికా' విడుదలైంది. విన్న తక్షణమే శ్రోతల హృదయాలను గెలుచుకుంటూ, అన్ని వేదికల్లోనూ విశేష స్పందనను సొంతం చేసుకుంటోంది. ఇప్పటికే టీజర్‌ అద్భుతమైన స్పందనతో అంచనాలను పెంచేయగా, ఇప్పుడు ఈ మధుర గీతం చిత్రంపై ఆసక్తిని రెట్టింపు చేసింది.

లవ్ డ్రామాతో హన్సి ప్రొడక్షన్స్ నూతన కథాంశంతో చిత్రం ప్రారంభం

లవ్ డ్రామాతో హన్సి ప్రొడక్షన్స్ నూతన కథాంశంతో చిత్రం ప్రారంభంప్రస్తుత ట్రెండ్ కు తగ్గట్టు హన్సి ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై శనివారం గ్రాండ్ గా నూతన చిత్రం ప్రారంభమైంది. హన్సి ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై నిర్మితమవుతున్న మొదటి చిత్రం ఈరోజు ఉదయం పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి చిత్ర యూనిట్ తో పాటు సన్నిహితులు హాజరై విజయాశీస్సులు అందించారు.

Rashmika: రియల్ పెండ్లి కంటే ముందే రణబాలి లోని రీల్ పెండ్లి సాంగ్ రష్మికకు అంకితం

Rashmika: రియల్ పెండ్లి కంటే ముందే రణబాలి లోని రీల్ పెండ్లి సాంగ్ రష్మికకు అంకితంవిజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న ఇటీవలే వైవాహిక బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన వారి పెళ్లి వేడుక గురించి ప్రతి ఒక్కరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఈ కొత్త జంటకు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ "రణబాలి" మూవీ టీమ్ ఈ చిత్రంలోని బ్యూటిఫుల్ వెడ్డింగ్ సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ భారీ పాన్ ఇండియా మూవీలో విజయ్ రణబాలిగా, రశ్మిక జయమ్మ పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. "రణబాలి"లో వీరి పెళ్లి వేడుక సందర్భంగా ఓ అందమైన పాట చిత్రీకరించారు.

తమిళ హీరో విజయ్ రిలేషన్‌లో వున్న నటి ఎవరో తెలిసినా చెప్పేందుకు ధైర్యం లేక పిసుక్కుంటున్నారట

తమిళ హీరో విజయ్ రిలేషన్‌లో వున్న నటి ఎవరో తెలిసినా చెప్పేందుకు ధైర్యం లేక పిసుక్కుంటున్నారటతమిళ నటుడు, టీవీకె పార్టీ చీఫ్ విజయ్ భార్య సంగీత తన భర్తపై విడాకుల పిటిషన్ దాఖలు చేయడంతో తమిళనాడులో తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది. సెలబ్రిటీలలో విడాకులు తీసుకోవడం సర్వసాధారణమే అయినప్పటికీ, విజయ్ ఒక నటితో ప్రేమలో ఉన్నాడని సంగీత చెప్పడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. తన భర్త విజయ్ 5 సంవత్సరాలకు పైగా ఒక నటితో సంబంధంలో ఉన్నాడనీ, దీని గురించి చాలాసార్లు మాట్లాడినప్పటికీ, విజయ్ వినలేదని ఆరోపిస్తోంది. అంతేకాకుండా అతను ఒక సైకోలా ప్రవర్తించాడనీ, తనను ఇంట్లో ఉంచి హింసించాడనీ, తనను ఆర్థికంగా కుంగదీసేందుకు ప్రయత్నించాడంటూ ఆరోపణలు చేసింది.
