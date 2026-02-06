హైదరాబాద్: ఆసియాలో అతిపెద్ద సామాజిక పెట్టుబడిదారుల నెట్వర్క్ అయిన ఏవిపిఎన్, ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్షిప్ ఫోరం 2026ను నిర్వహించింది, ఇది బయోఏషియా 2026కి ముందు జరిగిన వ్యూహాత్మక ప్రీ-ఈవెంట్ సమావేశం. ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో అత్యాధునిక ఆవిష్కరణలకు సహకారాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, భారతదేశంలో మెరుగైన ఆరోగ్య ఫలితాల దిశగా పురోగతిని వేగవంతం చేయడానికి ఈ ఫోరం కార్పొరేట్, దాతృత్వ, ఔషధ, జీవ శాస్త్రాలు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, విధాన పర్యావరణ వ్యవస్థల నుండి నాయకులను ఒకచోట చేర్చింది.
ఈ ఫోరమ్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరొందిన విఖ్యాత స్పీకర్లు పాల్గొన్నారు, వీరిలో భారత ప్రభుత్వం, విల్హెల్మ్ ఫౌండేషన్, సర్ గంగా రామ్ హాస్పిటల్ మరియు సెంటర్ ఫర్ డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ అండ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ (సీడీఎఫ్డి), తకెడ ఫార్మాస్యూటికల్స్, బేయర్, డ్రగ్స్ ఫర్ నెగ్లేటెడ్ డిసీజెస్ ఇనిషియేటివ్ (DNDi), విలియం జె. క్లింటన్ ఫౌండేషన్, రేర్ కేర్ సెంటర్, ఎస్ఆర్ఎం ఫౌండేషన్ వంటి సంస్థల నుండి సీనియర్ అధికారులు పాల్గొన్నారు. గౌరవనీయులైన వక్తలలో తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ జయేష్ రంజన్; తకెడ ఫార్మాస్యూటికల్స్(ఆసియా పసిఫిక్) ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఇండియా మరియు సౌత్ ఈస్ట్ ఆసియా వైద్య వ్యవహారాల అధిపతి డాక్టర్ చూ-బెంగ్ గోహ్; సర్ గంగా రామ్ హాస్పిటల్, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ జెనెటిక్స్ అండ్ జెనోమిక్స్, సీనియర్ కన్సల్టెంట్- చైర్పర్సన్ డాక్టర్ రత్న దువా పూరి; ఎస్ఆర్ఎం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్- టెక్నాలజీ, మెడికల్ & హెల్త్ సైన్సెస్ ఫ్యాకల్టీ డీన్(పరిశోధన) ప్రొఫెసర్ (డాక్టర్) రాజీవ్ జనార్ధనన్; విల్హెల్మ్ ఫౌండేషన్ సహ వ్యవస్థాపకురాలు హెలీన్ సెడెర్రోత్; సెంటర్ ఫర్ డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్&డయాగ్నోస్టిక్స్, డయాగ్నోస్టిక్స్ డివిజన్ హెడ్ డాక్టర్ అశ్విన్ దలాల్; రేర్ కేర్ సెంటర్ మెడికల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ గారెత్ బేనం; డ్రగ్స్ ఫర్ నెగ్లెక్టెడ్ డిసీజెస్ ఇనిషియేటివ్ (DNDi) కాంటినెంటల్ లీడ్ ఆసియా, సౌత్ ఆసియా డైరెక్టర్ సంజయ్ సరిన్; విలియం జె. క్లింటన్ ఫౌండేషన్ (డబ్ల్యుజెసిఎఫ్)లో ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఆకాష్ దే; బేయర్లో క్లైమేట్ అండ్ హెల్త్- స్ట్రాటజిక్ ఎంగేజ్మెంట్ అండ్ ఇంపాక్ట్ లీడ్ జాక్ ఫిషర్; ఏవిపిఎన్లో దక్షిణాసియా ప్రాంతీయ డైరెక్టర్ లావణ్య జయరామ్, తదితరులు ఉన్నారు.
తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ జయేష్ రంజన్ ముఖ్యోపన్యాసం చేస్తూ, ఆరోగ్య వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయడమనేది మన జాతీయ ప్రాధాన్యత. దీనికి ప్రభుత్వం, పరిశ్రమ, సామాజిక రంగాల మధ్య నిరంతర సహకారం అవసరం. ప్రజారోగ్య ప్రాధాన్యతలతో వినూత్న ఫైనాన్సింగ్, సిఎస్ఆర్ను సమలేఖనం చేయడం వలన వ్యాప్తి చేయతగిన, ఫలితాల ఆధారిత పరిష్కారాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఇవి అవకాశాలు, స్థిరత్వం, సంరక్షణ నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికి ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలను మెరుగుపరుస్తాయి. ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్షిప్ ఫోరం 2026 వంటి వేదికలు విధాన ఉద్దేశాన్ని, ప్రభావంగా మార్చే భాగస్వామ్యాలను పెంపొందించడం ద్వారా ఈ ప్రయత్నాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో సహాయపడతాయి అని అన్నారు.
ఈ ఫోరమ్లో ఏవిపిఎన్ హెల్త్- ఇంపాక్ట్, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ మాధవికా బజోరియా మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలో నిర్ధారణ కాని వ్యాధుల సమస్యలను పరిష్కరించడం, ఆరోగ్య సంరక్షణ ఆవిష్కరణలను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ప్రభుత్వం, కార్పొరేట్లు, పరిశోధకులు, సామాజిక పెట్టుబడి సమాజం అంతటా సహకారం అవసరం. ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్షిప్ ఫోరం వినూత్న పరిష్కారాలను ప్రదర్శించడానికి, విభిన్న రంగాల భాగస్వామ్యాలను పెంపొందించడానికి, వ్యాప్తిచేయతగిన, రోగి-కేంద్రీకృత ప్రభావంపై అనువదించబడిన పరిజ్ఞానం అందించడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన వేదికను అందించింది. విభిన్న వాటాదారులను అనుసంధానించడం ద్వారా, మేము భారతదేశ ఆరోగ్య పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయవచ్చు, వ్యూహాత్మకంగా వనరులను సమీకరించవచ్చు. రోగులకు, సమాజాలకు ప్రయోజనం చేకూర్చే దీర్ఘకాలిక వ్యవస్థాగత మార్పును నడిపించవచ్చు అని అన్నారు.
2026 ఫిబ్రవరి 4-5 తేదీలలో హైదరాబాద్లో విల్హెల్మ్ ఫౌండేషన్, సర్ గంగా రామ్ హాస్పిటల్, సెంటర్ ఫర్ డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ అండ్ డయాగ్నస్టిక్స్ (సీడీఎఫ్ది)భాగస్వామ్యంతో ఏవిపిఎన్ నిర్వహించిన భారతదేశంలో మొట్టమొదటి అన్డయాగ్నోస్డ్ హ్యాకథాన్ నుండి కనుగొన్న అంశాలను ఆవిష్కరించడం ఈ ఫోరమ్లో ప్రధాన ఆకర్షణ. అరుదైన, నిర్ధారణ కాని వ్యాధులతో బాధపడుతున్న రోగులకు రోగ నిర్ధారణ, సంరక్షణను మెరుగుపరచడానికి వినూత్న విధానాలను అన్వేషించడానికి వైద్యులు, పరిశోధకులు, జన్యు శాస్త్రవేత్తలు, ఆవిష్కర్తలను ఈ కార్యక్రమం ఒకచోట చేర్చింది. భారతదేశ ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థలో కొనసాగుతున్న అంతరాలను పరిష్కరించడానికి ఇంటర్ డిసిప్లినరీ సహకారం, డేటా ఆధారిత డయాగ్నస్టిక్స్ మరియు టెక్నాలజీ ఆధారిత పరిష్కారాల సామర్థ్యాన్ని ఈ కార్యక్రమం నొక్కి చెప్పింది.
ప్రైవేట్ రంగం నుండి అభిప్రాయాలను పంచుకుంటూ, తకెడ ఫార్మాస్యూటికల్స్ (ఆసియా పసిఫిక్) ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, భారతదేశం, ఆగ్నేయాసియా వైద్య వ్యవహారాల అధిపతి డాక్టర్ చూ-బెంగ్ గోహ్ మాట్లాడుతూ, ఆరోగ్య వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయడానికి, అరుదైన వ్యాధుల వంటి సంక్లిష్ట వైద్య సవాళ్లను పరిష్కరించడానికి ఆవిష్కరణ, డేటా ఆధారిత విధానాల మద్దతుతో సమగ్రమైన రీతిలో, విభిన్న రంగాల సహకారం అవసరం. ఏవిపిఎన్తో భాగస్వామ్యంలో, తకెడ రోగ నిర్ధారణలను మెరుగుపరిచే, రోగి-కేంద్రీకృత సంరక్షణను ముందుకు తీసుకెళ్లే, భారతదేశ ఆరోగ్య పర్యావరణ వ్యవస్థ అంతటా కొలవతగిన ప్రభావాన్ని నడిపించే స్కేలబుల్ పరిష్కారాలను సహ-సృష్టించడానికి నైపుణ్యం, వనరులను ఉపయోగించుకోవడానికి కట్టుబడి ఉంది అని అన్నారు.