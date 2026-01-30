హైదరాబాద్ ఐఆర్ఐఏ 2026లో బీపీఎల్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ అధునాతన ఇమేజింగ్, ఏఐ సామర్థ్యాల ప్రదర్శన
హైదరాబాద్: BPL మెడికల్ టెక్నాలజీస్ 78వ వార్షిక డయాగ్నస్టిక్స్ మరియు మహిళల ఆరోగ్య సాంకేతికతల సమావేశంలో బలమైన ప్రభావాన్ని చూపింది. ఈ సమావేశంలో, BPL నాయకత్వంతో పాటు నిపుణుల నేతృత్వంలోని ప్రయోగ సెషన్ల ద్వారా కంపెనీ తదుపరి తరం ఇమేజింగ్, డిజిటల్ ఆరోగ్య పరిష్కారాల సూట్ను ఆవిష్కరించింది. ఈ లాంచ్లు వాస్తవ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ డెలివరీకి అనుగుణంగా స్కేలబుల్, క్లినికల్గా అర్థవంతమైన, భారత-కేంద్రీకృత సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేయడంపై కంపెనీ దృష్టిని ప్రతిబింబించాయి.
తన గ్లోబల్ ఇమేజింగ్, డయాగ్నస్టిక్స్ సామర్థ్యాలను మరింత బలోపేతం చేస్తూ, BPL మెడికల్ టెక్నాలజీస్ డిసెంబర్ 2025లో దక్షిణ కొరియాలోని యోజ్మా BMTech Co., Ltd. కొనుగోలును పూర్తి చేసింది. ఈ చర్య భారతదేశంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆరోగ్య సంరక్షణ పర్యావరణ వ్యవస్థలో ప్రెసిషన్ ఇమేజింగ్, గ్లోబల్ టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేషన్, అధునాతన డయాగ్నస్టిక్ పరిష్కారాలకు యాక్సెస్ను విస్తరించడంపై BPL యొక్క వ్యూహాత్మక దృష్టిని నొక్కి చెబుతుంది.
భారతదేశ డయాగ్నస్టిక్ పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో ప్రెసిషన్ ఇమేజింగ్ మరియు గ్లోబల్ టెక్నాలజీ భాగస్వామ్యాల పాత్రను హైలైట్ చేస్తూ, ఆర్తి స్కాన్ల వ్యవస్థాపకుడు & సీఈఓ, పరిశ్రమ నిపుణుడు శ్రీ గోవిందరాజన్ సమక్షంలో BMTech ప్రారంభాన్ని కంపెనీ ప్రకటించింది. బోన్ డెన్సిటోమెట్రీ, మామోగ్రఫీలో పురోగతిపై ప్రాధాన్యతనిస్తూ, మహిళల ఆరోగ్య ఇమేజింగ్పై దృష్టి సారించిన చర్చలు దీనికి అనుబంధంగా ఉన్నాయి.
దాని AI పోర్ట్ఫోలియోను మరింత విస్తరిస్తూ, BPL మెడికల్ టెక్నాలజీస్ క్లినికల్ నిర్ణయం తీసుకోవడాన్ని మెరుగుపరచడానికి, వర్క్ఫ్లోలను క్రమబద్ధీకరించడానికి మరియు రిపోర్టింగ్ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి రూపొందించిన AI-ఆధారిత రేడియాలజీ ప్లాట్ఫామ్ BPL కార్టెక్స్ను ఆవిష్కరించింది. భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఇమేజింగ్ సిస్టమ్లలో ఒక అద్భుతమైన OEM-ఎంబెడెడ్ సొల్యూషన్ను సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేయడానికి, భారతదేశపు AI-స్థానిక రేడియాలజీ ప్లాట్ఫామ్ అయిన 5C నెట్వర్క్తో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని కూడా కంపెనీ ప్రకటించింది.
BPL మెడికల్ టెక్నాలజీస్ భాగస్వామ్యంలో కీలకమైన అంశం RIA, రోబోటిక్ అసిస్టెంట్, ఇది ఇమేజింగ్ సొల్యూషన్స్, మహిళల ఆరోగ్యం మరియు రేడియాలజీలో AI వంటి రంగాలలో నిపుణుల నేతృత్వంలోని బహుళ విద్యా సెషన్లను నిర్వహించింది. ఈ సెషన్లు ప్రతినిధుల నుండి బలమైన నిశ్చితార్థాన్ని చూశాయి, ఇది తెలివైన, సాంకేతికత-ఆధారిత రోగనిర్ధారణ విద్యపై పెరుగుతున్న ఆసక్తిని ప్రతిబింబిస్తుంది.
ఈ భాగస్వామ్యం గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, BPL మెడికల్ టెక్నాలజీస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ శ్రావణ్ మాట్లాడుతూ, రేడియాలజీ కమ్యూనిటీతో నేరుగా పాల్గొనడానికి IRIA ఒక విలువైన వేదికను అందిస్తుంది. భారతదేశ ఆరోగ్య సంరక్షణ పర్యావరణ వ్యవస్థకు స్కేలబుల్, సరసమైన మరియు సంబంధితంగా ఉంటూనే రోగనిర్ధారణ విశ్వాసాన్ని పెంచే ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇమేజింగ్ మరియు AI పరిష్కారాలను నిర్మించడంపై మా దృష్టి కొనసాగుతుంది అని అన్నారు.