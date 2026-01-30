శుక్రవారం, 30 జనవరి 2026
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 30 జనవరి 2026 (17:39 IST)

హైదరాబాద్‌ ఐఆర్‌ఐఏ 2026లో బీపీఎల్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ అధునాతన ఇమేజింగ్, ఏఐ సామర్థ్యాల ప్రదర్శన

BPL Medical Technologies
హైదరాబాద్: BPL మెడికల్ టెక్నాలజీస్ 78వ వార్షిక డయాగ్నస్టిక్స్ మరియు మహిళల ఆరోగ్య సాంకేతికతల సమావేశంలో బలమైన ప్రభావాన్ని చూపింది. ఈ సమావేశంలో, BPL నాయకత్వంతో పాటు నిపుణుల నేతృత్వంలోని ప్రయోగ సెషన్‌ల ద్వారా కంపెనీ తదుపరి తరం ఇమేజింగ్, డిజిటల్ ఆరోగ్య పరిష్కారాల సూట్‌ను ఆవిష్కరించింది. ఈ లాంచ్‌లు వాస్తవ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ డెలివరీకి అనుగుణంగా స్కేలబుల్, క్లినికల్‌గా అర్థవంతమైన, భారత-కేంద్రీకృత సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేయడంపై కంపెనీ దృష్టిని ప్రతిబింబించాయి.
 
తన గ్లోబల్ ఇమేజింగ్, డయాగ్నస్టిక్స్ సామర్థ్యాలను మరింత బలోపేతం చేస్తూ, BPL మెడికల్ టెక్నాలజీస్ డిసెంబర్ 2025లో దక్షిణ కొరియాలోని యోజ్మా BMTech Co., Ltd. కొనుగోలును పూర్తి చేసింది. ఈ చర్య భారతదేశంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆరోగ్య సంరక్షణ పర్యావరణ వ్యవస్థలో ప్రెసిషన్ ఇమేజింగ్, గ్లోబల్ టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేషన్, అధునాతన డయాగ్నస్టిక్ పరిష్కారాలకు యాక్సెస్‌ను విస్తరించడంపై BPL యొక్క వ్యూహాత్మక దృష్టిని నొక్కి చెబుతుంది.
 
భారతదేశ డయాగ్నస్టిక్ పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో ప్రెసిషన్ ఇమేజింగ్ మరియు గ్లోబల్ టెక్నాలజీ భాగస్వామ్యాల పాత్రను హైలైట్ చేస్తూ, ఆర్తి స్కాన్‌ల వ్యవస్థాపకుడు & సీఈఓ, పరిశ్రమ నిపుణుడు శ్రీ గోవిందరాజన్ సమక్షంలో BMTech ప్రారంభాన్ని కంపెనీ ప్రకటించింది. బోన్ డెన్సిటోమెట్రీ, మామోగ్రఫీలో పురోగతిపై ప్రాధాన్యతనిస్తూ, మహిళల ఆరోగ్య ఇమేజింగ్‌పై దృష్టి సారించిన చర్చలు దీనికి అనుబంధంగా ఉన్నాయి.
 
దాని AI పోర్ట్‌ఫోలియోను మరింత విస్తరిస్తూ, BPL మెడికల్ టెక్నాలజీస్ క్లినికల్ నిర్ణయం తీసుకోవడాన్ని మెరుగుపరచడానికి, వర్క్‌ఫ్లోలను క్రమబద్ధీకరించడానికి మరియు రిపోర్టింగ్ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి రూపొందించిన AI-ఆధారిత రేడియాలజీ ప్లాట్‌ఫామ్ BPL కార్టెక్స్‌ను ఆవిష్కరించింది. భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఇమేజింగ్ సిస్టమ్‌లలో ఒక అద్భుతమైన OEM-ఎంబెడెడ్ సొల్యూషన్‌ను సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేయడానికి, భారతదేశపు AI-స్థానిక రేడియాలజీ ప్లాట్‌ఫామ్ అయిన 5C నెట్‌వర్క్‌తో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని కూడా కంపెనీ ప్రకటించింది.
 
BPL మెడికల్ టెక్నాలజీస్ భాగస్వామ్యంలో కీలకమైన అంశం RIA, రోబోటిక్ అసిస్టెంట్, ఇది ఇమేజింగ్ సొల్యూషన్స్, మహిళల ఆరోగ్యం మరియు రేడియాలజీలో AI వంటి రంగాలలో నిపుణుల నేతృత్వంలోని బహుళ విద్యా సెషన్‌లను నిర్వహించింది. ఈ సెషన్‌లు ప్రతినిధుల నుండి బలమైన నిశ్చితార్థాన్ని చూశాయి, ఇది తెలివైన, సాంకేతికత-ఆధారిత రోగనిర్ధారణ విద్యపై పెరుగుతున్న ఆసక్తిని ప్రతిబింబిస్తుంది.
 
ఈ భాగస్వామ్యం గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, BPL మెడికల్ టెక్నాలజీస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ శ్రావణ్ మాట్లాడుతూ, రేడియాలజీ కమ్యూనిటీతో నేరుగా పాల్గొనడానికి IRIA ఒక విలువైన వేదికను అందిస్తుంది. భారతదేశ ఆరోగ్య సంరక్షణ పర్యావరణ వ్యవస్థకు స్కేలబుల్, సరసమైన మరియు సంబంధితంగా ఉంటూనే రోగనిర్ధారణ విశ్వాసాన్ని పెంచే ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇమేజింగ్ మరియు AI పరిష్కారాలను నిర్మించడంపై మా దృష్టి కొనసాగుతుంది అని అన్నారు.

కోటిన్నర మొబైల్ నంబర్లు బ్లాక్.. అందులో మీ నంబర్ వుందా?

కోటిన్నర మొబైల్ నంబర్లు బ్లాక్.. అందులో మీ నంబర్ వుందా?దేశ వ్యాప్తంగా కోటిన్నర మొబైల్ నంబర్లు బ్లాక్‌ అయ్యాయి. సైబర్ నేరాలు, చోరీలను అరికట్టడానికి తీసుకొచ్చిన సంచార్ సాథీ యాప్‌నకు వినియోగదారుల నుంచి విశేష ఆదరణ లభిస్తోందని కేంద్రం వెల్లడించింది. ఇప్పటివరకు 2 కోట్ల మందికి పైగా సంచార్ సాథీని డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్నట్టు కేంద్ర కమ్యూనికేషన్ల శాఖామంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింథియా వెల్లడించారు.

400 మీటర్ల దూరానికి రూ.18 వేలు వసూలు.. ఎక్కడ?

400 మీటర్ల దూరానికి రూ.18 వేలు వసూలు.. ఎక్కడ?భారత్‍‌లోని పర్యాటక అందాలు తిలకించేందుకు వచ్చిన అమెరిక పర్యాటకురాలికి చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఓ ట్యాక్సీ డ్రైవర్ భారీ మోసానికి పాల్పడ్డారు. దేశ వాణిజ్య రాజధానిలో ఈ ఘరానా మోసం వెలుగు చూసింది. కేవలం 400 మీటర్ల ప్రయాణ దూరానికి రూ.18 వేలు వసూలు చేశాడు. ఈ మేరకు బాధితారులు చేసిన ట్వీట్ వైరల్ కావడంతో ముంబై పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఆ ట్యాక్సీడ్రైవర‌మను అదుపులోకి తీసున్నారు.

ఈ డ్రెస్సులో నువ్వు కోతిలా వున్నావన్న భర్త, ఆత్మహత్య చేసుకున్న భార్య

ఈ డ్రెస్సులో నువ్వు కోతిలా వున్నావన్న భర్త, ఆత్మహత్య చేసుకున్న భార్యఈ డ్రెస్సులో నువ్వు కోతిలా వున్నావని ఏదో సరదాగా భర్త అన్న మాటలకు తీవ్రంగా మనస్థాపం చెందిన అతడి భార్య ఆత్మహత్య చేసుకున్నది. ఈ వార్తను బట్టి భార్యాభర్తల సంబంధాలు ఎంత దారుణంగా క్షీణించాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో లక్నోలోని ఇందిరానగర్‌లో రాహుల్, తన్ను నివాసం వుంటున్నారు. భార్య తన్ను ఒక మోడల్. అయితే ఆమె చాలా సున్నితమైన వ్యక్తి. తనను భర్త చిన్నమాట అన్నా తట్టుకోలేదు. ఐనా భర్త మాత్రం తన భార్యను సరదాగా ఆట పట్టిస్తుండేవాడు. ఆమె లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ అనుసరించి దుస్తులు వేసుకున్నది.

సంపాదనలో కొంత భాగాన్ని సమాజానికి వెచ్చించాలి : సీఎం చంద్రబాబు

సంపాదనలో కొంత భాగాన్ని సమాజానికి వెచ్చించాలి : సీఎం చంద్రబాబుప్రతి ఒక్కరూ తమ సంపాదనలో కొంత భాగాన్ని సమాజానికి వెచ్చించాలని టీడీపీ అధినేత, ఏపీ ముఖ్యంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపునిచ్చారు. గుంటూరు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో మాతా శిక్ష సంరక్షణ కేంద్రాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ భవన నిర్మాణానికి పూర్వ విద్యార్థులు రూ.100 కోట్లు విరాళం ఇచ్చారు.

మీ అక్కను చంపేస్తున్నా.. రికార్డు చేసిపెట్టుకో.. పోలీసులకు ఆధారంగా ఉంటుంది..

మీ అక్కను చంపేస్తున్నా.. రికార్డు చేసిపెట్టుకో.. పోలీసులకు ఆధారంగా ఉంటుంది..మీ అక్కను చంపేస్తున్నా.. నా మాటలు రికార్డు చేసి పెట్టుకో. రేపు పోలీసులకు ఆధారంగా ఉంటుంది అంటూ ఓ వ్యక్తి తన భార్య సోదరుడికి ఫోన్ చేసి చెప్పాడు. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికి తాను చేసినట్టుగానే కట్టుకున్న భార్యను హత్య చేశాడు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫోన్ చేసి, మీ అక్కను చంపేశా... ఘజియాబాద్ ఆస్పత్రిలో ఉంది, వచ్చి చూసుకో అంటూ చెప్పాడు.



రణబాలి, రౌడీ జనార్థన చిత్రాలతో అలరించనున్న విజయ్ దేవరకొండ

రణబాలి, రౌడీ జనార్థన చిత్రాలతో అలరించనున్న విజయ్ దేవరకొండహీరో విజయ్ దేవరకొండ ఈ ఏడాది రెండు ఎగ్జైటింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఆయన నటిస్తున్న "రణబాలి", "రౌడీ జనార్థన" సినిమాలు ఇప్పటికే మూవీ లవర్స్ లో క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. వీడీ ఫ్యాన్స్ కు కూడా 2026 ఒక మెమొరబుల్ ఇయర్ కాబోతోంది. "రణబాలి", "రౌడీ జనార్థన" సినిమాలు రెండూ ప్రెస్టీజియస్ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్స్ కావడం విశేషం.

Rajamouli: మహేష్ బాబు.. వారణాసి చిత్రం రిలీజ్ డేట్ ప్రకటించిన రాజమౌళి

Rajamouli: మహేష్ బాబు.. వారణాసి చిత్రం రిలీజ్ డేట్ ప్రకటించిన రాజమౌళిమహేష్ బాబు నటిస్తున్న వారణాసి చిత్రం గురించి రకరకాలుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. దానిని ద్రుష్టిలో పెట్టుకుని దర్శకుడు రాజమౌళి నేడు చిత్రం విడుదల తేదీని ప్రకటించారు. వారణాసి చిత్రం ఏప్రిల్ 7వ తేదీ, 2027న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్నదని తెలిపారు. ఆ సమయంలో ఉగాది తోపాటు గుడి పడ్వా పండుగ దానికితోపాటు అంబేద్కర్ జయంతి, శ్రీరామనవమి సెలవులు కావడం కూడా కలిసి వచ్చింది.

Vishwak: భగవంతుడు లాంటి రూరల్ బ్యాక్ డ్రాప్ మూవీస్ ఇష్టం : విశ్వక్ సేన్

Vishwak: భగవంతుడు లాంటి రూరల్ బ్యాక్ డ్రాప్ మూవీస్ ఇష్టం : విశ్వక్ సేన్హీరో తిరువీర్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా భగవంతుడు. ఈ సినిమాలో ఫరియా అబ్దుల్లా హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. కన్నడ నటుడు రిషి ప్రధాన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాను ఏషియన్ ఫిలిమ్స్ నారాయణ దాస్ నారంగ్, పనస శంకరయ్య గౌడ్ సమర్పణలో రవి పనస ఫిలిం కార్పొరేషన్ బ్యానర్ పై ప్రొడక్షన్ నెంబర్ 1గా నిర్మిస్తున్నారు సక్సెస్ ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ రవి పనస.

మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ద్వారా విడుదల కానున్న సుమతి శతకం

మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ద్వారా విడుదల కానున్న సుమతి శతకంఅమర్దీప్ చౌదరి, శైలి చౌదరి జంటగా నటించిన చిత్రం సుమతి శతకం. సాయి సుధాకర్ కొమ్మాలపాటి నిర్మాతగా ఎంఎం నాయుడు రచన దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమాలో టేస్టీ తేజ, మహేష్ విట్ట, JDV ప్రసాద్, ఆకెళ్ళ గోపి కృష్ణ, కిరణ్ విజయ్, మిర్చి కిరణ్, నెల్లూరు నీరజ, మలక్పేట్ శైలజ తదితరులు నటించారు.

Komali Prasad: సూప‌ర్ నేచుర‌ల్ థ్రిల్ల‌ర్ మండవెట్టి చిత్రంతో ఎంట్రీ ఇచ్చిన కోమ‌లి ప్రసాద్

Komali Prasad: సూప‌ర్ నేచుర‌ల్ థ్రిల్ల‌ర్ మండవెట్టి చిత్రంతో ఎంట్రీ ఇచ్చిన కోమ‌లి ప్రసాద్హీరోయిన్ కోమ‌లి ప్ర‌సాద్ త‌న ‘మండవెట్టి’ చిత్రంతో త‌మిళంలో ఎంట్రీ ఇస్తున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు. ఇది ప‌వ‌ర్‌ఫుల్ ఫిమేల్ ఓరియెంటెడ్ సూప‌ర్ నేచుర‌ల్ క్రైమ్ థ్రిల్ల‌ర్‌గా రూపొందుతోంది. ఆమె సినీ కెరీర్‌లో ఇదొక ముఖ్య‌మైన, కొత్త చాప్ట‌ర్‌. ఈ సంద‌ర్భంగా త‌న‌కు ప్రేక్ష‌కుల ప్రేమ‌, ఆశీస్సులు కావాల‌ని కోరుతూ కోమ‌లి మ‌న‌స్ఫూర్తిగా కోరుకున్నారు. ‘మండ‌వెట్టి’ సినిమాను ప్రారంభించ‌టం త‌మ‌కెంతో గర్వంగా ఉంద‌ని చెప్పిన చిత్ర యూనిట్ సినిమాకు సంబంధించిన విష‌యాల‌ను బ‌య‌ట‌కు చెప్ప‌లేదు.
