కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు

1. పెరుగుతున్న ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చుల మధ్య బీమా చేయబడిన సభ్యులలో 27 శాతం కంటే ఎక్కువ పెరుగుదలను చూస్తే పెరుగుతున్న అవగాహనను ప్రతిబింబిస్తుంది.
2. డెంగ్యూ, మలేరియా, కామన్ ఫ్లూ వంటి అనారోగ్యాలు, శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వంటి జీవనశైలి సంబంధిత వ్యాధులు, క్యాన్సర్, ఆర్థరైటిస్ భారతీయులలో పెరుగుతున్నాయి.
3. గుండె మరియు క్యాన్సర్కు అధిక-విలువ క్లెయిమ్లు పెరుగుతున్న వైద్య సంక్లిష్టతను నొక్కి చెబుతున్నాయి.
4. వినియోగదారులు సౌకర్యవంతముగా ఆన్లైన్ అనుభవాలను స్వీకరించడంతో డిజిటల్ పునరుద్ధరణలు, యాప్-నేతృత్వంలోని సేవలు పెరుగుతున్నాయి.
కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఈరోజు దాని విస్తృత శ్రేణి 2025 వార్షిక ట్రెండ్స్ నివేదికను విడుదల చేసింది. మారుతున్న వినియోగదారుల ప్రవర్తనలు, డిజిటల్ స్వీకరణ, ఉద్భవిస్తున్న ఆరోగ్య క్లెయిమ్ల నమూనాలపై నివేదిక విశ్లేషణలో, చురుకైన ఆరోగ్య బీమా కొనుగోళ్ల వైపు ప్రధాన మార్పు మరియు డిజిటల్ అనుసంధానితకు బలమైన ప్రాధాన్యత హైలైట్ చేయబడ్డాయి.
నివేదిక యొక్క డేటా ప్రకారం, భారతీయులు ఆరోగ్య బీమాను చురుకుగా తీసుకుంటున్న ఖచ్చితమైన ధోరణి ఉంది. 2023-2024 నుండి 2024-2025 వరకు అండర్ రైటింగ్ సంవత్సరంలో బీమా చేయబడిన సభ్యుల సంఖ్యలో 27% కంటే ఎక్కువ పెరుగుదల ఉంది. పెరుగుతున్న వైద్య ఖర్చుల నేపథ్యంలో సమగ్ర ఆరోగ్య కవరేజ్ అవసరం గురించి పెరుగుతున్న అవగాహనను ఇది నొక్కి చెబుతుంది.
కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ మనీష్ దోడేజా మాట్లాడుతూ, మా వార్షిక ట్రెండ్స్ నివేదిక ప్రకారం, భారతీయ ఆరోగ్య బీమా వినియోగదారులు చురుకుగా సమగ్ర ఆరోగ్య బీమాను కోరుకుంటున్నారని, సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో మరింత ప్రావీణ్యం పొందుతున్నారని స్పష్టమవుతోంది. వినియోగదారులు నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణ, జీవనశైలి సంరక్షణకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ఈ ప్రవర్తనా మార్పుల ద్వారా, మేము మార్గనిర్దేశం పొందుతూ, కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ సహజమైన పరిష్కారాలను అందిస్తుందని నిర్ధారిస్తున్నాము. ఆరోగ్య బీమాను సులభంగా అర్థం చేసుకోవడానికి, మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి, మా కస్టమర్ల అభివృద్ధి చెందుతున్న అవసరాలకు అనుగుణంగా దానిని అందించటానికి సాంకేతికతలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము అని అన్నారు.
అన్ని వయసులవారి కొనుగోలు అలవాట్లలో మార్పును కంపెనీ చూసింది. అన్ని కోహార్ట్లు సగటు బీమా మొత్తంలో వార్షిక పెరుగుదలను చూశాయి. ఉదాహరణకు, 0-17 సంవత్సరాల వయస్సు గల వారి సగటు సమ్ ఇన్సూర్డ్ 2024-2025 నుండి 2025-2026 వరకు 7% పైగా పెరిగింది, ఇది కుటుంబాలు తమ పిల్లలకు అధిక కవరేజీని పొందుతున్నాయని సూచిస్తుంది. దీనితో పాటు, మొదటిసారి పాలసీ కొనుగోలు చేసేవారు (18-35 సంవత్సరాలు), 2025-2026 సంవత్సరానికి మొత్తం పాలసీదారులలో 30% కంటే ఎక్కువ వాటాతో గణనీయమైన భాగాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. అలాగే, సీనియర్ సిటిజన్ల (60 సంవత్సరాలు, అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్నవారు) నిష్పత్తి 2025-2026లో దాదాపు 14%కి పెరిగింది.
డెంగ్యూ, మలేరియా, సాధారణ ఫ్లూ వంటి అనారోగ్యాలు, శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు, క్యాన్సర్ మరియు ఆర్థరైటిస్ వంటి జీవనశైలి సంబంధిత వ్యాధులు వంటి వాటిపై క్లెయిమ్లు పరిష్కరించబడిన అగ్ర శ్రేణి ఆరోగ్య పరిస్థితులుగా విశ్లేషణలో వెల్లడైంది. ఇది జీవనశైలి వ్యాధులు, వృద్ధుల ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం అధిక మొత్తంలో క్లెయిమ్లను సూచిస్తుంది.
ఇప్పుడు గణనీయమైన సంఖ్యలో కస్టమర్లు తమ ఆరోగ్య బీమాను నిర్వహించడానికి డిజిటల్ మార్గాలను ఉపయోగించాలనుకుంటున్నారు. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి అర్ధభాగంలో అధిక కొనుగోలు ఉద్దేశ్యంతో వెబ్సైట్ సందర్శనలు గత మూడు సంవత్సరాలలో రెట్టింపు అయ్యాయి. దీనితో పాటు, ఎక్కువ మంది వినియోగదారులు నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణ, మొత్తం ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెడుతున్నారు. మా మొబైల్ యాప్లోని స్టెప్ ట్రాకింగ్ ఫీచర్ను ఉపయోగించి తమ రెన్యూవల్ ప్రీమియంపై డిస్కౌంట్లను పొందిన వారి సంఖ్యలో 2.5 రెట్లు పెరుగుదల కనిపించింది.
ఎక్కువమంది ఇష్టపడుతున్న పునరుద్ధరణ పద్ధతి ఇప్పుడు ఆన్లైన్, పునరుద్ధరణ ప్రీమియంలను డిజిటల్గా చెల్లించే కస్టమర్లలో దాదాపు 10% పెరుగుదల ఉంది. అదేవిధంగా, యాప్ ఆధారిత సేవలకు డిమాండ్ కూడా పెరిగింది. క్లెయిమ్లను దాఖలు చేయడం, పాలసీలను పునరుద్ధరించడం, హాస్పిటల్ నెట్వర్క్లను యాక్సెస్ చేయడం లేదా ఆరోగ్య తనిఖీలను షెడ్యూల్ చేయడం వంటి సౌకర్యవంతమైన సేవా అనుభవం కోసం వినియోగదారులు కేర్ హెల్త్ యొక్క మొబైల్ యాప్(కేర్ హెల్త్-కస్టమర్ యాప్)ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు. గత సంవత్సరంలో కంపెనీ తమ కస్టమర్లలో దాదాపు 30% మంది యాప్ ద్వారా క్లెయిమ్లను దాఖలు చేయడం, 15% కంటే ఎక్కువ పాలసీ పునరుద్ధరణలను మొబైల్ యాప్ ద్వారా దాఖలు చేయడం చూసింది.
సమగ్ర ఆరోగ్య భద్రత వినియోగదారులలో మరింత ప్రాచుర్యం పొందుతోంది. టాప్-అప్ కవరేజ్, ఓపిడి ప్రయోజనాలు, వెల్నెస్ కార్యక్రమాలు, టెలికన్సల్టేషన్, హోమ్ కేర్, నగదు రహిత ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతల విస్తారమైన నెట్వర్క్ వంటివి వినియోగదారులు తమ ఆరోగ్య కవరేజీని కొనుగోలు చేసే ముందు పరిశీలిస్తున్నారని తేలింది- మరియు అది సరైనదే.