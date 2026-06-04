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కావేరీ ఆస్పత్రిలో అరుదైన అత్యంత క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ సక్సెస్
చెన్నై, వడపళని కావేరి ఆసుపత్రి వైద్య రంగంలో ఒక అరుదైన ఘనతను సాధించింది. వివిధ వైద్య విభాగాల నిపుణుల సమష్టి కృషితో ఒక సంక్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. స్త్రీ జననేంద్రియాలలోని పెద్దప్రేగు (కోలన్), యోని భాగం మధ్య ఏర్పడిన అసాధారణ రంధ్రం కారణంగా, 73 ఏళ్ల వృద్ధురాలు 2018 నుండి తరచుగా యోని స్రావాలు, తరచుగా వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ల వంటి తీవ్రమైన సమస్యలతో బాధపడుతోంది. సాధారణంగా గుండెలోని రంధ్రాలను మూసివేయడానికి ఉపయోగించే ఒక వైద్య పరికరాన్ని ఉపయోగించి, వైద్యులు ఈ మహిళ పెద్ద ప్రేగు, యోని మధ్య ఉన్న రంధ్రాన్ని విజయవంతంగా మూసివేశారు.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, పెద్దప్రేగు, యోని మధ్య అసాధారణ రంధ్రంతో బాధపడుతున్న 73 ఏళ్ల వృద్ధురాలికి, సాధారణంగా గుండెలోని రంధ్రాలను మూసివేయడానికి ఉపయోగించే పరికరంతో విజయవంతంగా చికిత్స అందించబడింది. జీర్ణాశయాంతర వైద్యులు, హృద్రోగ నిపుణుల సంయుక్త కృషితో ఈ అత్యాధునిక, సులభమైన చికిత్స విజయవంతంగా సాధ్యమైంది. అనేక సాంప్రదాయ చికిత్సలు ఫలించకపోవడంతో పదేపదే వస్తున్న ఈ తీవ్రమైన సమస్యకు కావేరీ ఆసుపత్రిలోని ఈ కొత్త చికిత్సా విధానం శాశ్వత పరిష్కారాన్ని అందించింది. 2018 నుండి, ఆ రోగి తరచుగా కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్లు, నిరంతర శారీరక అసౌకర్యం, యోని ద్వారా మలం లీక్ అవ్వడానికి కారణమవుతున్న రంధ్రం వల్ల కలిగే అసౌకర్యాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు.
గతంలో, ఆ మహిళ పేగులను ఒక బయటి సంచికి అనుసంధానించడానికి 'కొలోస్టమీ' అనే శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారు, పెద్దప్రేగులోని ప్రభావిత భాగాన్ని కూడా తొలగించారు. ఆ తర్వాత, అదే ప్రదేశంలో హెర్నియా ఏర్పడటంతో, దానికి శస్త్రచికిత్స చేసి, పేగులను వాటి సాధారణ స్థితికి తీసుకురావడానికి చికిత్స చేశారు. ఈ పెద్ద శస్త్రచికిత్సలన్నీ చేసిన తర్వాత కూడా, ఆ గాయం మానలేదు కదా... ఆమె జననాంగాలలో ఫిస్టులా అనే బాధాకరమైన రంధ్రం ఏర్పడింది.
ఒక సవాలుతో కూడిన సమస్యకు విప్లవాత్మక పరిష్కారం. ఇతర చోట్ల ప్రయత్నించిన అనేక చికిత్సలు విఫలమవడంతో ఆ మహిళను కావేరీ ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. పరీక్ష నిర్వహించిన వైద్యులకు ఎదురైన మొదటి సవాలు, ఆ రంధ్రం ఖచ్చితమైన స్థానాన్ని గుర్తించడం. ఎందుకంటే, గతంలో జరిగిన శస్త్రచికిత్సల వల్ల ఆ ప్రాంతంలోని కణజాలాలు పూర్తిగా మారిపోయాయి. అయినప్పటికీ, విస్తృతమైన పరీక్షలు, అధునాతన ఎండోస్కోపీ ద్వారా, జీర్ణాశయ వైద్య బృందం యోనిలోని రంధ్రం యొక్క ఖచ్చితమైన స్థానాన్ని, దాని మార్గాన్ని గుర్తించగలిగింది.
ఈ పరిస్థితి వల్ల కలిగే సమస్యలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, జీర్ణాశయ వైద్య నిపుణులు, గుండె వైద్య నిపుణులతో కలిసి ఆ మహిళ కోసం ఒక కొత్త చికిత్సా ప్రణాళికను రూపొందించారు. దీని ప్రకారం, పెద్దప్రేగు, యోని మధ్య ఉన్న రంధ్రాన్ని మూసివేయడానికి, గుండె గోడలలోని రంధ్రాలను మూసివేయడానికి ఉపయోగించే ఒక చిన్న కార్డియాక్ ఆక్లూజన్ పరికరాన్ని ఉపయోగించాలని వారు నిర్ణయించారు.
గుండె కోసం రూపొందించిన పరికరాన్ని శరీరంలోని పూర్తిగా వేరొక భాగంలో అమర్చడం అసాధారణమేమీ కాదు; దీనికి చాలా కచ్చితమైన ప్రణాళిక మరియు రెండు విభాగాల వైద్యుల మధ్య అద్భుతమైన సమన్వయం అవసరమైంది. శస్త్రచికిత్స విజయవంతంగా పూర్తయింది. ఒక వారం తర్వాత రోగి ఎటువంటి దుష్ప్రభావాలు లేకుండా బాగా కోలుకుంటున్నారు. ఈ సంయుక్త వైద్య బృందానికి సీనియర్ జీర్ణాశయ వైద్య నిపుణుడు, ఎండోస్కోపీ స్పెషలిస్ట్ అయిన డాక్టర్ డి.కె.ఆనంద్ మరియు సీనియర్ గుండె వైద్య నిపుణుడు ప్రొఫెసర్ పి. మనోహర్ నేతృత్వం వహించారు.
ఈ శస్త్రచికిత్సపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, సీనియర్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ డాక్టర్ డి.కె.ఆనంద్ స్పందిస్తూ, గతంలో జరిగిన శస్త్రచికిత్సల వల్ల శరీర నిర్మాణం దెబ్బతినడంతో, పేగులో ఏర్పడిన రంధ్రాన్ని గుర్తించడం ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది. ఆ రోగి చాలా సంవత్సరాలుగా ఈ బాధాకరమైన పరిస్థితితో జీవిస్తున్నారు. మా లక్ష్యం కేవలం రంధ్రాన్ని మూసివేయడమే కాకుండా, ఆయనకు మనశ్శాంతిని, గౌరవాన్ని, జీవన నాణ్యతను పునరుద్ధరించడం కూడా. రంధ్రం యొక్క ఖచ్చితమైన ప్రదేశం, దాని మార్గం, శస్త్రచికిత్స విజయవంతం కావడానికి దోహదపడ్డాయి.
ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజీ విభాగం, మనోహర్కు చెందిన సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్ ప్రొఫెసర్ పి.ఇలా మాట్లాడుతూ, గుండెలోని రంధ్రాన్ని మూసివేయడానికి ఉపయోగించే పరికరాన్ని గుండె బయట ఉపయోగించడం సాంకేతికంగా సవాలుతో కూడుకున్నది. దీనికి రంధ్రం పరిమాణాన్ని ఖచ్చితంగా కొలవడం మరియు దానిని సరైన ప్రదేశంలో అమర్చడం అవసరం. వివిధ రంగాల నిపుణులు కలిసి పనిచేసి, తమ పనిని ఖచ్చితత్వంతో ప్రణాళిక చేసినప్పుడు, ఒక రంగంలో ఉపయోగించే సాంకేతికతలు, వినూత్న సాధనాలను మరో రంగంలోని సంక్లిష్టమైన వ్యాధికి చికిత్స చేయడానికి ఎలా ఉపయోగించవచ్చో చెప్పడానికి ఈ శస్త్రచికిత్స ఒక గొప్ప ఉదాహరణ అని పేర్కొన్నారు.
కావేరీ హాస్పిటల్ గ్రూప్ సహ-వ్యవస్థాపకుడు మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అరవిందన్ సెల్వరాజ్ స్పందిస్తూ, కావేరీ హాస్పిటల్ గ్రూప్ సహ వ్యవస్థాపకుడు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అరవిందన్ సెల్వరాజ్ మాట్లాడుతూ, ఈ చారిత్రాత్మక విజయం కావేరీ హాస్పిటల్ యొక్క వినూత్న ఆలోచనా విధానానికి, వైద్య నైపుణ్యానికి నిదర్శనం. ఇతర ఆసుపత్రులలో నయం చేయలేనిదిగా భావించిన ఒక రోగికి పునరావాసం కల్పించడానికి గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ మరియు కార్డియాలజీ విభాగాల నిపుణులు ఏకమయ్యారు. ఇటువంటి విజయాలు, అత్యంత సంక్లిష్టమైన, సవాలుతో కూడిన వ్యాధులకు కూడా చికిత్స చేయగల మా వైద్య సామర్థ్యాలపై మాకున్న విశ్వాసాన్ని మరింతగా ధృవీకరిస్తాయి అని వివరించారు.
డబ్బుపై వ్యామోహంతో తల్లిదండ్రులను చంపేశాడు.. చివరకు నమ్ముకున్న స్నేహితుడి చితిలోనే హత్య
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ప్రయాగ్ రాజ్ జిల్లాలో ఓ దారుణం జరిగింది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు సామూహిక హత్యల వెనుక ఉన్న నమ్మకద్రోహం, అత్యాశ, నెత్తుటి కథను పోలీసులు ఛేదించారు. ఆస్తికోసం కన్న తల్లితండ్రులతో పాటు తోబుట్టువును దారుణంగా చంపేశాడు. చివరకు ఆ లూటీ సొమ్ము పంపకాల్లో వచ్చిన తేడాతో తన స్నేహితుడి చేతిలోనే హత్యకు గురయ్యాడు. ప్రయాగ్ రాజ్లోని సౌత్ మలాకా ప్రాంతంలో మంగళవారం ఈ దారుణం జరిగింది.
సముద్రంలో రక్తం అలలు అలలుగా వచ్చాయి, అంతా వేడుకలా చూసారు, ఏమైంది?
ప్రాచీన సంప్రదాయం ఒకటి సముద్రంపై పడి రక్తాన్ని కళ చూసింది. ఈ సంప్రదాయం నార్త్ అట్లాంటిక్ సముద్రంలోని ఫారో దీవుల్లో వేళ్లూకుని వున్నది. అక్కడ ఎన్నో ఏళ్లుగా వస్తున్న గ్రైండాడ్రాప్ అనే ఉత్సవంలో భాగంగా సముద్రంలో వుండే జల సంపదను వధించి రక్తం కళ్లచూసారు. ఏకంగా ఒక్కరోజులే సుమారు 700కి పైగా తిమింగలాలను వధించారు. ఊచకోత కోసి వికృతానందం పొందారు. అవి గిలగిలకొట్టుకుంటూ ప్రాణాలు విడుస్తుంటే వేడుకలా చూసారు అక్కడివారంతా. వాటి రక్తం సముద్రంలో కలిసిపోయి ఆ నదీ తీరంలోని అలలు రక్తంతో కలిసి రక్తపు అలలుగా కనిపించాయి.
ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం.. నేను సైకిల్ తొక్కుతాను.. బాబు పిలుపు
ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని జూన్ 5న తాను సైకిల్ తొక్కుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. గురువారం ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్ చేసిన ఒక సందేశంలో, పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడం మనందరి ఉమ్మడి బాధ్యత అని ఆయన ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రజలు సైకిళ్లు, ఈ-సైకిళ్లను (విద్యుత్ సైకిళ్లను) వినియోగించాలని ముఖ్యమంత్రి కోరారు. శుక్రవారం విశాఖపట్నంలో పర్యటన సందర్భంగా, తాను సైకిల్పై ప్రయాణిస్తూ, పర్యావరణ పరిరక్షణ సందేశాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లడానికి కృషి చేస్తానన్నారు. ఈ గొప్ప కార్యక్రమంలో భాగస్వాములయ్యేందుకు అందరూ ఏకం కావాలని, తనకు సహకారం అందించాలని బాబు తెలియజేశారు.
బాత్రూమ్లో ఒకరినొకరు హత్తుకుని సజీవదహనమైన జంట...
ఢిల్లీలోని హోటల్లో జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదంలో 21 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వీరిలో 12 మంది విదేశీయులుసైతం ఉన్నారు. అయితే, ఓ జంట ఈ అగ్నిప్రమాదం నుంచి తప్పించుకునేందుకు బాత్రూమ్లో దాక్కొంది. అయినప్పటికీ అగ్నికీలలు వారిని వదలలేదు. దీంతో ఆ జంట ఒకరినొకరు హత్తుకుని సజీవదహనమయ్యారు. మరో గదిలో మంచంపై కూర్చొనివున్న స్థితిలోనే మరో జంట కాలి బూడిదైంపోయింది.
హైదరాబాద్ ఎయిర్ పోర్టులో ఎబోలా.. ఐసోలేషన్ వార్డులో 35 ఏళ్ల వ్యక్తి
హైదరాబాద్లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో గురువారం తెల్లవారుజామున నిర్వహించిన థర్మల్ స్క్రీనింగ్లో అనుమానాస్పదంగా గుర్తించబడిన, ఎబోలా సోకినట్లు భావిస్తున్న సుడాన్కు చెందిన ఒక ప్రయాణికుడిని సికింద్రాబాద్లోని గాంధీ జనరల్ ఆసుపత్రిలో ఉన్న ఐసోలేషన్ వార్డులో చేర్పించారు. 35 ఏళ్లకు పైబడిన ఆ ప్రయాణికుడి శరీర ఉష్ణోగ్రత 100°F ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అధిక ప్రమాదం ఉన్న దేశం నుండి ప్రయాణించి వచ్చినందున, పర్యవేక్షణ, పరీక్షల నిమిత్తం అతన్ని ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా కేటాయించిన నోడల్ కేంద్రానికి తరలించారు. ఆ రోగిలో ప్రస్తుతం ఎబోలాతో సాధారణంగా ముడిపడి ఉండే లక్షణాలేవీ కనిపించడం లేదని డాక్టర్ వంశీ తెలిపారు.
కుట్రలు, కుతంత్రాలను అధిగమించి బ్లాక్బస్టర్గా మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ పెద్ది: నట్టి కుమార్
ఈరోజు (గురువారం) విడుదలైన "పెద్ది" సినిమా ప్రేక్షకుల నుండి అద్భుతమైన స్పందనను అందుకుంటోందని నట్టి కుమార్ అన్నారు. ఇంకా ఆయన మాట్లాడుతూ.... మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తన అసాధారణ నటనతో సినిమాను పూర్తిగా తన భుజాలపై మోసి ముందుకు నడిపించారు. ఆయన నటనను చూసిన అభిమానులు, ప్రేక్షకులు "న భూతో న భవిష్యతి" అనే స్థాయిలో ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో కుస్తీ పోరాటాలు, యాక్షన్ సన్నివేశాలు, భావోద్వేగాల ప్రదర్శనలో రామ్ చరణ్ చూపించిన అంకితభావం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. ఇలాంటి సాహసోపేతమైన కథను, క్లిష్టమైన పాత్రను చేయడానికి ఎంతో ధైర్యం కావాలి.
యూట్యూబర్ రామ నందన, ఆమె భర్త మధుకర్లపై కేసు
నందూస్ వరల్డ్ అనే ప్రముఖ యూట్యూబ్ ఛానెల్ను నిర్వహిస్తున్న, యూకే కేంద్రంగా పనిచేసే యూట్యూబర్ రామ నందన, ఆమె భర్త జగర్లమూడి మధుకర్లపై మోసం ఆరోపణలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. విదేశాలలో ఉద్యోగాలు, వీసా పునరుద్ధరణలు కల్పిస్తామనే హామీతో వ్యక్తుల నుండి భారీ మొత్తంలో డబ్బు వసూలు చేసి, ఆ తర్వాత తాము వాగ్దానం చేసిన సేవలను అందించడంలో విఫలమయ్యారని ఈ దంపతులపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి
నటి త్రిషకు వేసవి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ పంపిన ఉపాసన.. ఏంటది?
నటి త్రిష ఇటీవల ఉపాసన కొణిదెల ఆహార బ్రాండ్ అయిన అత్తమ్మాస్ కిచెన్ నుండి ఒక ప్రత్యేకమైన వేసవి బహుమతి హ్యాంపర్ను అందుకున్నారు. ఈ హ్యాంపర్లో మామిడి ఆవకాయ, గోంగూర పచ్చడి, కరివేపాకు పొడి, కంది పొడి, నువ్వుల పొడి వంటి సంప్రదాయ తెలుగు వంటకాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇంటి పద్ధతుల్లో, సహజసిద్ధమైన పదార్థాలతో తయారు చేయబడ్డాయి. త్రిష ఈ బహుమతిని తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో పంచుకుంటూ, ఆ హ్యాంపర్ను అందుకున్నందుకు తన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ పచ్చళ్లు, పొడులు వేసవి రుచిని, అనుభూతిని తిరిగి గుర్తుచేశాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.
పొత్తుతో వస్తున్నారా, సింగిల్గానా? పవన్పై ప్రకాష్ రాజ్ ట్వీట్: నీకెందుకురా అంటూ బండ్ల గణేష్ ఫైర్
తెలంగాణలో జనసేన పార్టీ కూడా పోటీ చేస్తుంది అంటూ జనసేన అధినేత, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ప్రకటన తర్వాత ఎవరికివారు తమతమ అభిప్రాయాలను తెలియజేస్తున్నారు. ఐతే సినీ నటుడు, just asking అంటూ సెటైర్లు వేసే ప్రకాష్ రాజ్ x లో ట్వీట్ చేస్తూ... మీరొస్తానంటె మేమొద్దంటామా? రండి దొర .. కానీ వచ్చే ముందు ఉత్తుత్తినే వస్తున్నారా? పొత్తుతో వస్తున్నారా? లేదా సింగల్గా వస్తున్నారా? అది చెప్పి రండి . #justasking అంటూ పోస్ట్ చేసారు.