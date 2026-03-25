బుధవారం, 25 మార్చి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 25 మార్చి 2026 (20:02 IST)

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియో

ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (W.H.O.) సిఫార్సు చేసిన ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సాల్ట్(ORS) ఫార్ములేషన్ ప్రోలైట్ ORS తయారు చేసే సిప్లా హెల్త్ లిమిటెడ్ సరికొత్త మసాలా జామకాయ ఫ్లేవర్‌ విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. భారతీయ వినియోగదారులను ప్రధానంగా దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన ఈ కొత్త రకం ఓఆర్‌ఎస్‌ (ORS) నిరూపితమైన సామర్థ్యాన్ని భారతీయ రుచులతో మేళవించి  హైడ్రేషన్‌ను కేవలం సమర్థవంతంగానే కాకుండా ఆనందదాయకంగా కూడా చేస్తుంది. శాస్త్రీయ ఆధారిత ఉపశమనాన్ని, సుపరిచితమైన రుచిని రెండింటినీ అందిస్తుంది.
 
సంవత్సరాలుగా ప్రోలైట్ ఓఆర్ఎస్‌(ORS)ను విశ్వసనీయ పేరుగా నిలిపిన సిప్లా హెల్త్ ఈ ఆవిష్కరణతో ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ విభాగంపై తన నిబద్ధతను మరింత బలోపేతం చేసుకుంది. మసాలా జామకాయ రకంతో ఈ విభాగంలో  పదకొండు  రుచులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇవన్నీ శాస్త్రీయ ఆధారాలతో రూపొందించినవే కాకుండా, ఎటువంటి రాజీ లేని ప్రభావం, రుచి రెండింటినీ అందిస్తూ హైడ్రేషన్ పరిష్కారాలకు పెరుగుతున్న డిమాండ్‌ తీర్చనున్నాయి.
 
ఈ ఆవిష్కరణపై సిప్లా హెల్త్ సీఈఓ-ఎండీ శ్రీ శివమ్ పూరీ మాట్లాడుతూ, సంపూర్ణ ఆరోగ్యం, బాగోగులును కాపాడుకోవడంలో హైడ్రేషన్ ఒక ప్రాథమిక భాగం, ప్రత్యేకించి భారత్‌ వంటి దేశంలో వాతావరణ పరిస్థితులు, చురుకైన జీవనశైలి డీహైడ్రేషన్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. ప్రోలైట్ ఓఆర్‌ఎస్‌(ORS) ఎల్లప్పుడూ మీరు విశ్వసించగల విజ్ఞానానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. దీనికి మసాలా జామకాయ జోడించడంతో వినియోగదారులు అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాకుండా ప్రతిరోజూ దీనిని తమ దైనందిన జీవితంలో ఒక తెలివైన హైడ్రేషన్ అలవాటుగా మార్చుకోవడానికి ఒక కారణంగా నిలుస్తుంది అన్నారు.
 
ఈ కొత్త రకం కచ్చితమైన తయారీ విధానాన్ని వినియోగదారుల అభిరుచులతో సమన్వయం చేసే ఒక విస్తృతమైన పరిశోధన, అభివృద్ధి ప్రక్రియ ఫలితం. నాణ్యత, సమర్థత ప్రమాణాలు అందుకోవడంతో పాటు, భారతీయ వినియోగదారులకు నచ్చే రుచిని అందించేలా చూసేందుకు ఈ రుచి అనేక దశల్లో పరీక్షలకు గురైంది.

కల్తీ మద్యంతో రాష్ట్రాన్ని దోచుకున్న వ్యక్తి జగన్ : మంత్రి గొట్టిపాటి

కల్తీ మద్యంతో రాష్ట్రాన్ని దోచుకున్న వ్యక్తి జగన్ : మంత్రి గొట్టిపాటిఅధికారంలోకి వస్తే సంపూర్ణ మద్య నిషేధాన్ని అమలు చేస్తామని ఊకదంపుడు ప్రచారం చేసిన వైకాపా అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి... ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కల్తీ మద్యంతో రాష్ట్రాన్ని దోచుకున్నారని ఏపీమంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ ఆరోపించారు. ఆయన బుధవారం మాట్లాడుతూ మాట తప్పడంలో, మడమ తిప్పడంలో జగన్‌ను మించిన వ్యక్తి మరొకరు లేరన్నారు.

ప్రతి చిన్న విషయాన్ని వైకాపా సైతాన్లు టార్గెట్ చేస్తున్నారు : వైఎస్ షర్మిల

ప్రతి చిన్న విషయాన్ని వైకాపా సైతాన్లు టార్గెట్ చేస్తున్నారు : వైఎస్ షర్మిలతమ కుటుంబ ఆస్తుల వ్యవహారంలో నిజాలు మాట్లాడుతుంటే వైకాపాలోని కొన్ని సైతాన్లు తను లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు చేస్తున్నారని ఏపీ పీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల ఆరోపించారు. ఆమె బుధవారం పులివెందుల అరటి రైతులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలని కోరుతూ జిల్లా కలెక్టరేట్‌లో వినతిపత్రం సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె రైతులను ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

వందేమాతరం ఆలపించడం తప్పనిసరికాదు : సుప్రీంకోర్టు

వందేమాతరం ఆలపించడం తప్పనిసరికాదు : సుప్రీంకోర్టుప్రభుత్వ, అధికారి కార్యక్రమాల్లో జాతీయ గేయం వందేమాతరం ఆలపించడం తప్పనిసరి కాదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. గతంలో ఈ గీతం ఆలపించడాన్ని తప్పనిసరి చేస్తూ కేంద్రం జారీ చేసిన సర్క్యులర్‌ను సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్‌పై విచారణకు నిరాకరించింది. ఈ సర్క్యులర్ కేవలం సలహా పూర్వకమైనదేగానీ, తప్పనిసరికాదని స్పష్టం చేసింది. అందులో ఎలాంటి శిక్షార్హమైన చర్యలు పేర్కొననందున ఈ పిటిషన్‌పై విచారణ తొందరపాటు అవుతుందని అభిప్రాయపడింది.

తేనెటీగల దాడి: గుండెపోటుతో కానిస్టేబుల్ మృతి.. ఎక్కడ?

తేనెటీగల దాడి: గుండెపోటుతో కానిస్టేబుల్ మృతి.. ఎక్కడ?నంద్యాల జిల్లాలో ఓ కానిస్టేబుల్ గుండెపోటుతో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. బుధవారం నంద్యాల జిల్లాలోని శ్రీశైలం డ్యామ్ సమీపంలో తేనెటీగల దాడి నుండి తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో ఒక కానిస్టేబుల్ గుండెపోటుతో మరణించారు. మృతుడిని శ్రీశైలం డ్యామ్ వద్ద విధి నిర్వహణలో ఉన్న స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (ఎస్పీఎఫ్) కానిస్టేబుల్ పిల్లి వీరస్వామి (52)గా గుర్తించారు.

గల్ఫ్‌లోని సైనిక స్థావరాలన్నీ మూసివేయాలి : అమెరికాకు ఇరాన్ షరతు

గల్ఫ్‌లోని సైనిక స్థావరాలన్నీ మూసివేయాలి : అమెరికాకు ఇరాన్ షరతుకాల్పుల విరమణ చర్చలను తిరిగి ప్రారంభించేందుకు ఇరాన్ అత్యంత కఠినమైన షరతులను అమెరికాకు ఇరాన్ విధించింది. ఇందులో ప్రధానమైంది గల్ఫ్ దేశాల్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలను మూసివేయాలని స్పష్టంచేసింది. అపుడే అమెరికాతో చర్చలు సిద్ధమని వెల్లడించింది. ఈ మేరకు అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ మీడియా సంస్థ 'వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్' తన కథనంలో వెల్లడించింది. ఇరాన్‌లో ఇటీవల బలపడిన ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) ఈ చర్చల వైఖరిని నిర్దేశిస్తున్నట్లు ఈ నివేదిక పేర్కొంది.

Charan: రామ్ చరణ్ క్షేమం - రేపటి నుంచి షూటింగ్‌లో పాల్గొంటారు- 27న గేమ్ గ్లింప్స్

Charan: రామ్ చరణ్ క్షేమం - రేపటి నుంచి షూటింగ్‌లో పాల్గొంటారు- 27న గేమ్ గ్లింప్స్మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ పాన్-ఇండియా యాక్షన్ డ్రామా పెద్ది. బుచ్చి బాబు సనా దర్శకత్వంలో, వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. పెద్ది ప్రమోషనల్ కంటెంట్ ఇప్పటికే సంచలనం క్రియేట్ చేస్తోంది. పెద్ది ఫస్ట్ షాట్ కి ట్రెమండస్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

యూత్ మూవీ తమిళంలో లాగే తెలుగులోనూ ఘన విజయం సాధిస్తుంది - శ్రీ విష్ణు

యూత్ మూవీ తమిళంలో లాగే తెలుగులోనూ ఘన విజయం సాధిస్తుంది - శ్రీ విష్ణుకెన్ కరునాస్, అనిష్మ అనిల్ కుమార్, దేవదర్శిని చేతన్, సూరజ్ వెంజరముడు, ప్రియాన్షి యాదవ్, మీనాక్షి దినేష్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న తమిళ మూవీ "యూత్". ఈ చిత్రాన్ని ఇదే పేరుతో ఈ2సీ బ్యానర్ పై తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు హౌస్ ఫుల్ వినీత్, సందీప్. ఈ చిత్రానికి కెన్ కరునాస్ అండ్ గ్యాంగ్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ నెల 27న "యూత్" మూవీ తెలుగులో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది.

చెన్నై లవ్ స్టోరీ ఆడియో హక్కులను సొంతం చేసుకున్న టీ సిరీస్ మ్యూజిక్ లేబుల్

చెన్నై లవ్ స్టోరీ ఆడియో హక్కులను సొంతం చేసుకున్న టీ సిరీస్ మ్యూజిక్ లేబుల్హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" సినిమాకు బిజినెస్ పరంగా మంచి క్రేజ్ ఏర్పడుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని అమృత ప్రొడక్షన్స్, మాస్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్స్ పై ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ నిర్మిస్తున్నారు. సాయి రాజేశ్ కథను అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రవి నంబూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" సినిమా గ్లింప్స్ కు హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా ఈ సినిమా ఆడియో రైట్స్ భారీ ధరకు అమ్ముడవడం సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది.

కోట‌లోకి వెళ్లిన హీరో ఏం చేశాడు? ఊరిని కాపాడాడా? ఆసక్తిగా రాకాస ట్రైలర్

కోట‌లోకి వెళ్లిన హీరో ఏం చేశాడు? ఊరిని కాపాడాడా? ఆసక్తిగా రాకాస ట్రైలర్నిహారిక.. జీ స్టూడియోస్ స‌మ‌ర్ప‌ణలో త‌న పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఉమేష్ కుమార్ బ‌న్సాల్‌తో క‌లిసి నిర్మించిన చిత్రం ‘రాకాస’. మానస శర్మ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రంలో సంగీత్ శోభ‌న్‌, న‌య‌న్ సారిక‌ జంటగా నటించారు. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 3న రిలీజ్ అవుతోంది. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు విడుద‌ల చేసిన టీజ‌ర్‌, సాంగ్స్‌తో సినిమాపై ఆస‌క్తి పెరిగింది. డిఫ‌రెంట్ ప్ర‌మోష‌న‌ల్ కంటెంట్‌తో మూవీపై బ‌జ్ క్రియేట్ అయ్యింది. ఈ క్ర‌మంలో మేక‌ర్స్ బుధ‌వారం రోజున ట్రైల‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. లేటెస్ట్‌గా విడుద‌లైన ఈ ట్రైల‌ర్ సినిమాపై ఎక్స్‌పెక్టేష‌న్స్‌ను మ‌రింత‌గా పెంచాయి.

Ram-Lakshman: రామ్ లక్ష్మణ్ ల శిష్యుడు కృష్ణ భారత హీరోగా బర్బరీకుడు ద సన్నాఫ్ ఘటోత్కచ మూవీ

Ram-Lakshman: రామ్ లక్ష్మణ్ ల శిష్యుడు కృష్ణ భారత హీరోగా బర్బరీకుడు ద సన్నాఫ్ ఘటోత్కచ మూవీపీపీ మూవీ మేకర్స్, రేణుక ఎల్లమ్మ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ లపై టి. మల్లేశ్వరుడు, అంతటి నరేష్ కుమార్, అంతటి రాజేష్ కుమార్ నిర్మాతలుగా శివఝాన్సీరేగాల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న తాజా చిత్రం బర్బరీకుడు. అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న బర్బరీకుడు చిత్రం ఇటీవల ఘనంగా పూజా కార్యక్రమం జరుపుకుంది. మహాభారత కురుక్షేత్ర యుద్ధంలోని ఒక యోధుడి కథతో ఈ చిత్రం తెరక్కబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది.
