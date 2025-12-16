మంగళవారం, 16 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 16 డిశెంబరు 2025 (17:30 IST)

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభం

Type 2 Diabetes
సిప్లా ఈరోజు దేశంలోని అత్యంత తీవ్రమైన ఆరోగ్య సవాళ్లలో రెండయిన ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ (T2DM) నిర్వహణ కోసం ఒక వారం పాటు ఇంజెక్ట్ చికిత్స అయిన యుర్పీక్(టిర్జెపటైడ్)ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. లిల్లీ డిసిజిఐ (DCGI) ఆమోదం పొందిన తర్వాత, భారతదేశంలో లిల్లీ యొక్క రెండవ బ్రాండ్ అయిన యుర్పీక్‌ను పంపిణీ చేయడానికి, ప్రోత్సహించడానికి సిప్లాకు హక్కులు ఉన్నాయి. ఈ ఆవిష్కరణ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, సిప్లా లిమిటెడ్ గ్లోబల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ అచిన్ గుప్తా ఇలా అన్నారు. యుర్పీక్ ప్రారంభం భారతదేశంలోని భారీ భారంతో కూడుకున్న దీర్ఘకాలిక వ్యాధులైన ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్‌కు వ్యతిరేక పోరాటంలో ఒక పరివర్తనాత్మక క్షణాన్ని సూచిస్తుంది. 
 
దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు, శ్వాసకోశ సంరక్షణలో మా నాయకత్వాన్ని నిర్వచించే నైపుణ్యం, శాస్త్రీయ నిబద్ధత యొక్క అదే లోతుతో సిప్లా ఈ రంగంలోకి ప్రవేశిస్తోంది. లిల్లీతో మా వంటి సహకారాల ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా బెంచ్‌మార్క్ చేయబడిన, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న చికిత్సలకు ప్రాప్యతను వేగవంతం చేయడంపై మా దృష్టి ఉంది, ఇది అధునాతన సంరక్షణ రోగులు ఎక్కడ ఉన్నా చేరేలా చూసుకోవడానికి ఆవిష్కరణ, ఉద్దేశ్యం మరియు స్థాయిని కలిపిస్తుంది.
 
టైర్జెపటైడ్ అనేది మొట్టమొదటి మరియు ఏకైక డ్యూయల్ అగోనిస్ట్ గ్లూకోజ్-ఆధారిత ఇన్సులినోట్రోపిక్ పాలీపెప్టైడ్(GIP), గ్లూకాగాన్-లాంటి పెప్టైడ్-1 (GLP-1) గ్రాహకాలు, ఇది టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం ఆహారం, వ్యాయామానికి అనుబంధంగా సూచించబడుతుంది, ఊబకాయం లేదా అధిక బరువు ఉన్న పెద్దలలో కనీసం ఒక బరువు-సంబంధిత కోమోర్బిడిటీ ఉంటుంది. యుర్పీక్ అనేది క్విక్ పెన్ పరికర ఫార్మాట్‌లో ఆరు స్ట్రెంథ్‌లలో ప్రిస్క్రిప్షన్‌లో అందుబాటులో ఉంటుంది. 2.5 మి.గ్రా, 5 మి.గ్రా, 7.5 మి.గ్రా, 10 మి.గ్రా, 12.5 మి.గ్రా, మరియు 15 మి.గ్రా, ఇది ఖచ్చితమైన, అనుకూలమైన మరియు రోగికి అనుకూలమైన మోతాదును అనుమతిస్తుంది.
 
యుర్పీక్ ప్రారంభించడం వలన టిర్జెపటైడ్ యాక్సెస్ విస్తరించడానికి సహాయపడుతుంది, తద్వారా ఎక్కువమంది రోగులు ఈ వినూత్న చికిత్స నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చు. సిప్లా యొక్క వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యత ఏమిటంటే, మెట్రో నగరాలకు అతీతంగా ఉన్న ప్రాంతాలతో సహా భారతదేశం అంతటా దీనిని అందుబాటులోకి తీసుకురావడం, దాని బలమైన పంపిణీ నెట్‌వర్క్, లోతైన మార్కెట్ అంతర్దృష్టులను ఉపయోగించి దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కువ చేరువ మరియు ప్రాప్యతను సాధించడం. లిల్లీ యుర్పీక్‌ను తయారు చేసి సిప్లాకు సరఫరా చేస్తుంది. ధర మౌంజారో మాదిరిగానే ఉంటుంది.
 
యుర్పీక్ ప్రారంభానికి సమగ్ర రోగి విద్య మరియు మద్దతు కార్యక్రమాలను అందిస్తుంది, వీటిలో మోతాదుపై మార్గదర్శకత్వం, స్వీయ-నిర్వహణ మరియు చికిత్స యొక్క సురక్షితమైన, సమాచారంతో కూడిన ఉపయోగం ఉన్నాయి. ఈ చొరవలు రోగులు తమ ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులతో సంప్రదించి నమ్మకంగా, బాధ్యతాయుతంగా వారి చికిత్సను నావిగేట్ చేయడంలో సహాయపడటానికి రూపొందించబడ్డాయి. ఈ విధానం సిప్లా యొక్క దీర్ఘకాలిక నిబద్ధత ద్వారా మద్దతు ఇవ్వబడింది, ఇది వ్యక్తులు సకాలంలో ఆరోగ్య నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మరియు స్థిరమైన వెల్నెస్ పద్ధతులను అవలంబించడానికి అధికారం ఇస్తుంది.

ఎనిమిదేళ్ల కుమార్తెను నాలుగో అంతస్థు నుంచి కిందికు విసిరేసిన తల్లి

ఎనిమిదేళ్ల కుమార్తెను నాలుగో అంతస్థు నుంచి కిందికు విసిరేసిన తల్లిమల్కాజిగిరిలో ఘోరం జరిగింది. సోమవారం మధ్యాహ్నం మల్కాజిగిరిలో ఒక తల్లి తన ఎనిమిదేళ్ల కుమార్తెను భవనం నాలుగో అంతస్థు నుండి కిందకు విసిరేయడంతో ఆ బాలిక మరణించింది. మల్కాజిగిరిలోని వసంతపురి కాలనీకి చెందిన మోనాలిసా (37) అనే మహిళ, తన కుటుంబ సభ్యులతో గొడవపడిన తర్వాత తన కుమార్తె షారన్‌ను భవనం నాలుగో అంతస్థు నుండి కిందకు తోసివేసింది.

పెళ్లై 15 ఏళ్లయినా భార్య మరొకరితో వివాహేతర సంబంధం, కన్నీటి పర్యంతమైన భర్త

పెళ్లై 15 ఏళ్లయినా భార్య మరొకరితో వివాహేతర సంబంధం, కన్నీటి పర్యంతమైన భర్తపెళ్లయి 15 ఏళ్లయినా తన భార్య మరొకరితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుని వుండటాన్ని భర్త రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నాడు. తన భార్య ప్రవర్తనపై అనుమానం రావడంతో ఆమె నడిపే స్కూటీకి జిపిఎస్ ట్రాకర్ అమర్చాడు. దాని ద్వారా తన భార్య కదలికలను పసిగట్టి ఆమెను మరో వ్యక్తితో కలిసి వుండగా చూసి కన్నీటిపర్యంతమయ్యాడు. అమృత్‌సర్‌లో జరిగిన ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. అమృత్‌సర్‌కు చెందిన భార్యాభర్తలకు పెళ్లై 15 సంవత్సరాలు అయింది. రవి గులాటి, హిమానిని ఏప్రిల్ 25, 2010న వివాహం చేసుకున్నాడు.

Jagan: కోటి సంతకాల సేకరణ ఉద్యమం-తిరుగులేని ప్రజా తీర్పు: వైస్ జగన్ ట్వీట్

Jagan: కోటి సంతకాల సేకరణ ఉద్యమం-తిరుగులేని ప్రజా తీర్పు: వైస్ జగన్ ట్వీట్ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా తన పార్టీ చేపట్టిన కోటి సంతకాల సేకరణ ఉద్యమం, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వచ్చిన ఒక చారిత్రాత్మక, తిరుగులేని ప్రజా తీర్పు అని వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి అన్నారు.

కొత్తగా పెళ్లి చేసుకుని జడుగ్గాయిలా భర్త, అసలు ఇలాంటి వారికి పెళ్లెందుకు?

కొత్తగా పెళ్లి చేసుకుని జడుగ్గాయిలా భర్త, అసలు ఇలాంటి వారికి పెళ్లెందుకు?ఇటీవలి కాలంలో పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత పురుషులు ఎందుకూ కొరగాకుండా పోతున్నారు. తాళి కట్టి తీసుకెళ్లిన అమ్మాయిని కేవలం అంటే కేవలం ఇంటి పని మనిషి కంటే హీనంగా మార్చేస్తున్నారు. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ముసుగులో అతడు ఓ గదికి పరిమితమైపోయి జడుగ్గాయిలా మారిపోతున్నారు. ఎంతసేపటికి పనిపై ధ్యాస తప్ప కొత్తగా పెళ్లి చేసుకుని ఎన్నో ఆశలతో తనతో వచ్చిన అమ్మాయిని అస్సలు పట్టించుకోవడంలేదు. పలుకరిస్తే చికాకు, సరసమాడితే వివాదం... ఇలా చీటికిమాటికి తగాదాలతో విసిగించడమే పనిగా పెట్టుకుంటున్నారు.

కారులో బ్రేక్ అనుకుని యాక్సిలేటర్ తొక్కేసాడు, ఒకరు మృతి- ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలు

కారులో బ్రేక్ అనుకుని యాక్సిలేటర్ తొక్కేసాడు, ఒకరు మృతి- ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలుకారు డ్రైవింగ్ అరకొరగా వచ్చినవారు కూడా రోడ్డుపై వాహనాలను నడపడం వల్ల జరిగే ప్రమాదాల్లో ఎంతోమంది మృత్యువాత పడుతున్నారు. సోమవారం సాయంత్రం కృష్ణాజిల్లా చల్లపల్లి-మచిలీపట్నం రహదారిలో వెళ్తున్న ఓ కారు పోలీసు స్టేషన్ రోడ్డులోకి మలుపు తీసుకుని ఒక్కసారిగా వేగాన్ని అందుకుంది. అలా అదుపుతప్పి రోడ్డుపై వెళ్తున్న నానమ్మ-మనవరాలితో పాటు మరో వ్యక్తిని ఢీకొట్టింది. ఆ తర్వాత అంతే వేగంతో వెళ్లి పోలీసు స్టేషన్ మండపం వద్ద మరో వ్యక్తిని ఢీకొనడంతో అతడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. వెంటనే పోలీసులు తీవ్రగాయాల పాలైన ముగ్గురిని చికిత్స కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు.

Watch More Videos

గుర్రం పాపిరెడ్డి లాంటి చిత్రాలను ఆదరిస్తే ఇండస్ట్రీ బాగుంటుంది : బ్రహ్మానందం

గుర్రం పాపిరెడ్డి లాంటి చిత్రాలను ఆదరిస్తే ఇండస్ట్రీ బాగుంటుంది : బ్రహ్మానందంనరేష్ అగస్త్య, ఫరియా అబ్దుల్లా జంటగా నటిస్తున్న సినిమా "గుర్రం పాపిరెడ్డి". ఈ చిత్రాన్ని డా. సంధ్య గోలీ సమర్పణలో ప్రొడ్యూసర్స్ వేణు సద్ది, అమర్ బురా, జయకాంత్ (బాబీ) నిర్మిస్తున్నారు. డార్క్ కామెడీ కథతో ఇప్పటి వరకు మనం తెరపై చూడని కాన్సెప్ట్‌తో దర్శకుడు మురళీ మనోహర్ రూపొందిస్తున్నారు. "గుర్రం పాపిరెడ్డి" సినిమా ఈ నెల 19న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ రోజు ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ ను హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు.

గీతాఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్... వృషభను తెలుగు ప్రేక్షకులకు అందిస్తోంది

గీతాఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్... వృషభను తెలుగు ప్రేక్షకులకు అందిస్తోందికంప్లీట్ యాక్టర్ మోహన్‌లాల్ నటించిన బృహత్తర గాథ వృషభను తెలుగు ప్రేక్షకులకు గీతాఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అందిస్తోంది. సినిమా హాళ్లలో ఒక అద్భుతమైన అనుభూతి కోసం సిద్ధమవ్వండి. డిసెంబర్ 25న థియేటర్లలో ప్రారంభమవుతుంది అని చిత్ర యూనిట్ తెలియజేసింది.

Boyapati: అవెంజర్స్ కి స్కోప్ ఉన్నంత సినిమా అఖండ 2 తాండవం : బోయపాటి శ్రీను

Boyapati: అవెంజర్స్ కి స్కోప్ ఉన్నంత సినిమా అఖండ 2 తాండవం : బోయపాటి శ్రీనుగాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ నందమూరి బాలకృష్ణ, బ్లాక్ బస్టర్ మేకర్ బోయపాటి శ్రీను అఖండ భారత్ బ్లాక్ బస్టర్ 'అఖండ 2: ది తాండవం. ఈ ప్రతిష్టాత్మకమైన చిత్రాన్ని 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్ పై రామ్ ఆచంట, గోపి ఆచంట నిర్మించారు. ఎం తేజస్విని నందమూరి సమర్పించారు. డిసెంబర్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా రిలీజైన ఈ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ రెస్పాన్స్ తో హౌస్ ఫుల్ కలెక్షన్స్ తో రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

Shivaji: మన వారితో తీసిన దండోరా కమర్షియల్ అంశాల అద్భుతమైన చిత్రం - నటుడు శివాజీ

Shivaji: మన వారితో తీసిన దండోరా కమర్షియల్ అంశాల అద్భుతమైన చిత్రం - నటుడు శివాజీవిలక్షణ నటుడు శివాజీ ప్రధాన పాత్రను పోషించిన చిత్రం ‘దండోరా’. ‘కలర్ ఫొటో’, ‘బెదురులంక 2012’ వంటి మంచి చిత్రాల‌ను నిర్మించి అంద‌రి దృష్టిని ఆక‌ర్షించిన‌ లౌక్య ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ అధినేత ర‌వీంద్ర బెన‌ర్జీ ముప్పానేని ‘దండోరా’ మూవీని రూపొందించారు. ఈ చిత్రంలో శివాజీతో పాటుగా న‌వ‌దీప్‌, నందు, ర‌వికృష్ణ‌, మ‌నికా చిక్కాల‌, మౌనికా రెడ్డి, బిందు మాధ‌వి, రాధ్య‌, అదితి భావ‌రాజు త‌దిత‌రులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ఈ చిత్రానికి మురళీకాంత్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీని డిసెంబర్ 25న భారీ ఎత్తున విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా నటుడు శివాజీ మీడియాతో ముచ్చటించారు.

Peddi: ఐదు భాషల్లో 150 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ సాధించిన చికిరి చికిరి సాంగ్

Peddi: ఐదు భాషల్లో 150 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ సాధించిన చికిరి చికిరి సాంగ్మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ మరోసారి స్టార్ పవర్‌ తో అదరగొట్టారు. ఆయన అప్ కమింగ్ 'పెద్ది' చిత్రం నుంచి విడుదలైన ఫస్ట్ సింగిల్ 'చికిరి చికిరి' ఆన్‌లైన్‌లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ పాట ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక పెద్ద సంచలనంగా మారింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com