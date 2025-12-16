ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభం
సిప్లా ఈరోజు దేశంలోని అత్యంత తీవ్రమైన ఆరోగ్య సవాళ్లలో రెండయిన ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ (T2DM) నిర్వహణ కోసం ఒక వారం పాటు ఇంజెక్ట్ చికిత్స అయిన యుర్పీక్(టిర్జెపటైడ్)ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. లిల్లీ డిసిజిఐ (DCGI) ఆమోదం పొందిన తర్వాత, భారతదేశంలో లిల్లీ యొక్క రెండవ బ్రాండ్ అయిన యుర్పీక్ను పంపిణీ చేయడానికి, ప్రోత్సహించడానికి సిప్లాకు హక్కులు ఉన్నాయి. ఈ ఆవిష్కరణ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, సిప్లా లిమిటెడ్ గ్లోబల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ అచిన్ గుప్తా ఇలా అన్నారు. యుర్పీక్ ప్రారంభం భారతదేశంలోని భారీ భారంతో కూడుకున్న దీర్ఘకాలిక వ్యాధులైన ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్కు వ్యతిరేక పోరాటంలో ఒక పరివర్తనాత్మక క్షణాన్ని సూచిస్తుంది.
దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు, శ్వాసకోశ సంరక్షణలో మా నాయకత్వాన్ని నిర్వచించే నైపుణ్యం, శాస్త్రీయ నిబద్ధత యొక్క అదే లోతుతో సిప్లా ఈ రంగంలోకి ప్రవేశిస్తోంది. లిల్లీతో మా వంటి సహకారాల ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా బెంచ్మార్క్ చేయబడిన, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న చికిత్సలకు ప్రాప్యతను వేగవంతం చేయడంపై మా దృష్టి ఉంది, ఇది అధునాతన సంరక్షణ రోగులు ఎక్కడ ఉన్నా చేరేలా చూసుకోవడానికి ఆవిష్కరణ, ఉద్దేశ్యం మరియు స్థాయిని కలిపిస్తుంది.
టైర్జెపటైడ్ అనేది మొట్టమొదటి మరియు ఏకైక డ్యూయల్ అగోనిస్ట్ గ్లూకోజ్-ఆధారిత ఇన్సులినోట్రోపిక్ పాలీపెప్టైడ్(GIP), గ్లూకాగాన్-లాంటి పెప్టైడ్-1 (GLP-1) గ్రాహకాలు, ఇది టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం ఆహారం, వ్యాయామానికి అనుబంధంగా సూచించబడుతుంది, ఊబకాయం లేదా అధిక బరువు ఉన్న పెద్దలలో కనీసం ఒక బరువు-సంబంధిత కోమోర్బిడిటీ ఉంటుంది. యుర్పీక్ అనేది క్విక్ పెన్ పరికర ఫార్మాట్లో ఆరు స్ట్రెంథ్లలో ప్రిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. 2.5 మి.గ్రా, 5 మి.గ్రా, 7.5 మి.గ్రా, 10 మి.గ్రా, 12.5 మి.గ్రా, మరియు 15 మి.గ్రా, ఇది ఖచ్చితమైన, అనుకూలమైన మరియు రోగికి అనుకూలమైన మోతాదును అనుమతిస్తుంది.
యుర్పీక్ ప్రారంభించడం వలన టిర్జెపటైడ్ యాక్సెస్ విస్తరించడానికి సహాయపడుతుంది, తద్వారా ఎక్కువమంది రోగులు ఈ వినూత్న చికిత్స నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చు. సిప్లా యొక్క వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యత ఏమిటంటే, మెట్రో నగరాలకు అతీతంగా ఉన్న ప్రాంతాలతో సహా భారతదేశం అంతటా దీనిని అందుబాటులోకి తీసుకురావడం, దాని బలమైన పంపిణీ నెట్వర్క్, లోతైన మార్కెట్ అంతర్దృష్టులను ఉపయోగించి దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కువ చేరువ మరియు ప్రాప్యతను సాధించడం. లిల్లీ యుర్పీక్ను తయారు చేసి సిప్లాకు సరఫరా చేస్తుంది. ధర మౌంజారో మాదిరిగానే ఉంటుంది.
యుర్పీక్ ప్రారంభానికి సమగ్ర రోగి విద్య మరియు మద్దతు కార్యక్రమాలను అందిస్తుంది, వీటిలో మోతాదుపై మార్గదర్శకత్వం, స్వీయ-నిర్వహణ మరియు చికిత్స యొక్క సురక్షితమైన, సమాచారంతో కూడిన ఉపయోగం ఉన్నాయి. ఈ చొరవలు రోగులు తమ ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులతో సంప్రదించి నమ్మకంగా, బాధ్యతాయుతంగా వారి చికిత్సను నావిగేట్ చేయడంలో సహాయపడటానికి రూపొందించబడ్డాయి. ఈ విధానం సిప్లా యొక్క దీర్ఘకాలిక నిబద్ధత ద్వారా మద్దతు ఇవ్వబడింది, ఇది వ్యక్తులు సకాలంలో ఆరోగ్య నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మరియు స్థిరమైన వెల్నెస్ పద్ధతులను అవలంబించడానికి అధికారం ఇస్తుంది.