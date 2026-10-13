హైదరాబాద్లో మధుమేహ భారం: ముందస్తు పరీక్షలు, జీవనశైలిపై అవగాహన అవసరం
హైదరాబాద్: హైదరాబాద్, యావత్ తెలంగాణలో మధుమేహం ఒక ప్రధాన ప్రజారోగ్య సమస్యగా ఉంది. ముందస్తు పరీక్షలు చేయించుకోవడం, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అలవర్చుకోవడం, అదుపులో లేని బ్లడ్ షుగర్ స్థాయిల వల్ల కలిగే సమస్యలపై అవగాహన పెంచుకోవడం ప్రాముఖ్యతను ఆరోగ్య నిపుణులు నొక్కి చెబుతున్నారు. జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే (NFHS-6) నుండి వెలువడిన ఇటీవలి గణాంకాలు ఈ సవాలు తీవ్రతను సూచిస్తున్నాయి. తెలంగాణలో 15 ఏళ్లు, అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు గల పురుషులలో 24.5% మందికి, మహిళలలో 19.6% మందికి అధిక రక్త చక్కెర స్థాయిలు ఉన్నాయని లేదా మధుమేహాన్ని నియంత్రించడానికి మందులు తీసుకుంటున్నారని ఈ సర్వేలో తేలింది.
పెరుగుతున్న సంఖ్యల గురించి మాట్లాడుతూ, హైదరాబాద్లోని అపోలో హెల్త్ అండ్ లైఫ్స్టైల్ లిమిటెడ్ కన్సల్టెంట్ ఎండోక్రినాలజిస్ట్, డయాబెటాలజిస్ట్ అయిన డాక్టర్ రవి శంకర్ ఎరుకులపాటి ఇలా అన్నారు, ‘‘సంఖ్యలు పెరుగుతున్నప్పటికీ ఆందోళన కలిగించే అంశం మరొకటి ఉంది. అదేమిటంటే, మధుమేహం తరచుగా దాని ప్రారంభ దశలలో లక్షణరహితంగా ఉండటం వల్ల, చాలామంది మధుమేహ రోగులు నిర్ధారణ కాకుండానే ఉండిపోతున్నారు. దీనివల్ల కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్, అంధత్వం, అత్యంత తీవ్రమైన సందర్భాల్లో అవయవాలను తొలగించాల్సి రావడం వంటి మరిన్ని తీవ్రమైన సమస్యలకు ఇది దారితీస్తుంది. అలాగే, ప్రధానంగా నిశ్చల జీవన శైలి, జంక్ ఫుడ్ తినడం వల్ల, యువ రోగులలో వ్యాధి నిర్ధారిత సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. అందువల్ల, ప్రజలు సకాలంలో స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవడం, క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య తనిఖీలు చేయించుకోవడం చాలా ముఖ్యం.”
హైదరాబాద్ నగర వాతావరణం, టైప్ 2 డయాబెటిస్కు సంబంధించిన అనేక ప్రమాద కారకాలకు నిలయంగా ఉంది. వాటిలో నిశ్చల జీవనశైలి, అనారోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లు, అధిక బరువు, ఒత్తిడి వంటివి ఉన్నా యి. హైదరాబాద్లోని ఈఎస్ఐసి(ESIC) ఆసుపత్రి నిర్వహించిన ఒక అధ్యయనంలో ఈ విషయం వెల్లడైంది. ఈ అధ్యయనంలో టైప్ 2 డయాబెటిస్తో బాధపడుతున్న 200 మంది రోగులను చేర్చారు. వారికి డయాబెటిస్ పట్ల అవగాహన, స్వీయ-నిర్వహణ పద్ధతులను కూడా అంచనా వేశారు. డయాబెటిస్కు దోహదపడే అంశాలలో ఒత్తిడి, ఆహారం, జీవనశైలి కారకాలను పాల్గొన్నవారు గుర్తించారని పరిశోధకులు కనుగొన్నారు. ఈ పరిస్థితిని నియంత్రించడానికి సాధారణంగా సూచించిన పద్ధతులలో వ్యాయామం, ఆహార నియంత్రణ, మందులు ఉన్నా యని తేలింది2.
నివారణ ముఖ్యం అయినప్పటికీ, ఇప్పటికే డయాబెటిస్ ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయినవారు తమ మందులను క్రమం తప్పకుండా వాడాలి, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని పాటించాలి. హైదరాబాద్లోని కాస్పియన్ హెల్త్కేర్ మెడికల్ డైరెక్టర్, డయాబెటాలజిస్ట్- బారియాట్రిక్ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ ఖిజర్ హుస్సేన్ జునైడీ మాట్లాడుతూ, “ఇప్పటికే డయాబెటిస్తో జీవిస్తున్న వారికి, క్రమం తప్పని పర్యవేక్షణ, సూచించిన చికిత్సను పాటించడం చాలా ముఖ్యం. డయాబెటిస్ నిర్వహణ కేవలం బ్లడ్ గ్లూకోజ్కు మాత్రమే పరిమితం కాదు – రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, మూత్రపిండాల ఆరోగ్యం, కంటి ఆరోగ్యం, పాదాల ఆరోగ్యం, బరువు, శారీ రక శ్రమ, ఆహారం కూడా దీర్ఘకాలిక సంరక్షణలో ముఖ్యమైన అంశాలు” అని అన్నారు. అందువల్ల, ప్రజలు చురుకుగా ఉండాలి, సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవాలి, సూచించిన మందులను క్రమం తప్పకుండా వాడాలి, క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.