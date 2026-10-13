  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. వార్తలు
  4. DIABETES BURDEN IN HYDERABAD CALLS FOR EARLY SCREENING, LIFESTYLE AWARENESS
Written By జయ
Last Modified: Tuesday, 13 October 2026 (19:21 IST)

హైదరాబాద్‌లో మధుమేహ భారం: ముందస్తు పరీక్షలు, జీవనశైలిపై అవగాహన అవసరం

Type 2 Diabetes
Written By: జయ
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (19:25 IST)
google-news
హైదరాబాద్: హైదరాబాద్, యావత్ తెలంగాణలో మధుమేహం ఒక ప్రధాన ప్రజారోగ్య సమస్యగా ఉంది. ముందస్తు పరీక్షలు చేయించుకోవడం, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అలవర్చుకోవడం, అదుపులో లేని బ్లడ్ షుగర్ స్థాయిల వల్ల కలిగే సమస్యలపై అవగాహన పెంచుకోవడం ప్రాముఖ్యతను ఆరోగ్య నిపుణులు నొక్కి చెబుతున్నారు. జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే (NFHS-6) నుండి వెలువడిన ఇటీవలి గణాంకాలు ఈ సవాలు తీవ్రతను సూచిస్తున్నాయి. తెలంగాణలో 15 ఏళ్లు, అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు గల పురుషులలో 24.5% మందికి, మహిళలలో 19.6% మందికి అధిక రక్త చక్కెర స్థాయిలు ఉన్నాయని లేదా మధుమేహాన్ని నియంత్రించడానికి మందులు తీసుకుంటున్నారని ఈ సర్వేలో తేలింది.
 
పెరుగుతున్న సంఖ్యల గురించి మాట్లాడుతూ, హైదరాబాద్‌లోని అపోలో హెల్త్ అండ్ లైఫ్‌స్టైల్ లిమిటెడ్ కన్సల్టెంట్ ఎండోక్రినాలజిస్ట్, డయాబెటాలజిస్ట్ అయిన డాక్టర్ రవి శంకర్ ఎరుకులపాటి ఇలా అన్నారు, ‘‘సంఖ్యలు పెరుగుతున్నప్పటికీ ఆందోళన కలిగించే అంశం మరొకటి ఉంది. అదేమిటంటే, మధుమేహం తరచుగా దాని ప్రారంభ దశలలో లక్షణరహితంగా ఉండటం వల్ల, చాలామంది మధుమేహ రోగులు నిర్ధారణ కాకుండానే ఉండిపోతున్నారు. దీనివల్ల కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్, అంధత్వం, అత్యంత తీవ్రమైన సందర్భాల్లో అవయవాలను తొలగించాల్సి రావడం వంటి మరిన్ని తీవ్రమైన సమస్యలకు ఇది దారితీస్తుంది. అలాగే, ప్రధానంగా నిశ్చల జీవన శైలి, జంక్ ఫుడ్ తినడం వల్ల, యువ రోగులలో వ్యాధి నిర్ధారిత సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. అందువల్ల, ప్రజలు సకాలంలో స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవడం, క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య తనిఖీలు చేయించుకోవడం చాలా ముఖ్యం.”
 
హైదరాబాద్ నగర వాతావరణం, టైప్ 2 డయాబెటిస్‌కు సంబంధించిన అనేక ప్రమాద కారకాలకు నిలయంగా ఉంది. వాటిలో నిశ్చల జీవనశైలి, అనారోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లు, అధిక బరువు, ఒత్తిడి వంటివి ఉన్నా యి. హైదరాబాద్‌లోని ఈఎస్ఐసి(ESIC) ఆసుపత్రి నిర్వహించిన ఒక అధ్యయనంలో ఈ విషయం వెల్లడైంది. ఈ అధ్యయనంలో టైప్ 2 డయాబెటిస్‌తో బాధపడుతున్న 200 మంది రోగులను చేర్చారు. వారికి డయాబెటిస్ పట్ల అవగాహన, స్వీయ-నిర్వహణ పద్ధతులను కూడా అంచనా వేశారు. డయాబెటిస్‌కు దోహదపడే అంశాలలో ఒత్తిడి, ఆహారం, జీవనశైలి కారకాలను పాల్గొన్నవారు గుర్తించారని పరిశోధకులు కనుగొన్నారు. ఈ పరిస్థితిని నియంత్రించడానికి సాధారణంగా సూచించిన పద్ధతులలో వ్యాయామం, ఆహార నియంత్రణ, మందులు ఉన్నా యని తేలింది2.
 
నివారణ ముఖ్యం అయినప్పటికీ, ఇప్పటికే డయాబెటిస్ ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయినవారు తమ మందులను క్రమం తప్పకుండా వాడాలి, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని పాటించాలి. హైదరాబాద్‌లోని కాస్పియన్ హెల్త్‌కేర్ మెడికల్ డైరెక్టర్, డయాబెటాలజిస్ట్- బారియాట్రిక్ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ ఖిజర్ హుస్సేన్ జునైడీ మాట్లాడుతూ, “ఇప్పటికే డయాబెటిస్‌తో జీవిస్తున్న వారికి, క్రమం తప్పని పర్యవేక్షణ, సూచించిన చికిత్సను పాటించడం చాలా ముఖ్యం. డయాబెటిస్ నిర్వహణ కేవలం బ్లడ్ గ్లూకోజ్‌కు మాత్రమే పరిమితం కాదు – రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, మూత్రపిండాల ఆరోగ్యం, కంటి ఆరోగ్యం, పాదాల ఆరోగ్యం, బరువు, శారీ రక శ్రమ, ఆహారం కూడా దీర్ఘకాలిక సంరక్షణలో ముఖ్యమైన అంశాలు” అని అన్నారు. అందువల్ల, ప్రజలు చురుకుగా ఉండాలి, సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవాలి, సూచించిన మందులను క్రమం తప్పకుండా వాడాలి, క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.
About Writer
జయ
Content provider.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
వాముతో అద్భుత ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

Weather forecast: October 14, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?

Weather forecast: October 14, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ), అక్టోబర్ 14, 2026 నాటి వాతావరణ నివేదికల ప్రకారం, పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంపై ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం, నైరుతి రుతుపవనాల ఉపసంహరణ ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో వాతావరణ పరిస్థితులు మారనున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితులు: అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు, బలమైన గాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.

ఈ పీట నాకెందుకండీ అంటూ దుర్గ గుడిలో కింద కూర్చున్న సీఎం విజయ్, వీడియో

ఈ పీట నాకెందుకండీ అంటూ దుర్గ గుడిలో కింద కూర్చున్న సీఎం విజయ్, వీడియోతమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ మంగళవారం నాడు విజయవాడ కనకదుర్గ ఆలయంలో పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం విజయ్ అమ్మవారికి పూజలో కూర్చోబోతుండగా ప్రోటోకాల్ ప్రకారం పీటను వేయబోయారు. అంతలో ఆ పీట తనకు వద్దనీ, దాన్ని అక్కడి నుంచి తీసివేయించి కింద కూర్చుని అమ్మవారి పూజలో పాల్గొన్నారు విజయ్. పండితులు విజయ్ నుదుటను బొట్టు పెట్టేందుకు చూస్తుండగా ఆయన చేతిని అందుకుని తన నుదుటిపై పెట్టుకున్నారు. దుర్గమ్మ పూజలో సీఎం విజయ్ అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో పాల్గొన్నారు. అనంతరం దుర్గామాత ఉత్సవ్ సందర్భంగా ప్రజలనుద్దేశించి తెలుగులో ప్రసంగించారు.

చిటికెలో నా ఉద్యోగం ఊడింది, మీ ఉద్యోగం వుంటుందో లేదో: అమెరికా నుంచి టెక్కీ వీడియో

చిటికెలో నా ఉద్యోగం ఊడింది, మీ ఉద్యోగం వుంటుందో లేదో: అమెరికా నుంచి టెక్కీ వీడియో15 ఏళ్ల అనుభవం వున్నప్పటికీ తనను కూరలో కరివేపాకును తీసేసినట్లు చిటికెలో తొలగించారని అమెరికా నుంచి ఓ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ సోషల్ మీడియాలో తన అనుభవాన్ని వెల్లడించాడు. AI రాకతో ఐటీ ఇండస్ట్రీలోని చాలామంది తలరాతలు తలక్రిందులయ్యాయనీ, ఇంకా అవుతాయని అతడు చెప్పాడు. ఏఐ ఆటోమేషన్ కారణంగా వేలమంది ఉద్యోగాలు పోతున్నాయనీ, తనకు 15 ఏళ్ల అనుభవం వున్నప్పటికీ చిటికెలో ఉద్యోగం నుంచి పీకేసారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసాడు. ఐతే ఉద్యోగం పోయిందన్న బాధ అయితే తనకు లేదనీ, అలాగే ఇకముందు ఇదే ఇండస్ట్రీలో ఉద్యోగం వస్తుందన్న నమ్మకం కూడా తనకు లేదన్నారు.

విజయవాడలో సీఎం విజయ్ మానియా.. వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు.. ఫోటోలు

విజయవాడలో సీఎం విజయ్ మానియా.. వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు.. ఫోటోలుఇటీవల జరిగిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన తర్వాత, ముఖ్యమంత్రి 'తలపతి' విజయ్ తొలిసారిగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు వచ్చారు. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఆయన చేపట్టిన మొదటి అధికారిక పర్యటన ఇదే కావడంతో, దీనిపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. విజయవాడ విమానాశ్రయంలో ఆయనకు లభించిన ఘన స్వాగతంలోనే ఈ ఆదరణ స్పష్టంగా కనిపించింది. ఆయనను ఆహ్వానించేందుకు అభిమానులు భారీ సంఖ్యలో అక్కడ తరలివచ్చారు.

దేశంలో స్టార్ లింక్ అనుమతులు నిలిపివేయాలి : స్వదేశీ జాగరణ్ మంచ్

దేశంలో స్టార్ లింక్ అనుమతులు నిలిపివేయాలి : స్వదేశీ జాగరణ్ మంచ్దేశంలో స్టార్‌లింక్‌ బ్రాడ్‌బ్యాండ్‌ సేవలను ప్రారంభించేందుకు అవసరమైన అనుమతులను నిలిపివేయాలని ఆర్ఎస్ఎస్ అనుబంధ సంస్థ స్వదేశీ జాగరణ్‌ మంచ్‌ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేసింది. అనుమతుల జాప్యం విషయంలో భారత ప్రభుత్వంపై, వ్యాపారులపై స్టార్‌లింక్‌ అధిపతి ఎలాన్‌ మస్క్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించింది. మస్క్‌ వ్యాఖ్యలు బాధ్యతారాహిత్యానికి నిదర్శనమని స్వదేశీ జాగరణ్‌ మంచ్‌ జాతీయ కో-కన్వీనర్‌ అశ్వినీ మహాజన్‌ తప్పుబట్టారు.

సోషల్ మీడియా వేదికగా రెచ్చిపోతున్న విష్ణుప్రియ - నెలకు రూ.33 లక్షల ఆర్జన!? (Video)

సోషల్ మీడియా వేదికగా రెచ్చిపోతున్న విష్ణుప్రియ - నెలకు రూ.33 లక్షల ఆర్జన!? (Video)బుల్లితెర యాంకర్ విష్ణుప్రియ పేరు ఇటీవలికాలంలో మీడియాలో బాగా నలుగుతోంది. దీనికి కారణం లేకపోలేదు. ఆమె సోషల్ మీడియా ఖాతాను ఫాలోకావాలనుకునే నెటజన్లు నెలవారీ చందా చెల్లించాల్సివుంది. ప్రస్తుతం ఆమెకు దాదాపుగా 8449 మంది సబ్‌స్క్రైబర్లు ఉన్నారు. నెలవారీగా సబ్‌స్క్రైబ్ మొత్తంగా రూ.399 చెల్లించాల్సివుంటుంది. ఆ ప్రకారంగా ఆమెకున్న 8449 మంది సబ్‌స్క్రైబర్ల నుంచి నెలకు రూ.33.7 లక్షలు వసూలు అర్జిస్తున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది.

ప్రభాస్ 'ది రాజాసాబ్' చిత్రం విడుదలలో ఆ తప్పు చేశాం : నిర్మాత విశ్వప్రసాద్

ప్రభాస్ 'ది రాజాసాబ్' చిత్రం విడుదలలో ఆ తప్పు చేశాం : నిర్మాత విశ్వప్రసాద్ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన ది రాజాసాబ్ చిత్రాన్ని సంక్రాంతి సమయంలో విడుదల చేయకుండా సాధారణ రోజుల్లో విడుదల చేసివుండాల్సింది అని ఆ చిత్ర నిర్మాత టీజీ విశ్వ ప్రసాద్ అన్నారు. ఆయన తాజాగా నిర్మించిన చిత్రం గరివిడి లక్ష్మి. ఈ నెల 17వ తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా నిర్మాత విశ్వ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ, సంక్రాంతికి కాకుండా సాధారణ రోజుల్లో విడుదలైవుంటే ది రాజాసాబ్ చిత్రం ఘన విజయం సాధించివుండేదన్నారు.

లోకేష్ కనకరాజు నటించిన డిసి.. ఐదు భాషల్లో సోనీ లివ్‌లోకి రాబోతోంది

లోకేష్ కనకరాజు నటించిన డిసి.. ఐదు భాషల్లో సోనీ లివ్‌లోకి రాబోతోందికొన్ని కథలు ప్రేమ‌తో ప్రారంభ‌మైతే.. నమ్మకద్రోహంతో మరికొన్ని అనుకోని మలుపు తిరుగుతాయి. ఎటూ తోచని పరిస్థితుల్లో మనుషులు తీసుకునే నిర్ణయాలు ఇంకొన్ని కథలకు కారణమవుతుంటాయి. అధికారం, నమ్మకం, ప్రతీకారం మధ్య సాగే కథతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న అరుణ్ మాథేశ్వరన్ హిట్ మూవీ ‘DC’ అక్టోబర్ 16 నుంచి సోనీ లివ్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. హిందీ, తమిళం, తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

Vijay Deverakonda: తిరుమలలో రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ (video)

Vijay Deverakonda: తిరుమలలో రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ (video)టాలీవుడ్ స్టార్ దంపతులు రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ మంగళవారం ఉదయం తిరుమల ఆలయాన్ని సందర్శించారు. తమ రాబోయే చిత్రం విడుదలకు ముందు వారు దైవ ఆశీస్సులు కోరారు. రణబాలి సినిమా అక్టోబర్ 16న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. వీడియోలలో విజయ్ సంప్రదాయ తెల్లని పట్టు కుర్తా, ధోతీ ధరించి కనిపించారు. రష్మిక పసుపు రంగు పట్టు చీర, దానికి గులాబీ రంగు బ్లౌజ్ ధరించారు. దర్శనం కోసం ఆలయ అధికారులు వారిని లోపలికి తీసుకెళ్లారు. వారు బయటకు వస్తున్నప్పుడు పెద్ద సంఖ్యలో జనం గుమిగూడారు.

Vishwak Sen: ఈనగరానికి ఏమైంది రిపీట్ నుంచి ఆర్టిస్టుల గ్యాంగ్ కొత్త పోస్టర్

Vishwak Sen: ఈనగరానికి ఏమైంది రిపీట్ నుంచి ఆర్టిస్టుల గ్యాంగ్ కొత్త పోస్టర్2018లో విడుదలై కల్ట్ క్లాసిక్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ‘ఈ నగరానికి ఏమైంది’ చిత్రానికి సీక్వెల్‌గా ‘ENE Repeat’ రూపొందుతోంది. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి కొత్త పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. ఇందులో నలుగురు యువకులు సూట్‌కేసులు, ట్రావెల్ బ్యాగులు, కెమెరా పరికరాలు, ఇతర లగేజీ మధ్య కనిపిస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరి లుక్, హావభావాలు ప్రత్యేకంగా ఉండటంతో పోస్టర్ ఆసక్తికరంగా, వినోదాత్మకంగా కనిపిస్తోంది.