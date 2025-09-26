టైప్ 1 మధుమేహం: బియాండ్ టైప్ 1 అవగాహన కార్యక్రమం

టైప్ 1 మధుమేహంతో నివసిస్తున్న వ్యక్తులకు మరింత అవగాహన కల్పించటంతో పాటుగా వారికి అవసరమైన మద్దతు అందిస్తూనే వారి తక్షణ అవసరానికి ప్రతిస్పందనగా, బియాండ్ టైప్ 1 భారతదేశానికి తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తోన్నట్టు వెల్లడించింది. అవగాహన పెంచడం, సహాయక సంఘాలను నిర్మించడం, ప్రాణాలను రక్షించే వనరులను అందించడం, తరచుగా విస్మరించబడే స్వరాలను వినిపించటం ద్వారా డయాబెటిస్తో జీవించే తీరును మార్చడానికి ప్రపంచ లాభాపేక్షలేని సంస్థ పనిచేస్తుంది.
ప్రపంచంలో టైప్ 1 డయాబెటిస్తో నివసిస్తున్న పిల్లలు, టీనేజర్ల సంఖ్య భారతదేశంలో అత్యధికంగా ఉంది. అయినప్పటికీ అవగాహన ఆందోళనకరమైన రీతిలో చాలా తక్కువగా ఉంది. చాలామంది రోగ నిర్ధారణ పరీక్షలకు చాలా ఆలస్యంగా వస్తుంటారు, చాలామంది యువకులు అపోహలను కలిగి ఉండటంతో పాటుగా నిశ్శబ్దాన్ని ఎదుర్కొంటారు. దీనివల్ల కలిగే నష్టం శారీరకంగా మాత్రమే కాదు- టైప్ 1 డయాబెటిస్ ఉన్న యువత తమ తోటివారితో పోలిస్తే రెండు రెట్లు ఎక్కువ నిరాశ లేదా ఆందోళనను అనుభవించే అవకాశం ఉందని అధ్యయనాలు చూపిస్తున్నాయి.
బియాండ్ టైప్ 1 సీఈఓ డెబోరా దుగన్ మాట్లాడుతూ, డయాబెటిస్ గురించి కాలం చెల్లిన కథనాలను సవాలు చేయడానికి, రోగ నిర్ధారణకు మించి జీవించడం అంటే ఏమిటో చూపించడానికి బియాండ్ టైప్ 1 స్థాపించబడింది. కానీ ఈ అవగాహన మెరుగుపరిచేందుకు తగిన అవకాశాలు, బలమైన మద్దతు వ్యవస్థలు, మంచి సంరక్షణ శారీరక మరియు మానసిక ఆరోగ్యానికి చాలా అవసరం. భారతదేశానికి మా విస్తరణలో భాగంగా, ప్రతిరోజూ ఆ వ్యవస్థలను నిర్మిస్తున్న స్థానిక సంస్థలతో మేము చేతులు కలుపుతున్నాము, డయాబెటిస్తో జీవించడం అంటే ఏమిటో ఇప్పటికే పునర్నిర్మిస్తున్న సమాజంతో కలిసి నిలబడతాము అని అన్నారు.
ఈ స్థానిక భాగస్వాములలో HRIDAY ఒకటి, ఇది క్షేత్రస్థాయిలో కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తుంది. NCD అలయన్స్, ప్రపంచ స్థాయిలో మద్దతును అందిస్తుంది. ఈ భాగస్వామ్యంలో అవగాహన ప్రచారాలు, ముందస్తు గుర్తింపు, పాఠశాల, సమాజ ఆధారిత విద్య, సహచరుల మద్దతుకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. ప్రజలు ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడ వారిని కలవడానికి, ఎక్కువగా ప్రభావితమైన వారి జీవిత అనుభవాలపై దృష్టి కేంద్రీకరించడానికి రూపొందించబడిన కార్యక్రమాలు వీటిలో భాగంగా ఉంటాయి. సమాజాలు పరిష్కారానికి కేంద్రంగా ఉన్నప్పుడు నిజమైన మార్పు జరుగుతుందని మాకు తెలుసు. ఈ పని ఒక క్లిష్టమైన సమయంలో వస్తుంది అని HRIDAY ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ మోనికా అరోరా అన్నారు.
ముఖ్యంగా మానసిక ఆరోగ్యం, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య పరిస్థితుల చుట్టూ సమిష్టి చర్య యొక్క అత్యవసర అవసరాన్ని సంక్రమణేతర వ్యాధుల(NCD) పై ఇటీవలి యుఎన్ రాజకీయ ప్రకటన హైలైట్ చేసింది. NCD అలయన్స్ సీఈఓ కేటీ డైన్ పేర్కొన్నట్లుగా, టైప్ 1 డయాబెటిస్ వంటి NCDలు శారీరక ఆరోగ్యం కంటే ఎక్కువ ప్రభావాలను కలిగి ఉంటాయి. NCDలతో నివసించే ప్రజల మానసిక ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి చాలా ఎక్కువ చేయవలసి ఉంది. భారతదేశంలో టైప్ 1 విస్తరణకు మించి ఈ సమస్యకు చాలా అవసరమైన శ్రద్ధ, శక్తిని తెస్తుంది. మార్పును తీసుకురావటంలో స్థానిక భాగస్వాములు, సంఘాలతో కలిసి పనిచేయడానికి వారు చూపుతున్న నిబద్ధతను మేము స్వాగతిస్తున్నాము అని అన్నారు.
ఈ సంవత్సరం బియాండ్ టైప్ 1 తమ 10వ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నందున, అపోహలను తొలగించడానికి, స్వరాలను పెంచటానికి, ప్రజలు కేవలం మధుమేహాన్ని నిర్వహించటం మాత్రమే కాకుండా రోగ నిర్ధారణకు మించి, వారి అడ్డంకులకు అధిగమించి, అంచనాలకు మించి అభివృద్ధి చెందడానికి, భవిష్యత్తు దిశగా పురోగతిని నడిపించడానికి భారతదేశంలోని భాగస్వాములతో తమ పనిని విస్తరించడానికి సంస్థ గర్వంగా ఉంది.