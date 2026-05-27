  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. వార్తలు
  4. Doctors at Medicover Hospitals Successfully Close Hole in 4-Year-Old-s Heart Without Surgery
Written By జయ
Last Modified: Wednesday, 27 May 2026 (15:40 IST)

శస్త్రచికిత్స లేకుండానే 4 ఏళ్ల చిన్నారి గుండెలో రంధ్రాన్ని విజయవంతంగా మూసిన మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ వైద్యులు

Doctors with child patient
BY: జయ
Publish: Wed, 27 May 2026 (15:40 IST) Updated: Wed, 27 May 2026 (15:42 IST)
google-news
హైదరాబాద్: ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్‌లోని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ వైద్యులు అత్యాధునిక మినిమల్ ఇన్వేసివ్ చికిత్స ద్వారా నాలుగేళ్ల చిన్నారి గుండెలో ఉన్న రంధ్రాన్ని ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ లేకుండానే విజయవంతంగా మూసివేసి అరుదైన ఘనత సాధించారు. మాస్టర్ వియాన్ పూజారి అనే నాలుగేళ్ల చిన్నారి, కేవలం 11 కిలోల బరువుతో తరచూ ఛాతీ ఇన్ఫెక్షన్లు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, త్వరగా అలసిపోవడం, బరువు పెరగకపోవడం వంటి సమస్యలతో ఆసుపత్రికి వచ్చాడు. వైద్యులు సమగ్రంగా పరీక్షించగా, చిన్నారికి ఏట్రియల్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ (ASD) అనే జన్యుపరమైన గుండె సమస్య ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ వ్యాధిలో గుండె పైభాగంలోని రెండు గదుల మధ్య రంధ్రం ఏర్పడుతుంది.
 
చిన్నారి వయస్సు, తక్కువ బరువు దృష్ట్యా సాంప్రదాయ ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీకి బదులుగా వైద్యులు ట్రాన్స్‌క్యాథెటర్ ASD డివైస్ క్లోజర్ అనే అత్యాధునిక విధానాన్ని ఎంపిక చేశారు. కాలి రక్తనాళంలో సూదిపోటు పరిమాణంలో చిన్న రంధ్రం ద్వారా క్యాథెటర్‌ను గుండె వరకు చేర్చి, ప్రత్యేక డివైస్ సహాయంతో గుండెలోని రంధ్రాన్ని పూర్తిగా మూసివేశారు. ఈ ప్రక్రియలో ఛాతీ కోత, శస్త్రచికిత్స, రక్తస్రావం వంటి సమస్యలు లేకుండానే చికిత్స పూర్తి చేశారు.
 
ఈ సందర్భంగా పిల్లల గుండె వ్యాధుల నిపుణులు (పీడియాట్రిక్ కార్డియాలజిస్ట్) డాక్టర్ అమోల్ గుప్తా మాట్లాడుతూ, ఇంత చిన్న వయస్సు, తక్కువ బరువు ఉన్న పిల్లల్లో ఇటువంటి క్యాథెటర్ ఆధారిత గుండె చికిత్సలు చేయడం అత్యంత నైపుణ్యం, ఖచ్చితత్వం అవసరమయ్యే ప్రక్రియ. చిన్నారి గుండెలోని రంధ్రాన్ని విజయవంతంగా మూసివేయగలిగాం. శస్త్రచికిత్స అవసరం లేకపోవడంతో చిన్నారి చాలా వేగంగా కోలుకున్నాడు. చికిత్స అనంతరం ఒక రోజులోనే సాధారణంగా కదలాడటం ప్రారంభించాడు అని తెలిపారు. ఆయన ఇంకా మాట్లాడుతూ, ASD సమస్యను నిర్లక్ష్యం చేస్తే భవిష్యత్తులో ఊపిరితిత్తులు, గుండెపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. పిల్లల్లో తరచూ ఇన్ఫెక్షన్లు, ఎదుగుదల లోపాలు, శారీరక బలహీనత వంటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. అందుకే ముందస్తు నిర్ధారణ, సమయానికి చికిత్స ఎంతో కీలకం అని వివరించారు. చికిత్స అనంతరం చిన్నారి పూర్తిగా కోలుకుని ఆరోగ్యంగా డిశ్చార్జ్ అయ్యాడని ఆసుపత్రి వర్గాలు వెల్లడించాయి. 
 
ప్రస్తుతం పిల్లల్లో కనిపించే అనేక జన్యుపరమైన గుండె సమస్యలకు ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అవసరం లేకుండానే అత్యాధునిక క్యాథెటర్ చికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నాయని వైద్యులు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో సెంటర్ హెడ్ స్వరూప్ మరియు మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డా. కిశోర్ పాల్గొన్నారు.
About Writer
జయ
Content provider.... మరింత చదవండి

SIRతో జాగ్రత్త, స్టాలిన్, మమతా బెనర్జీ అందుకే ఓడిపోయారు, మనం మరో రకంగా ఓడాము: జగన్

SIRతో జాగ్రత్త, స్టాలిన్, మమతా బెనర్జీ అందుకే ఓడిపోయారు, మనం మరో రకంగా ఓడాము: జగన్SIRతో జాగ్రత్తగా వుండాలని ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి పార్టీ నాయకులనుద్దేశించి చెప్పారు. ఇటీవలే ఎన్నికలు జరిగిన తమిళనాడు, పశ్చిమబెంగాల్ రాష్ట్రాల్లో అధికార పార్టీలు రెండూ ఓడిపోయాయని తెలియజెపుతూ, దీనికి SIR ఒక కారణం అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. అది ఎలాగో వివరిస్తూ... ప‌శ్చిమ బెంగాల్‌లో 91 ల‌క్ష‌ల ఓట్ల‌ను తొల‌గిస్తే, మమతా బెనర్జీ గారి పార్టీ టీఎంసీ ఓడిపోయింది 31 ల‌క్ష‌ల తేడాతో. అలాగే త‌మిళ‌నాడులో 74 ల‌క్ష‌ల ఓట్ల‌ను తొలగిస్తే.. DMK ఓడింది 17 ల‌క్ష‌ల తేడాతో.

ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ చేపట్టే అధికారం ఈసీకి ఉంది : సుప్రీంకోర్టు

ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ చేపట్టే అధికారం ఈసీకి ఉంది : సుప్రీంకోర్టుఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా, ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ (సర్‌) చేపట్టే అధికారం భారత ఎన్నికల సంఘానికి ఉందని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. 'సర్'ను నిర్వహించే అధికారం ఎన్నికల కమిషన్‌‌కు ఉందని ఉందని అత్యున్నత న్యాయస్థానం తేల్చి చెప్పింది. ఈ ప్రక్రియ చట్టబద్ధతను ప్రశ్నిస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లను విచారించిన సుప్రీం ధర్మాసనం బుధవారం ఈ తీర్పు వెలువరించింది. ఇక్కడ ఏ చట్టం, రాజ్యాంగ నిబంధనా ఉల్లంఘనకు గురికాలేదని చెప్పింది.

దేశంలో భానుడి భగభగలు... పౌరులకు ప్రధాని మోడీ సూచనలు

దేశంలో భానుడి భగభగలు... పౌరులకు ప్రధాని మోడీ సూచనలుదేశంలో భానుడి భగభగలు రోజుకూ పెరిగిపోతున్నాయి. అనేక రాష్ట్రాల్లో రికార్డు స్థాయిలో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రజలకు పలు సూచనలు చేశారు. నీరు ఎక్కువగా తాగాలని.. వీలైనంతవరకు మధ్యాహ్నం వేళ బయటకు వెళ్లొద్దని పేర్కొన్నారు. అతి తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితుల నుంచి తమను తాము కాపాడుకోవాలని.. వృద్ధులను గమనిస్తూ ఉండాలని సూచించారు. వీలైతే ఇతరులకు కూడా సాయం చేయాలని.. ఇళ్లు, దుకాణాల బయట పక్షులు, జంతువుల కోసం నీటిని ఉంచాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు.

మహానాడు విధానం, స్ఫూర్తి మారలేదు.. కార్యకర్తలే బలం, బలగం.. చంద్రబాబు

మహానాడు విధానం, స్ఫూర్తి మారలేదు.. కార్యకర్తలే బలం, బలగం.. చంద్రబాబుతెలుగుదేశం పార్టీ మహానాడు వేడుకలు బుధవారం ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో టీడీపీ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించి కార్యక్రమాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. అనంతరం ఆయన పార్టీ వ్యవస్థాపకులు ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో చంద్రబాబుతో పాటు పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నారా లోకేశ్ మాట్లాడుతూ.. ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికలను యుద్ధంగా అభివర్ణించారు. సమావేశం మోడల్ మారిందే తప్ప.. మహానాడు విధానం, స్ఫూర్తి మారలేదు" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అలాగే గత వైసీపీ ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు.

2029 ఎన్నికల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు.. నారా లోకేష్ (video)

2029 ఎన్నికల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు.. నారా లోకేష్ (video)రాజకీయాల్లో మహిళలకు మరింత ప్రాతినిధ్యం కల్పించాల్సిన ఆవశ్యకతను నొక్కిచెబుతూ, 2029 సార్వత్రిక ఎన్నికల కోసం తెలుగుదేశం పార్టీలో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని నారా లోకేష్ ప్రతిపాదించారు. మహానాడులో ప్రసంగిస్తూ, భారత రాజకీయాల రాబోయే దశ మహిళల నాయకత్వంతోనే రూపుదిద్దుకుంటుందని తాను బలంగా విశ్వసిస్తున్నట్లు లోకేష్ పేర్కొన్నారు.

Tamannaah: పసుపు గౌనులో గోల్డెన్ బ్యూటీ అవార్డు గెలుచుకున్న తమన్నా భాటియా

Tamannaah: పసుపు గౌనులో గోల్డెన్ బ్యూటీ అవార్డు గెలుచుకున్న తమన్నా భాటియాముంబైలో మంగళవారంనాడు జరిగిన ఫెమినా బ్యూటీ అవార్డ్స్ 2026లో, భాటియా రాహుల్ మిశ్రా డిజైన్ చేసిన సిల్క్ శాటిన్ గౌనులో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ గౌనుకు కార్సెట్ బాడీస్, ముత్యాల కేప్, అలంకరించిన స్కర్ట్ ఉన్నాయి. దీనికి ముత్యాల ఆభరణాలు సాఫ్ట్ గ్లామ్ మేకప్‌ను జత చేశారు. వైరల్ అయిన రెడ్ కార్పెట్ ఫోటోలలో ఆమె కాంతివంతమైన చర్మం, స్పష్టమైన కళ్ళు, మరియు సున్నితమైన చిరునవ్వును అభిమానులు ప్రశంసించారు.

Pooja Hegde :వర్షం, పర్వత ప్రాంత ప్రార్థనాల మధ్య దుల్కర్ సల్మాన్, పూజా హెగ్డే చిత్రం షూట్

Pooja Hegde :వర్షం, పర్వత ప్రాంత ప్రార్థనాల మధ్య దుల్కర్ సల్మాన్, పూజా హెగ్డే చిత్రం షూట్దుల్కర్ సల్మాన్ ప్రస్తుతం తన 41వ చిత్రం #DQ41 షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నారు. రవి నెలకుడితి దర్శకత్వంలో సక్సెస్ ఫుల్ నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరి తన ప్రతిష్టాత్మక ఎస్‌ఎల్‌వీ సినిమాస్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్నారు. బ్యానర్‌ నుంచి వస్తున్న 10వ చిత్రం #SLV10గా రూపొందుతున్న ఈ మూవీపై ఇప్పటికే మంచి అంచనాలు నెలకొన్నాయి. దుల్కర్ సరసన పూజా హెగ్డే కథానాయికగా నటిస్తుండగా, అద్భుతమైన భావోద్వేగాలతో కూడిన అందమైన ప్రేమకథగా ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది.

Laya: జగపతి బాబు, లయల మధ్య ఫ్యామిలీ కెమిస్ట్రీ తో వదలా నుంచి మెలోడీ సాంగ్

Laya: జగపతి బాబు, లయల మధ్య ఫ్యామిలీ కెమిస్ట్రీ తో వదలా నుంచి మెలోడీ సాంగ్వెర్సటైల్, కమాండింగ్ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ తో అదరగొట్టే జగపతి బాబు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ 'వదలా'తో రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రంలో ఆయనతో పాటు లయ, హృతికా శ్రీనివాస్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. అకెళ్ల వి కృష్ణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని చరిత చిత్ర ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ పై కిషోర్ నాయుడు చిరుమమిల్ల, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ నిర్మించారు.

Sunil : పుష్ప తర్వాత నా లైఫ్ సర్‌ప్రైజింగ్ మోడ్‌లో పడింది. : సునీల్

Sunil : పుష్ప తర్వాత నా లైఫ్ సర్‌ప్రైజింగ్ మోడ్‌లో పడింది. : సునీల్ఆంటోనీ వర్గీస్, దుషార విజయన్, కబీర్ దుహాన్ సింగ్, సునీల్, పార్థ్ తివారీ, జగదీష్, సిద్ధిక్, వ్లాగర్-గాయకుడు హనన్ షా, రాపర్ బేబీ జీన్, హిప్స్టర్ వంటి భారీ తారాగణం నటించిన చిత్రం కాటాలన్. రవి బస్రూర్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందించారు. షరీఫ్ ముహమ్మద్ నిర్మించారు. పాల్ జార్జ్ దర్శకత్వం వహించారు. మే 28న భారీ పాన్-ఇండియా విడుదలకు రెడీ అవుతుంది. ఈ చిత్రం మలయాళం, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ భాషలలో విడుదల కానుంది. ఈ రోజు మేకర్స్ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్ లో నిర్వహించారు.

Manoj Manchu: సెలెబ్రిటీతో పునర్జన్మ ఛాలెంజ్ ను స్వీకరించిన మనోజ్ మంచు

Manoj Manchu: సెలెబ్రిటీతో పునర్జన్మ ఛాలెంజ్ ను స్వీకరించిన మనోజ్ మంచు‘సెలెబ్రిటీతో పునర్జన్మ ఛాలెంజ్’లో భాగంగా రా కింగ్ మనోజ్ మంచు మాతృదేవోభవ అనాధ ఆశ్రమాన్ని సందర్శించారు. అనాథ, మానసిక స్థితి సరిగ్గా లేని సంతోష్ అనే యువకుడి పునరావాసానికి వ్యక్తిగతంగా సహాయం చేశారు. ఈ క్రమంలో మనోజ్ వ్యక్తిగతంగా సంతోష్‌కు హెయిర్ కట్ చేయడమే కాకుండా.. కొత్త బట్టల్ని కూడా అందించారు.