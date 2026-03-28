డయాబిటీస్, ఊబకాయం పోషణ రంగంలో మరింత శక్తివంతం చేసుకున్న డాక్టర్ రెడ్డీస్, నెస్లే హెల్త్ సైన్స్
హైదరాబాద్: డాక్టర్. రెడ్డీస్ మరియు నెస్లే హెల్త్ సైన్స్ లిమిటెడ్లు అనేవి డాక్టర్. రెడ్డీస్ లేబరేటరీస్ లిమిటెడ్; దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి సమిష్టిగా మరియు నెస్లే ఇండియా లిమిటెడ్ మధ్య ఉమ్మడి వాణిజ్య ఒప్పందం ఇప్పటి నుండి నెస్లే ఇండియాగా సూచించబడుతుంది, ఈ సంస్థ ఈరోజు Celevida GLP+ని ప్రారంభోత్సవం గురించి ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశంలో టైప్ 2 డయాబిటీస్, ఊబకాయం నిర్వహణ కోసం GLP-1/GIP చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తులలో జీవక్రియ, క్రియాత్మక ఆరోగ్యాన్ని స్థిరపరచడానికి, సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం కండర ద్రవ్యరాశి నిర్వహణకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా శాస్త్రీయంగా రూపొందించబడిన ఉత్పత్తి.
GLP-1/GIP-ఆధారిత చికిత్సలు టైప్ 2 డయాబిటీస్, ఊబకాయం నిర్వహణలో మరింత విస్తృతంగా వినియోగించబడటం, రోగుల కోసం ఆధునిక చికిత్సా ఎంపికలను పొందడం మెరుగైన కారణంగా, మందులకు అతీతంగా సమీకృత వ్యవస్థను రూపొందించడం అత్యంత ప్రధానమైనదిగా మారింది. పోషణ, వైద్య పర్యవేక్షణ, దీర్ఘకాలిక రోగి సహాయాన్ని కలిగి ఉన్న ఈ వ్యవస్థ, టైప్ 2 డయాబిటీస్, ఊబకాయంతో బాధపడుతున్న రోగులకు స్థిరమైన మరియు సమగ్రమైన ఫలితాలను కేటాయించడంలో సహాయపడాలి. మొత్తం ఫలితాలను మెరుగుపరచడానికి, ఈ చికిత్సలతో సంబంధమున్న పోషకాహార లోపాలను, కండరాల ఆరోగ్య సవాళ్లను పరిష్కరించడం ఈ విధానంలో ఒక ముఖ్యమైన అంశం.
డాక్టర్. రెడ్డీస్ లేబరేటరీస్ లిమిటెడ్ గ్లోబల్ జనరిక్స్ CEO, డాక్టర్ రెడ్డీస్ అండ్ నెస్లే హెల్త్ సైన్స్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ ఎం.వి. రమణ ఇలా అన్నారు, డయాబిటీస్ మరియు ఊబకాయం నిర్వహణలో GLP-1 చికిత్సలు ఒక గణనీయమైన పురోగతిని సూచిస్తాయి. అయితే, మందుల చికిత్సకు మించి రోగులకు సహాయం చేయడంలో, ముఖ్యంగా చికిత్స సమయంలో పోషకాహార లోపాలను సరిచేయడంలో, కండరాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో ఒక స్పష్టమైన అవసరం మిగిలి ఉంది. రోగులు తమ శరీర నిర్మాణంలో మార్పులు అనుభవించినప్పుడు, తగినంత పోషకాలను తీసుకోవడం మరియు లీన్ బాడీ మాస్ ను కాపాడుకోవడం దీర్ఘకాలిక ఫలితాలను స్థిరపరచడానికి ప్రధానం అవుతుంది.
Celevida GLPతో+తో మందుల చికిత్సలతో పాటు ఉంటూ రోగుల రోజూవారీ ప్రయాణంలో మెరుగైన మొత్తం ఫలితాలకు సహాయపడే ఒక లక్ష్యభరితమైన, శాస్త్రీయ ఆధారిత పోషకాహార పరిష్కారం ద్వారా ఈ లోటును పూరించాలని మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము. ఈ నిబద్ధతలో భాగంగా, జీవక్రియ ఆరోగ్యం యొక్క మరింత స్థిరమైన, సంపూర్ణ నిర్వహణను సాధ్యం చేసే సమీకృత, రోగి-కేంద్రీకృత పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేయడంపై మేము దృష్టి సారిస్తాము.
భారతదేశంలో సీనియర్ డాక్టర్ల అభిప్రాయాలు ఒక ముఖ్యమైన, తరచుగా కావలసినంతగా గుర్తించబడని ప్రమాదాన్ని తెలియచేసాయి. అది GLP-1/GIP చికిత్సా సమయంలో కండరాల క్షీణత. GLP- మరియు డ్యూయల్ GLP-1/GIP చికిత్సలతో సంబంధం ఉన్న మొత్తం బరువు తగ్గడంలో 25-40% లీన్ బాడీ మాస్ లేదా శరీరంలో కొవ్వు మినహా మిగిలిన మొత్తం బరువు నష్టానికి (1,2) కారణమని చెప్పవచ్చని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. సహజంగానే తక్కువ ప్రాధమిక ప్రమాణ అస్థి పంజర కండర ద్రవ్యరాశి, శరీరంలో ఎక్కువ కొవ్వు ద్రవ్యరాశి (3) కారణంగా భారతీయులలో ఈ ప్రమాదం పెరగవచ్చని నిపుణులు చెప్పారు. ఇది దీర్ఘకాలికంగా రోజుకు/0.6/కేజీకి(4) గ్రాముల ప్రోటీన్ తీసుకోవడం వలన మరింత ఎక్కువ కావచ్చు. ఇది రెండు రకాల హానిని కలిగిస్తుంది. దీని వలన దీర్ఘకాలిక జీవక్రియ ఆరోగ్యానికి కండరాల సంరక్షణ ప్రధానమైనదే కాకుండా అత్యంత అవసరమైనది కూడా. బరువు తగ్గించే సమయంలో కండర ద్రవ్యరాశిని కాపాడుకోవడానికి ప్రోటీన్ తీసుకోవడం 1.2-1.5 గ్రా/కిలో/రోజుకు పెంచాలని వైద్యపరమైన మరియు నిపుణుల ఏకాభిప్రాయం సిఫారసు చేసింది. ఇది అనుకూలమైన పోషకాహార మద్దతుకు(5) ప్రాధాన్యతనిచ్చింది.