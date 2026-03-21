టైప్ 2 మధుమేహుల కోసం డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబొరేటరీస్ సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్ ఒబెడా విడుదల

హైదరాబాద్: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ అయిన డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ ఈ రోజు ఒబెడా బ్రాండ్ పేరిట తమ ఇంజెక్టబుల్ సెమాగ్లుటైడ్ను విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. భారతదేశంలో టైప్ 2 మధుమేహ నిర్వహణ కోసం, అధునాతన జిఎల్ పి -1 రిసెప్టర్ అగోనిస్ట్ ఆధారిత చికిత్స లభ్యతను విస్తరించడంలో ఇది ఒక కీలకమైన ముందడుగును సూచిస్తుంది. జెనరిక్ సెమాగ్లుటైడ్ కోసం డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా(డిజిసిఐ) ఆమోదం పొందిన మొట్టమొదటి భారతీయ కంపెనీ డాక్టర్ రెడ్డీస్. పేటెంట్ గడువు ముగిసిన వెంటనే ఈ విభాగంలోకి కంపెనీ తొలి రోజే ప్రవేశించడాన్ని ఈ ఆవిష్కరణ నొక్కి చెబుతూనే, భారతదేశంలో రోగుల తీరని అవసరాలను తీర్చడానికి కంపెనీ సంసిద్ధతను ఇది ప్రదర్శిస్తోంది.
ఐసిఎంఆర్-ఇండియాబ్ అధ్యయనం వెల్లడించే దాని ప్రకారం, ప్రపంచంలోనే అత్యధిక మధుమేహ భారాన్ని ఎదుర్కొంటున్న దేశాలలో భారతదేశం ఒకటి. ఇక్కడ 101 మిలియన్లకు పైగా వయోజనులు మధుమేహంతో జీవిస్తున్నారు. ఈ అధ్యయనం ప్రకారం, మధుమేహం వ్యాప్తి 11.4%గా అంచనా వేయబడింది. ప్రతి పది మంది వయోజనులలో దాదాపు నలుగురు ఉదర స్థూలకాయంతో బాధపడుతున్నారు. అదనంగా, 136 మిలియన్ల మంది ప్రీ-డయాబెటిక్ దశలో ఉన్నారని అంచనా, వారికి ఆ వ్యాధి వచ్చే ప్రమాద తీవ్రత అధికంగా వుంది. ఇటువంటి పరిస్థితులలో, జిఎల్ పి -1 రిసెప్టర్ అగోనిస్ట్ అయిన సెమాగ్లుటైడ్ను సమగ్ర చికిత్సా ప్రణాళికలో భాగంగా ఉపయోగించినప్పుడు, గ్లైసెమిక్ నియంత్రణను మెరుగుపరచడంలో, బరువు నిర్వహణకు మద్దతు ఇవ్వడంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిరూపితమైన ట్రాక్ రికార్డును కలిగి ఉంది.
312 మంది పాల్గొన్న ఒక తులనాత్మక ఫేజ్-III క్లినికల్ అధ్యయనంలో, ఆవిష్కరణ ఔషధంతో పోలిస్తే ఏమాత్రం తక్కువ కాని సామర్థ్యాన్ని, దానికి సమానమైన భద్రతను డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఒబెడా ప్రదర్శించింది. ఇది కూడా అదే విధమైన గ్లైసెమిక్ తగ్గింపును చూపించింది. అదనంగా, అధ్యయనం ముగిసే సమయానికి ఫాస్టింగ్ గ్లూకోజ్ నియంత్రణ, భోజనానంతర గ్లూకోజ్ నియంత్రణ మరియు చికిత్సా గ్లైసెమిక్ ప్రతిస్పందన కోసం పోల్చదగిన ఫలితాలు గమనించబడ్డాయి. ఎలాంటి యాంటీ-డ్రగ్ యాంటీబాడీలు కనుగొనబడలేదు, దీని రోగనిరోధక ప్రతిచర్యల తీరు ఆవిష్కర్త ఔషధాన్ని పోలి ఉంది.
ఏపీఐ అభివృద్ధి, తయారీ, అలాగే ఫార్ములేషన్ అభివృద్ధి రెండూ పూర్తిగా అంతర్గతంగా నిర్వహించబడటంతో, సంక్లిష్టమైన ఉత్పత్తి అభివృద్ధి, పెప్టైడ్ సైన్స్లో డాక్టర్ రెడ్డీస్ యొక్క బలాన్ని ఒబెడా ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇది పెప్టైడ్ టెక్నాలజీలో కంపెనీకి ఉన్న దశాబ్దాల అనుభవాన్ని, అలాగే అధిక నాణ్యత గల, సరసమైన ధరలలో మందులు అందుబాటులో ఉండేలా చూడటానికి మరియు భారతదేశం యొక్క మారుతున్న ఆరోగ్య సంరక్షణ అవసరాలను తీర్చడానికి జిఎల్ పి -1 చికిత్సలను మార్కెట్లోకి తీసుకురావాలనే దాని నిబద్ధతను కూడా ప్రదర్శిస్తుంది. జిఎల్ పి -1 చికిత్సలకు సంబంధించి తమ భవిష్యత్ ప్రణాళికలలో భాగంగా, అభివృద్ధి మరియు తయారీ ఈ రెండింటినీ అంతర్గతంగానే నిర్వహించే ఒక సంపూర్ణ ఏకీకృత ఏపిఐ మరియు ఫార్ములేషన్ విధానాన్ని ఈ సంస్థ పరిశీలించనుంది.
డాక్టర్ రెడ్డీస్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఎరెజ్ ఇజ్రాయెలీ మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలో మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మార్కెట్లలోని రోగులకు విభిన్నమైన పరిష్కారాలతో, కీలకమైన చికిత్సా విభాగాలలో మా పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరించాలనే మా ప్రయత్నాలలో, నేటి ప్రారంభోత్సవం ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగును సూచిస్తుంది. జిఎల్ పి -1 చికిత్సల విభాగంలోకి మా ప్రవేశం, సంక్లిష్టమైన ఉత్పతుల అభివృద్ధి మరియు పెప్టైడ్ సైన్స్లో మా సామర్థ్యాలను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇది ఆవిష్కరణను అందరికీ చేరువ చేయాలనే లక్ష్యంతో మేళవించి, అధునాతన మధుమేహ చికిత్సలు కేవలం అందుబాటులో ఉండటమే కాకుండా సరసమైన ధరలలో లభించేలా చూడటం ద్వారా, ఆరోగ్య సంరక్షణలో విశ్వసనీయ భాగస్వామిగా నిలవాలనే మా లక్ష్యంను ఇది మరింత గా పునరుద్ఘాటిస్తుంది. ఫేజ్-1 ఆవిష్కరణలో భాగంగా, మేము పలు దేశాలలో జెనరిక్ సెమాగ్లుటైడ్ను పరిచయం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము. మా ఒకే ఉత్పత్తి, ఒకే నాణ్యత విధానం ద్వారా, అన్ని మార్కెట్లలోనూ అదే అత్యున్నత నాణ్యత గల ఉత్పత్తిని అందించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము అని అన్నారు.
డాక్టర్ రెడ్డీస్, బ్రాండెడ్ మార్కెట్స్ (ఇండియా మరియు ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్) చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఎం.వి.రమణ మాట్లాడుతూ, దేశంలో ఆమోదం పొందిన మొట్టమొదటి జెనరిక్ సెమాగ్లుటైడ్గా, నేటి విడుదల, మా శాస్త్ర-ఆధారిత విధానాన్ని మరియు భారతదేశంలో అధునాతన చికిత్సల లభ్యతను విస్తరించడంలో మా దీర్ఘకాల ప్రయత్నాలను ప్రతిబింబిస్తుంది. వేగంగా పెరుగుతున్న మధుమేహ భారాన్ని దేశం ఎదుర్కొంటున్న తరుణంలో, సమర్థవంతమైన చికిత్సా విధానాలను అందించడం మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన చికిత్సల ద్వారా ఎక్కువమంది రోగులు ప్రయోజనం పొందేలా చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము. ఈ ముఖ్యమైన ఔషధం విడుదల, మా మధుమేహ ఔషధాల శ్రేణిని బలోపేతం చేస్తుంది, దీర్ఘకాలిక జీవక్రియ వ్యాధులతో జీవిస్తున్న ప్రజల ఆరోగ్య ఫలితాలను మెరుగుపరచాలనే మా విస్తృత నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటిస్తుంది. జిఎల్ పి -1 చికిత్సలు మాకు ఒక కీలకమైన ప్రాధాన్యతా రంగంగా నిలుస్తున్నాయి; వివిధ జీవక్రియ సంబంధిత సమస్యల కోసం, అన్ని రూపాల్లోనూ ఒక సమగ్రమైన చికిత్సా శ్రేణిని రూపొందించే దిశగా మేము మా కృషిని కొనసాగించనున్నాము అని అన్నారు.
డాక్టర్ రెడ్డిస్ ఒబెడా ఇంజెక్షన్ 2 mg మరియు 4 mg మోతాదులలో లభిస్తుంది మరియు ఇది వాడుకకు సులభమైన పెన్ పరికరంతో, వారానికి ఒకసారి చర్మం కింద ఇచ్చేందుకు వీలుగా, ముందుగా నింపిన, పారవేయగలిగే రూపంలో వస్తుంది. పంపిణీ అంతటా పటిష్టమైన కోల్డ్-చైన్ సమగ్రతను ఇది నిర్వహిస్తుంది. రెండు మోతాదులలోని ప్రతి పెన్ కనీసం వారానికి 4 డోసుల మోతాదులను అందిస్తుంది. రెండు మోతాదులకూ రోగికి అయ్యే ఖర్చు నెలకు రూ. 4,200. అదనంగా, డ్రగ్-డివైస్ కాంబినేషన్ ఉత్పత్తుల కోసం యుఎస్ ఎఫ్ డి ఏ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా సుమారు 20 కీలక అంశాలను పూర్తి చేసిన 41 మంది పార్టిసిపెంట్స్ తో జరిపిన ఒక హ్యూమన్-ఫ్యాక్టర్స్ అధ్యయనంలో, ఇన్నోవేటర్ పెన్ కు ఏ మాత్రం తక్కువకాని కాని వినియోగదారు-పనితీరు ఫలితాలను ఒబెడా పెన్ ప్రదర్శించింది.