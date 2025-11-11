స్ట్రోక్ తర్వాత వేగంగా కోలుకోవడానికి రోబోటిక్ రిహాబిలిటేషన్ కీలకమంటున్న నిపుణులు
హైదరాబాద్లో జరిగిన ఒక శాస్త్రీయ సమావేశంలో 50 మందికి పైగా ప్రముఖ న్యూరాలజిస్టులు, న్యూరో సర్జన్లు, రీహాబిలిటేషన్ నిపుణులు ఆరోగ్య సంరక్షణలో అత్యంత నిర్లక్ష్యం చేయబడినప్పటికీ అత్యంత కీలకమైన అంశాలలో ఒకటైన పోస్ట్-స్ట్రోక్ రీహాబిలిటేషన్ గురించి చర్చించారు. రోగులకు వేగవంతమైన, అతి తక్కువ ఖర్చులో కోలుకోవడాన్ని నిర్ధారించడానికి భారతదేశం దాని పోస్ట్-స్ట్రోక్ కేర్ వ్యవస్థలో అధునాతన రోబోటిక్ రీహాబిలిటేషన్ను ఏకీకృతం చేయాలని ప్యానెల్ ఏకాభిప్రాయంతో వెల్లడించింది.
అడ్వాన్స్ రోబోటిక్స్ ఇన్ రిహాబ్- రికవరీ పేరిట నిర్వహించిన ఈ సదస్సు భారతదేశ ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రయాణంలో ఒక ప్రాథమిక అంతరాన్ని వెలుగులోకి తెచ్చింది. దేశంలో పెద్ద వయసు వ్యక్తుల వైకల్యానికి స్ట్రోక్ ప్రధాన కారణాలలో ఒకటిగా ఉన్నప్పటికీ చాలా మంది రోగులకు, వైద్య జోక్యం ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్తోనే ముగుస్తుంది. రికవరీ కోసం నిజమైన యుద్ధం ఇక్కడే ప్రారంభమవుతుందని నిపుణులు నొక్కి చెప్పారు.
భారతదేశ ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థ అత్యవసర సంరక్షణలో ప్రావీణ్యం సంపాదించింది, కానీ రీహాబిలిటేషన్ అంటే జీవితాలను నిజంగా పునర్నిర్మించే ప్రదేశం అని యశోద హాస్పిటల్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ బిఎస్వి రాజు అన్నారు. స్ట్రోక్లో, ప్రతి రోజు లెక్కించబడుతుంది. రోగి గైడెడ్ రిహాబిలిటేషన్ను ఎంత త్వరగా ప్రారంభిస్తే, అతను తిరిగి సాధారణ స్థితికి వచ్చే అవకాశాలు అంత ఎక్కువగా ఉంటాయి. రోబోటిక్ రీహాబిలిటేషన్ చికిత్సకు ఖచ్చితత్వం, తీవ్రతను జోడిస్తుంది అని అన్నారు.
HCAH సహ వ్యవస్థాపకుడు-అధ్యక్షుడు డాక్టర్ గౌరవ్ తుక్రాల్ మాట్లాడుతూ, మేము ఇటీవల తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్ రీహాబిలిటేషన్ ల్యాబ్ను ప్రారంభించాము, ఇందులో ఏఐ-శక్తితో పనిచేసే ఎక్సోస్కెలిటన్లు, మోషన్-ట్రాకింగ్ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. ప్రారంభ, నిర్మాణాత్మక రీహాబిలిటేషన్ క్లినికల్గా ప్రభావవంతంగా ఉండటమే కాకుండా ఆర్థికంగా కూడా తెలివైనది. చికిత్సను ముందుగానే ప్రారంభిస్తే రోగులు వేగంగా కోలుకుంటారు అని అన్నారు.
శస్త్రచికిత్స ప్రాణాలను కాపాడుతుంది; రీహాబిలిటేషన్ దానిని తిరిగి ఇస్తుంది. పోస్ట్-స్ట్రోక్ రీహాబిలిటేషన్ను మనం సంరక్షణలో ఒక ప్రామాణిక భాగంగా మార్చాలి అని డాక్టర్ తుక్రాల్ జోడించారు.