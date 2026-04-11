శనివారం, 11 ఏప్రియల్ 2026
Written By సిహెచ్
Last Modified: శనివారం, 11 ఏప్రియల్ 2026 (22:35 IST)

కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను ప్రారంభించిన మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు

Venkaiah Naidu
కన్సార్టియం ఆఫ్ అక్రిడిటెడ్ హెల్త్‌కేర్ ఆర్గనైజేషన్స్(కాహో) నిర్వహిస్తోన్న భారతదేశపు ప్రముఖ ఆరోగ్య సంరక్షణ నాణ్యత సదస్సు అయిన కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను భారతదేశపు మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ ఎం. వెంకయ్య నాయుడు ప్రారంభించారు. ఏప్రిల్ 10 నుండి 12, 2026 వరకు జరగనున్న ఈ సదస్సులో ప్రభావవంతమైన శాస్త్రీయ సమావేశాలు, ప్యానెల్ చర్చలు, ఆవిష్కరణల ప్రదర్శనలు, ఇంటరాక్టివ్ నెట్‌వర్కింగ్ అవకాశాలు,  పరిశోధకులు, వైద్య నిపుణులచే పోస్టర్ ప్రదర్శనలు కూడా ఉంటాయి, ఇవి వినూత్న ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శించటంతో పాటుగా విజ్ఞాన మార్పిడిని ప్రోత్సహిస్తాయి.
 
అపోలో హాస్పిటల్స్ గ్రూప్ జాయింట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సంగీతా రెడ్డి కీలకోపన్యాసం చేయగా, ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ క్వాలిటీ ఇన్ హెల్త్ కేర్ (ISQua) అధ్యక్షుడు, బోర్డు సభ్యుడు డాక్టర్ ఎజెక్వియల్ గార్సియా ఎలోరియో ప్రత్యేక ప్రసంగం చేశారు. ప్రత్యేక ప్రసంగాలు చేసిన ప్రముఖులలో కాహో అధ్యక్షుడు డాక్టర్ విజయ్ అగర్వాల్ మరియు సెక్రటరీ జనరల్ డాక్టర్ లల్లు జోసెఫ్ ఉన్నారు. కాహోకాన్ 2026 ఆర్గనైజింగ్ ఛైర్‌పర్సన్ డాక్టర్ నల్లా జి పళనిస్వామి సభికులకు స్వాగతం పలకగా, కో-ఆర్గనైజింగ్ ఛైర్‌పర్సన్ డాక్టర్ ఎస్ మణివన్నన్ ఈ సదస్సు నేపథ్యం వివరించారు. ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ డాక్టర్ సతీష్ దేవదాస్ వందన సమర్పణ చేశారు.
 
రోగి భద్రత, ఆరోగ్య సంరక్షణ నాణ్యత, అక్రిడిటేషన్, డిజిటల్ పరివర్తనలో పురోగతిపై చర్చించడానికి, 200 మందికి పైగా అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులతో సహా సుమారు 2,500 మంది ఆరోగ్య సంరక్షణ నాయకులు, వైద్యులు, అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, విధాన రూపకర్తలను కాహోకాన్ 2026 ఒకచోట చేర్చింది. సదస్సులో భాగంగా 200కు పైగా స్టాళ్లతో కూడిన ఒక సమగ్ర ఆరోగ్య సంరక్షణ ఎగ్జిబిషన్ కూడా ఏర్పాటు చేయబడింది. ఇందులో ప్రముఖ వైద్య పరికరాల తయారీదారులు, డిజిటల్ ఆరోగ్య సంస్థలు, ఫార్మాస్యూటికల్ సంస్థలు, సేవా ప్రదాతల నుండి అత్యాధునిక ఉత్పత్తులు, సేవలు ప్రదర్శించబడుతున్నాయి.
 
శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు మాట్లాడుతూ , నాణ్యమైన వైద్య సంరక్షణ అందరికీ, ఆదర్శవంతంగా ఉచితంగా అందుబాటులో ఉండేలా చూడటానికి,  ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో పటిష్టమైన ఆరోగ్య సంరక్షణ మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ప్రభుత్వాలు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. గత కొన్నేళ్లుగా బీమా వ్యాప్తి మెరుగుపడినప్పటికీ, గణనీయమైన సంఖ్యలో రోగులు ఇప్పటికీ సొంత ఖర్చులపైనే ఆధారపడుతున్నారు, ఇది ఒక ప్రధాన ఆందోళనగా మిగిలిపోయింది. ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలను మరింత సమర్థవంతంగా, విస్తృతంగా అందించడానికి, లభ్యత మరియు అందుబాటు ధరలలోని అంతరాలను పూడ్చడానికి ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యాలకు విస్తృత అవకాశం ఉంది. అదే సమయంలో, ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులు తమ పరిధిని విస్తరించడానికి, రోగ నిర్ధారణను మెరుగుపరచడానికి, రోగి ఫలితాలను మెరుగుపరచడానికి కృత్రిమ మేధను (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) స్వీకరించాలి. దీనితో పాటుగా అంతే ముఖ్యమైనది సమాజ స్థాయిలో అవగాహనను బలోపేతం చేయడం, నివారణ సంరక్షణపై గట్టిగా  దృష్టి పెట్టడం. ఇది దీర్ఘకాలంలో పెరుగుతున్న జీవనశైలి వ్యాధుల భారాన్ని తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది అని అన్నారు. 
 
ఈ సదస్సులో చిన్న సమూహ చర్చలు, ఇంటరాక్టివ్ వర్క్‌షాప్‌లు, కేంద్రీకృత అభ్యాస సమావేశాలను సులభతరం చేయడానికి రూపొందించిన అనేక బ్రేక్‌అవుట్ హౌస్‌లు కూడా జరుగుతున్నాయి. దాదాపు 32 ప్రముఖ ఆసుపత్రులను భాగస్వామ్యం చేస్తూ, కార్యక్రమానికి ముందు 40కి పైగా వర్క్‌షాప్‌లు నిర్వహించబడ్డాయి. ఇవి నాణ్యత మెరుగుదల, రోగి భద్రతపై ప్రత్యక్ష శిక్షణ, ఆచరణాత్మక పరిజ్ఞానం అందించాయి. ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో భాగంగా కాన్ఫరెన్స్ సావనీర్, అకడమిక్ ప్రచురణలు, జర్నల్స్‌ను విడుదల చేయడంతో పాటు, హెల్త్‌కేర్ రిస్క్, లాపరోస్కోపిక్ గవర్నెన్స్, ఫార్మసీ గవర్నెన్స్, రీహాబిలిటేషన్, రోగి-స్నేహపూర్వక ఆసుపత్రి పరిపాలనలో పరిపక్వత, శ్రేష్ఠత ప్రమాణాలతో సహా కొత్త కార్యక్రమాలను ప్రారంభించారు.
 
మానవ వనరులు, ఇన్ఫెక్షన్ నివారణ నియంత్రణ, వృత్తిపరమైన ఆరోగ్యం వంటి రంగాలలో నాణ్యత ప్రోత్సాహక కేంద్రాలు, కొత్త కాహో ఫోరమ్‌ల ప్రారంభంపై కూడా ప్రకటనలు చేశారు. హెల్త్‌కేర్ రంగంలో నిర్వహణ పద్ధతులను ప్రోత్సహించడానికి కాహో, ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్‌మెంట్ జమ్మూ మధ్య ఒక అవగాహన ఒప్పందం(ఎంఓయూ)పై సంతకం జరగడానికి కూడా ఈ కార్యక్రమం సాక్ష్యంగా నిలిచింది.
 
దక్షిణాసియా కోసం మొదటి ISQua ప్రాంతీయ సదస్సుగా ISQuaచే గుర్తింపు పొందిన కాహోకాన్ 2026లో 20 మంది ISQua నిపుణులు ప్రసంగించనున్నారు. ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడంలో విశేష కృషి చేసిన సంస్థలు, నిపుణులను సత్కరించే ప్రతిష్టాత్మక కాహో అవార్డుల ద్వారా, ఈ సదస్సు ఆరోగ్య సంరక్షణ నాణ్యత మరియు రోగి భద్రతలో శ్రేష్ఠతను గౌరవిస్తుంది.

