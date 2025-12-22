కోడిగుడ్డుతో కేన్సర్ రాదు, నిర్భయంగా తినేయండి అంటున్న FSSAI
కోడిగుడ్డు తింటే కేన్సర్ వస్తుందంటూ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ఓ వార్త హల్చల్ చేసింది. దీనిని ఉటంకిస్తూ పలు మీడియా ఛానళ్లు కూడా కోడిగుడ్డు ఆరోగ్యానికి హానికరం అంటూ వార్తలు ప్రసారం చేసాయి. ఈ వార్తలు తప్పుదోవ పట్టించేవనీ, అశాస్త్రీయమైనవని, ప్రజలను భయాందోళనలకు గురిచేవిగా వున్నాయని భారత ఆహార భద్రత మరియు ప్రమాణాల సంస్థ (FSSAI) తెలిపింది. మన దేశంలో లభించే కోడిగుడ్లు అన్నీ ఎంతో సురక్షితమైనవనీ, ఎలాంటి భయం లేకుండా కోడిగుడ్లు తినవచ్చని తెలియజేసింది.
కోడిగుడ్లలో నైట్రోఫ్యూరాన్ మెటాబోలైట్స్ వంటి కేన్సర్ కారక పదార్థాలున్నాయంటూ మీడియా నివేదికలు, సోషల్ మీడియా పోస్టులపై స్పందిస్తూ... కలుషితాలు, టాక్సిన్స్, అవశేషాలకు సంబంధించిన నిబంధనలు ఖచ్చితంగా అమలవుతున్నట్లు తెలిపింది. 2011 ప్రకారం పౌల్ట్రీ, కోడిగుడ్ల ఉత్పత్తిలోని అన్ని దశలలో నైట్రోఫ్యూరాన్ వాడకాన్ని పూర్తిగా నిషేధించినట్లు తెలియజేసింది.