సోమవారం, 22 డిశెంబరు 2025
సోమవారం, 22 డిశెంబరు 2025 (12:55 IST)

కోడిగుడ్డుతో కేన్సర్ రాదు, నిర్భయంగా తినేయండి అంటున్న FSSAI

Egg Omlet
కోడిగుడ్డు తింటే కేన్సర్ వస్తుందంటూ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ఓ వార్త హల్చల్ చేసింది. దీనిని ఉటంకిస్తూ పలు మీడియా ఛానళ్లు కూడా కోడిగుడ్డు ఆరోగ్యానికి హానికరం అంటూ వార్తలు ప్రసారం చేసాయి. ఈ వార్తలు తప్పుదోవ పట్టించేవనీ, అశాస్త్రీయమైనవని, ప్రజలను భయాందోళనలకు గురిచేవిగా వున్నాయని భారత ఆహార భద్రత మరియు ప్రమాణాల సంస్థ (FSSAI) తెలిపింది. మన దేశంలో లభించే కోడిగుడ్లు అన్నీ ఎంతో సురక్షితమైనవనీ, ఎలాంటి భయం లేకుండా కోడిగుడ్లు తినవచ్చని తెలియజేసింది.
 
కోడిగుడ్లలో నైట్రోఫ్యూరాన్ మెటాబోలైట్స్ వంటి కేన్సర్ కారక పదార్థాలున్నాయంటూ మీడియా నివేదికలు, సోషల్ మీడియా పోస్టులపై స్పందిస్తూ... కలుషితాలు, టాక్సిన్స్, అవశేషాలకు సంబంధించిన నిబంధనలు ఖచ్చితంగా అమలవుతున్నట్లు తెలిపింది. 2011 ప్రకారం పౌల్ట్రీ, కోడిగుడ్ల ఉత్పత్తిలోని అన్ని దశలలో నైట్రోఫ్యూరాన్ వాడకాన్ని పూర్తిగా నిషేధించినట్లు తెలియజేసింది. 

ఆంధ్ర ప్రజలు తెలివైనవాళ్లు, నేను భీమవరం నుంచి పోటీ చేస్తా: వైరల్ అవుతున్న కేటీఆర్ వీడియో

ఆంధ్ర ప్రజలు తెలివైనవాళ్లు, నేను భీమవరం నుంచి పోటీ చేస్తా: వైరల్ అవుతున్న కేటీఆర్ వీడియోకేసీఆర్ నిన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టినదగ్గర్నుంచి సోషల్ మీడియాలో ఆయనపై తీవ్రంగా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఆంధ్రరాష్ట్ర ఏర్పాటుతోనే తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగిందన్న ఆయన వ్యాఖ్యలపై సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు తూర్పారపడుతున్నారు. ఇదిలావుంటే కేటీఆర్ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి ఓ పాత వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అందులో ఆయన తను ఆంధ్ర ప్రజలు తెలివైనవాళ్లు, మాకే ఓటేస్తారు. నేను భీమవరం నుంచి పోటీ చేస్తా. కోడిపందేలను లీగలైజ్ చేస్తా అంటూ చెప్పిన మాటల తాలూకు వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.

రష్యా వెళ్లి రోడ్లు ఊడుస్తున్న భారతదేశ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్, నెల జీతం ఎంతో తెలుసా?

రష్యా వెళ్లి రోడ్లు ఊడుస్తున్న భారతదేశ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్, నెల జీతం ఎంతో తెలుసా?భారతదేశానికి చెందిన ఓ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ రష్యాలో సెయింట్ పీటర్స్‌బర్గ్ చారిత్రక నగరంలో రోడ్లు ఊడుస్తూ డబ్బు ఆర్జిస్తున్నాడు. రష్యాలో వీధులను శుభ్రం చేసే పనివారు కొరతగా వుండటంతో ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చినవారికి అవకాశాలు కల్పిస్తోంది. ఉండేందుకు ఇల్లు, తినడానికి భోజన సదుపాయలు కూడా కల్పించి నెలకి రూ. 1,10,000 ఇస్తున్నారు. దీనితో అక్కడ వీధులను శుభ్రం చేసేందుకు పలువురు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. భారతదేశం నుంచి అలా నాలుగు నెలల క్రితం 17 మంది వెళ్లారట. ఇలా వెళ్లినవారిలో ముఖేష్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ కూడా వున్నాడు.

మళ్లీ ఆంధ్రపై పడ్డ కేసీఆర్, అసలు ఆయన బాధేంటి?

మళ్లీ ఆంధ్రపై పడ్డ కేసీఆర్, అసలు ఆయన బాధేంటి?తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు జరిగి పదేళ్లు దాటిపోయింది. అయినా కేసీఆర్ ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ పైనే అక్కసు వెళ్లగక్కుతున్నట్లు అర్థమవుతోంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర విభజన జరిగాక ఆయన ఆ రాష్ట్రానికి 10 ఏళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా వున్నారు. ఆ సమయంలో దేశంలోనే తెలంగాణ నెంబర్ 1 అని కూడా చెప్పారు. కానీ ఇప్పుడు మళ్లీ రివర్స్ గేర్ వేసి మాట్లాడుతున్నారు. ఆంధ్ర రాష్ట్ర విభజనే తెలంగాణ పాలిట శాపంగా మారిందన్నారు. రాష్ట్ర విభజనతో మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు అన్యాయం జరిగిందని అన్నారు. మరి 10 ఏళ్ల కాలంలో ఆయన ఆ జిల్లాకు ఏం చేసారన్నది అక్కడి ప్రజలు చెప్పాల్సి వుంది.

ప్రజలు బుద్ధి చెప్పినా కేసీఆర్ తీరు మారలేదు, దమ్ముంటే రా తేల్చుకుందాం: రేవంత్ రెడ్డి

ప్రజలు బుద్ధి చెప్పినా కేసీఆర్ తీరు మారలేదు, దమ్ముంటే రా తేల్చుకుందాం: రేవంత్ రెడ్డిబీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ వ్యాఖ్యలకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తనదైలి శైలిలో స్పందించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... ఇన్నాళ్లు కలుగులో దాక్కున్న ఎలుకలా వుండి ఇప్పుడు బైటకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు. కేసీఆర్ మారి వుంటాడని అనుకున్నా. ఆయనలో ఏ మార్పు రాలేదు. పదేళ్ల పాలనలో తెలంగాణను 8 లక్షల కోట్ల అప్పుల్లోకి నెట్టి కమీషన్లు దండుకున్నారు. అన్నీ అబద్ధాలు మాట్లాడుతున్నారు. దమ్ముంటే జనవరి 2 నుంచి జరిగే అసెంబ్లీ సమావేశాలకు రావాలి. అక్కడే తేల్చుకుందాం ఎవరు తెలంగాణను దగా చేసారో. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ప్రజలు బుద్ధి చెప్పినా ఇంకా ఆయన తీరు మారలేదు.

KCR: ఇకపై మర్యాదలకు తావు లేదు.. వారి తోలు ఒలుస్తాం.. కేసీఆర్

KCR: ఇకపై మర్యాదలకు తావు లేదు.. వారి తోలు ఒలుస్తాం.. కేసీఆర్బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కే. చంద్రశేఖర్ రావు రాష్ట్ర జల హక్కుల విషయంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని, తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు. "ఇకపై మర్యాదలకు తావు లేదు. రాష్ట్ర హక్కులను బలిపశువుగా మారడానికి నేను అనుమతించను. తెలంగాణ జల హక్కులను వదులుకుంటున్నప్పుడు కేసీఆర్ ఎలా మౌనంగా ఉంటారు? అందుకే నేను రంగంలోకి దిగాలనుకున్నాను.." అని రావు తెలంగాణ భవన్‌లో గంటకు పైగా జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ప్రకటించారు.

Bigg boss Telugu విన్నర్ పడాల కల్యాణ్, CRPF జవాన్, తిరిగి వెళ్తాడా?

Bigg boss Telugu విన్నర్ పడాల కల్యాణ్, CRPF జవాన్, తిరిగి వెళ్తాడా?ఆదివారం రాత్రి ఉత్కంఠంగా జరిగిన బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 గ్రాండ్ ఫినాలెలో కల్యాణ్ పడాల విజేతగా నిలిచాడు. ఇతడు ప్రస్తుతం సీఆర్పిఎఫ్ జవానుగా పనిచేస్తున్నాడు. 3 నెలల శెలవుపై వచ్చాడు. సెలవులో వుండగా అతడికి బిగ్ బాస్ అవకాశం వచ్చింది. విజయనగరం సుందరపేటకు చెందిన కల్యాణ్ ఈ బిగ్ బాస్ షోలో వుండేందుకు ఎక్కువ రోజులపాటు శెలవుపై వున్నాడు. కనుక అతడికి మరో ఏడాది పాటు శెలవులు వుండకపోవచ్చని ఆయన తండ్రి చెప్పారు. అలాగే సీఆర్పీఎఫ్ నిబంధనల ప్రకారం పైఅధికారులకు వివరణ కూడా ఇచ్చుకోవాల్సి వుంటుందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.

Samantha: నిధి అగర్వాల్ తరహాలో జనంలో చిక్కుకున్న సమంత రూతు ప్రభు

Samantha: నిధి అగర్వాల్ తరహాలో జనంలో చిక్కుకున్న సమంత రూతు ప్రభుప్రభాస్ నటించిన ది రాజా సాబ్ సినిమా ప్రచార కార్యక్రమం సందర్భంగా కొన్ని రోజుల క్రితం నటి నిధి అగర్వాల్ ఒక ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్న ఘటన జరిగిన కొద్ది రోజులకే, మరో నటి కూడా ఇలాంటి అనుభవాన్నే ఎదుర్కొన్నారు. ఆ కార్యక్రమంలో నిధిని అభిమానులు చుట్టుముట్టారు. దాంతో ఆమె తన వాహనం వద్దకు చేరుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు.

Kiara Advani: య‌ష్ చిత్రం టాక్సిక్‌: ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫ‌ర్ గ్రోన్ అప్స్ లో కియారా అద్వానీ లుక్

Kiara Advani: య‌ష్ చిత్రం టాక్సిక్‌: ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫ‌ర్ గ్రోన్ అప్స్ లో కియారా అద్వానీ లుక్ఎమోష‌న‌ల్, హై వోల్టేజ్ క‌మ‌ర్షియ‌ల్ మూవీస్ ఇలా... వైవిధ్యమైన సినిమాలు, పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తూ త‌న‌దైన గుర్తింపు సంపాదించుకుంది కియారా అద్వానీ . ఇప్పుడు గీతూ మోహ‌న్ దాస్ రూపొందిస్తోన్న శ‌క్తివంత‌మైన ప్ర‌పంచంలోకి నాడియా పాత్ర ద్వారా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ పాత్ర ఆమె ఫిల్మోగ్ర‌ఫీ రేంజ్‌లో మ‌రింత పెంచేలా స‌రికొత్త‌గా ఉంది.

Bigg boss telugu, ట్రెండింగ్‌లో తనూజ, ట్రోఫీ లిప్ట్ చేసిన కల్యాణ్

Bigg boss telugu, ట్రెండింగ్‌లో తనూజ, ట్రోఫీ లిప్ట్ చేసిన కల్యాణ్బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 విన్నర్ కల్యాణ్ పడాలగా నిలిచారు. ప్రేక్షకుల ఓట్లతో బిగ్ బాస్ తెలుగు విన్నర్ కల్యాణ్ అయ్యాడు. ఐతే ఎక్స్ ట్రెండింగ్‌లో ఆసక్తికరంగా తనూజ నిలిచింది. ఐతే బిగ్ బాస్ విన్నింగ్ ఓట్లు మాత్రం కల్యాణ్ కే పట్టం కట్టాయి. దీనితో బిగ్ బాస్ విన్నర్‌గా కల్యాణ్ ప్రైజ్ మనీ రూ. 35,00,000 గెలుచుకున్నాడు. దానితో పాటు మారుతీ విక్టోరిస్ కారు కూడా అతడికి మారుతీ సుజికీ వారు బహుమతిగా ఇచ్చారు. అలాగే రోఫ్ కంపెనీ నుంచి రూ. 5,00,000 నగదు బహుమతి కూడా కల్యాణ్‌కి దక్కింది.

Neha Sharma: నేహా శర్మకు చెందిన రూ.1.26 కోట్ల విలువైన ఆస్తుల జప్తు

Neha Sharma: నేహా శర్మకు చెందిన రూ.1.26 కోట్ల విలువైన ఆస్తుల జప్తునటి నేహా శర్మకు చెందిన రూ.1.26 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ తాత్కాలికంగా జప్తు చేసింది. అక్రమ బెట్టింగ్ యాప్‌లతో ముడిపడి ఉన్న మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తులో భాగంగా ఈ చర్య తీసుకోవడం జరిగింది. ఆమె సినిమా నేపథ్యం, గతంలో ఆమె చేసిన ఎండార్స్‌మెంట్‌ల కారణంగా ఈ కేసు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. నేహా శర్మ ఆఫ్‌షోర్ బెట్టింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ ప్రమోట్ చేయడంలో ముడిపడి ఉందని ఏజెన్సీ పేర్కొంది. ఈ ప్రమోషన్లు సర్రోగేట్ ప్రకటనల ద్వారా జరిగాయని ఆరోపించారు.
