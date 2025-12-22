సోమవారం, 22 డిశెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 22 డిశెంబరు 2025 (16:46 IST)

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై

తిరుపతి: ఫోర్టిస్ నెట్‌వర్క్‌కు చెందిన ప్రముఖ వైద్య సంస్థ గ్లీనీఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై, గైనకాలజీ రంగంలో మరో చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించింది. రోబోటిక్స్‌ ఇన్‌ గైనకాలజీ: ది న్యూ స్టాండర్డ్ పేరుతో నిర్వహించిన కంటిన్యూయింగ్‌ మెడికల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ (CME) కార్యక్రమం డిసెంబర్ 14న తిరుపతిలోని హోటల్ రెనెస్ట్‌లో విజయవంతంగా జరిగింది. ఈ శాస్త్రీయ సమావేశాన్ని తిరుపతి ఆబ్స్టెట్రిక్‌ అండ్‌ గైనకాలజికల్‌ సొసైటీ, శ్రీ వెంకటేశ్వర మెడికల్‌ కాలేజ్ (SVMC) ప్రసూతి విభాగం కలిసి నిర్వహించాయి. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి 40 మందికి పైగా గైనకాలజిస్టులు పాల్గొన్నారు. రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్సలో కొత్త దిశసెషన్‌కు ప్రధాన వక్తగా గ్లీనీఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై ప్రసూతి, గైనకాలజీ, ఫర్టిలిటీ మెడిసిన్‌, రోబోటిక్ సర్జరీ, యుటెరైన్ ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ విభాగాల డైరెక్టర్ డా. పద్మప్రియా వివేక్ వ్యవహరించారు.
 
ఆమె రోబోటిక్‌ సాంకేతికత క్యాన్సర్‌, పెద్ద పరిమాణ ఫైబ్రాయిడ్‌లు వంటి క్లిష్ట కేసులను కూడా సురక్షితంగా నిర్వహించగలదని వివరించారు. డా. పద్మప్రియా ఈ సందర్భంగా చెన్నైలో నిర్వహించిన ఒక అరుదైన కేసు వివరాలను ప్రదర్శించారు. ఆ కేసులో 4.95 కిలోల(దాదాపు 5 కిలోల) భారీ ఫైబ్రాయిడ్‌ను రోబోటిక్‌ సాయంతో తొలగించడం జరిగింది. ఈ విజయాన్ని గిన్నిస్‌ వరల్డ్ రికార్డ్స్కి సిఫారసు చేశారు. రోబోటిక్‌ పద్ధతిలో ఈ శస్త్రచికిత్స ద్వారా అధిక రక్తనష్టం లేకుండా సర్జరీ పూర్తి చేయబడింది. రోగి 24 గంటల్లో చలనం పొందారు. శరీరంలోని సున్నితమైన ప్రాంతాల వద్ద అత్యధిక ఖచ్చితత్వం సాధ్యమైంది. ప్రాంతీయ వైద్యులకు ప్రేరణకార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన డా. ఉమాదేవి, TOGS కార్యదర్శి, ప్రపంచస్థాయి శస్త్రచికిత్సా ప్రమాణాలను స్థానిక వైద్య సమాజానికి పరిచయం చేయడం ముఖ్యమని అన్నారు.
 
తరువాత, ప్రసంగకారులకు డా. జి. పార్థసారథి రెడ్డి, TOGS అధ్యక్షులు మరియు SVMC OBG విభాగాధిపతి, సత్కారాలు అందజేశారు. డా.పద్మప్రియా వివేక్ మాట్లాడుతూ, రోబోటిక్‌ సర్జరీ భవిష్యత్తు కాదు, ఇది ఇప్పటికే మహిళల ఆరోగ్య సంరక్షణలో కొత్త ప్రమాణంగా నిలిచింది. మా అనుభవాలను పంచుకోవడం ద్వారా తిరుపతి ప్రాంతంలోని రోగులకు ప్రపంచ స్థాయి చికిత్సలను అందించడమే మా లక్ష్యం అన్నారు. ఈ CME ద్వారా గ్లీనీఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై మరియు TOGS, వైద్య రంగంలో నిరంతర నూతనతకు, సాంకేతిక అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్నాయని మరొకసారి నిరూపించాయి.

విజయవాడ వాంబే కాలనీలో మైనర్ బాలికపై ముగ్గురు యువకులు గ్యాంగ్ రేప్, అరెస్ట్

విజయవాడ వాంబే కాలనీలో మైనర్ బాలికపై ముగ్గురు యువకులు గ్యాంగ్ రేప్, అరెస్ట్విజయవాడ నగరం శివారులో వుండే వాంబే కాలనీకి చెందిన ఓ మైనర్ బాలికపై ముగ్గురు కామాంధులు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. రెండురోజుల క్రితం బాలికకు మాయమాటలు చెప్పి బాలికను వాహనం ఎక్కించుకున్నారు. వీరు ఇన్‌స్టాగ్రాం ద్వారా బాలికకు పరిచయం అయ్యారు. రాహుల్ అనే యువకుడు ప్రధానంగా ఆమెతో పరిచయం పెంచుకుని నమ్మించాడు. డిశెంబరు 18వ తేదీన వాంబే కాలనీకి వచ్చి బాలికను కారులో ఎక్కించుకుని కిడ్నాప్ చేసాడు. అతడితో పాటు భరత్, ప్రదీప్ అనే మరో ఇద్దరు కలిసి బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ఈ నిందితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని కేసు నమోదు చేసారు.

TV9 News: టీవీ9పై వస్తున్న వార్తలు పూర్తిగా అవాస్తవం..

TV9 News: టీవీ9పై వస్తున్న వార్తలు పూర్తిగా అవాస్తవం..టీవీ9 నెట్‌వర్క్ యాజమాన్యం, వాటా మార్పులు, లేదా సంస్థ నుంచి ఎవరైనా నిష్క్రమిస్తున్నారన్న అంశాలపై కొన్ని మీడియా వర్గాల్లో ప్రచారం అవుతున్న కథనాలు పూర్తిగా అవాస్తవం, ఆధారహీనమైనవి మరియు దారితప్పించేలా ఉన్నాయి. దీనిపై టీవీ 9 నెట్ వర్క్ సోల్ మీడియాలో ఇలా తెలియజేస్తూ పోస్ట్ పెట్టింది.

సోదరి వివాహానికి యాచకులకు పెండ్లి పిలుపు, విందు వీడియో వైరల్

సోదరి వివాహానికి యాచకులకు పెండ్లి పిలుపు, విందు వీడియో వైరల్యాచకులు అలా వస్తుంటే ఇలా కసురుకుంటుంటారు. ఐతే ఓ వ్యక్తి తన సోదరి వివాహానికి యాచకులను పెళ్లికి ఆహ్వానించాడు. వారికి సుష్టుగా భోజనం కూడా పెట్టి గౌరవంగా సాగనంపాడు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గాజీపూర్ జిల్లాలో సిద్ధార్థ్ రాయ్ అనే వ్యక్తి తన సోదరి వివాహానికి యాచకులను ఆహ్వానించాడు. వారందరికీ విందు వడ్డించాడు. పెళ్లి ముగిసాక వారందరికీ సాదరంగా వీడ్కోలు పలికాడు. సిద్ధార్థ్ ఆలోచనకు నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. అతడిపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

Swathi Rojha: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం నా సమస్యకు పరిష్కారం చూపి శ్రీశైల దర్శన భాగ్యం కల్పించారు

Swathi Rojha: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం నా సమస్యకు పరిష్కారం చూపి శ్రీశైల దర్శన భాగ్యం కల్పించారుబైక్ వ్లోగర్ స్వాతి రోజా (Swathi Rojha) దేశంలోని ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలను దర్శించుకునే క్రమంలో శ్రీశైలం వచ్చారు. శ్రీశైలం చేరుకున్న ఆమె 2 వేల రూములున్న గణేష్ సదన్‌కి వెళ్లారు. ఆమె తన అనుభవాన్ని చెబుతూ... నాకు ఓ గది కావాలని అక్కడివారిని అడిగాను, ఇక్కడ ఒక్కరే ఒంటరిగా వుండటానికి అనుమతి లేదని అన్నారు. దాంతో ఇదెక్కడి రూల్ అని అనుకున్నాను. వారు పోలీసులను కలిసి అనుమతి తీసుకుని రమ్మన్నారు. దాంతో నేను పోలీసుల వద్దకు వెళ్లాను. అక్కడి పోలీస్ అధికారి, ఇక్కడ క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ, డార్మటరీస్‌కి వెళ్లండి అని చెప్పారు. దాంతో నేను అసౌకర్యానికి గురయ్యాను.

ఆంధ్ర ప్రజలు తెలివైనవాళ్లు, నేను భీమవరం నుంచి పోటీ చేస్తా: వైరల్ అవుతున్న కేటీఆర్ వీడియో

ఆంధ్ర ప్రజలు తెలివైనవాళ్లు, నేను భీమవరం నుంచి పోటీ చేస్తా: వైరల్ అవుతున్న కేటీఆర్ వీడియోకేసీఆర్ నిన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టినదగ్గర్నుంచి సోషల్ మీడియాలో ఆయనపై తీవ్రంగా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఆంధ్రరాష్ట్ర ఏర్పాటుతోనే తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగిందన్న ఆయన వ్యాఖ్యలపై సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు తూర్పారపడుతున్నారు. ఇదిలావుంటే కేటీఆర్ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి ఓ పాత వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అందులో ఆయన తను ఆంధ్ర ప్రజలు తెలివైనవాళ్లు, మాకే ఓటేస్తారు. నేను భీమవరం నుంచి పోటీ చేస్తా. కోడిపందేలను లీగలైజ్ చేస్తా అంటూ చెప్పిన మాటల తాలూకు వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.

