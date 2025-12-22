తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై
తిరుపతి: ఫోర్టిస్ నెట్వర్క్కు చెందిన ప్రముఖ వైద్య సంస్థ గ్లీనీఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై, గైనకాలజీ రంగంలో మరో చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించింది. రోబోటిక్స్ ఇన్ గైనకాలజీ: ది న్యూ స్టాండర్డ్ పేరుతో నిర్వహించిన కంటిన్యూయింగ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ (CME) కార్యక్రమం డిసెంబర్ 14న తిరుపతిలోని హోటల్ రెనెస్ట్లో విజయవంతంగా జరిగింది. ఈ శాస్త్రీయ సమావేశాన్ని తిరుపతి ఆబ్స్టెట్రిక్ అండ్ గైనకాలజికల్ సొసైటీ, శ్రీ వెంకటేశ్వర మెడికల్ కాలేజ్ (SVMC) ప్రసూతి విభాగం కలిసి నిర్వహించాయి. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి 40 మందికి పైగా గైనకాలజిస్టులు పాల్గొన్నారు. రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్సలో కొత్త దిశసెషన్కు ప్రధాన వక్తగా గ్లీనీఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై ప్రసూతి, గైనకాలజీ, ఫర్టిలిటీ మెడిసిన్, రోబోటిక్ సర్జరీ, యుటెరైన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ విభాగాల డైరెక్టర్ డా. పద్మప్రియా వివేక్ వ్యవహరించారు.
ఆమె రోబోటిక్ సాంకేతికత క్యాన్సర్, పెద్ద పరిమాణ ఫైబ్రాయిడ్లు వంటి క్లిష్ట కేసులను కూడా సురక్షితంగా నిర్వహించగలదని వివరించారు. డా. పద్మప్రియా ఈ సందర్భంగా చెన్నైలో నిర్వహించిన ఒక అరుదైన కేసు వివరాలను ప్రదర్శించారు. ఆ కేసులో 4.95 కిలోల(దాదాపు 5 కిలోల) భారీ ఫైబ్రాయిడ్ను రోబోటిక్ సాయంతో తొలగించడం జరిగింది. ఈ విజయాన్ని గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్కి సిఫారసు చేశారు. రోబోటిక్ పద్ధతిలో ఈ శస్త్రచికిత్స ద్వారా అధిక రక్తనష్టం లేకుండా సర్జరీ పూర్తి చేయబడింది. రోగి 24 గంటల్లో చలనం పొందారు. శరీరంలోని సున్నితమైన ప్రాంతాల వద్ద అత్యధిక ఖచ్చితత్వం సాధ్యమైంది. ప్రాంతీయ వైద్యులకు ప్రేరణకార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన డా. ఉమాదేవి, TOGS కార్యదర్శి, ప్రపంచస్థాయి శస్త్రచికిత్సా ప్రమాణాలను స్థానిక వైద్య సమాజానికి పరిచయం చేయడం ముఖ్యమని అన్నారు.
తరువాత, ప్రసంగకారులకు డా. జి. పార్థసారథి రెడ్డి, TOGS అధ్యక్షులు మరియు SVMC OBG విభాగాధిపతి, సత్కారాలు అందజేశారు. డా.పద్మప్రియా వివేక్ మాట్లాడుతూ, రోబోటిక్ సర్జరీ భవిష్యత్తు కాదు, ఇది ఇప్పటికే మహిళల ఆరోగ్య సంరక్షణలో కొత్త ప్రమాణంగా నిలిచింది. మా అనుభవాలను పంచుకోవడం ద్వారా తిరుపతి ప్రాంతంలోని రోగులకు ప్రపంచ స్థాయి చికిత్సలను అందించడమే మా లక్ష్యం అన్నారు. ఈ CME ద్వారా గ్లీనీఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై మరియు TOGS, వైద్య రంగంలో నిరంతర నూతనతకు, సాంకేతిక అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్నాయని మరొకసారి నిరూపించాయి.