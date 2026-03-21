GLP-1 థెరపీకి వారానికి చికిత్స ఖర్చు రూ. 325 ఖర్చు, ఎలా?

గ్లెన్మార్క్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ లిమిటెడ్, పరిశోధన ఆధారిత గ్లోబల్ ఔషధ సంస్థ, ఈ రోజు భారతదేశంలో టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ (T2DM) నిర్వహణ కోసం GLIPIQ(సెమాగ్లూటైడ్)ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది, ఇది GLP-1 థెరపీకి అందుబాటులో ఉండే ధరలో కొత్త ప్రమాణాన్ని స్థాపిస్తూ, రోగులకు ఆధునిక డయాబెటిస్ చికిత్సకు ప్రాప్తిని విస్తరిస్తుంది.
చాలామంది రోగుల కోసం, అధునాతన ఇంజెక్టబుల్ థెరపీని ప్రారంభించే నిర్ణయం ఖర్చు, సంక్లిష్టత కారణంగా తరచుగా ఆలస్యమవుతుంది. ధరలో గణనీయమైన మెరుగుదల ద్వారా, GLIPIQ GLP-1 థెరపీకి ప్రాప్తిని విస్తరించి, విస్తృత రోగి వర్గంలో ముందుగానే చికిత్స ప్రారంభించడానికి సహాయపడుతుంది.
GLIPIQ వైయల్, ప్రీ-ఫిల్డ్ పెన్ రూపాల్లో అందుబాటులో ఉంది. భారతదేశంలో నిర్వహించిన బహుకేంద్ర, యాదృచ్ఛిక, తులనాత్మక, యాక్టివ్-కంట్రోల్డ్, ఓపెన్-లేబల్ ఫేజ్ III క్లినికల్ అధ్యయనం అనంతరం, ఈ ఉత్పత్తికి సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ (CDSCO) ఆమోదం లభించింది, ఈ అధ్యయనం భారతీయ టైప్ 2 డయాబెటిస్ రోగుల్లో అనుకూలమైన ప్రభావకత, భద్రతా ఫలితాలను చూపించింది.
GLIPIQ యొక్క ప్రధాన భాగం దాని వైయల్-ఆధారిత ఫార్మ్యులేషన్, డోస్-స్పెసిఫిక్ సిరింజ్లతో రూపకల్పన చేయబడింది, ఇది GLP-1 థెరపీకి మరింత సులభంగా అందుబాటులో ఉండే, అనువైన, వైద్యపరంగా నిర్వహించదగిన విధానాన్ని అందిస్తుంది. ఈ వైయల్ ఫార్మ్యులేషన్, ముఖ్యంగా చికిత్స ప్రారంభ దశల్లో, రోగి అవసరాలకు అనుగుణంగా వైద్యుల మార్గదర్శకత్వంలో డోసింగ్ను మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన చికిత్స మార్గాన్ని అందిస్తూ, థెరపీ ప్రాప్తిని విస్తరించడంలో, చికిత్స అనుసరణను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.
GLIPIQ వైయల్స్తో చికిత్సకు అంచనా వారాంత ఖర్చు రూ. 325 నుండి రూ. 440 వరకు ఉంటుంది, ఇది భారతదేశంలో GLP-1 థెరపీ ప్రారంభానికి ఉన్న ఖర్చు అడ్డంకిని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది మరియు ఈ చికిత్స వర్గానికి మరింత అందుబాటు ప్రవేశాన్ని కల్పిస్తుంది.
వైయల్స్తో పాటు, GLIPIQ ప్రీ-ఫిల్డ్ పెన్ రూపంలో కూడా అందుబాటులో ఉంది, ఇది దీర్ఘకాలిక చికిత్స కోసం స్వీయ డోసింగ్ సౌలభ్యాన్ని అందిస్తుంది. ఈ రెండు రూపాలు, వైయల్ మరియు పెన్ కలిసి ఒక సుస్థిర చికిత్స మార్గాన్ని అందిస్తాయి. ఈ విధానం నిరంతర సంరక్షణకు మద్దతు ఇస్తూ, మెరుగైన అనుసరణ మరియు స్థిరమైన చికిత్స ఫలితాలను సాధించడంలో సహాయపడుతుంది. రెండు రూపాలు 2 mg/1.5 mL, 4 mg/3 mL మరియు 8 mg/3 mL బలాల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
గ్లెన్మార్క్ సంకల్ప్ అనే పేషెంట్ సపోర్ట్ ప్రోగ్రామ్(PSP)ను కూడా ప్రవేశపెడుతోంది, ఇది చికిత్స ప్రారంభానికి మద్దతు ఇవ్వడం, ఇంజెక్టబుల్ చికిత్సపై సౌకర్యాన్ని పెంచడం, దీర్ఘకాలిక అనుసరణను సాధించడానికి రూపొందించబడింది. ఇది కేవలం ధరలో మెరుగుదలకే కాకుండా, రోగులు చికిత్సను కొనసాగించి మెరుగైన ఆరోగ్య ఫలితాలను సాధించేందుకు గ్లెన్మార్క్ కట్టుబాటును ప్రతిబింబిస్తుంది.