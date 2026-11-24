రిలాప్స్-రెఫ్రాక్టరీ మల్టిపుల్ మైలోమా చికిత్సకు సీడీఎస్సీఓ ఆమోదిత బ్లెన్రెప్ను అందుబాటులోకి తెచ్చిన జీఎస్కే
గ్లాక్సోస్మిత్క్లైన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ లిమిటెడ్ (జీఎస్కే ఇండియా) సంస్థ భారత్లో బ్లెన్రెప్(బెలాంటమాబ్ మఫోడోటిన్)ను విడుదల చేసినట్లు ప్రకటించింది. గతంలో కనీసం ఒక దశ చికిత్స పొందిన, వ్యాధి తిరగబెట్టిన లేదా చికిత్సకు స్పందించని మల్టిపుల్ మైలోమాతో బాధపడుతున్న వయోజన రోగులకు కాంబినేషన్ థెరపీగా దీనిని ఉపయోగించేందుకు అనుమతి లభించింది.
మల్టిపుల్ మైలోమా చికిత్స కోసం బి-సెల్ మెచ్యూరేషన్ యాంటిజెన్(బీసీఎంఏ)ను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఆమోదం పొందిన ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి యాంటీబాడీ-డ్రగ్ కాంజుగేట్(ఏడిసి)గా, బ్లెన్రెప్ నిలుస్తోంది. కీలకమైన డ్రీమ్స్ క్లినికల్ కార్యక్రమం ద్వారా బలమైన ఆధారాలు లభించిన ఈ చికిత్స, భారతీయ రోగులకు కొత్త చికిత్సా విధానాన్ని పరిచయం చేయడంతోపాటు వినూత్న చికిత్స అందుబాటును విస్తరించనుంది.
మల్టిపుల్ మైలోమా ఒక ముఖ్యమైన ప్రపంచ ఆరోగ్య సవాలుగా నిలుస్తోంది. గ్లోబోకాన్ గణాంకాల ప్రకారం 2024లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1,96,000 కంటే ఎక్కువగా కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి. భారతదేశంలో, అన్ని కొత్త క్యాన్సర్ కేసులలో మల్టిపుల్ మైలోమా వాటా 1.1%గా ఉంది. అయితే, మెరుగైన ఆయుర్దాయం, మంచి ఆరోగ్య సంరక్షణ , వేగవంతమైన పట్టణీకరణ కారణంగా భవిష్యత్తులో మల్టిపుల్ మైలోమా రేట్లు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
భారతదేశంలో మల్టిపుల్ మైలోమా సంరక్షణకు సంబంధించిన విభిన్న వాస్తవాల కారణంగా ఈ సవాలు మరింత తీవ్రమవుతోంది. పాశ్చాత్య దేశాల జనాభాతో పోలిస్తే భారతీయ రోగులలో ఒక దశాబ్దం ముందుగానే వ్యాధి నిర్ధారణ జరుగుతుంది. ఈ వ్యాధి పదేపదే తిరగబెట్టడం (రిలాప్స్) అనే లక్షణంతో ఉంటుంది కాబట్టి, వ్యాధిని దీర్ఘకాలం పాటు నియంత్రించగల చికిత్సల అవసరం ఉంది. అదే సమయంలో, భారతదేశంలోని నగరాలు , ప్రాంతాలలో ప్రత్యేక వైద్య మౌలిక సదుపాయాల లభ్యత పరంగా గణనీయమైన వ్యత్యాసాలు వున్నాయి. దీనివల్ల వివిధ రకాల క్యాన్సర్ చికిత్సా కేంద్రాల్లోనూ అందించగల చికిత్సా విధానాల అవసరం ఏర్పడుతోంది. బ్లెన్రెప్ -కలిగిన చికిత్సా విధానాలు, వ్యాధి తిరగబెట్టిన లేదా చికిత్సకు లొంగని మల్టిపుల్ మైలోమా ఉన్న రోగులలో గణనీయమైన , దీర్ఘకాలిక వ్యాధి నియంత్రణను సాధించటం ద్వారా ఈ అవసరాలను తీరుస్తాయి.
బ్లెన్రెప్కు DREAMM (డ్రైవింగ్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ అప్రోచెస్ టు మల్టిపుల్ మైలోమా) క్లినికల్ ప్రోగ్రామ్ నుండి విస్తృతమైన ఆధారాలతో కూడిన మద్దతు లభిస్తోంది, ఇందులో కీలకమైన DREAMM-7, DREAMM-8 ఫేజ్ III అధ్యయనాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ రెండు ట్రయల్స్లో, తిరగబెట్టిన లేదా చికిత్సకు లొంగని మల్టిపుల్ మైలోమాకు రెండవ దశ, ఆ తర్వాతి దశ చికిత్సలలో, బ్లెన్రెప్తో కూడిన విధానాలు వ్యాధి పురోగతి లేకుండా ఉండే కాలంలో (ప్రోగ్రెషన్ ఫ్రీ సర్వైవల్-పీఎఫ్ఎస్) వైద్యపరంగా గణనీయమైన మెరుగుదలను చూపించాయి. మొత్తం మనుగడకు (ఓవరాల్ సర్వైవల్) సంబంధించి కూడా ఆశాజనకమైన ఫలితాలు నమోదయ్యాయి.
DREAMM-7లో, బ్లెన్రెప్-కలిగిన చికిత్సా విధానంలో 36.6 నెలల మధ్యస్థ వ్యాధి పురోగతి-రహిత మనుగడను సాధించింది. దీనితో పోలిస్తే, డారాటుమాబ్-ఆధారిత తులనాత్మక చికిత్సా విధానం 13.4 నెలల PFSను కలిగి ఉంది. అంతేకాకుండా, తులనాత్మక చికిత్సా విధానంతో పోలిస్తే వ్యాధి పురోగతి లేదా మరణం సంభవించే ప్రమాదంలో 59% తగ్గింపు కనిపించింది. DREAMM-8లో, బ్లెన్రెప్-కలిగిన చికిత్సా విధానంను పోమాలిడోమైడ్ మరియు డెక్సామెథాసోన్(PomDex)తో కలిపి ఇచ్చినప్పుడు] 32.6 నెలల మధ్యస్థ PFSను సాధించింది. దీనితో పోలిస్తే, పోమాలిడోమైడ్-ఆధారిత తులనాత్మక చికిత్సా విధానం 12.5 నెలల PFSను కలిగి ఉంది. అంతేకాకుండా, తులనాత్మక చికిత్సా విధానంతో పోలిస్తే వ్యాధి పురోగతి లేదా మరణం సంభవించే ప్రమాదంలో 51% తగ్గింపు కనిపించింది.
జీఎస్కే ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ భూషణ్ అక్షికర్ మాట్లాడుతూ "భారతదేశంలో పెరుగుతున్న క్యాన్సర్ భారం రోగులపై, వారి కుటుంబాలపై మరియు దేశ ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థపై తీవ్ర ఒత్తిడిని కలిగిస్తోంది. ఇది నిరంతర ఆవిష్కరణల అవసరాన్ని, అలాగే అత్యాధునిక చికిత్స మార్గాలను మరింత మందికి అందుబాటులోకి తీసుకురావాల్సిన ఆవశ్యకతను నొక్కి చెబుతోంది. కీలకమైన వైద్య అవసరాలు తీరని రంగాలపై దృష్టి సారిస్తూ, విభిన్నమైన శాస్త్రీయ పరిశోధనల ద్వారా క్యాన్సర్ చికిత్సా విధానాల్లో మార్పు తీసుకురావడమే జీఎస్కే లక్ష్యం" అని అన్నారు.
ఆయన ఇంకా చెబుతూ “గత సంవత్సరం, మేము దేశంలో సాలిడ్ ట్యూమర్స్ చికిత్స కోసం జెంపెర్లీ మరియు జెజులాతో మా ఆంకాలజీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాము. బ్లెన్రెప్ ఆవిష్కరణతో, మేము హెమటో-ఆంకాలజీలోకి విస్తరిస్తున్నాము, అధునాతన క్యాన్సర్లతో బాధపడుతున్న ఎక్కువ మంది రోగులకు మెరుగైన చికిత్సను అందించాలనే మా నిబద్ధతను కొనసాగిస్తున్నాము. మల్టిపుల్ మైలోమాతో జీవిస్తున్న వారికి, చికిత్స ప్రయాణంలో వ్యాధి తిరగబెట్టడం అనేది పదేపదే జరిగే స్థితి, మరియు వారి సంరక్షణలోని ప్రతి దశలో వారికి మద్దతు ఇవ్వడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము” అని అన్నారు.
దాని క్లినికల్ ప్రొఫైల్తో పాటు, బ్లెన్రెప్ ఒక సౌకర్యవంతమైన మరియు అనువైన చికిత్సా అనుభవాన్ని రోగులకు అందిస్తుంది. ఈ ఔషధాన్ని కేవలం 30 నిమిషాల స్వల్ప వ్యవధి పాటు ఔట్పేషెంట్ విధానంలో ఇన్ఫ్యూజన్1గా అందిస్తారు. దీనికి తప్పనిసరిగా ఆసుపత్రిలో చేరాల్సిన అవసరం లేదు, తద్వారా సాధారణ క్లినికల్ ప్రాక్టీస్లో రోగులకు అధునాతన థెరపీ మరింత అందుబాటులోకి వస్తుంది.
జీఎస్కే ఇండియా, ఈవిపి- మెడికల్ అఫైర్స్ అయిన డాక్టర్ షాలినీ మీనన్ మాట్లాడుతూ "గత దశాబ్ద కాలంలో ఆంకాలజీ రంగంలో కనిపించిన అత్యంత ముఖ్యమైన పరిణామాలలో ఒకటి, వ్యాధి యొక్క జీవశాస్త్ర లక్షణాలను ఆధారంగా చేసుకుని రూపొందించిన చికిత్స విధానాల ఆవిర్భావం. బ్లెన్రెప్ను ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోదగినదిగా చేసేది దాని విభిన్నమైన కార్యాచరణ విధానం. ఇది మల్టిపుల్ మైలోమాపై నేరుగా ప్రభావం చూపడంతోపాటు రోగనిరోధక వ్యవస్థను సమర్థంగా వినియోగించుకుంటుంది. తద్వారా లోతైన, దీర్ఘకాలిక స్పందనలను సాధించడంలో సహాయపడుతుంది. భారతదేశంలోని రోగులకు, ఇది క్యాన్సర్ సంరక్షణలో ఒక ముఖ్యమైన పురోగతిని సూచిస్తుంది" అని అన్నారు.
బ్లెన్రెప్కు సంబంధించి భద్రత, ఔషధ సహనశీలతపై స్పష్టమైన సమాచారం అందుబాటులో ఉంది. కంటికి సంబంధించిన దుష్ప్రభావాలు ముందుగానే అంచనా వేయగలిగేవిగా ఉండటంతోపాటు, తిరిగి సాధారణ స్థితికి వచ్చే అవకాశం ఉంది. చికిత్సా విధానంలో మొదటి నుంచే అమలు చేసే నిర్దిష్ట మోతాదు మార్పు ప్రోటోకాల్స్ ద్వారా వీటిని నియంత్రించవచ్చు. అర్హులైన రోగులు జీఎస్కే ఫీనిక్స్ పేషెంట్ సపోర్ట్ ప్రోగ్రామ్ ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. ఈ కార్యక్రమం చికిత్స ఖర్చును భరించగలిగేలా చేయడం, ఔషధం అందుబాటును మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా రూపొందించబడింది.