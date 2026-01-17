శనివారం, 17 జనవరి 2026
క్యాన్సర్ అవగాహనకు మద్దతుగా 2026 ముంబయి మారథాన్‌లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్

Mumbai Marathon 2026 To Support Cancer Awareness
క్యాన్సర్ గురించి అవగాహన, ముందస్తుగా గుర్తించేందుకు మద్దతుగా జనవరి 18న నిర్వహిస్తున్న టాటా ముంబయి మారథాన్ 2026లో పాల్గొనేందుకు హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ తన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమం పరివర్తన్ ద్వారా దాదాపు 1,500 మంది ఉద్యోగులను పంపిస్తోంది. క్యాన్సర్ సంరక్షణకు అంకితమైన, భారతదేశంలోని పురాతన లాభాపేక్షలేని సంస్థ ఇండియన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ (ICS)తో బ్యాంక్ భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుంది.
 
ఆరోగ్య సంరక్షణ, పరిశుభ్రతకు పెద్ద పీట వేస్తూ, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్ ప్రాథమిక, నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణకు ప్రాప్యతను మెరుగుపరచడం, ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడం, సమాజాలలో ఆరోగ్యాన్ని కోరుకునే ప్రవర్తనను ప్రోత్సహించడంపై దృష్టి పెడుతోంది. టాటా ముంబయి మారథాన్‌లో ఐసీఎస్‌తో భాగస్వామ్యం ఈ నిబద్ధతను బలోపేతం చేస్తుంది. ఇవి ముందుగానే నిర్ధారణ అయినప్పుడు చికిత్స చేయగల క్యాన్సర్‌లను ముందస్తుగా గుర్తించడంలో సహాయపడతాయి.
 
ఈ సహకారం హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్ సముదాయ ఆరోగ్యం పట్ల విస్తృత నిబద్ధతపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మారథాన్‌లో భాగంగా, ఇండియన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ ఉద్యోగులు, క్యాన్సర్‌ను జయించిన వారితో సహా 100 మందికి పైగా రన్నర్లతో కూడిన బృందాన్ని కూడా రంగంలోకి దించుతుంది.
 
మారథాన్ గురించి హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ డిప్యూటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కైజాద్ భరుచా మాట్లాడుతూ, ప్రతి కుటుంబాన్ని ఏదో ఒకవిధంగా తాకే లక్ష్యం కోసం మేము పరిగెడుతున్నాము. ఒక బ్యాంకుగా, మా బాధ్యత ఆర్థిక సేవలకు మించి మేము సేవ చేస్తున్న సమాజాల శ్రేయస్సుకు విస్తరించింది. అవగాహన పెంచేందుకు, ముందస్తు గుర్తింపును ప్రోత్సహించేందుకు, చిన్న అడుగులు జీవితాన్ని మార్చే ప్రభావాన్ని చూపగలవని అందరికీ గుర్తు చేసేందుకు ఇండియన్ క్యాన్సర్ సొసైటీతో కలిసి నిలబడటానికి మేము గర్విస్తున్నాము అని తెలిపారు.
 
ఈ భాగస్వామ్యం గురించి ఇండియన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ కార్యదర్శి, మేనేజింగ్ ట్రస్టీ, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మాజీ డిప్యూటీ గవర్నర్ ఉషా థోరట్ మాట్లాడుతూ, క్యాన్సర్ అవగాహనను సాధించడానికి ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ఉద్యోగులను ఒకచోట చేర్చినందుకు, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ తిరుగులేని మద్దతుకు మేము కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము. భారతదేశంలోని లెక్కలేనన్ని కుటుంబాలను క్యాన్సర్ ప్రభావితం చేస్తూ, అవగాహన ఫలితాలను మెరుగుపరచడానికి మొదటి అడుగు. సాధారణ స్క్రీనింగ్ ద్వారా ముందస్తుగా గుర్తించడం మనుగడ రేటును గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుంది. అయినప్పటికీ భయం, కళంకం, సమాచారం లేకపోవడం రోగ నిర్ధారణను ఆలస్యం చేస్తూనే ఉన్నాయి. క్యాన్సర్ బతికి ఉన్నవారు టాటా ముంబయి మారథాన్‌లో పాల్గొనడం చూడటం చాలా స్ఫూర్తిదాయకం. వారి ధైర్యం మరియు సానుకూలత క్యాన్సర్‌తో పోరాడటానికి మరియు దాని ముందు ఉండటానికి అవసరమైన స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబిస్తాయి అని వివరించారు.
 
సహకారాన్ని గుర్తుచేసుకునేందుకు, ఇండియన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ ఉద్యోగులకు క్యాన్సర్ అవగాహన సెషన్‌లను నిర్వహిస్తూ, ఎంపిక చేసిన ప్రదేశాలలో స్క్రీనింగ్ శిబిరాలను నిర్వహించింది. హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్‌లో, బలమైన సమాజాలు ఆరోగ్యకరమైన జీవితాలతో ప్రారంభమవుతాయని మేము విశ్వసిస్తున్నాము. ఈ ప్రయోజనం కోసం 1,500 మంది సహోద్యోగులు స్వచ్ఛందంగా పరుగెత్తడం మాకు సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పటివరకు మేము మారథాన్‌కు బయలుదేరిన అతిపెద్ద ఉద్యోగుల బృందాలలో ఇది ఒకటి. అర్థవంతమైన మార్పు తీసుకురావడానికి కట్టుబడి ఉన్న సమాజంగా మా ఉద్యోగులు కలిసి వచ్చారు అని భరూచా వివరించారు.
 
ఈ చొరవకు మించి, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్ భారతదేశం వ్యాప్తంగా, ఆరోగ్య సంరక్షణ కార్యక్రమాలకు మద్దతు ఇస్తూనే ఉంది. క్యాన్సర్ సంరక్షణ రంగంలో, బ్యాంక్ గుజరాత్ క్యాన్సర్ సొసైటీ, టాటా మెమోరియల్ హాస్పిటల్ వంటి సంస్థలతో భాగస్వామ్యాన్ని కలిగి ఉంది.

