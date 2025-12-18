2035 నాటికి భారతదేశాన్ని తలసేమియా రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యం
ఆసియా తలసేమియా కాన్క్లేవ్(ఏటిసి)ని జనవరి 10 మరియు 11, 2026 తేదీలలో హైదరాబాద్లో నిర్వహించబోతున్నట్లు తలసేమియా అండ్ సికిల్ సెల్ సొసైటీ (TSCS) వెల్లడించింది. భారతదేశంతో పాటుగా ఆసియా దేశాల నుంచి ప్రముఖ వైద్యులు, విధాన నిర్ణేతలు, పరిశోధకులు, ప్రభుత్వేతర సంస్థలు, రోగి సమూహాలు ఈ సదస్సులో పాల్గొననున్నాయి . దేశంలో అత్యంత తీవ్రమైనప్పటికీ నివారించగల జన్యు రక్త రుగ్మతలలో ఒకటైన తలసేమియాకు సమన్వయ ప్రతిస్పందనపై చర్చించనున్నట్లు తెలిపింది.
గత రెండు దశాబ్దాలుగా తలసేమియా సంరక్షణ, నివారణ, ప్రచార కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోన్న తలసేమియా అండ్ సికిల్ సెల్ సొసైటీ (TSCS), హైదరాబాద్ ఈ రెండు రోజుల కాన్క్లేవ్ నిర్వహిస్తోంది. తలసేమియా రోగుల కోసం ప్రత్యేకంగా పనిచేస్తున్న, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వేతర సంస్థలలో TSCS ఒకటి. ప్రస్తుతం 4,350 మందికి పైగా రోగులకు సమగ్ర చికిత్స , మద్దతును ఉచితంగా అందిస్తోంది, వీరిలో చాలామంది జీవితాంతం రక్త మార్పిడి, సంబంధిత వైద్య సేవల కోసం సంస్థపై ఆధారపడి ఉన్నారు.
ఈ రెండు రోజుల సదస్సులో కొత్త తలసేమియా జననాలను తగ్గించడం లక్ష్యంగా నివారణ-మొదటి వ్యూహాలపై ఈ సమావేశం చర్చించనుంది. వివాహానికి ముందు , ప్రసవానికి ముందు స్క్రీనింగ్, జన్యు సలహా సేవలను మరింతగా మెరుగు పరచడం, ప్రామాణీకరించడం, ఇప్పటికే ఉన్న తల్లి మరియు శిశు ఆరోగ్య కార్యక్రమాలలో తలసేమియా స్క్రీనింగ్ను మిళితం చేయటం వంటి ముఖ్యమైన అంశాలు ఇక్కడ చర్చించనున్నారు. క్రమం తప్పకుండా రక్తమార్పిడిపై ఆధారపడే రోగులకు సురక్షితమైన, నమ్మదగిన రక్త సరఫరాను నిర్ధారించడానికి స్వచ్ఛంద రక్తదాన వ్యవస్థలను మెరుగుపరచడంపై కూడా నిపుణులు దృష్టి సారిస్తారు.
వైద్య నైపుణ్యం , ప్రజా విధానం మధ్య అంతరాన్ని తగ్గించడం ఆసియా తలసేమియా కాన్క్లేవ్ యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం. వైద్యులు, పరిశోధకులు,విధాన రూపకర్తలను ఒక వేదికపైకి తీసుకురావడం ద్వారా, క్లినికల్ జ్ఞానం , పరిశోధన ఆధారాలను అమలు చేయగల విధానాలు , ఏకరీతి జాతీయ మార్గదర్శకాలలోకి అనువదించడం ఈ సమావేశం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇతర దేశాలలో విజయవంతమైన నివారణ, స్క్రీనింగ్ నమూనాలను కూడా ఇక్కడ చర్చించనున్నారు. తలసేమియా నివారణ, నియంత్రణ కోసం ఏకీకృత జాతీయ రోడ్మ్యాప్ అభివృద్ధికి కూడా ఈ సమావేశం దోహదపడుతుందని భావిస్తున్నారు. ఆసియా తలసేమియా కాన్క్లేవ్ ఒకసారి నిర్వహించే కార్యక్రమం కంటే, స్థిరమైన జాతీయ చర్యకు ఉత్ప్రేరకంగా ఉండాలని ఉద్దేశించబడిందని నిర్వాహకులు తెలిపారు.