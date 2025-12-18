గురువారం, 18 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. వార్తలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: గురువారం, 18 డిశెంబరు 2025 (23:38 IST)

2035 నాటికి భారతదేశాన్ని తలసేమియా రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యం

Thalassemia
ఆసియా తలసేమియా కాన్‌క్లేవ్(ఏటిసి)ని జనవరి 10 మరియు 11, 2026 తేదీలలో హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించబోతున్నట్లు తలసేమియా అండ్ సికిల్ సెల్ సొసైటీ (TSCS) వెల్లడించింది. భారతదేశంతో పాటుగా ఆసియా దేశాల నుంచి ప్రముఖ వైద్యులు, విధాన నిర్ణేతలు, పరిశోధకులు, ప్రభుత్వేతర సంస్థలు, రోగి సమూహాలు ఈ సదస్సులో పాల్గొననున్నాయి . దేశంలో అత్యంత తీవ్రమైనప్పటికీ నివారించగల జన్యు రక్త రుగ్మతలలో ఒకటైన తలసేమియాకు సమన్వయ ప్రతిస్పందనపై చర్చించనున్నట్లు తెలిపింది.
 
గత రెండు దశాబ్దాలుగా తలసేమియా సంరక్షణ, నివారణ, ప్రచార కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోన్న తలసేమియా అండ్ సికిల్ సెల్ సొసైటీ (TSCS), హైదరాబాద్ ఈ రెండు రోజుల కాన్‌క్లేవ్ నిర్వహిస్తోంది. తలసేమియా రోగుల కోసం ప్రత్యేకంగా పనిచేస్తున్న,  ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వేతర సంస్థలలో TSCS ఒకటి.  ప్రస్తుతం 4,350 మందికి పైగా రోగులకు సమగ్ర చికిత్స , మద్దతును ఉచితంగా అందిస్తోంది, వీరిలో చాలామంది జీవితాంతం రక్త మార్పిడి, సంబంధిత వైద్య సేవల కోసం సంస్థపై ఆధారపడి ఉన్నారు.
 
ఈ రెండు రోజుల సదస్సులో కొత్త తలసేమియా జననాలను తగ్గించడం లక్ష్యంగా నివారణ-మొదటి వ్యూహాలపై ఈ సమావేశం చర్చించనుంది. వివాహానికి ముందు , ప్రసవానికి ముందు స్క్రీనింగ్, జన్యు సలహా సేవలను మరింతగా మెరుగు పరచడం, ప్రామాణీకరించడం, ఇప్పటికే ఉన్న తల్లి మరియు శిశు ఆరోగ్య కార్యక్రమాలలో తలసేమియా స్క్రీనింగ్‌ను మిళితం చేయటం వంటి ముఖ్యమైన అంశాలు ఇక్కడ చర్చించనున్నారు. క్రమం తప్పకుండా రక్తమార్పిడిపై ఆధారపడే రోగులకు సురక్షితమైన,  నమ్మదగిన రక్త సరఫరాను నిర్ధారించడానికి స్వచ్ఛంద రక్తదాన వ్యవస్థలను మెరుగుపరచడంపై కూడా నిపుణులు దృష్టి సారిస్తారు.
 
వైద్య నైపుణ్యం , ప్రజా విధానం మధ్య అంతరాన్ని తగ్గించడం ఆసియా తలసేమియా కాన్‌క్లేవ్ యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం. వైద్యులు, పరిశోధకులు,విధాన రూపకర్తలను ఒక వేదికపైకి తీసుకురావడం ద్వారా, క్లినికల్ జ్ఞానం , పరిశోధన ఆధారాలను అమలు చేయగల విధానాలు , ఏకరీతి జాతీయ మార్గదర్శకాలలోకి అనువదించడం ఈ సమావేశం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇతర దేశాలలో విజయవంతమైన నివారణ, స్క్రీనింగ్ నమూనాలను కూడా  ఇక్కడ చర్చించనున్నారు. తలసేమియా నివారణ, నియంత్రణ కోసం ఏకీకృత జాతీయ రోడ్‌మ్యాప్ అభివృద్ధికి కూడా ఈ సమావేశం దోహదపడుతుందని భావిస్తున్నారు. ఆసియా తలసేమియా కాన్‌క్లేవ్ ఒకసారి నిర్వహించే కార్యక్రమం కంటే,  స్థిరమైన జాతీయ చర్యకు ఉత్ప్రేరకంగా ఉండాలని ఉద్దేశించబడిందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. 

జాతిపిత పేరు తొలగింపు సిగ్గుచేటు... కర్మశ్రీకి మహాత్మా గాంధీ పేరు : మమతా బెనర్జీ

జాతిపిత పేరు తొలగింపు సిగ్గుచేటు... కర్మశ్రీకి మహాత్మా గాంధీ పేరు : మమతా బెనర్జీజాతీయ ఉపాధి హామీ పథకానికి ఉన్న మహాత్మా గాంధీ పేరును తొలగించడం సిగ్గు చేటని వెస్ట్ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ అన్నారు. అందుకే తమ రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తున్న కర్మశ్రీ పథకానికి మహాత్మా గాంధీ పేరును పెడుతున్నట్టు ఆమె ప్రకటించారు.

రూ.15 వేల కోట్ల భూమి తెలంగాణ సర్కారుదే : సుప్రీంకోర్టు తీర్పు

రూ.15 వేల కోట్ల భూమి తెలంగాణ సర్కారుదే : సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిచ్చింది. హైదరాబాద్ వనస్థలిపురం సమీపంలోని సాహెబ్ నగర్ వద్ద ఉన్న 102 ఎరకాల భూమి తెలంగాణ రాష్ట్ర అటవీ శాఖదేనని తీర్పునిచ్చింది. ఈ భూమి విలువ ప్రస్తుత మార్కెట్ ప్రకారం రూ.15 వేల కోట్లకు పైగా ఉంటుందని అంచనా.

ఐ బొమ్మ రవికి 12 రోజుల కస్టడీ విధించిన నాంపల్లి కోర్టు... మొత్తం లాగేయాలని..?

ఐ బొమ్మ రవికి 12 రోజుల కస్టడీ విధించిన నాంపల్లి కోర్టు... మొత్తం లాగేయాలని..?ప్రముఖ సామాజిక మాధ్యమమైన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ద్వారా హెచ్ డీ సినిమాలను పైరసీ చేసిన కేసులో ఐ బొమ్మ రవిపై కేసులు నమోదైన సంగతి తెలిసిందే. ఐ బొమ్మ రవిపై మరో నాలుగు కేసులు నమోదు కాగా.. నాలుగు కేసుల్లో 12 రోజుల పాటు కస్టడీకి నాంపల్లి కోర్టు అనుమతించింది.

ఆపరేషన్ సిందూరా మజాకా.... భవనం మొత్తం టార్పాలిన్ కప్పిన పాకిస్థాన్

ఆపరేషన్ సిందూరా మజాకా.... భవనం మొత్తం టార్పాలిన్ కప్పిన పాకిస్థాన్పాకిస్థాన్ గడ్డపై ఉన్న పాక్ ప్రేరేపిత ఉగ్రమూకలను ఏరివేసేందుకు భారత్ ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టింది. ఈ ఆపరేషన్‌లో పాకిస్థాన్ తీవ్రంగానే నష్టపోయింది. పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్‌లో ఉగ్రవాద సంస్థల ప్రధాన కార్యాలయాలను ధ్వంసం చేసిన భారత్... పాకిస్థాన్ దేశానికి అత్యంత కీలకమైన ఎయిర్‌బేస్‌లలో ఒకటైన మురిద్ ఎయిర్‌బేస్‌పై దాడి చేసింది. ఈ దాడిలో కీలకమైన కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ భవనంపై దాడి జరిపింది. ఈ దాడి జరిగిన ప్రాంతాన్ని కప్పి పుచ్చేందుకు పాకిస్థాన్ ఇపుడు ఓ భారీ రెడ్ టార్పాలిన్‌ను ఏర్పాటుచేసింది. ఈ విషయాన్ని ఓ ప్రైవేట్ టీవీ చానెల్ ప్రసారం చేసింది.

పాత కారుతో రోడ్డెక్కారో రూ.20 వేలు అపరాధం ... ఎక్కడ?

పాత కారుతో రోడ్డెక్కారో రూ.20 వేలు అపరాధం ... ఎక్కడ?పాత కారుతో రోడ్డుపైకి వస్తే రూ.20 వేలు అపరాధం చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో నెలకొంది. దీనికి కారణం లేకపోలేదు. హస్తినలో వాయు కాలుష్యం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. దీంతో ప్రజలు శ్వాసకోశ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కాలుష్య నియంత్రణకు కఠిన చర్యలు చేపట్టారు. ముఖ్యంగా, పాత వాహనాల విషయంలో ఎలాంటి మినహాయింపులకు తావు ఇవ్వడం లేదు. ఢిల్లీ సరిహద్దులతో పాటు నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేకంగా చెక్ పోస్టులు ఏర్పాటు చేసి వాహనాలను తనిఖీలు చేస్తున్నారు.

Watch More Videos

ది రాజా సాబ్ సాంగ్ రిలీజ్.. నిధి అగర్వాల్‌కు ఇక్కట్లు.. సుమోటోగా కేసు (video)

ది రాజా సాబ్ సాంగ్ రిలీజ్.. నిధి అగర్వాల్‌కు ఇక్కట్లు.. సుమోటోగా కేసు (video)రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ రాబోయే 'ది రాజా సాబ్' చిత్రం నుండి ఒక పాట విడుదల కార్యక్రమంలో నటి నిధి అగర్వాల్‌ను అదుపు చేయలేని ఫ్యాన్స్ చుట్టుముట్టారు. దీనిపై కూకట్‌పల్లి హౌసింగ్ బోర్డ్ (కేపీహెచ్‌బీ) పోలీసులు గురువారం (డిసెంబర్ 18, 2025) లూలూ మాల్ యాజమాన్యం, ఈవెంట్ నిర్వాహకులపై సుమోటోగా కేసు నమోదు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి అగర్వాల్ సహనటుడు ప్రభాస్ కూడా హాజరు కావడంతో, మాల్ వద్దకు పెద్ద సంఖ్యలో అభిమానులు తరలివచ్చారు. అప్పటి నుండి సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో వైరల్ అయిన ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలలో, అభిమానులు ఆమెకు దగ్గరగా వచ్చి ఫోటోలు తీసుకోవడానికి, మాట్లాడటానికి ప్రయత్నించడంతో, ఆ నటి ఫ్యాన్స్ మధ్య చిక్కుకుపోయారు.

Sri Charan: వాయిస్‌తోనే సౌండ్స్‌ను ఇచ్చాను, అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు : శ్రీ చరణ్ పాకాల

Sri Charan: వాయిస్‌తోనే సౌండ్స్‌ను ఇచ్చాను, అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు : శ్రీ చరణ్ పాకాలశంబాల’లో చాలా థీమ్స్ ఉంటాయి. దర్శకుడు కథ చెప్పిన నెక్ట్స్ డే నుంచి వర్క్ స్టార్ట్ చేశాను. డైరెక్టర్ యుగంధర్‌కి సౌండింగ్ మీద మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది. ఆయన డైరెక్షన్ టీం కూడా ఎంతో ప్యాషనేట్‌గా ఉంటుంది. ప్రతీ విషయంలో వారు ఎంతో పర్టిక్యులర్‌గా ఉంటుంది. నేను ఎన్నో థ్రిల్లర్‌కు పని చేశాను. కానీ ‘శంబాల’ లాంటి సైంటిఫిక్, మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్‌కు పని చేయడం కొత్తగా అనిపించింది. అని సంగీత దర్శకుడు శ్రీ చరణ్ పాకాల తెలిపారు.

Aadi Saikumar: శంబాల చిత్రీకరణలో గాయపడ్డ హీరో ఆది

Aadi Saikumar: శంబాల చిత్రీకరణలో గాయపడ్డ హీరో ఆదివిజువల్ వండర్‌గా తీర్చి దిద్దే క్రమంలో భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌‌లతో మేకర్లు ఆడియెన్స్‌ని అబ్బుర పరుస్తున్నారు. హీరోలు సైతం ఎంతో కష్టపడి యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌ల్ని చేస్తుంటారు. అయితే కొన్ని సార్లు ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కూడా అవాంఛనీయ ఘటనలు జరుగుతుంటాయి. ఇక ‘శంబాల’ చిత్రీకరణ సమయంలోనూ ఇలాంటి కొన్ని సంఘటనలు జరిగాయని టీం చెబుతోంది.

సెట్‌లో కెమెరా లైట్స్, కెమెరాలు సరిగ్గా పని చేసేవి కావు : జిన్.. దర్శకుడు చిన్మయ్ రామ్

సెట్‌లో కెమెరా లైట్స్, కెమెరాలు సరిగ్గా పని చేసేవి కావు : జిన్.. దర్శకుడు చిన్మయ్ రామ్నిఖిల్ ఎం. గౌడ నిర్మాతగా చిన్మయ్ రామ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘జిన్’. ఈ మూవీలో అమ్మిత్ రావ్, పర్వేజ్ సింబా, ప్రకాష్ తుమినాద్, రవి భట్, సంగీత వంటి వారు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 19న భారీ ఎత్తున రిలీజ్ కాబోతోంది. ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా రిలీజ్ చేసిన టీజర్, ట్రైలర్‌లు అందరినీ మెప్పించాయి. ఇక రిలీజ్ డేట్ దగ్గర పడుతున్న క్రమంలో దర్శకుడు చిన్మయ్ రామ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ చిత్ర విశేషాల్ని పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఏం చెప్పారంటే..

Vijay Deverakonda: విజయ్ దేవరకొండ హ్యాండ్ చూపిస్తూ కొత్త సినిమా ప్రోమో

Vijay Deverakonda: విజయ్ దేవరకొండ హ్యాండ్ చూపిస్తూ కొత్త సినిమా ప్రోమోస్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ ప్రతిష్టాత్మక నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ లో నటిస్తున్న క్రేజీ మూవీ SVC59. సక్సెస్ ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్స్ దిల్ రాజు, శిరీష్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. టాలెంటెడ్ యంగ్ డైరెక్టర్ రవి కిరణ్ కోలా ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంతో భారీ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ గా ఈ సినిమా రూపొందనుంది. ఈ సినిమా టైటిల్ గ్లింప్స్ ఈ నెల 22న సాయంత్రం 7.29 నిమిషాలకు రిలీజ్ చేయబోతున్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com