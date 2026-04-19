ఆదివారం, 19 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 19 ఏప్రియల్ 2026 (09:53 IST)

మూలికల రాజు అశ్వగంధ ఆకుల వినియోగంపై కేంద్రం నిషేధం

కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మూలికల రాజుగా పేరుగడించిన అశ్వగంధ ఆకుల వినియోగంపై నిషేధం విధించింది. ఆహార ఉత్పత్తులు, హెల్త్ సప్లిమెంట్స్‌లో అశ్వగంధ ఆకులను వాడటంపై పూర్తిస్థాయిలో నిషేధం విధించింది. ఆరోగ్య భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా కేవలం అశ్వగంధ వేర్లు, వాటి నుంచి తీసిన రసాన్ని మాత్రమే వాడాలని స్పష్టం చేసింది. 
 
ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఈ మేరకు ఏప్రిల్ 16న అధికారికంగా ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అశ్వగంధ ఆకులు కలిపిన ఉత్పత్తులను తయారుచేయడం, విక్రయించడం లేదా దిగుమతి చేసుకోవడం చట్టవిరుద్ధమని పేర్కొంది. మార్కెట్లో ఇప్పటికే ఉన్న అటువంటి ఉత్పత్తులను వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలని తయారీదారులను ఆదేశించింది. ఈ నిబంధనను ఉల్లంఘిస్తే ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ యాక్ట్-2006 ప్రకారం కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించింది.
 
అశ్వగంధ ఆకుల్లో 'విథాపెరిన్-ఏ' అనే రసాయనం అధిక మోతాదులో ఉండటమే ఈ నిర్ణయానికి ప్రధాన కారణం. ఇది పరిమితికి మించి శరీరంలోకి వెళ్తే కాలేయానికి హాని కలిగించవచ్చని పలు అధ్యయనాల్లో తేలింది. ఇటీవల ఐస్లాండ్, జర్మనీ, భారత్‌లో నిర్వహించిన పరిశోధనల్లో అశ్వగంధ సప్లిమెంట్లు వాడిన కొందరిలో కాలేయం దెబ్బతిన్న కేసులు నమోదయ్యాయి.
 
మరోవైపు, వేర్లతో పోలిస్తే ఆకులు చాలా తక్కువ ధరకు లభిస్తాయి. దీంతో కొన్ని కంపెనీలు లాభాల కోసం వేర్లకు బదులుగా చౌకగా దొరికే ఆకులను కలుపుతున్నట్టు ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ఆయుర్వేద గ్రంథాలు కూడా వేర్లను మాత్రమే అంతర్గత వినియోగానికి సూచిస్తున్నాయని, ఆకులను కేవలం బయటి పూతగా వాదాలని చెబుతున్నాయని ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది.
 
ఈ నేపథ్యంలో వినియోగదారులు అశ్వగంధ ఉత్పత్తులు కొనేటప్పుడు ప్యాకేజీపై 'అశ్వగంధ రూట్ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్' లేదా 'అశ్వగంధ వేరుసారం' అని స్పష్టంగా రాసి ఉందో లేదో సరిచూసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కేవలం 'అశ్వగంధ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్' అని ఉంటే అందులో ఆకులు ఉండే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. 

Stray Dog: వీధి కుక్కల బెడద.. చికిత్స పొందుతూ ఏడేళ్ల బాలుడి మృతివీధి కుక్కల బెడద తప్పట్లేదు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా, తంగళ్ళపల్లి మండల కేంద్రంలో వీధి కుక్కలు వెంబడించడంతో గాయపడి, చికిత్స పొందుతూ ఏడేళ్ల బాలుడు మరణించాడు. ఆదిత్యగా గుర్తించిన ఆ బాలుడు, రెండు వారాలకు పైగా మృత్యువుతో పోరాడి, బుధవారం రాత్రి ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో తుది శ్వాస విడిచాడు. ఈ ఘటన 15 రోజుల క్రితం, ఆదిత్య తన ఇంటి సమీపంలో ఆడుకుంటున్న సమయంలో జరిగింది.

మహిళా రిజర్వేషన్లకు జనసేన కట్టుబడి ఉంది: పవన్‌ కల్యాణ్‌దేశంలోని చట్టసభల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించే చట్టసవరణ బిల్లులు పార్లమెంట్‌ ముందుకు రావడాన్ని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్‌ కల్యాణ్‌ స్వాగతించారు. మహిళా రిజర్వేషన్లకు జనసేన కట్టుబడి ఉందన్నారు. 2019 ఎన్నికల్లోనే మహిళా రిజర్వేషన్లపై స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చామని గుర్తు చేశారు. ఈ సవరణతో చట్టసభల్లో మహిళలకు సరైన ప్రాతినిధ్యం లభిస్తుందన్నారు.

మహిళ బిల్లులో ఓబీసీ సబ్ కోటా ఉండాల్సిందే.. లేకుంటే ఉద్యమం తప్పదు.. కవితమహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు బదులుగా, నియోజకవర్గాల పునర్విభజనను (Delimitation) ఓబీసీ ఉప-కోటాతో అనుసంధానించాలని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత గురువారం పేర్కొన్నారు. తద్వారా ఓబీసీ మహిళలు తమకు దక్కాల్సిన న్యాయబద్ధమైన ప్రాతినిధ్యాన్ని పొందగలరని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.

సర్.. నేను ఫెయిల్ అవుతాను.. ఎలాగైనా పాస్ చేయండి.. : అధికారికి విన్నపం.. చివరకు....ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు బుధవారం వెల్లడైన విషయం తెల్సిందే. అయితే, ఈ ఫలితాల వెల్లడికి ముందు ఓ విద్యార్థితో వింత పని చేయించింది. ఆ వింత పనేంటో పరిశీలిస్తే, ఇంటర్ ఫలితాలు వెలువడక ముందే ఏకంగా ఇంటర్ బోర్డు అధికారులకే ఫోన్ చేసి తనను ఎలాగైన పాస్ చేయాలంటూ వేడుకున్నాడు. ఈ ఘటన విశాఖపట్నంలో చోటుచేసుకుంది.

దటీజ్ పవన్ కళ్యాణ్ : పిఠాపురం స్థాయి పెంపు - రూ.37 కోట్లతో రైల్వే స్టేషన్ అభివృద్ధిఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత, సినీ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ మరో అరుదైన రికార్డును సృష్టించారు. తాను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పిఠాపురం నియోజకవర్గం స్థాయిని పెంచారు. ఇప్పటివరకు పిఠాపురం సెకండ్ గ్రేడ్‌ మున్సిపాలిటీగా ఉంది. ఇపుడు దీన్ని సెలక్షన్ గ్రేడ్ స్థాయికి ప్రభుత్వం పెంచింది. ఈ మేరకు అధికారికంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ హోదా పెంపుతో పట్టణ అభివృద్ధి, మౌలిక సదుపాయాల రూపకల్పన పనులు మరిమంత వేగవంతం కానున్నాయి.

ఆ ఫోటోలో ఉన్నది నేను కాదు.. : పాత ఫోటోపై క్లారిటీ ఇచ్చిన పవన్ సతీమణిసోషల్ మీడియాలో కొన్నేళ్ళుగా చక్కర్లు కొడుతున్న ఓ ఫోటోపై పవర్ స్టార్ పపన్ కళ్యాణ్ సతీమణి అన్నా లెజినోవా క్లారిటీ ఇచ్చారు. అపుడెపుడో ఓ ఫంక్షన్‌లో పవన్ కళ్యాణ్ పక్కన కూర్చొనివున్న మహిళను తాను కాదని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు ఆమె తన ఇన్‌స్టాఖాతాలో ఓ పోస్టును షేర్ చేశారు.

Tamannaah Bhatia: తమన్నా భాటియాకు కోర్టులో చుక్కెదురుపవర్ సోప్స్ లిమిటెడ్ నుండి కోటి రూపాయల నష్టపరిహారం కోరుతూ నటి తమన్నా భాటియా దాఖలు చేసిన కేసును మద్రాస్ హైకోర్టు కొట్టివేయడంతో ఆమెకు న్యాయపరంగా ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఈ విషయం 2011 నాటిది, అప్పుడు తమన్నా పుదుచ్చేరికి చెందిన ఈ కంపెనీపై కేసు దాఖలు చేశారు. బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా తన ఒప్పందం ముగిసిన తర్వాత కూడా, ఆ కంపెనీ తన ఫోటోలను సబ్బుల కవర్లు, ప్రకటనలపై వాడుతూనే ఉందని ఆమె ఆరోపించారు. ఆమె ప్రకారం, ఈ అనధికారిక వాడకం తన ప్రతిష్టను దెబ్బతీసిందని, అందుకే ఆమె నష్టపరిహారం కోరారు. అయితే, గతంలో కూడా ఈ కేసు ఆమెకు అనుకూలంగా రాలేదు.

Nikhil: నిఖిల్ సిద్ధార్థ్.. స్వయంభు నుంచి రారా దేవరా.. సాంగ్ వచ్చేసిందినిఖిల్ సిద్ధార్థ్ నటిస్తున్న 'స్వయంభు' చిత్రం నుండి మొదటి పాట అయిన రారా దేవరా.. సాంగ్ నేడు విడుదలైంది. కొద్దిసేపటి క్రితమే ప్రమో విడుదల చేశారు. మంచి ఎమోషనల్ సాంగ్ గా రవి బస్రూర్‌ బాణీలతో ఆకట్టుకుంది. నిఖిల్, సంయుక్త, నభా నటేష్ తోపాటు వందలాది జూనియర్ ఆర్టిస్టులు ఇందులో పాల్గొన్నారు.

Sree Vishnu: నిజాయితీగల కంటెంట్ ఇస్తే శుక్రవారం మనదే అవుతుంది :శ్రీ విష్ణుతిరువీర్ హీరోగా, ఎస్.పి. దుర్గ నరేష్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ ‘పాపం ప్రతాప్’. కృషి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రాకేశ్ రెడ్డి గడ్డం, రుద్రదేవ్ మదిరెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఈటీవీ విన్ ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్ నుంచి రాబోతున్న ఈ సినిమా. ఏప్రిల్ 17న ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ గ్రాండ్‌గా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

Satya Dev నా నుండి మరో సినిమా చూడాలని కీరవాణి గారు అడిగారు : వెంకటేష్ మహాసూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్‌ జిఎంబి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వంలో, సత్యదేవ్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న 'రావు బహదూర్' చిత్రాన్ని సగర్వంగా అందిస్తోంది. ఏ+ఎస్ మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. టీజర్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చిన తర్వాత, టీం ఇప్పుడు మ్యూజిక్ ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ చేశారు. ఫస్ట్ సింగిల్ 'ఓ సుందరి' ని రిలీజ్ చేశారు.
