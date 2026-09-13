మహమ్మారులను తట్టుకోగల ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థకు బాటలు: ఇండియా హెల్త్ ఫార్వర్డ్ 2047
హైదరాబాద్: హైదరాబాద్లోని లీ మెరిడియన్లో సెప్టెంబర్ 12, శనివారం నాడు జరిగిన 'ఇండియా హెల్త్ ఫార్వర్డ్ 2047: క్రియేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ కేర్' కార్యక్రమంలో, కంపాషనేట్ పేషెంట్ రెస్పాన్స్, ఇంక్. (సిపిఆర్) సంస్థ ఆరోగ్య సంరక్షణ, ప్రభుత్వం, టెక్నాలజీ, విద్యాసంస్థలు, దాతృత్వం, పెట్టుబడి రంగాలకు చెందిన 100 మందికి పైగా నాయకులను ఒకచోట చేర్చింది. 2047లో దేశ శతాబ్ది ఉత్సవాలు జరుపుకోనున్న నేపథ్యంలో భారతదేశం విస్తరించగల, సమానమైన, మహమ్మారిని తట్టుకోగల ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థలను ఎలా నిర్మించగలదో ఈ సదస్సు పరిశీలించింది.
చర్చలు, నిబద్ధతతో కూడిన ఒక రోజు
సిపిఆర్ సహ వ్యవస్థాపకుడు కృష్ణ కొత్తపల్లి స్వాగత ప్రసంగంతో ఈ సదస్సు ప్రారంభమైంది. అనంతరం, ది సత్సంగ్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు, ఆధ్యాత్మిక గురువు, రచయిత అయిన శ్రీ ఎం గారు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి, సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. అనంతరం, వైద్యులు, మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి, ఫౌండేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్ మరియు లోక్సత్తా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు మరియు అధ్యక్షుడైన డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ్ ప్రారంభోపన్యాసం చేశారు. మాజీ జాతీయ, అంతర్జాతీయ సివిల్ సర్వెంట్, ఆంధ్రప్రదేశ్/తెలంగాణ మాజీ ప్రధాన ఆరోగ్య కార్యదర్శి అయిన డాక్టర్ పి.వి. రమేష్ కీలకోపన్యాసంతో ఈ సదస్సు ముగిసింది.
మధ్యాహ్నం సమయంలో, నాలుగు ప్యానెల్లు నిపుణులు, పెట్టుబడిదారులు, విధాన రూపకర్తలను ఒకచోట చేర్చి, చర్చలను ఆచరణాత్మక తదుపరి చర్యలుగా మార్చాయి:
ప్యానెల్ 1- భారతదేశంలోని టైర్ 2 & టైర్ 3 దేశాల కోసం విస్తరించదగిన సంరక్షణ మౌలిక సదుపాయాల రూపకల్పన.
ప్యానెల్ 2- డిజిటల్ ఆరోగ్య అమలు: ఏవి పనిచేస్తాయి, ఏవి విఫలమవుతాయి, ఏవి విస్తరిస్తాయి.
ప్యానెల్ 3- ఆరోగ్య సంరక్షణ భవిష్యత్తుకు నిధులు: కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (సీఎస్ఆర్), ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యాలు & పర్యావరణ వ్యవస్థ భాగస్వామ్యం.
ప్యానెల్ 4- దీర్ఘకాలిక వైద్య ఫలితాల కోసం పర్యావరణ వ్యవస్థను ఏకీకృతం చేయడం.
ఆ సాయంత్రం జరిగిన ముఖ్యమైన అంశాలలో వికారాబాద్లోని మా శారదా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందిన ఒక రోగి పంచుకున్న ప్రత్యక్ష అనుభవం ఒకటి. ఈ ఆసుపత్రి, సిపిఆర్ యొక్క నిధుల సేకరణ ప్రయత్నాల ద్వారా లబ్ధి పొందిన భాగస్వామి. ఈ అనుభవం, రోగులు, వారి కుటుంబాలపై సిపిఆర్ యొక్క పని చూపే ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని నొక్కిచెబుతూ, సంస్థ యొక్క లక్ష్యాన్ని పునరుద్ఘాటించింది.
ముందుకు చూస్తే: నాలుగు ప్రాంతాలు, నాలుగు ఆసుపత్రులు
ఈ పనిలో తదుపరి అధ్యాయంగా, తెలంగాణలోని వికారాబాద్లో ఉన్న మా శారదా ఆసుపత్రి; ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడలో ఉన్న సెయింట్ ఆన్స్ ఆసుపత్రి; ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మదనపల్లెలో ఉన్న స్వస్థ్య ఆసుపత్రి; మరియు మహారాష్ట్రలోని పూణేలో ఉన్న కంటోన్మెంట్ ఆసుపత్రి - ఈ నాలుగు ప్రాంతాల్లోని నాలుగు ఆసుపత్రులలో క్రిటికల్ కేర్ మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడానికి సిపిఆర్ రెండు సంవత్సరాల కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తోంది. ఆపరేటింగ్ థియేటర్లు మరియు డయాగ్నస్టిక్ పరికరాలను ఆధునీకరించటం, ఈ హాస్పిటల్స్ లో పడకల సామర్థ్యాన్ని విస్తరించడం, ఎన్ఐసియు మరియు పిఐసియు యూనిట్లను ఏర్పాటు చేయడం, రాబోయే రెండేళ్లలో రూ. 10 కోట్ల నిధుల సేకరణ లక్ష్యానికి మద్దతుగా రంగరాయ ఆసుపత్రి మరియు బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ వంటి సంస్థలతో భాగస్వామ్యాలను ఏర్పరచుకోవడం ఈ ప్రణాళికలలో భాగంగా ఉన్నాయి.
నాయకత్వ దృక్పథం
సిపిఆర్ అనేది సామాజిక స్పృహ, సానుభూతి, కరుణతో కూడిన ఒక ప్రయాణం. ప్రతి ఒక్కరికీ సంరక్షణ తప్పనిసరి అయిన సమాజంలో ఆరోగ్య సంరక్షణ అనే ప్రాథమిక మానవ హక్కును పరిరక్షించే ఒక ప్రయత్నం, అని సిపిఆర్ సహ-వ్యవస్థాపకులు, అమెరికాలోని లూయిస్విల్లేలోని బాప్టిస్ట్ హెల్త్ ఫ్లాయిడ్లో కార్డియాలజిస్ట్ మరియు కార్డియాక్ ఎలక్ట్రోఫిజియాలజిస్ట్ అయిన డాక్టర్ సత్య గరిమెల్ల అన్నారు.
ఒక రోగి జీవితంలో అత్యంత క్లిష్ట సమయాల్లో ఇది ఆశకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. సామాజిక లేదా ఆర్థిక హోదా భేదాల కారణంగా ఈ ఆశను ఎన్నడూ నిరాకరించకూడదు. మేము ఒక్కరి జీవితాన్ని అయినా స్పృశించాలనే ఆశతో ప్రారంభించాము, ఈ రోజు 10,000 కంటే ఎక్కువ మందిని స్పృశించే అదృష్టాన్ని పొందాము అని జోడించారు.
ఆరోగ్య సంరక్షణ భవిష్యత్తు అనేది కేవలం ఒక వర్గానికి పరిమితమైన చర్చగా ఉండకూడదు. దీనికి ఆసుపత్రుల నుండి విద్యా సంస్థల వరకు, ప్రభుత్వం నుండి ప్రైవేట్ బీమా సంస్థలు, పరిశ్రమల వరకు అన్ని రంగాల మధ్య భాగస్వామ్యం మరియు సహకారం అవసరం అని సీపీఆర్ సహ-వ్యవస్థాపకుడు మరియు ఆరోగ్య సంరక్షణ పారిశ్రామికవేత్త అయిన కృష్ణ కొత్తపల్లి అన్నారు. ఈ గదిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కీలక భాగస్వాములే. మేము మార్పు తీసుకురావడానికి మా వంతు కృషి చేస్తున్నాము, కానీ భారతదేశంలో ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థకు నిజమైన రూపాన్ని ఇచ్చేది మీ ఆలోచనలు మరియు చర్యలే అని జోడించారు.
గోల్డ్ స్పాన్సర్లు
భారతదేశంలో సుస్థిరమైన, రోగి-కేంద్రీకృత ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేయడానికి ఉమ్మడి నిబద్ధతను ప్రతిబింబించే భాగస్వామ్యం గల కోహెర్ హెల్త్ మరియు యూఎస్ఏకు చెందిన సైకియాట్రిస్ట్ డాక్టర్ అరుణ్ కైతిల మద్దతుతో ఇండియా హెల్త్ ఫార్వర్డ్ 2047 సాధ్యమైంది.
కంపాషనేట్ పేషెంట్ రెస్పాన్స్(సిపిఆర్) గురించి
కంపాషనేట్ పేషెంట్ రెస్పాన్స్, ఇంక్. (సిపిఆర్) అనేది కోవిడ్-19 మహమ్మారి ఉధృతి సమయంలో డాక్టర్ సత్య గరిమెళ్ల, కృష్ణ కొత్తపల్లిలచే సహ-స్థాపించబడిన ఒక 501(c)(3) పబ్లిక్ ఛారిటబుల్ సంస్థ. సీఎస్ఆర్ నిధులు మరియు దాతృత్వ సహకారంతో ఆసుపత్రులకు ఐసియు సదుపాయాలను సమకూర్చడం, బలమైన క్లినికల్, నర్సింగ్ బృందాలను రూపొందించడం ద్వారా భారతదేశంలో అత్యవసర వైద్య సేవల ఫలితాలను మెరుగుపరచడం దీని లక్ష్యం. అంకితభావం, కరుణ, నిజాయితీ, సుస్థిరత వంటి ప్రధాన విలువలకు కట్టుబడి, సిపిఆర్ అవసరమైన ఆసుపత్రులను గుర్తించి, అత్యవసర వైద్య సదుపాయాలను అందించడానికి అవసరమైన వనరులను సమీకరిస్తుంది. ఇప్పటివరకు, సిపిఆర్ 1.5 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా నిధులను సేకరించి, 4 రాష్ట్రాల్లో 11 ఐసియు లను ఏర్పాటు చేసింది, 10,000 మందికి పైగా ప్రజల జీవితాలపై సానుకూల ప్రభావం చూపింది.