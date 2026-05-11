సోమవారం, 11 మే 2026
Written By జయ
Last Modified: సోమవారం, 11 మే 2026 (22:47 IST)

ప్రాణాలు నిలబడుతున్నా... సాధారణ జీవితం కరువే

India Is Saving More Lives
హైదరాబాద్: భారతీయ వైద్య రంగం ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్, ఐసీయూ సేవలు, గాయాలకు చికిత్స అందించడం, పక్షవాతం నిర్వహణ, అత్యాధునిక శస్త్రచికిత్సల్లో అద్భుతమైన ప్రగతి సాధించింది. ఒకప్పుడు ప్రాణాంతకమైన వ్యాధుల నుంచి సైతం రోగులు సురక్షితంగా బయటపడుతున్నారు. అయితే, ప్రాణాలు నిలబడుతున్నా ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయ్యాక చాలామంది సాధారణ జీవితానికి తిరిగి రాలేకపోతున్నారు. నడక కోల్పోవడం, మాట పడిపోవడం, ఆలోచనా శక్తి తగ్గడం, మానసిక క్షోభ, ఇతరులపై ఆధారపడటం వంటి సమస్యలతో జీవితాంతం కుంగుబాటుకు గురవుతున్నారు. మన వైద్య వ్యవస్థ కేవలం ప్రాణాపాయం నుంచి రక్షించడంపైనే దృష్టి సారించిందని, రోగి పూర్తిగా కోలుకునేలా చేయడంలో వెనుకబడిందని వైద్య నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
 
ఈ లోటును పూడ్చే దిశగా, హెచ్‌సీఏహెచ్ రిహాబ్ అండ్ రికవరీ హాస్పిటల్స్ ఆధ్వర్యంలో బేగంపేట్‌లోని ఐటీసీ కాకతీయలో రికవరీ వన్ కాన్ఫరెన్స్ 2026 పేరిట ఒక ప్రత్యేక సదస్సు జరిగింది. రోగుల కోలుకునే విధానం, పునరావాసం, మరియు నివారించదగిన వైకల్యాన్ని తగ్గించడం అనే అంశాలపై దేశంలో జరిగిన తొలి ప్రత్యేక సదస్సు ఇదే. ఈ కార్యక్రమానికి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ వైద్యులు, పునరావాస నిపుణులు, ఆసుపత్రుల అధిపతులు, విధాన నిర్ణేతలు, బీమా సంస్థల ప్రతినిధులు, విద్యావేత్తలు, సాంకేతిక నిపుణులు హాజరయ్యారు. చికిత్స పూర్తయిన తర్వాత కాకుండా, కోలుకునే ప్రక్రియను వైద్యంలో ఒక అంతర్భాగంగా ఎలా మార్చాలనే దానిపై వీరు లోతుగా చర్చించారు.
 
వేగవంతమైన రికవరీ-నివారించదగిన వైకల్యం తగ్గింపు" అనే ఇతివృత్తంతో ఈ సదస్సు జరిగింది. మన దేశంలో పునరావాస చికిత్స చాలా ఆలస్యంగా మొదలవుతోందని, దాన్ని కేవలం ఫిజియోథెరపీగా మాత్రమే చూస్తున్నారని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. న్యూరాలజిస్టులు, సైకాలజిస్టులు, స్పీచ్ థెరపిస్టులు, నర్సులు, పోషకాహార నిపుణులు తదితరులందరూ కలిసికట్టుగా పనిచేస్తేనే సంపూర్ణ ఆరోగ్య పునరుద్ధరణ సాధ్యమవుతుందని స్పష్టం చేశారు. పక్షవాతం, ప్రమాదాలు, మెదడుకు గాయాలు అయినప్పుడు తొలి దశలోనే అందించే పునరావాస చికిత్స అత్యంత కీలకమని, కానీ చాలా మందికి ఇది అందడం లేదని పేర్కొన్నారు.
 
భారతదేశంలో ఏటా 12.5 లక్షల కొత్త పక్షవాతం కేసులు నమోదవుతున్నాయని, ఇది ప్రపంచ సగటులో 10 శాతమని వివరించారు. హెచ్‌సీఏహెచ్ ప్రెసిడెంట్, కో-ఫౌండర్ డాక్టర్ గౌరవ్ తుక్రాల్ మాట్లాడుతూ.. గతంలో కంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్కువ ప్రాణాలను కాపాడుతున్నాం. కానీ, ఒక రోగి తిరిగి నడవగలగడం, మాట్లాడగలగడం, పనులకు వెళ్లగలగడంలోనే వైద్యం యొక్క నిజమైన విజయం దాగి ఉంది. ఆసుపత్రులు, పునరావాస కేంద్రాలు, ఇంటి వద్ద సంరక్షణ మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని చెరిపేసేందుకే ఈ రికవరీ వన్ వేదికను ఏర్పాటు చేశాం అని అన్నారు.
 
సంస్థ మరో ప్రెసిడెంట్, కో-ఫౌండర్ శ్రీ అంకిత్ గోయెల్ మాట్లాడుతూ.. వచ్చే దశాబ్దంలో 'రికవరీ' అనేది వైద్యరంగంలో అత్యంత కీలక ప్రాధాన్యతగా మారనుంది. కృత్రిమ మేధ, రోబోటిక్స్-ఆధారిత థెరపీ, టెలీ-రిహాబిలిటేషన్, ధరించగలిగే మానిటరింగ్ పరికరాల ద్వారా కోలుకునే ప్రక్రియను మరింత వేగవంతం చేయవచ్చు అని వివరించారు.
 
హెచ్‌సీఏహెచ్ మెడికల్ ఆపరేషన్స్ అండ్ క్వాలిటీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ విజయ్ జనగామ మాట్లాడుతూ.. వైకల్యాన్ని భారీ స్థాయిలో తగ్గించాలంటే, పునరావాసం అనేది రోగికి చికిత్స మొదలుపెట్టిన తొలి దశ నుంచే ప్రారంభం కావాలి అని స్పష్టం చేశారు. ఇది కేవలం ఒక సదస్సు మాత్రమే కాదని, భారతీయ వైద్య విధానంలో రికవరీని ప్రధాన అంశంగా మార్చే ఒక జాతీయ ఉద్యమానికి ఇది నాంది అని నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు.

మే 13న బిగ్ ట్విస్ట్.. విజయ్‌కు అసెంబ్లీలో బలపరీక్ష.. అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు అందుకు సిద్ధం?నాలుగు రోజుల తీవ్రమైన రాజకీయ చర్చల అనంతరం, తమిళనాడు అసెంబ్లీలో తన పార్టీకి మెజారిటీని నిరూపించుకోవడానికి అవసరమైన సంఖ్యను అతి కష్టం మీద సాధించడంతో, నటుడు, టీవీకే చీఫ్ విజయ్ చివరకు ప్రతిష్టాత్మకమైన ముఖ్యమంత్రి కుర్చీని దక్కించుకోగలిగారు. ఆయనకు ఇప్పుడు సభలో మొత్తం 120 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు లభించింది. ఇది మ్యాజిక్ ఫిగర్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ.

Modi Effect: బంగారం కొనొద్దు.. ప్రయాణాలొద్దు.. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్‌ చేయాలన్న మోదీ..స్టాక్స్ ఢమాల్వర్క్ ఫ్రం హోమ్‌ను ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రోత్సహించారు. వీలైనంత వరకు ఇంటి నుంచే పని చేసే సంస్కృతిని మళ్లీ ప్రోత్సహించాలని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. భౌతిక సమావేశాల కంటే వర్చువల్ మీటింగ్‌లకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని తెలిపారు. అత్యవసరం కాని ప్రయాణాలను తగ్గించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రస్తుతం దేశం ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక సవాళ్లే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. పశ్చిమ ఆసియా ప్రాంతంలో నెలకొన్న తీవ్ర ఉద్రిక్తతల కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడి చమురు ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. చమురు దిగుమతుల కోసం దేశం భారీగా విదేశీ మారకద్రవ్యాన్ని ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది.

బీస్ట్ మూవీ గెటప్‌పై తమిళనాడు సీఎం సి.జోసెఫ్ విజయ్రాజకీయాల్లో మార్పు రావాలి. తాను గత ముఖ్యమంత్రుల కంటే భిన్నమని చెబుతూ వస్తున్న సినీ హీరో విజయ్.. ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పటి నుండి దానిని చేతల్లో చూపించడం మొదలుపెట్టారు. ముఖ్యమంత్రి గెటప్‌లో వచ్చిన మొదటి మార్పు ఇది. తమిళనాడులో ఇంతకుముందు ఎందరో ముఖ్యమంత్రులు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. రాజకీయ ఉద్ధండులైన రాజాజీ, కామరాజ్, అన్నాదురై, ఎంజీఆర్, కలైంజర్, జయలలిత మొదలుకుని మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె. స్టాలిన్ వరకు అందరూ మన సాంప్రదాయ వస్త్రధారణ అయిన ధోతీ-చొక్కా, చీర ధరించి పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. మొదటిసారిగా, విజయ్ కోట్-సూట్ ధరించి ముఖ్యమంత్రిగా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. విదేశాల్లో నాయకులు అలాంటి దుస్తులు ధరించడం చూసిన వారు, ఆదివారం విజయ్ కూడా కోట్-సూట్‌లో రావడం చూసి ఆశ్చర్యపోయారు.

కానిస్టేబుల్‌ను హత్య చేసిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు.. కత్తితో దాడిఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కాకినాడ నగరంలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఒక కానిస్టేబుల్‌ను హత్య చేశారని పోలీసులు సోమవారం తెలిపారు. ఈ ఘటన ఆదివారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత కాకినాడలోని గాంధీ నగర్ ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ నాగేశ్వరరావుపై కత్తితో దాడి చేశారు. వారు ఆయన గొంతు కోయడంతో, ఆయన అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మద్యం మత్తులో ఉన్న కొందరు యువకులు రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న ఒక వ్యక్తిపై దాడి చేశారని స్థానికులు పోలీసులకు తెలిపారు.

ఆ సర్టిఫికేట్ తేలేదు.. తర్వాత ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన కీర్తన (video)తమిళనాడు రాష్ట్ర శాసనసభలో ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి తప్పనిసరి అర్హత అయిన ఎన్నికల ధృవీకరణ పత్రాన్ని సమర్పించలేకపోవడం వల్ల, తమిళనాడు మంత్రి ఎస్. కీర్తన ప్రమాణ స్వీకారం చేయలేకపోయారని ఒక అధికారి తెలిపారు. సోమవారం నాడు అసెంబ్లీ ప్రధాన కార్యదర్శి కె. శ్రీనివాసన్ మైక్రోఫోన్‌లో ఆమె పేరును ప్రకటిస్తూ, ప్రమాణ స్వీకారం చేయాల్సిందిగా కీర్తనను ఆహ్వానించినప్పుడు, ఆమె వేదిక వైపు నడిచారు.

త్రిష ఓ పరాన్నజీవి, ఆమె అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు: సుచిత్రసుచిత్ర లీక్స్ తో ఆమధ్య కోలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీని ఓ కుదుపు కుదిపిన సుచిత్ర మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు వార్తల్లోకి వచ్చేసింది. ఏకంగా త్రిష పైనే వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇవి కాస్తా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంతకీ సుచిత్ర చేసిన కామెంట్స్ ఏమిటో తెలుసుకుందాం. త్రిష అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు. త్రిష ఓ పరాన్నజీవి. ఎందుకంటే... విజయ్ ప్రస్తుతం తన భార్యాపిల్లలకు దూరమై ఒంటరిగా వున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో ఈ పారసైట్స్ వంటి వ్యక్తులు విజయ్ జీవితంలోకి ప్రవేశిస్తారంటూ ఆమె సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది.

Manchu Manoj: బండి భగీరథ్‌ పై పోక్సో కేసు తీవ్రంగా కలవరపరిచింది : మంచు మనోజ్ప్రతి మైనర్ బాలికకు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా న్యాయం అందేలా చూడటానికే #పోక్సో చట్టం రూపొందించబడిందని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను నని సినీ హీరో మంచు మనోజ్ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ గారి కుమారుడు బండి భగీరథ్‌కు సంబంధించిన ఇటీవలి పోక్సో కేసు నన్ను తీవ్రంగా కలవరపరిచిందని ఎక్స్ లో పేర్కొన్నారు.

విజయ్ జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నా జీవులుగా ప్రవేశించారు : సుచిత్రప్రముఖ గాయని సుచిత్ర హీరోయిన్ త్రిష గురించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. త్రిష వల్ల రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సినీ హీరో విజయ్ తన కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటున్నారని ఆరోపించారు. పైగా, ఆయన జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నజీవులు తరహాలో ప్రవేశించారంటూ కామెంట్స్ చేశారు.

Ali: టి.డి.ప్ర‌సాద్ వ‌ర్మ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో హ‌న్ శివ్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ చిత్రం ప్రారంభంటి.డి.ప్ర‌సాద్ వ‌ర్మ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ఎన్‌.మ‌హేశ్వ‌రి, పి.జ్యోతి నిర్మిస్తోన్న కొత్త చిత్రం పూజా కార్య‌క్ర‌మాలతో సోమ‌వారం రోజున లాంఛ‌నంగా ప్రారంభమైంది. అనురాగ్‌, సంతోష్‌, సాయి విక్రాంత్, అలీ, చ‌మ్మ‌క్ చంద్ర‌, ఆటో రాంప్ర‌సాద్‌, ఫ‌ణి, వినీత రెడ్డి. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో ప్ర‌ముఖ ద‌ర్శ‌కుడు ఎస్‌.వి.కృష్ణారెడ్డి, నిర్మాత కె.అచ్చిరెడ్డి, న‌టుడు అలీ, డైరెక్ట‌ర్ శ్రీనివాస రెడ్డి, ఫ‌ణి స‌హా చిత్ర యూనిట్ స‌భ్యులు పాల్గొన్నారు. ముహూర్త‌పు స‌న్నివేశానికి నిర్మాత కె.అచ్చిరెడ్డి క్లాప్ కొట్ట‌గా, అలీ కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు. ఎస్‌.వి.కృష్ణారెడ్డి గౌర‌వ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించారు.

Nihal: వినూత్న కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కిన సందిగ్ధం డేట్ ఫిక్స్నిహాల్, ప్రియా దేశ్ పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి, నవీన్ రాజ్ సంకరపు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం సందిగ్ధం. పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకుడు. ఇప్పటికే షూటింగ్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్ని కూడా టీం కంప్లీట్ చేసింది. తీర్థ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో ప్రమోషన్స్ కూడా మొదలు పెట్టి సెన్సార్ వద్దకు వెళ్లనుంది. మే 29న ఈ మూవీని గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేసేందుకు టీం ముహూర్తం ఫిక్స్ చేసింది.
