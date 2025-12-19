కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?
ప్రపంచ ప్రజలను కేన్సర్ మహమ్మారి వణికిస్తోంది. ఈ వ్యాధి బారినపడి అనేక మంది మృత్యువాతపడుతున్నారు. అయితే, ఈ వ్యాధి శరీరంలో ఉందో లేదో ముందస్తుగా తెలుసుకునేందుకు అధునాతన పరీక్ష ఒకటి అందుబాటులోకి వచ్చింది. కేవలం రూ.1000 ఖర్చుతో ఈ పరీక్షను చేసుకోవచ్చు.
ప్రస్తుతం టెలికాం రంగంలో సంచలనం సృష్టిస్తున్న రిలయన్స్ జియో సంస్థ ఇపుడు ఈ వ్యాధి నిర్ధారణ కిట్ను అందుబాటులోకి తీసుకునిరానుంది. భవిష్యత్తులో వచ్చే వ్యాధులను ముందుగానే పసిగట్టేందుకు ఉపయోగపడే జెనెటిక్ పరీక్షలను అత్యంత చౌకగా ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో రూ.10,000 ఉన్న క్యాన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్షను కేవలం రూ.1000కే అందించాలని యోచిస్తోంది.
నాలుగేళ్ల క్రితం రూ.393 కోట్లతో కొనుగోలు చేసిన బెంగళూరుకు చెందిన 'స్ట్రాండ్ లైఫ్ సైన్సెస్' సంస్థ ద్వారా రిలయన్స్ ఈ డయాగ్నస్టిక్ సేవలను ప్రారంభించనుంది. ఈ సంస్థ జినోమిక్ సైన్స్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి రక్తం, లాలాజలం లేదా శరీర కణజాల నమూనాలతో భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే ఆరోగ్య సమస్యలను గుర్తిస్తుంది. ముఖ్యంగా కేన్సర్ వంటి వ్యాధులను ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తించడానికి ఈ టెక్నాలజీ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
కాగా, ఇప్పటికే ఈ సంస్థ 'క్యాన్సర్ స్పాట్' అనే ఏఐ (కృత్రిమ మేథ) ఆధారిత జినోమ్ సీక్వెన్సింగ్ మోడల్ను అభివృద్ధి చేసింది. దీని ద్వారా కాలేయం, రొమ్ము, కడుపు కేన్సర్లతో సహా పది రకాల క్యాన్సర్లను ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తించవచ్చు. అయితే ఇది కేవలం స్క్రీనింగ్ పరీక్ష మాత్రమే.
ఇందులో పాజిటివ్గా తేలితే, ఖచ్చితమైన నిర్ధారణ కోసం తదుపరి పరీక్షలు చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఈ టెస్టులో పాజిటివ్ వచ్చిన 100 మందిలో 20 నుంచి 30 మందికి కేన్సర్ ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అవుతోందని సంస్థ వర్గాలు తెలిపాయి.