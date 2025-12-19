శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025
Last Updated : శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025 (18:23 IST)

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?

cancer
ప్రపంచ ప్రజలను కేన్సర్ మహమ్మారి వణికిస్తోంది. ఈ వ్యాధి బారినపడి అనేక మంది మృత్యువాతపడుతున్నారు. అయితే, ఈ వ్యాధి శరీరంలో ఉందో లేదో ముందస్తుగా తెలుసుకునేందుకు అధునాతన పరీక్ష ఒకటి అందుబాటులోకి వచ్చింది. కేవలం రూ.1000 ఖర్చుతో ఈ పరీక్షను చేసుకోవచ్చు.
 
ప్రస్తుతం టెలికాం రంగంలో సంచలనం సృష్టిస్తున్న రిలయన్స్ జియో సంస్థ ఇపుడు ఈ వ్యాధి నిర్ధారణ కిట్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకునిరానుంది. భవిష్యత్తులో వచ్చే వ్యాధులను ముందుగానే పసిగట్టేందుకు ఉపయోగపడే జెనెటిక్ పరీక్షలను అత్యంత చౌకగా ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో రూ.10,000 ఉన్న క్యాన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్షను కేవలం రూ.1000కే అందించాలని యోచిస్తోంది.
 
నాలుగేళ్ల క్రితం రూ.393 కోట్లతో కొనుగోలు చేసిన బెంగళూరుకు చెందిన 'స్ట్రాండ్ లైఫ్ సైన్సెస్' సంస్థ ద్వారా రిలయన్స్ ఈ డయాగ్నస్టిక్ సేవలను ప్రారంభించనుంది. ఈ సంస్థ జినోమిక్ సైన్స్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి రక్తం, లాలాజలం లేదా శరీర కణజాల నమూనాలతో భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే ఆరోగ్య సమస్యలను గుర్తిస్తుంది. ముఖ్యంగా కేన్సర్ వంటి వ్యాధులను ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తించడానికి ఈ టెక్నాలజీ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
 
కాగా, ఇప్పటికే ఈ సంస్థ 'క్యాన్సర్ స్పాట్' అనే ఏఐ (కృత్రిమ మేథ) ఆధారిత జినోమ్ సీక్వెన్సింగ్ మోడల్ను అభివృద్ధి చేసింది. దీని ద్వారా కాలేయం, రొమ్ము, కడుపు కేన్సర్లతో సహా పది రకాల క్యాన్సర్లను ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తించవచ్చు. అయితే ఇది కేవలం స్క్రీనింగ్ పరీక్ష మాత్రమే. 
 
ఇందులో పాజిటివ్‌గా తేలితే, ఖచ్చితమైన నిర్ధారణ కోసం తదుపరి పరీక్షలు చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఈ టెస్టులో పాజిటివ్ వచ్చిన 100 మందిలో 20 నుంచి 30 మందికి కేన్సర్ ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అవుతోందని సంస్థ వర్గాలు తెలిపాయి. 

అధికార మత్తులో మునిగిన బీహార్ సీఎం నితీష్ క్షమాపణ చెప్పాల్సిందే

అధికార మత్తులో మునిగిన బీహార్ సీఎం నితీష్ క్షమాపణ చెప్పాల్సిందేబీహార్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ అధికార మత్తులో కూరుకుపోయి నీచమైన చర్యకు పాల్పడ్డారంటూ కాశ్మీరుకి చెందిన ఇస్లామ్ మతాధికారి మిర్వైజ్ మౌల్వి ఒమర్ అన్నారు. శుక్రవారం ప్రార్థనలకు ముందు, కాశ్మీర్‌కు చెందిన ప్రముఖ ఇస్లామిక్ మతాధికారి మిర్వైజ్ మౌల్వి ఒమర్ ఫరూక్ తన ప్రసంగంలో ఈ సంఘటనను ప్రస్తావించారు. బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నీచమైన ప్రవర్తన ఒక మహిళ యొక్క వ్యక్తిగత గౌరవాన్ని ఉల్లంఘించిందని అన్నారు. ఆయన చర్యలు అనైతికమైనవి. ఏ అధికారం లేదా పదవి మరొక వ్యక్తి ఆత్మగౌరవాన్ని అవమానించే హక్కును ఇవ్వదని ఆయన పేర్కొన్నారు.

మావోయిస్టులకు గట్టి షాక్ : తెలంగాణాలో 41 మంది నక్సలైట్ల లొంగుబాటు

మావోయిస్టులకు గట్టి షాక్ : తెలంగాణాలో 41 మంది నక్సలైట్ల లొంగుబాటుమావోయిస్టులకు గట్టి షాక్ తగిలింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 41 మంది నక్సలైట్లు లొంగిపోయారు. వీరిలో కామారెడ్డికి చెందిన రాష్ట్ర కమిటీ కార్యదర్శి ఎర్రగొల్ల రవి ఎలియాస్‌ సంతోష్‌, మంచిర్యాలకు చెందిన కనికారపు ప్రభంజన్, ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌కు చెందిన ఆరుగురు డివిజన్‌ కమిటీ సభ్యులు, ఇద్దరు సెంట్రల్‌ విజన్‌ కమాండర్లు ఉన్నారు. మిగతా మావోయిస్టులంతా ఛత్తీస్‌గఢ్‌కు చెందినవారిగా డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డి వెల్లడించారు.

బంగ్లాదేశ్‌లో అల్లర్లు.. విద్యార్థిన నేత హత్య... ఎవరీ షరీఫ్ ఉస్మాన్ హాదీ

బంగ్లాదేశ్‌లో అల్లర్లు.. విద్యార్థిన నేత హత్య... ఎవరీ షరీఫ్ ఉస్మాన్ హాదీయాంటీ భారత్‌ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించి విద్యార్థి యువజన నేత షరీఫ్ ఉస్మాన్ హదీ హత్యకు గురయ్యాడు. 32 యేళఅల హదీ రిక్షాలో వస్తుంటగా, దుండగులు జరిపిన కాల్పుల్లో తీవ్రంగా గాయపడి సింగపూర్‌లోని ఓ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశాడు.

ప్రేమ వివాహంతో గొడవలు: వరుడి సోదరుడి ముక్కు కోసేశారు.. వధువు మేనమామ కాలు విరిగింది

ప్రేమ వివాహంతో గొడవలు: వరుడి సోదరుడి ముక్కు కోసేశారు.. వధువు మేనమామ కాలు విరిగిందిరాజస్థాన్‌లో ఓ ప్రేమ వివాహం కలకలం రేపింది. వధూవరుల కుటుంబీకుల మధ్య జరిగిన గొడవలో వధువు కుటుంబీకులు వరుడి సోదరుడి ముక్కు కోసేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. రాజస్థాన్, బార్మర్ జిల్లాలో జరిగిన ఓ ప్రేమ వివాహం హింసాత్మకంగా మారింది. వధువు కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు వరుడి సోదరుడి ముక్కు కోసేశారు. ఇందుకు ప్రతీకారంగా వరుడింటి బంధువులు జరిపిన దాడిలో వధువు మేనమామ కాలు విరిగింది.

బంగ్లాలో విద్యార్థి నేత షరీఫ్ ఉస్మాన్ హది హత్య... వణికిపోతున్న జర్నలిస్టులు

బంగ్లాలో విద్యార్థి నేత షరీఫ్ ఉస్మాన్ హది హత్య... వణికిపోతున్న జర్నలిస్టులుబంగ్లాదేశ్‌లో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు చోటు చేసుకున్నాయి. విద్యార్థినేత, యువజన నాయకుడు షరీఫ్ ఉస్మాన్ హది (32) మృతితో దేశ వ్యాప్తంగా నిరసనలు వెల్లువెత్తాయి. రాజధాని ఢాకాలో వందలాది మంది ఆందోళనకారులు హింసకు పాల్పడ్డారు. దేశంలోని రెండు ప్రముఖ వార్తా సంస్థల కార్యాలయపై ఆందోళనకారులు దాడులకు తెగబడ్డారు. దీంతో ఆ దేశంలోని జర్నలిస్టులు భయంతో వణికిపోతున్నారు.

మంచి ఛాన్స్ లభిస్తే రీఎంట్రీ : రకుల్ ప్రీత్ సింగ్

మంచి ఛాన్స్ లభిస్తే రీఎంట్రీ : రకుల్ ప్రీత్ సింగ్తనకు మంచి కథతో పాటు ఛాన్స్ లభిస్తే మళ్లీ రీఎంట్రీ ఇస్తానని ప్రముఖ హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ అన్నారు. ఒకపుడు ఓ క్రేజీ హీరోయిన్‌గా ఓ వెలుగు వెలుగిన రకుల్ ప్రీత్ సింగ్... ఇటీవల నిర్మాత జాకీ భగ్నానీని వివాహం చేసుకున్న విషయం తెల్సిందే.

Balakrishna: వారణాసిని సందర్శించి దైవ ఆశీస్సులు తీసుకున్న అఖండ2 టీమ్

Balakrishna: వారణాసిని సందర్శించి దైవ ఆశీస్సులు తీసుకున్న అఖండ2 టీమ్గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను అఖండ భారత్ బ్లాక్ బస్టర్ 'అఖండ 2: ది తాండవం. ఈ ప్రతిష్టాత్మకమైన చిత్రాన్ని 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్ పై రామ్ ఆచంట, గోపి ఆచంట నిర్మించారు. ఎం తేజస్విని నందమూరి సమర్పించారు. డిసెంబర్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా రిలీజైన ఈ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ రెస్పాన్స్ తో హౌస్ ఫుల్ కలెక్షన్స్ తో రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటిశ్రీను వారణాసి సందర్శించుకున్నారు.

Chiranjeevi: మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు లో మెగాస్టార్ స్టైలిష్ లుక్స్ విడుదల

Chiranjeevi: మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు లో మెగాస్టార్ స్టైలిష్ లుక్స్ విడుదలమెగాస్టార్ చిరంజీవి తాజా సినిమా మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు కోసం ఆయన స్టైలిష్ లుక్ లను చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసింది. ఎరుపురంగు చొక్కాతో స్టయిలిష్ గా నిలుకోవడం, నలుపు చొక్కా, ప్యాంటు ధరించి, అత్యంత స్టైలిష్‌గా మరో లుక్ ను కూడా రిలీజ్ చేసింది. చక్కగా తీర్చిదిద్దిన గడ్డం, కళ్లద్దాలు, ఆయన సన్నని, ఫిట్ అయిన రూపానికి మరింత అందాన్ని చేకూర్చేలా చిరంజీవి లుక్ లు వున్నాయి.

Ram charan: మగధీర అంత హిట్ ఛాంపియన్ కూడా కావాలని కోరుకుంటున్నా : రామ్ చరణ్

Ram charan: మగధీర అంత హిట్ ఛాంపియన్ కూడా కావాలని కోరుకుంటున్నా : రామ్ చరణ్స్వప్న సినిమాస్ అప్ కమింగ్ మూవీ 'ఛాంపియన్'. రోషన్, అనస్వర రాజన్ లీడ్ రోల్స్ పోషిస్తున్నారు. ప్రదీప్ అద్వైతం దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. జీ స్టూడియోస్ సమర్పణ లో ఆనంది ఆర్ట్ క్రియేషన్స్, కాన్సెప్ట్ ఫిల్మ్స్‌తో కలిసి నిర్మిస్తున్నారు. మిక్కీ జే మేయర్ అందించిన పాటలు చార్ట్ బస్టర్ అయ్యాయి. డిసెంబర్ 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా మెగాపవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ చీఫ్ గెస్ట్ గా ఈ సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ చాలా గ్రాండ్ గా జరిగింది

Sara Arjun: సారా అర్జున్‌ నా కూతురులాంటిది.. చూసేవారి కళ్ళలోనే లోపం ఉంది - రాకేష్ బేడీ

Sara Arjun: సారా అర్జున్‌ నా కూతురులాంటిది.. చూసేవారి కళ్ళలోనే లోపం ఉంది - రాకేష్ బేడీబాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణవీర్ సింగ్ నటించిన 'ధూరందర్' చిత్రం వార్తల్లో నిలిచింది. ఈ సినిమా ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ కార్యక్రమంలో రాకేష్ బేడీ 20 ఏళ్ల సారా అర్జున్‌ను ముద్దు పెట్టుకుంటున్న వీడియో ఒకటి వైరల్ అయింది. ఆమె డ్రెస్ షాలును కూడా ఆయన తొక్కిపట్టుకున్న వీడియో నెట్టింట వైరల్ అయ్యింది. ఇంకా దీనిపై ట్రోల్ మొదలైనాయి. ఈ చర్యతో రాకేష్ బేడీ విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆ విమర్శలపై స్పందించారు. ఈ సినిమాలో రాకేష్ బేడీ రాజకీయ నాయకుడి పాత్రను పోషిస్తున్నాడు. సారా ఆయన కుమార్తె పాత్రలో నటిస్తోంది.
